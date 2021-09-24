УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5473 відвідувача онлайн
Новини
2 922 33

Слідча комісія Ради щодо ПВК Вагнера ​​взяла паузу у своїх засіданнях, - Безугла

Слідча комісія Ради щодо ПВК Вагнера ​​взяла паузу у своїх засіданнях, - Безугла

Тимчасова слідча комісія ВРУ, яка розглядає справу "вагнерівців", вирішила взяти паузу у своїх засіданнях.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, на брифінгу в комітетах ВРУ сказала народна депутатка "Слуги народу", голова комісії Мар'яна Безугла.

"Нинішнє засідання закрите. Але це не означає, що закрита робота ТСК. Ми продовжуємо - будуть додаткові заслуховування окремих свідків, опрацювання матеріалів, парламентський контроль над тим, як відбувається розслідування у правоохоронних органах, буде публікація матеріалів, які не є секретними, на сайті комісії", - підкреслила вона.

За словами нардепки, наступне засідання планують провести через тиждень, оскільки до цього комісія опрацьовуватиме отриману інформацію. Безугла підтвердила, що сьогодні ТСК заслухала ексголову ГУР МО Василя Бурбу. "Ми взяли до уваги всі ті свідчення, які він вважав за доцільне надати Тимчасовій слідчій комісії. Вони були запротокольовані і залучені до матеріалів ТСК", - пояснила "слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентська комісія у справі ПВК "Вагнера" ​​заслухала ексголову ГУР Міноборони Бурбу

Вона зазначила, що всі деталі допиту Бурби є закритими. Відповідаючи на запитання, чому його допитували не в комітетах, голова комісії заявила, що такі дії були зроблені через депутатів від опозиції.

"Один раз приходять одні народні депутати, наступного разу - інші. Не будучи членами ТСК, вони вимагають участі. Ми ж повинні гарантувати безпечний режим, убезпечити себе від "зливів". Ми пам'ятаємо, що ми - країна фактично у війні, що є агресія РФ. Має бути відповідне приміщення. А минулого разу через присутність сторонніх осіб приміщення потребувало додаткової перевірки. Тому було прийнято рішення знайти інші технічні можливості, і ми провели виїзне засідання ТСК", - додала політик.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

 

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Безугла Мар’яна (297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
У них мено-паузы будут до самого Майдана.
показати весь коментар
24.09.2021 21:53
+15
**** драная.
показати весь коментар
24.09.2021 21:55
+13
показати весь коментар
24.09.2021 21:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У них мено-паузы будут до самого Майдана.
показати весь коментар
24.09.2021 21:53 Відповісти
Марія Мадзігон за Україну
1 ч ·
Трибуна для брифінгу голови ТСК по Вагнерівцям Мар'яни Безуглої - це перевернутий стіліз жуйками… у Верховній Раді…
Жуйки під депутатським столом Мар'яни Безуглої я не була готова побачити🤦🏻‍♀️🤢

показати весь коментар
24.09.2021 22:16 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2021 22:26 Відповісти
А зарплата у уборщиц наверно приличная
показати весь коментар
24.09.2021 22:44 Відповісти
Цікаво, а з таким прізвищем, вони в родині всі безумні?
показати весь коментар
24.09.2021 21:55 Відповісти
**** драная.
показати весь коментар
24.09.2021 21:55 Відповісти
ти думаєш її хтось дере ?
показати весь коментар
24.09.2021 22:27 Відповісти
а почему следствие ведут не следователи а вот это...
показати весь коментар
24.09.2021 21:56 Відповісти
Не "чому", а "навіщо"
показати весь коментар
24.09.2021 22:24 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2021 21:56 Відповісти
Сейчас всей комисси. оплатят Мальдивы , шоб не открывали рот 😀😀😀
показати весь коментар
24.09.2021 21:56 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2021 21:57 Відповісти
Вот така х.... малята !
показати весь коментар
24.09.2021 22:13 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2021 22:45 Відповісти
это не комиссия,а какой то катушечный магнитофон...то у них пауза,то режим записи прослушкой,то "плей"
показати весь коментар
24.09.2021 21:59 Відповісти
будут ждать шо Грозев опубликует, потому как слегка сцыкотно.
Уж очень много ляпов у этих наспехсделанных - недострелянный шифер, а про недоразумение которое называют законом против олигархов вообще...
показати весь коментар
24.09.2021 22:14 Відповісти
Санта-Вангнербара, 100500 серия.
показати весь коментар
24.09.2021 22:05 Відповісти
Мне телка безуглов напоминает кацапского лаврова, у обоих хари лошадиные!
показати весь коментар
24.09.2021 22:05 Відповісти
не у кацапов в загашнике еще имеются красавицы .новая депутутка госдуры,выгнанная из штатов за профнепригодность(работала в эскорте)

показати весь коментар
24.09.2021 22:17 Відповісти


свічка




Все зрозуміла.Спецоперація була,але її не було,бо це була російська спецоперація дезинформації,а Христо Грозєв маладєц,а держзради не було,а була помилка,а хто не вірить,того Марьянці шкода,бо ним маніпулюють вороги через дезинформаційну спецоперацію.Що складного?
показати весь коментар
24.09.2021 22:07 Відповісти
Впервые, убогое страшко Марьянка, а ля Люся Янукович в молодости, попрьоцца на Мальдивы! Заработала!
показати весь коментар
24.09.2021 22:10 Відповісти
овца тупорьілая. пля, єто же надо бьіло умудриться из 40 млн человек понаходить самьіх @банутьіх, аферистов, прип@здней-клептоманов просто разнокалиберную мразь и сволочь, собрать их в наркоманско-криминальную "партию" и дать им власть над страной
показати весь коментар
24.09.2021 22:10 Відповісти
Хотят скрыть фамилии присутствующих без допуска к гостайне ?
показати весь коментар
24.09.2021 22:15 Відповісти
Да, полковник СБУ Костенко, депутат Рады, может слить показания Бурбы, а депутату от ОПЗЖ, Кузьмину, Безуглова верит больше.
Вопрос, Бурба подписывает, запротоколированные показания, если нет, могут написать, что угодно.
показати весь коментар
24.09.2021 22:18 Відповісти
понял кого она мне напоминает - Jeep Cherokee,
старая модель, вид спереди...
показати весь коментар
24.09.2021 22:20 Відповісти
Треба перепочити і визначитись що брехати далі після свідчень Бурби. Бо він же й ще комусь може це сказати... ЦРУ, наприклад... Що тоді??? А як ВЖЕ сказав???
показати весь коментар
24.09.2021 22:21 Відповісти
уработались? ))))
показати весь коментар
24.09.2021 22:28 Відповісти
Косноязыкое страховысько упивается своей временной значимостью настолько, что обвиняет журналистов в том, что они инструмент вражеской пропаганды. Совсем с катушек слетела, ее брифинг - зеркало этой невежественной и брехливой власти. Нашли железную отмазку - кто ищет правду о вагнеровцах - рука московии и враг
показати весь коментар
24.09.2021 22:37 Відповісти
Эта ТСК выполняет задачу прямо противоположную установлению истины.
Зачем нам такая ТСК?, -задача которой отмазать гос. преступников ермака-Козыря, демченко и ЗеНикчемность?

А безумной надо готовится к худшему, на статью она уже тоже заработала.
показати весь коментар
24.09.2021 22:42 Відповісти
Понравилось! Тот кто хочет узнать правду о сливе операции, является инструментом информационной операции Москвы, по разрушению украинского государства!!! Как вам такой поворот дела? Ай да Безуглая! Под суд любопытных за содействию в разрушении Украины!
показати весь коментар
24.09.2021 23:09 Відповісти
... ишут ишо одного члена ВСК, им будет дед Стас /увы, дед Панас по объективным причинам пока не может учавствовать/... вот така "шерше ляфам", малята!
показати весь коментар
25.09.2021 07:10 Відповісти
Арестович до неї ще не залицявся?
показати весь коментар
25.09.2021 13:50 Відповісти
 
 