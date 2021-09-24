Російські літаки спеціально залетіли в район зенітних навчань ЗСУ, - командування Повітряних сил ЗСУ

Російська Федерація зробила чергову провокацію під час військових навчань Збройних сил України. Російські літаки залетіли в зону проведення бойових стрільб українських зенітників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські літаки-розвідники Су-24МР і Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору в акваторії Чорного моря. Літаки неодноразово залітали в заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.

"Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків", - заявили в командуванні.

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