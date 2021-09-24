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Україна стане членом НАТО, коли відповідатиме його критеріям, - повірена у справах США Квін

Україна стане членом НАТО, коли відповідатиме його критеріям, - повірена у справах США Квін

Україна неодмінно стане членом Північноатлантичного альянсу. Це станеться, коли вона відповідатиме критеріям членства.

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала, звертаючись до учасників першої молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати дотримуються декларації Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО ... США прагнуть до того, щоб двері НАТО залишалися відкритими для всіх претендентів, коли вони зможуть виконати зобов'язання і вимоги щодо членства", - підкреслила дипломатка.

Вона також зазначила, що набуття членства в НАТО є не ознакою військової сили, а "відображенням сильного демократичного суспільства, яке вірить у такі принципи, як рівне правосуддя для всіх, повага прав людини, прозорість роботи уряду і вільні вибори".

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Автор: 

НАТО (6429) США (22634) членство в НАТО (1716) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+6
Ща зе-банда опять начнет прикидываться шлангами:
"Какие-такие критерии? Мы усё выполнили! Олигархов-коррупцию-контрабанды побороли! И вАще у нас президент - самый влиятельный-честный-разумный и НЕ ЛОХ!"
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24.09.2021 21:15
+6
Коли Україна буде дійсно готова, то ві ті Сіятри та інший непотріб просто всеруться від одного погляду штатів, та зроблять так як треба. Інша справа, що постійне скиглення *********** робить цю подію все більш недосяжною...
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24.09.2021 21:23
+5
"утром стулья, вечером деньги." (с)
об етом столько раз уже говорилось, шо даже не смешно.
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24.09.2021 21:15
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"утром стулья, вечером деньги." (с)
об етом столько раз уже говорилось, шо даже не смешно.
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24.09.2021 21:15 Відповісти
Я соответствую стандартам НАТО
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24.09.2021 21:15 Відповісти
Вступай! И пусть попробуют тебе отказать!
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24.09.2021 21:35 Відповісти
Тебя возьмут первым.
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24.09.2021 21:38 Відповісти
Думаешь?! А что, надо попробовать. Если выгорит, то Кулеба удавится.
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24.09.2021 21:47 Відповісти
Пусть пробует.
Флаг ему в руки.
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24.09.2021 21:50 Відповісти
Болеть будешь?
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24.09.2021 22:11 Відповісти
то еще ничего, но вот то шо в НАТО принимают только когда все эти венгрии и македонии поддержат остальных, то это уже труднее. Путин грозно свистнет - Сиярто в костюм вздрыстнет))
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24.09.2021 21:15 Відповісти
Коли Україна буде дійсно готова, то ві ті Сіятри та інший непотріб просто всеруться від одного погляду штатів, та зроблять так як треба. Інша справа, що постійне скиглення *********** робить цю подію все більш недосяжною...
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24.09.2021 21:23 Відповісти
Туреччину як взяли? Захотіли і взяли бо треба було садити совок на пляшку - а тут - "коли буде готова" - так вангую що або ніколи, або не скоро.
формулювання просто типу: як будеш впевнений у собі - куплю тобі "Харлі"(тобто я вирушу - коли саме)
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24.09.2021 21:30 Відповісти
А що їм казати...? Коли їздить по світу сопливе говеня що є головою держави, і постійно ляпає: пачєму ми єщє нє в НАТО і Єврасаюзє...? От що їм на це відповідати?
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24.09.2021 21:38 Відповісти
та воно так, але в Будапешті ще раніше - то кинули Сучму(хоча йому Мітеран казав шо кидануть) і Сравчука, так що ще й зараз крутять кормою, то називається зашквар. мінімумщось типу якби здоровий бик спокійно пройшов повз алкаша шо звІздить свою сусідку дрючком.(і хто мужик після такого?)
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24.09.2021 21:51 Відповісти
Ща зе-банда опять начнет прикидываться шлангами:
"Какие-такие критерии? Мы усё выполнили! Олигархов-коррупцию-контрабанды побороли! И вАще у нас президент - самый влиятельный-честный-разумный и НЕ ЛОХ!"
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24.09.2021 21:15 Відповісти
самое главное шо нелох
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24.09.2021 21:24 Відповісти
Очередной монолог "на отъ@бись".
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24.09.2021 21:15 Відповісти
Всегда, или никогда. Зебилы, выбирайте любое, поскольку в данном контексте это то же самое. Можете бросить монетку, а еще лучше - учитесь ДУМАТЬ.
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24.09.2021 21:16 Відповісти
Тобто під час каденції Зєлєнского цього не відбудеться. Так, Зєлєбоби?
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24.09.2021 21:18 Відповісти
Есть очень простое НЕОБХОДИМОЕ, но НЕ ДОСТАТОЧНОЕ условие: развесить зешоблу на Крещатинских фонарях и каштанах!
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24.09.2021 21:19 Відповісти
с таким колличеством агентуры Украине не видеть НАТО как своих ушей))) если они не показывают пальцем и не говорят вслух это не значит что они тупые и наивные, вывод при Зе этого не будет, точка
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24.09.2021 21:23 Відповісти
Ну, для начала надо перестать избирать предателей в президенты, скажем так
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25.09.2021 00:21 Відповісти
Пока будут править Украиной олигархи про Евросоюз и НАТО можно забыть.
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24.09.2021 21:23 Відповісти
... ща, Владимир Алесандрыч справку выпишет
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24.09.2021 21:24 Відповісти
От тільки ви в ***** забули спитати.
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24.09.2021 21:26 Відповісти
Рашосвинчег в треде.
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24.09.2021 21:31 Відповісти
Убей своего лысого карлика в бункере, рашен свинья. Рабу по жизни нечего делать на украинском сайте, даже когда он работает бортниковским троллем.
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24.09.2021 21:55 Відповісти
что-то я сомневаюсь что Албания, Черногория, Северная Македония и та же Болгария соответствуют тем критериям, которые выдвигаются по отношению к Украине, хотя да, у них президенты не членограи, думаю это один из главных критериев...
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24.09.2021 21:29 Відповісти
это уже больше на стеб похоже...переигрывают уже амеры..
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24.09.2021 21:33 Відповісти
т.е. стандарты НАТО ето не только "тянуть носок на 5-10 см ниже" а еще и
"сильное демократическое общество, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы" ?
предупреждать надо...
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24.09.2021 21:35 Відповісти
Украина станет членом НАТО, когда перестанет выбирать себе в "презеденты" то промосковских донецких бандитов, то промосковскую криворожскую гопоту ...
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24.09.2021 21:43 Відповісти
Когда будут деньги, тогда и станем членом и НАТО, и ЕС. И ещё подумаем, а оно нам надо будет в таком случае? Т.к. всяких Болгарий и Румыний, они взяли при ещё худшем уровни жизни, чем сейчас в Украине.
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24.09.2021 21:47 Відповісти
Не знаю как до Болгарии,но до Румынии сегодня Украине ещё да-алеко
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25.09.2021 02:53 Відповісти
Хотелось бы спросить у этой КвЫн, а соответствовали ли прибалтийские страны, цыгане-румыны, болгары и т.п. этим критериям когда их брали в НАТО? На мой взгляд дело не в критериях, а как известно бабло не пахне...
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24.09.2021 21:49 Відповісти
Спроси.
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24.09.2021 21:52 Відповісти
А как?
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24.09.2021 22:10 Відповісти
може сосредоточится на особых партентских отношениях с UK и US?
хотя и там "не тырить и не клоунить" - ето требование номер раз.
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24.09.2021 21:50 Відповісти
"Соединенные Штаты придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО ... США стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, - но вот с другой стороны дверей, европейские подельники оккупанта Украины немцы,французы,венгры заблокировали двери НАТО для входа Украины и пока США не даст им люлей Украина и 1000 лет ,так и не войдет в двери НАТО ,но если США не дают люлей рашистским подельникам в НАТО,то только потому,что сами не хотят портить из-за Украины свои отношения с рашистом и его подельниками.
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24.09.2021 21:50 Відповісти
Как научатся в бассейне плавать - ТАК И ВОДУ НАЛЬЮТ 😀😀
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24.09.2021 21:53 Відповісти
Украине раньше создаст с восточной Европой и Турцией военный блок , бо от раши надо защищаться
а старую Европу **** задушит газом - уже начал
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24.09.2021 21:54 Відповісти
Например, вот ещё критерий- научиться одевать трусы через голову или пускать дым из ушей. Вот, Македония, Венгрия и Румыния умеют 😂😂😂
Боятся они рашку- вот критерий без лицемерия ,но кто ж признается в своей трусости .
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24.09.2021 21:58 Відповісти
Та ну його на йух,отой НАТО задовбали із своїми умовами і "домашніми завданнями". 30 років вже бла-ба-бла,та й ще 130 буде те ж саме. Потрібно шукати інших союзників у боротьбі із козломордією і " гасити" її по-"чорному"!
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24.09.2021 22:02 Відповісти
Для всех критиков: в НАТО не принимаются страны, имеющие с соседними странами территориальные претензии, а тем более открытый вооруженный конфликт. Устал уже объяснять. Для совсем непонятливых объясню: тупин напал на Украину когда на горизонте появилась возможность реального вступления Украины в НАТО. Устав НАТО под Украину никто переделывать не будет. Это не закон об олигархах под одну персону.
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24.09.2021 22:14 Відповісти
Ну, вот! Молодец! Тлеющий конфликт на Донбассе для того и тлеет, чтобы НАТО и ЕС от Украины шарахались, ибо как только последуют реальные шаги по интеграции Украины в эти структуры, то конфликт сразу перестанет быть тлеющим. А воевать с Россией из-за Украины никто не хочет.
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24.09.2021 22:20 Відповісти
Одна поправка: конфликт не тлеющий, а горячий, это война. Настоящая, на которой гибнут наши военные и гражданские, на нашей территории оккупационные войска, наши парни зашкваривают солдат регулярной армии противника. А зеленый говнокомандующий видит мир в глазике тупина. О каком, нафиг, НАТО может идти вопрос? Байдена союзники по НАТО критиковали что он вывел войска из Афгана. А как тогда выглядит бубочка, отводящий свои войска на своей территории?
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24.09.2021 22:49 Відповісти
А як же одну частину, західну, Німеччини взяли в НАТО, коли інша її частина, східна, була окупована парашею? В Берліні й війська окупанта стояли.
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24.09.2021 22:27 Відповісти
Це було дві країни.І це було давно.Там не раз вже все змінювались.
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24.09.2021 22:36 Відповісти
Ну так ОРДЛО наче також незалежність оголосило і параша заявила, що Крим її. Тут не дві, а вже три країни. І що значить "все змінювалось"? Є чіткий перелік критеріїв. Чи європейці крутять ними як циган кіньми? То так і кажи. Минулого року Македонію прийняли в НАТО, у якої армія курям на сміх. А Албанія?
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24.09.2021 22:47 Відповісти
Ніким не визнано це ордло.Тоді так склалася ситуація,після другої світової.Зараз ще в Грузії подібна ситуація і її також в НАТО не беруть.Македонія ні з ким не воює.

Ми самі собою крутимо.Торгувати з москалями це нормально? Навіть побутову хімію купуємо. Ми повинні перестати вести лицемірну політику.
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24.09.2021 22:53 Відповісти
Ну США также воюет с рашопрокси в Сирии и лицемерно торгует с ней.В чем проблема?И что мешает НАТО принять одну поправку про то что его юрисдикция не действует в оккупированном Крыму и ЛДНР?
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24.09.2021 23:46 Відповісти
Вони прямо з ними не воюють.Це велика різниця.Ніхто не буде нічого приймати.
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24.09.2021 23:49 Відповісти
Так мы тоже прямо с рашкой не воюем,а воюем с их ихтамнетами.
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24.09.2021 23:53 Відповісти
Ми воюємо прямо.
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24.09.2021 23:57 Відповісти
Прямо это если бы мы били по российской территории градами и минометами по складам,гумконвоям итд.А так нет.Пока что мы уничтожаем их прокси-войска и технику только на нашей территории.
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25.09.2021 01:30 Відповісти
Вы, рашотролли, не воюете вы здесь себе на хлебушек зарабатываете. Я смотрю новую тактику начали применять: тупенькими прикидываться, лишь бы комментов побольше было за которые вам Бортников платит.
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25.09.2021 00:07 Відповісти
Ты несешь какой-то бред.
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25.09.2021 01:38 Відповісти
"Прямо это если бы мы били по российской территории градами и минометами по складам,гумконвоям итд."
Вот это есть бред.
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25.09.2021 08:39 Відповісти
Шановний а яка стаття статуту НАТО про це каже? Можете поділитись посиланням чи зацитувати?
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24.09.2021 23:08 Відповісти
Ищите и найдете, я задолбался цитировать уже.
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24.09.2021 23:22 Відповісти
Бубочка, "Украина станет членом Североатлантического альянса когда она будет соответствовать критериям членства", вкотре пояснюють дорослі дяді й тьоті. Але інфантильний 43-річний підліток Янелох нє панімаєт. А як ще пояснити вередливій дитині, яка впала на підлогу, соває ніжками і кричить:"папа Байден чого ми ще не в НАТО!". Є один перевірений дідівський метод: взяти різочку спустити штанці і випороти по перше число, тоді дійде.
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24.09.2021 22:21 Відповісти
_Бабайден неизменно на стороне расии ещё со времён "миротворца", так что при этой мрази продвижения в НАТО Украине не видать!
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24.09.2021 22:29 Відповісти
байден виявився другим обомаю-миротворцем та сцикуном...поки що схоже на те.

обама-чмо, кажуть, не вилазить з Бiлого дому...консультує...
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24.09.2021 23:14 Відповісти
До чого вона знову каже цю маячню? Вже ж представники НАТО навіть пояснили, що вступ до альянсу це перш за все політичне рішення!
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24.09.2021 23:09 Відповісти
політичне рішення буде при нормальному керiвництву в країнi, яка поки що по вуха в агентурi з паРашi...

чистка СБУ, змiна шобли з прорашистських зкацаплених блазнiв на нормальне керiвництво...
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24.09.2021 23:17 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/world/gazovaya-kombinaciya-kak-ssha-zagonyayut-germaniyu-v-ugol-24092021-437948 Оборонний бюджет СШАна 2022 рік: Україні військова допомога. Росії жорсткіші санкції. Особливо дістанеться Німеччині. В нинішньому вигляді санкції проти СП-2 ставлять хрест не лише на планах Москви ввести його в експлуатацію, але і на надії Берліна "сидіти" на російському газі.

Палата представників США 23 вересня 316 голосами "за" підтримала https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4350 проєкт оборонного бюджету на 2022-й фінансовий рік (починається з 1 жовтня) з недавно включеними поправками, що стосуються як України, так і Росії.

Україні збільшують військову допомогу на $25 млн - до $275 млн, і містять пропозицію передати або продати Києву системи ПРО.

Жорсткіші санкції щодо Росії і її проєктів: а) заборонити громадянам США проводити операції з російськими держоблігаціями і на вторинному ринку; б) ввести санкції у відношенні 35 росіян, серед яких прем'єр-міністр Михайло Мішустін, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян, відомий пропагандист Володимир Соловйов, олігархи Роман Абрамович і Алішер Усманов; в) нові санкції проти всіх осіб і компаній, що причетні до діяльності і будівництва "Північного потоку-2".

Особливо дістанеться Німеччині. По-перше, за її непохитну любов до "Північного потоку-2". У разі прийняття оборонного бюджету США в нинішньому вигляді санкції проти СП-2 ставлять хрест не лише на планах Москви ввести його в експлуатацію (взагалі), але і на надії Берліна "сидіти" на російському газі, поки країна переходить на "зелену" енергетику.

Німецькі аналітики і ЗМІ більше уваги приділяли ходу передвиборчої кампанії, але тепер, як зазначає https://www.dw.com/ru/deficit-gaza-v-evrope-kogda-nemcy-nachnut-merznut/a-59281861 Deutsche Welle раптом з'ясувалося, що найбільше в Німеччині та Євросоюзі сховище газу Rehden, що належить "Газпрому", заповнене лише на 5%. Газ російський монополіст міг викачувати все літо, підбиваючи ЄС до дефіциту.
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25.09.2021 01:01 Відповісти
 
 