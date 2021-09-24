Заступник голови МВС Єнін: У нас вже є словесний портрет того, хто стріляв у Шефіра
Поруч з місцем обстрілу автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра знайшли речові докази. У слідства вже є словесний портрет кілера.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив перший заступник голови МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Єніна, криміналісти працюють понаднормово, ліс поруч з місцем обстрілу обшукують упродовж усього світлового дня.
"Ми дещо знайшли", - сказав Єнін про речдоки. Він зазначив, що докази вже передали на експертизу.
"Ми маємо уявний портрет, зріст, вагу й інші сліди, які ми встановили ... Це все спростить нам пошуки", - додав Єнін.
Заступник голови МВС зазначив, що кілер був професіоналом і точно діяв не один. За словами Єніна, на це вказує місце, звідки він стріляв, і "результати" злочинця. Так, упродовж 4 секунд по авто випущено було понад 20 куль, з яких 15 потрапили в ціль. Дві кулі влучили у водія.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
Будь ласка, зачекайте...
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Воображаемо!! Для этого и водолазов привлекли
шифир повинен ДЯКУВАТИ такому профі!!! дякую дякую...
а сам то на Юльку все ще піструна точиш?.. Чи на Медведчука?... Хоч насправді -- одне й те саме...
в общем взялся он за дело рьяно и начал ковать мужику лемех...
лемех не получился,решил выковать топор...
в общем после долгих попыток сотворить хоть что то,решил сделать мужику пшик.
нагрел железяку и в воду-П_Ш_Ш_Ш-ик))
вот так у нас и с клопом на банковой...
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а вы заметили,что все недомерки,коих рок возвёл на престол,одинаковы в своём инфантилизме?
Макрон,Хуйло...Зе...
а анекдот тоже прикольный, выкрутился - с топора перешел на пшик. адский кузнец
Осталось только поймать.
4 секунды х 0.6 = 2.4 выстрела.
В одиночном режиме скорострельность 40 выстрелов в мин. или 1.5 в сек.
20 выстрелов х0.6= 12 сек. или 20 х 1.5 =30 сек.
При скорости 50 км. в час . авто за 12 сек .уйдет на расстояние =204 метра. это чуть больше 2 футбольных поля.
Кто то явно не знает ТТД АК-47 . или гонит ..дезу..
Другое дело, когда есть сценарий, тут и десятиствольный калашников залпового огня, и свидетели, и херой за рулём, с раздробленной бедренной костью колесящий по сёлам,
Зеленский БРЕХЛО
То есть одиночными??? как говорили недавно?
Так это Моссад или кто то обосрался?
Есть поговорка - Молчи, за умного сойдешь.
https://youtu.be/MddAOV1rRiw
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
25 вересня 2021, 11:08 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3682302.html Каскадери на службі у клоунів
Водій Шефіра - довірена особа Ані Лорак та професійний каскадер.
...Знаєте, хто був за кермом в момент «замаху» на Шефіра?
Олександр Іванько.
А знаєте, ХТО він?
По-перше, він довірена особа АНІ ЛОРАК, з якою у Шефіра прекрасні відносини.
А по-друге, він професійний КАСКАДЕР, і навіть знімався у кіно.
Себто, ще раз: в момент «замаху», ледь не вперше в житті, за кермом був не Шефір, а водій, який:
а) професійний каскадер
б) взагалі не водій Шефіра, а довірена особа та охоронець Лорак.
Ну хіба бувають такі співпадіння...?
Ну і головне: автівка Шефіра не була повністю броньованою! Вона була підсилена в області дверей та кузова, себто там, куди і стріляли.
По вікнах - ЖОДНОГО пострілу.
З цього випливає - це інсценування заради воплів «Сплотимся! У нас сильная команда и лидер)
Странно, что до сих пор, не было интервью с лечащим врачом раненного или врачом скорой ...
Настораживают слова Енина, что ФБР поможет в расследовании - этим Енин хочет доказать, что , действительно, было нападение. Зачем доказывать?
Кстати, в расследовании убийства Шеремета, никто не заикался о помощи ФБР - это была реальность.