Головні новини 24 вересня: суперечливі поправки до закону про олігархів, ТСК слухає Бурбу

У законі про олігархів виявили поправки, які суперечать одна одній, ТСК заслухала Бурбу про Вагнергейт, в Києві - скандал із захопленим островом на Дніпрі, - головні новини 24 вересня.

У законі про олігархів виявилися поправки, які суперечать одна одній

Закон вчора приймали в турборежимі - а сьогодні розгрібають наслідки. Виявилося, що в ньому є три поправки, які суперечать одна одній. Вони стосуються того, який орган буде вносити прізвища до реєстру олігархів. Разумков "тролить" інших "слуг": його поправка передбачає, що вирішувати, чи є людина олігархом, чи ні, буде не РНБО, а НАЗК (в НАЗК заявили, що вже готові це робити). "Слуги" думають, що тепер робити з законом: чи то його переголосовуватимуть повністю, а чи лише одну статтю.

ТСК заслухала Бурбу щодо "вагнерівців"

Заслуховували не без скандалів. Депутатів-опозиціонерів, які не входять до складу ТСК, знову не пустили на засідання. Самого Бурбу вивезли з будівлі Верховної Ради, пізніше стало відомо, що засідання ТСК проходить у будівлі Міноборони. У результаті Бурбу все ж заслухали - в закритому режимі.

Журналісти-розслідувачі з Bellingcat обіцяють у найближчі два тижні опублікувати розслідування про Вагнергейт, а ще через пів року - показати документальний фільм.

Скандал з островом у Києві: його захопили чи ні?

Українські розслідувачі зі "Схем" опублікували матеріал про те, як столичний юрист Бойко завдяки Нацполіції заволодів причалами й островом на Дніпрі в Києві. КМДА стверджує, що острів як і раніше перебуває в комунальній власності і що його нікому не передавали. А ексначальник поліції Києва Крищенко, який згадувався в сюжеті, просить НАБУ перевірити звинувачення на його адресу.

Результати "виборів" у Держдуму РФ

У Росії офіційно оголосили результати "виборів", які раніше не визнала Верховна Рада: "Єдина Росія" і комуністи спільно отримали 85% мандатів.

Композитора Івасюка повісили вже мертвим, - Голомша

Колишній заступник генерального прокурора стверджує, що це встановило відновлене через багато років після загибелі композитора слідство. Івасюк загинув у 1979 році, йому було 30 років.