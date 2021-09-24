Україна стане членом НАТО, коли відповідатиме його критеріям, - повірена у справах США Квін

Україна неодмінно стане членом Північноатлантичного альянсу. Це станеться, коли вона відповідатиме критеріям членства.

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала, звертаючись до учасників першої молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати дотримуються декларації Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО ... США прагнуть до того, щоб двері НАТО залишалися відкритими для всіх претендентів, коли вони зможуть виконати зобов'язання і вимоги щодо членства", - підкреслила дипломатка.

Вона також зазначила, що набуття членства в НАТО є не ознакою військової сили, а "відображенням сильного демократичного суспільства, яке вірить у такі принципи, як рівне правосуддя для всіх, повага прав людини, прозорість роботи уряду і вільні вибори".

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