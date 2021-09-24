Заступник голови МВС Єнін: У нас вже є словесний портрет того, хто стріляв у Шефіра

Поруч з місцем обстрілу автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра знайшли речові докази. У слідства вже є словесний портрет кілера.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив перший заступник голови МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Єніна, криміналісти працюють понаднормово, ліс поруч з місцем обстрілу обшукують упродовж усього світлового дня.

"Ми дещо знайшли", - сказав Єнін про речдоки. Він зазначив, що докази вже передали на експертизу.

"Ми маємо уявний портрет, зріст, вагу й інші сліди, які ми встановили ... Це все спростить нам пошуки", - додав Єнін.

Читайте також: "Вбити не можна налякати": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять замах на Шефіра

Заступник голови МВС зазначив, що кілер був професіоналом і точно діяв не один. За словами Єніна, на це вказує місце, звідки він стріляв, і "результати" злочинця. Так, упродовж 4 секунд по авто випущено було понад 20 куль, з яких 15 потрапили в ціль. Дві кулі влучили у водія.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.