Російські літаки спеціально залетіли в район зенітних навчань ЗСУ, - командування Повітряних сил ЗСУ
Російська Федерація зробила чергову провокацію під час військових навчань Збройних сил України. Російські літаки залетіли в зону проведення бойових стрільб українських зенітників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Російські літаки-розвідники Су-24МР і Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору в акваторії Чорного моря. Літаки неодноразово залітали в заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.
"Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків", - заявили в командуванні.
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С-200 зняли з озброєння, а так ми цією дурною ракетою каців і з-під Севастополя дістали б льогко !
С-200 в него точно попадет !
17 вересня 2018 року однією з випущених ракет з комплексу С-200 був збитий російський літак радіоелектронної розвідки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB-20 Іл-20 з 15 членами екіпажу на борту.
"Мы сильные, мы бравые,
У нас торпеды ржавые,
Не трогай нас, и дольше проживёшь!..."
https://www.youtube.com/watch?v=2b2GjAUpGRE&ab_channel=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC-Topic
Кто специально нарушил зону проведения учений во время стрельб, тот мог пострадать и сам был бы виноват.
Если «путинские камиказде» будут губить технику Сирожи Шойгу в таком темпе, то к концу года у Фюрера закончатся либо самолеты, либо военные лётчики.
просто смешно когда ничтожество сравнивают с солдатом. да даже бы Сралин был солдатом, то я бы тоже сказал - не срав.нивай несравнимое
Ну и? Почему растерялись? Почему просто не выполнили профессионально то, что должны были сделать зенитчики? А потом сказали что ихтамнетов там не было. Море глубокое и довольно большое. Пусть бы потом кацапы его и обшаривали в поисках своих ихтамнетов.
Например как в 2016-м, рейд в Крым:
https://censor.net/ru/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza
Зараз те ж саме, один в один повторює рашизм, як під копsрку; або Ctrl+C - Ctrl+V
вы все не должны были быть президентами,
но вы все могли стать зенитчиками !