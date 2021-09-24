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Новини Оборона
28 010 82

Російські літаки спеціально залетіли в район зенітних навчань ЗСУ, - командування Повітряних сил ЗСУ

Російські літаки спеціально залетіли в район зенітних навчань ЗСУ, - командування Повітряних сил ЗСУ

Російська Федерація зробила чергову провокацію під час військових навчань Збройних сил України. Російські літаки залетіли в зону проведення бойових стрільб українських зенітників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські літаки-розвідники Су-24МР і Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору в акваторії Чорного моря. Літаки неодноразово залітали в заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.

"Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків", - заявили в командуванні.

Читайте також: Розрахунки РСЗВ "Ураган" провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО

Автор: 

оборона (4773) літак (2900) військові навчання (2775) ЗСУ (7514)


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Топ коментарі
+47
і зенитчики упустили мішені ... турки не впустили !
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24.09.2021 21:22
+34
даже не знаю что сказать. А зачем тогда тренироваться то? еще будут стрелять с Джавелинов, а сепары на танках заедут на полигон - провоцировать, но наши свирепо погрозив пальцем дождутся пока те не покинут район стрельб.
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24.09.2021 21:27
+27
сбивать упырей нужно хрен больше полезут в зону учений..
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24.09.2021 21:24
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ить!
С-200 зняли з озброєння, а так ми цією дурною ракетою каців і з-під Севастополя дістали б льогко !
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24.09.2021 21:36 Відповісти
Ил-20 - хороший самолет !
С-200 в него точно попадет !

17 вересня 2018 року однією з випущених ракет з комплексу С-200 був збитий російський літак радіоелектронної розвідки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB-20 Іл-20 з 15 членами екіпажу на борту.
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24.09.2021 21:43 Відповісти
путін шукає причину для нападу, потрібно оголошувати Воєнний стан, проводити мобілізацію і йти у наступ.
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24.09.2021 22:05 Відповісти
Не путін, а *****. І ви вже в военкоматі?
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24.09.2021 22:18 Відповісти
Дебил, ты опять со своим военным положением, как говно всплываешь?
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24.09.2021 22:58 Відповісти
ихарь л - бот фсб из Балалайни
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25.09.2021 09:50 Відповісти
Да уж, по-моему таблетки тут бессильны
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25.09.2021 06:55 Відповісти
Тебе надо сидеть на бутылке молча
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27.09.2021 00:42 Відповісти
Стандартная провокация рабсиян. Слово "по курсу" означает пересечение курса движения мишени на самой границе зоны, закрытой для полетов. И если бы наши хлопцы ошиблись с распознаванием и наведением то была бы очередная истерика рабсии. Своих пилотов им не жаль, лишь бы был повод наехать на Украину. Ну что же, молодцы наши хлопцы, отработали выполнение заданий в сложной мишенной обстановке.
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24.09.2021 21:38 Відповісти
і зенитчики упустили мішені ... турки не впустили !
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24.09.2021 21:22 Відповісти
почему нет? любая убыль кацапов нам в пользу
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24.09.2021 21:33 Відповісти
сбивать упырей нужно хрен больше полезут в зону учений..
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24.09.2021 21:24 Відповісти
Збити і потім дуже вибачатися, що у нас такі старі ракети, що ви краще близько не підлітайте, бо всяке може статися.
"Мы сильные, мы бравые,
У нас торпеды ржавые,
Не трогай нас, и дольше проживёшь!..."

https://www.youtube.com/watch?v=2b2GjAUpGRE&ab_channel=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC-Topic
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24.09.2021 22:58 Відповісти
????.....огонь на поражение!.....или....страшно?
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24.09.2021 21:24 Відповісти
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24.09.2021 21:25 Відповісти
даже не знаю что сказать. А зачем тогда тренироваться то? еще будут стрелять с Джавелинов, а сепары на танках заедут на полигон - провоцировать, но наши свирепо погрозив пальцем дождутся пока те не покинут район стрельб.
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24.09.2021 21:27 Відповісти
Наші зенітники вчилися збивати літаки "умовного ворога", "той сторони". А ватольоти знищувати ніззя, бо #путєннападе. Нещодавно бачив відео на youtube каналі ЦН, де дуже гарно показано, як москальські виродки на навчаннях ракетних військ планують удар по місту Старокостянтинів Хмельницької обл.. На 7 році війни у командирів розрахунків ППО не повинно виникати запитання "чи можна вбивати кацапів". Вірне питання "Скільки знищити кацапів і яким способом"
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25.09.2021 09:26 Відповісти
та була новина ше шо на картах навчань, давніше - вказані наші території, от якраз то шо ви сказав місто теж було. а про ракетні удари вроді не писало там. дебіли можуть же влучити в АЕС - Меркель і Мікрон зробл*ть ось так:
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25.09.2021 09:57 Відповісти
Почему не сбили? Могли легко сбить эти самолёты, залетевшие в зону проведения учений. Всех же предупредили о времени и месте учений, согласно нормам международного права.
Кто специально нарушил зону проведения учений во время стрельб, тот мог пострадать и сам был бы виноват.
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24.09.2021 21:27 Відповісти
потому что точно стреляли , не попали только в один беспилотник
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24.09.2021 21:32 Відповісти
💯
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24.09.2021 21:33 Відповісти
мало лаптям 10 самолетов за лето совершили жуткую посадку ,так они и здесь хотят сделать жуткую посадку
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24.09.2021 21:34 Відповісти
с начала года 29 упало
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24.09.2021 21:35 Відповісти
80% арсенала Воздушно-комических сил Московии до российско-украинской войны обслуживалось специалистами из Украины. ФСБ выслала «биндеровцев» и «хохлофашиздов», в статусе «неблагонадёжных», назад, в Днепр, После исхода «салоедов», мокшанские ракеты стали взрываться на старте, а самолеты гореть в воздухе. За 9 месяцев 2021 года в России произошло 29 авиакатастроф. Погибло 85 человек.

Если «путинские камиказде» будут губить технику Сирожи Шойгу в таком темпе, то к концу года у Фюрера закончатся либо самолеты, либо военные лётчики.
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25.09.2021 09:52 Відповісти
ахаха, он такой же "фюрер", как ты летчик.
просто смешно когда ничтожество сравнивают с солдатом. да даже бы Сралин был солдатом, то я бы тоже сказал - не срав.нивай несравнимое
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25.09.2021 09:59 Відповісти
Российские самолеты залетели в зону проведения боевых стрельб украинских зенитчиков....
Ну и? Почему растерялись? Почему просто не выполнили профессионально то, что должны были сделать зенитчики? А потом сказали что ихтамнетов там не было. Море глубокое и довольно большое. Пусть бы потом кацапы его и обшаривали в поисках своих ихтамнетов.
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24.09.2021 21:35 Відповісти
Ну и проучили бы. Тут никакая Европа потом не придерется. Хотя после травли ЗЕлеными патриотов за проход через Керчь, уже стальных яиц у генералов стало намного меньше
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24.09.2021 21:35 Відповісти
лапти РЭБ наверное испытывали , но как показали учения безуспешно
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24.09.2021 21:36 Відповісти
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24.09.2021 21:37 Відповісти
Какая-то необъяснимая тяга к "лаптепаду".
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24.09.2021 21:37 Відповісти
Птичку жалко? Или в Украине хорошие урожаи помидоров?
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24.09.2021 21:38 Відповісти
Россия установила мировой рекорд по числу авиакатастроф в этом году: 29 крушений и 85 погибших, - Бутусов
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24.09.2021 21:43 Відповісти
Рік же ще не закінчився )
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24.09.2021 22:36 Відповісти
..там ещё один мировой рекорд!! На Ил-112в... который упал возле Кубинки!!! От момента возгорания двигателя до падения самолёта всего 46 секунд!!! Данный рекорд мировой и вряд ли его кто уже сможет побить.
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25.09.2021 03:56 Відповісти
в 2021 году на РАБссии нападало уже 11 самолоетов вертолетов СТЕРХОЛЕТОВ.... год еще не закончился....
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24.09.2021 21:44 Відповісти
29ть, не читаете вы програмные статьи Бутусова, вы пишите.. а лучше наоборот, может за умного сойдешь
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25.09.2021 07:20 Відповісти
Ердоган би не засумнівався...
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24.09.2021 21:46 Відповісти
та шо вы кипешуете??? у них из авиации может оте два только и остались... не мешайте! они сами расхренячаться... без шуму и пыли и обвинений в нашу сторону ... ширше мыслить надо! )))
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24.09.2021 21:46 Відповісти
И чего же ни одного не сбили ?
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24.09.2021 21:48 Відповісти
Папасаша вирішив підтримати свого синулю через інстаграм. Але щось пішло не так. Народ клене синочку на всі заставки
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24.09.2021 21:48 Відповісти
Новый военный бюджет США на 2022 год 770 мильярдов долларов,бюджет РАБссии 61.... нищеброды тусню устроили....,у Китая 250 ярдов....даже если сложить получается 311..... болваны....
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24.09.2021 21:49 Відповісти
Нужно просто ответку дать.
Например как в 2016-м, рейд в Крым:

https://censor.net/ru/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza
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24.09.2021 21:49 Відповісти
Чи воїни-зенітники не навчені,чи "хоробрий" головнокомандувач сцить...
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24.09.2021 21:51 Відповісти
И вы с етими обезьянами- неадекватами еще хотите о чем то договариваться?
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24.09.2021 21:51 Відповісти
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24.09.2021 21:52 Відповісти
Нужно жёстко ответить - сразу ноту протеста.
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24.09.2021 21:57 Відповісти
нужно было сбивать всех,иа потом кричать, что они сами виноваты что подлезли либо даже сами упали.
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24.09.2021 22:02 Відповісти
сами упали кст. будет звучать в свете последних событий весьма правдоподобно
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24.09.2021 22:20 Відповісти
На місці зенітчиків я б їх всіх завалив... Навіщо ворога відпускати з зони ураження?
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24.09.2021 22:12 Відповісти
с такой ПВО они и до Киева завтра долетят)))
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24.09.2021 22:21 Відповісти
ТАК НАДО БЫЛО СБИВАТЬ ИХ !!!
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24.09.2021 22:25 Відповісти
Возбудились диванные воеваки-зенитчики ))
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24.09.2021 22:47 Відповісти
сбили бы пару козляцких говнолета -было бы хорошо, мразота "братский нарот"
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24.09.2021 23:37 Відповісти
Було б круто шмальнути ракетою, а за пару км здійснити самознищення. Москалям довелося б довго драїти літак від гівна пілота. 😁
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24.09.2021 23:48 Відповісти
Що, пересрала нечисть русофашиська.
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24.09.2021 23:53 Відповісти
Они над Киевом летать будут их збивать никто не будет пока клоун не позвонит х#йлу и спросит это не ваши самолеты заблудились...
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24.09.2021 23:58 Відповісти
Нельзя. Путин нападет тогда.
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25.09.2021 00:30 Відповісти
Ну как бы посла то расейской ********* в Украине нет, короче ИХТАМНЕТ везде.
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25.09.2021 07:03 Відповісти
это значит что ГСН наших ракет-фуфло
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25.09.2021 00:37 Відповісти
У большинства типов зенитных ракет, радиокомандное наведение, либо наведение по подсветке цели с земли.
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25.09.2021 09:16 Відповісти
Вопрос простой. Не было приказа "Уничтожить" Не было и стрельбы на поражение.
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25.09.2021 01:17 Відповісти
Нема послів.
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25.09.2021 01:40 Відповісти
"...Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности собственных военных летчиков..." А по відношенню до Туреччини чомусь провокації не влаштовують...
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25.09.2021 02:11 Відповісти
Так витворяли фашисти на початку ВВВ. Як би тоді одразу по писоку натовкували, то може й не було б такої катастрофи.
Зараз те ж саме, один в один повторює рашизм, як під копsрку; або Ctrl+C - Ctrl+V
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25.09.2021 08:41 Відповісти
У зенитных ракет предусмотрен самоподрыв. Можно было не сбивать, а сделать слабительное.
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25.09.2021 09:12 Відповісти
Є ще питання до керівництва країни? Чи до міноборони?
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25.09.2021 09:31 Відповісти
Ердоган введи!!!😀
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25.09.2021 09:38 Відповісти
Ну і що тут коментувати? Згадався Ердоган.Яка країна-така і влада,таке й керівництво,така й армія,така і безпека.Щось мені здається, що ***** не нападає не тому,що ми такі могутні,як нам брешуть,а тому- що могутні ті,хто нас поки що підтримують.А між нами і ними- прірва! Хіба може бути могутньою країна,яку обкрадають власні українські гниди, і в якій таке тупе безвідповідальне населення?
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25.09.2021 11:10 Відповісти
Попадание могло быть "случайным"... Больше бы не летали...
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25.09.2021 11:28 Відповісти
зебилы, вас было аж 73 %
вы все не должны были быть президентами,
но вы все могли стать зенитчиками !
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25.09.2021 13:25 Відповісти
сбивать надо. импотентное и предательское руководство и страной и армией.
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25.09.2021 13:54 Відповісти
Клоуны...
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25.09.2021 14:42 Відповісти
 
 