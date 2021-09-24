Слідча комісія Ради щодо ПВК Вагнера ​​взяла паузу у своїх засіданнях, - Безугла

Тимчасова слідча комісія ВРУ, яка розглядає справу "вагнерівців", вирішила взяти паузу у своїх засіданнях.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, на брифінгу в комітетах ВРУ сказала народна депутатка "Слуги народу", голова комісії Мар'яна Безугла.

"Нинішнє засідання закрите. Але це не означає, що закрита робота ТСК. Ми продовжуємо - будуть додаткові заслуховування окремих свідків, опрацювання матеріалів, парламентський контроль над тим, як відбувається розслідування у правоохоронних органах, буде публікація матеріалів, які не є секретними, на сайті комісії", - підкреслила вона.

За словами нардепки, наступне засідання планують провести через тиждень, оскільки до цього комісія опрацьовуватиме отриману інформацію. Безугла підтвердила, що сьогодні ТСК заслухала ексголову ГУР МО Василя Бурбу. "Ми взяли до уваги всі ті свідчення, які він вважав за доцільне надати Тимчасовій слідчій комісії. Вони були запротокольовані і залучені до матеріалів ТСК", - пояснила "слуга народу".

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Вона зазначила, що всі деталі допиту Бурби є закритими. Відповідаючи на запитання, чому його допитували не в комітетах, голова комісії заявила, що такі дії були зроблені через депутатів від опозиції.

"Один раз приходять одні народні депутати, наступного разу - інші. Не будучи членами ТСК, вони вимагають участі. Ми ж повинні гарантувати безпечний режим, убезпечити себе від "зливів". Ми пам'ятаємо, що ми - країна фактично у війні, що є агресія РФ. Має бути відповідне приміщення. А минулого разу через присутність сторонніх осіб приміщення потребувало додаткової перевірки. Тому було прийнято рішення знайти інші технічні можливості, і ми провели виїзне засідання ТСК", - додала політик.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.