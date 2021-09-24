Україна стане членом НАТО, коли відповідатиме його критеріям, - повірена у справах США Квін
Україна неодмінно стане членом Північноатлантичного альянсу. Це станеться, коли вона відповідатиме критеріям членства.
Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала, звертаючись до учасників першої молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати дотримуються декларації Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО ... США прагнуть до того, щоб двері НАТО залишалися відкритими для всіх претендентів, коли вони зможуть виконати зобов'язання і вимоги щодо членства", - підкреслила дипломатка.
Вона також зазначила, що набуття членства в НАТО є не ознакою військової сили, а "відображенням сильного демократичного суспільства, яке вірить у такі принципи, як рівне правосуддя для всіх, повага прав людини, прозорість роботи уряду і вільні вибори".
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об етом столько раз уже говорилось, шо даже не смешно.
Флаг ему в руки.
формулювання просто типу: як будеш впевнений у собі - куплю тобі "Харлі"(тобто я вирушу - коли саме)
"Какие-такие критерии? Мы усё выполнили! Олигархов-коррупцию-контрабанды побороли! И вАще у нас президент - самый влиятельный-честный-разумный и НЕ ЛОХ!"
"сильное демократическое общество, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы" ?
предупреждать надо...
хотя и там "не тырить и не клоунить" - ето требование номер раз.
а старую Европу **** задушит газом - уже начал
Боятся они рашку- вот критерий без лицемерия ,но кто ж признается в своей трусости .
Ми самі собою крутимо.Торгувати з москалями це нормально? Навіть побутову хімію купуємо. Ми повинні перестати вести лицемірну політику.
Вот это есть бред.
папаБайден чого ми ще не в НАТО!". Є один перевірений дідівський метод: взяти різочку спустити штанці і випороти по перше число, тоді дійде.
обама-чмо, кажуть, не вилазить з Бiлого дому...консультує...
чистка СБУ, змiна шобли з прорашистських зкацаплених блазнiв на нормальне керiвництво...
Палата представників США 23 вересня 316 голосами "за" підтримала https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4350 проєкт оборонного бюджету на 2022-й фінансовий рік (починається з 1 жовтня) з недавно включеними поправками, що стосуються як України, так і Росії.
Україні збільшують військову допомогу на $25 млн - до $275 млн, і містять пропозицію передати або продати Києву системи ПРО.
Жорсткіші санкції щодо Росії і її проєктів: а) заборонити громадянам США проводити операції з російськими держоблігаціями і на вторинному ринку; б) ввести санкції у відношенні 35 росіян, серед яких прем'єр-міністр Михайло Мішустін, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян, відомий пропагандист Володимир Соловйов, олігархи Роман Абрамович і Алішер Усманов; в) нові санкції проти всіх осіб і компаній, що причетні до діяльності і будівництва "Північного потоку-2".
Особливо дістанеться Німеччині. По-перше, за її непохитну любов до "Північного потоку-2". У разі прийняття оборонного бюджету США в нинішньому вигляді санкції проти СП-2 ставлять хрест не лише на планах Москви ввести його в експлуатацію (взагалі), але і на надії Берліна "сидіти" на російському газі, поки країна переходить на "зелену" енергетику.
Німецькі аналітики і ЗМІ більше уваги приділяли ходу передвиборчої кампанії, але тепер, як зазначає https://www.dw.com/ru/deficit-gaza-v-evrope-kogda-nemcy-nachnut-merznut/a-59281861 Deutsche Welle раптом з'ясувалося, що найбільше в Німеччині та Євросоюзі сховище газу Rehden, що належить "Газпрому", заповнене лише на 5%. Газ російський монополіст міг викачувати все літо, підбиваючи ЄС до дефіциту.