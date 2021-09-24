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Новини
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Ми визначаємо роль Росії і Білорусі в цій справі, - Безугла про розслідування справи ПВК Вагнера

Ми визначаємо роль Росії і Білорусі в цій справі, - Безугла про розслідування справи ПВК Вагнера

Тимчасова слідча комісія ВРУ, яка розглядає справу "вагнерівців", ще не визначила, яка роль Росії і Білорусі в цій історії.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в комітетах ВРУ сказала народна депутатка "Слуги народу", голова комісії Мар'яна Безугла.

За її словами, ці дані ще уточнюються. "Але зараз ми можемо вже констатувати: не тільки мала місце, а й має місце так звана спецоперація Російської Федерації з дезінформації.

Ось тут якраз терміни "спецоперація" і "дезінформація" дуже актуальні. Ми приділили цьому увагу. Первинне дослідження СБУ, про яке неодноразово згадувалося, буде опубліковано на сайті ТСК", - зазначила вона.

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Голова ТСК наголосила, що ця спецоперація Росії з дезінформації містить "численні компоненти".

"Вона задіє українські та іноземні суб'єкти, і те, яким чином проводиться, на що зорієнтована, хто і як бере в ній участь ... Цьому ТСК теж приділяє увагу і продовжуватиме це робити", - пояснила депутатка і додала: "Це частина великої картини з дискредитації України, як держави".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

 

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+10
Зачем вам Беларуссия и Великоруссия ? Вы смотрите что шмаркля и козырь натворили!
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24.09.2021 22:11
+7
шо Єрмака не можна опитувати а Лука приїде? Й сам уХйло? Марянка піди до психіатра , захворій , менше дадуть потім...
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24.09.2021 22:13
+6
Вангую: раша і лука будуть ні при чому, а при чому буде Порошенко і наші спецслужби.
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24.09.2021 22:11
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Она что эксперт по разведке???
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24.09.2021 22:09 Відповісти
иксперд
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24.09.2021 22:20 Відповісти
+ей на ушко сам х..ло насоветовал..рыжая бестия ей бы в публичный дом имела бы потрясный успех и спрос а так рядовая сосенка ....
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24.09.2021 22:36 Відповісти
..не , она по електрике
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25.09.2021 06:48 Відповісти
ну понятно. ждёте вказивки с Кремля.
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24.09.2021 22:11 Відповісти
Зачем вам Беларуссия и Великоруссия ? Вы смотрите что шмаркля и козырь натворили!
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24.09.2021 22:11 Відповісти
На выходе получим, что Зеля в белом. Виноваты кацапы.
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24.09.2021 22:11 Відповісти
Вангую: раша і лука будуть ні при чому, а при чому буде Порошенко і наші спецслужби.
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24.09.2021 22:11 Відповісти
кошарика бы не доверил етой "опредяющей"
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24.09.2021 22:12 Відповісти
Слово « РОЛЬ» меня смущает ?
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24.09.2021 22:12 Відповісти
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24.09.2021 22:13 Відповісти
шо Єрмака не можна опитувати а Лука приїде? Й сам уХйло? Марянка піди до психіатра , захворій , менше дадуть потім...
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24.09.2021 22:13 Відповісти
зможеш відсудитсь що примусили з ОПУ, тебе ще можна врятувати...
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24.09.2021 22:15 Відповісти
та тьі только свой язьік в жопе у зельоного наркоши определить можешь. но и єто не точно
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24.09.2021 22:14 Відповісти
про твою роль в цій справі розкаже наступний генпрокурор ...
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24.09.2021 22:17 Відповісти
Була така руденька, білолця зі щічками, говорила хоча й дурню але складненько , не читаючи пургу несла... А зараз - ти себе бачила ? Страх Божий - що на вигляд, що в промовах...
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24.09.2021 22:18 Відповісти
вы блин себя самих найти не способны!
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24.09.2021 22:20 Відповісти
какая роль?поставщики живого пушечного мяса

Гуго Пекторалис ™

Путь ихтамнета: Сначала ты лезешь со своей "помощью" в страны, которые тебя об этом не просили, а потом побираешься эсэмэсками на протез.

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24.09.2021 22:23 Відповісти
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24.09.2021 22:47 Відповісти
от тепер покажіть мені хто за оце ...******** голосував !
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24.09.2021 22:24 Відповісти
А роль главного фигуранта, который сам, публично во всём сознался, почему не рассматриваете?
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24.09.2021 22:27 Відповісти
еще не определила, какая роль России и Беларуси в этой истории,а нужно то определять"слуг" рашистского оккупанта - предателелей и изменников Украины
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24.09.2021 22:31 Відповісти
правильно . разобраться нужно . пройтись по атласу . может и Камбоджа с Мозамбиком как то замешаны
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24.09.2021 22:33 Відповісти
короче, "кінці в воду". Якщо Бурба не ризикне оприлюднити правду - так і будуть мокнути.
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24.09.2021 22:34 Відповісти
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24.09.2021 22:46 Відповісти
Ну а роль в цій історії нинішньої президентської адміністрації мабуть вже вивчатиме нова слідча комісія після зміни нинішньої влади. Потерпимо. Вже не так довго залишилось.
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24.09.2021 22:47 Відповісти
я би не був настільки впевненим, що недовго...
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24.09.2021 22:52 Відповісти
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24.09.2021 22:51 Відповісти
А роль Єрмака і президента його офісу - зелі-х#йло???
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24.09.2021 23:29 Відповісти
"Это часть большой картины по дискредитации Украины, как государства"--м.безмозглая.

ВЫ--зеленый моносброд во главе с оманским ДИСКРИДИТИРУЕТЕ Украину--кацапам за вами не угнаться!
Вы переплюнули овоща в РАЗЫ!!!!
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25.09.2021 01:17 Відповісти
Налякана куриця,яка дізналась щось дуже страшне,легко маніпулювати такими істотами,лізуть у прзиденти різні віслюкоподібні хрипаті недомірки,потім розгрібати це все лайно наступним поколінням,кулакіта буржуї вже були,чим закінчилось мабуть забули,тепервигадали олігархів,яких при бажанні можливо розірвати на шмаття за один день,потім будуть врагі народа(ісраїлевого),фошизди,націсти,каториє мішают нам жіть і тваріть свою жидівську *****,банда жида *****-шаломова знов править в Україні.
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25.09.2021 01:42 Відповісти
Що таке "ми" ? Хто вони взагалі такі? Вчорашні клоуни, гвалтівники, таксисти фотографи?
Дебіли, ви зробили це РАЗОМ!
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25.09.2021 10:56 Відповісти
Сколько безуглая получила в конверте от охметки?
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25.09.2021 11:02 Відповісти
Тролів пристойних у зелених нема, користуються послугами ольгінських.
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25.09.2021 13:48 Відповісти
 
 