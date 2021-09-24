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Заступник голови МВС Єнін: У нас вже є словесний портрет того, хто стріляв у Шефіра

Заступник голови МВС Єнін: У нас вже є словесний портрет того, хто стріляв у Шефіра

Поруч з місцем обстрілу автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра знайшли речові докази. У слідства вже є словесний портрет кілера.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив перший заступник голови МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Єніна, криміналісти працюють понаднормово, ліс поруч з місцем обстрілу обшукують упродовж усього світлового дня.

"Ми дещо знайшли", - сказав Єнін про речдоки. Він зазначив, що докази вже передали на експертизу.

"Ми маємо уявний портрет, зріст, вагу й інші сліди, які ми встановили ... Це все спростить нам пошуки", - додав Єнін.

Читайте також: "Вбити не можна налякати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять замах на Шефіра

Заступник голови МВС зазначив, що кілер був професіоналом і точно діяв не один. За словами Єніна, на це вказує місце, звідки він стріляв, і "результати" злочинця. Так, упродовж 4 секунд по авто випущено було понад 20 куль, з яких 15 потрапили в ціль. Дві кулі влучили у водія.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.

 

Автор: 

замах (546) шоу Шустера (309) Єнін Євген (348) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+35
Ищут пожарники , ищет полиция …

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24.09.2021 22:22
+32
ага, высокий рыжий афроукраинец, на одной деревянной ноге с огромной чёрной собакой!
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24.09.2021 22:14
+32
белки рассказали? ))))))))))))

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24.09.2021 22:19
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Не вірте жодному слову представникам зеленої шобли , бо все це брехня і постановка 95-го кваталу, щоби відволікти увагу від більш серйозних дій , які відбуваються в краіні !
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25.09.2021 01:02 Відповісти
***, белки стуканули, неужели потапыч?!
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25.09.2021 01:05 Відповісти
Бляха, как они уже задолбали с этим "библейским" персонажем - носятся с ним, как еврей с ермолкой. "Покушение" на "демократические реформы" - это какие "демократические": "сироты" стефанчуки, "квартальщики 95-го", торчки и алкаши за рулем, и прочие дубинские-бужанские "зеленые мухи"?... Превратили страну в шапито со своими "розыгрышами", чтобы лягушонок из теплой ванны не вылазил.
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25.09.2021 01:32 Відповісти
Мы имеем воображаемый !!! вес -Теперь точно найдем
Воображаемо!! Для этого и водолазов привлекли
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25.09.2021 03:49 Відповісти
Воображать правохранители мастера-профессионалы.
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25.09.2021 21:19 Відповісти
ФОТО ПРИЛАГАЕТСЯ
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25.09.2021 06:56 Відповісти
Невже схожий на Єрмака?
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25.09.2021 07:25 Відповісти
Більше всього мень подобаеця оце"Замглавы МВД отметил, что киллер был профессионалом"

шифир повинен ДЯКУВАТИ такому профі!!! дякую дякую...
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25.09.2021 08:49 Відповісти
Ще так нікого не шукали... Мабуть, цей позаштатний радник -- наше все ))
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25.09.2021 09:07 Відповісти
У многих даже их фото имеется
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25.09.2021 09:11 Відповісти
Це точно ці двоє! Я навіть сам їх бачив!!! Щоправда, не в Лісниках, а в якомусь кіно... Богом присягаюсь!
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25.09.2021 21:02 Відповісти
Може Тітанік?
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27.09.2021 20:00 Відповісти
ха-ха, дотепно!
а сам то на Юльку все ще піструна точиш?.. Чи на Медведчука?... Хоч насправді -- одне й те саме...
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27.09.2021 20:13 Відповісти
Це був тільки єрмак.....бо йому найбільша загроза залишитись без впливу на нашого (бєніного)бідоносця!
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25.09.2021 09:27 Відповісти
Під опис попаде якийсь атовець. І будуть людину судити за примарний злочин, якого насправді і не було.
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25.09.2021 09:35 Відповісти
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25.09.2021 09:57 Відповісти
Так выглядели Риф и Дугарь когда взрывали Шереметев и стреляли в водительскую дверь машины Шофера, по версии Зеленского.
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25.09.2021 11:05 Відповісти
когда то в детстве читал книжку в стихах,как барин решил стать кузнецом.

в общем взялся он за дело рьяно и начал ковать мужику лемех...
лемех не получился,решил выковать топор...

в общем после долгих попыток сотворить хоть что то,решил сделать мужику пшик.

нагрел железяку и в воду-П_Ш_Ш_Ш-ик))

вот так у нас и с клопом на банковой...

-----------------------
а вы заметили,что все недомерки,коих рок возвёл на престол,одинаковы в своём инфантилизме?

Макрон,Хуйло...Зе...
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25.09.2021 10:14 Відповісти
чет песня вспомнилась аж, Кузьма и барин.
а анекдот тоже прикольный, выкрутился - с топора перешел на пшик. адский кузнец
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25.09.2021 17:53 Відповісти
Чому 20 куль випущено, а не 30 (повний магазин). Клинонув ?! Ех кільер-кільер ружжо то правьерять пьеред делом надо і патрони такієто-такіє нісвьежіє. А впрочем КАКАЯ РАЗНІЦА, хоть паржом.
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25.09.2021 10:38 Відповісти
Выпустил то он весь рожок, просто через 1-2 патрона боевых шел холостой. У актеров 95-го в реквизите есть свои ограничения.
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25.09.2021 11:02 Відповісти
Через 20 холостых шел 1 боевой, но до него очередь не дошла.
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25.09.2021 13:33 Відповісти
шифер прочитав, как его обожают-удвоит,не утроит охрану и пересядет в.... БТР
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25.09.2021 10:43 Відповісти
Воображаемый портрет покажут сразу после фильма про вагнеров.
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25.09.2021 10:50 Відповісти
Словесный портрет это весомо: две руки, две ноги, ещё у него голова и туловище. Рост выше среднего или не очень высокий, цвет кожи обычный с загаром как в Скадовске, одежда спортивный костюм и калоши.
Осталось только поймать.
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25.09.2021 10:59 Відповісти
Еще с автоматом с глушителем наперевес и специфическими патронами.
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25.09.2021 13:32 Відповісти
Ичо, неужеле без маски был? Аяяй
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25.09.2021 11:19 Відповісти
Істерія навколо замаху на Шефіра навмисно підігрівається і роздмухується. Інформація не коштує паперу, на якому вона написана.
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25.09.2021 12:41 Відповісти
Снова Рифмайстер или Порошенко ?
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25.09.2021 12:47 Відповісти
Может Надька с баржи, минометом 7,62 мм?
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25.09.2021 13:30 Відповісти
Скорострельность АК 47 = 100 выстрелов в минуту или 0.6 в сек.

4 секунды х 0.6 = 2.4 выстрела.

В одиночном режиме скорострельность 40 выстрелов в мин. или 1.5 в сек.

20 выстрелов х0.6= 12 сек. или 20 х 1.5 =30 сек.

При скорости 50 км. в час . авто за 12 сек .уйдет на расстояние =204 метра. это чуть больше 2 футбольных поля.

Кто то явно не знает ТТД АК-47 . или гонит ..дезу..
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25.09.2021 13:08 Відповісти
Енин мусорок, ему нужны погоны и деньги, а лохи схавают
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25.09.2021 13:29 Відповісти
Скорострельность АК 600 вьістрелов в минуту
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25.09.2021 23:40 Відповісти
И 4 на 0.6 необходи о разделить а не умножить...
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26.09.2021 02:08 Відповісти
Вы что то не правильно поделили))) Но логика верная)
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26.09.2021 09:01 Відповісти
Какой идиот согласится бесплатно быть свидетелем у мусоров? таскаться по допросам, судам, тратить своё время?
Другое дело, когда есть сценарий, тут и десятиствольный калашников залпового огня, и свидетели, и херой за рулём, с раздробленной бедренной костью колесящий по сёлам,
Зеленский БРЕХЛО
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25.09.2021 13:33 Відповісти
МВС Монастирського цілком зайнятий політичною діяльністю, а зелені тролі не добрим словом згадують Авакова.
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25.09.2021 13:49 Відповісти
Так, в течение 4 секунд по авто выпущено было более 20 пуль, из которых 15 попали в цель. Источник: \\\\\\\\\\

То есть одиночными??? как говорили недавно?
Так это Моссад или кто то обосрался?
Есть поговорка - Молчи, за умного сойдешь.
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25.09.2021 15:02 Відповісти
Та плювати всі хотіли на вашого Кефіра та цей цирк.
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25.09.2021 18:17 Відповісти
...А звали його Себастьян Перейра, торговець чорним золотом...
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25.09.2021 18:38 Відповісти
Про него мне шептали кусты из которых стреляли менты....
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25.09.2021 20:08 Відповісти
рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран... и агентов Марса и АльфыЦентавра...
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25.09.2021 20:11 Відповісти
І навіщо дипломату позоритися в цій структурі, міг би "передати слово" облизувачу тарілок".
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25.09.2021 21:25 Відповісти
Ура, киллер оставил селфи.
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25.09.2021 22:10 Відповісти
Ура, киллер оставил селфи.
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25.09.2021 22:11 Відповісти
Фігня. Ось що потрібно знати:
https://youtu.be/MddAOV1rRiw
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25.09.2021 22:20 Відповісти
порошенко???...100 пудов гетьман
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25.09.2021 23:28 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/


25 вересня 2021, 11:08 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3682302.html Каскадери на службі у клоунів

Водій Шефіра - довірена особа Ані Лорак та професійний каскадер.
...Знаєте, хто був за кермом в момент «замаху» на Шефіра?
Олександр Іванько.
А знаєте, ХТО він?
По-перше, він довірена особа АНІ ЛОРАК, з якою у Шефіра прекрасні відносини.
А по-друге, він професійний КАСКАДЕР, і навіть знімався у кіно.
Себто, ще раз: в момент «замаху», ледь не вперше в житті, за кермом був не Шефір, а водій, який:
а) професійний каскадер
б) взагалі не водій Шефіра, а довірена особа та охоронець Лорак.

Ну хіба бувають такі співпадіння...?
Ну і головне: автівка Шефіра не була повністю броньованою! Вона була підсилена в області дверей та кузова, себто там, куди і стріляли.
По вікнах - ЖОДНОГО пострілу.
З цього випливає - це інсценування заради воплів «Сплотимся! У нас сильная команда и лидер)
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25.09.2021 23:31 Відповісти
Видимо, я пропустил: где доказательство, что Шефир сидел в этом автомобиле и фото раненного водителя, которого врачи , вытаскивали из автомобиля?
Странно, что до сих пор, не было интервью с лечащим врачом раненного или врачом скорой ...
Настораживают слова Енина, что ФБР поможет в расследовании - этим Енин хочет доказать, что , действительно, было нападение. Зачем доказывать?
Кстати, в расследовании убийства Шеремета, никто не заикался о помощи ФБР - это была реальность.
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26.09.2021 06:40 Відповісти
Кого будем назначать в подозреваемые??? Судя по логике это будет кто-то из патриотов...
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26.09.2021 11:52 Відповісти
Да, да, да, я сам видел как из леса вышел хромой грек, разговаривал с финским акцентом
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11.10.2021 09:17 Відповісти
За бабло хотели убить а не за страх нагнать, высокого мнения об окружении зеленского
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11.10.2021 09:18 Відповісти
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