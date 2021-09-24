Корнієнко: Ми йшли будувати країну, в якій представникам влади не потрібна охорона
Багато представників влади досі не користуються охороною.
Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми йшли будувати таку країну, в якій не треба посадовцям кортежі і охорона. І це питання безпеки, і це питання ставлення до свого народу. Не треба перекривати вулиці, не треба там робити якусь навколо себе таку історію. Тому у нас у багатьох немає охорони, і ми багато живемо досі, дійсно, як ми жили до того, як стати політиками", - сказав він.
Точно так само, за словами Корнієнка, охороною не користувався і перший помічник президента України Сергій Шефір, автомобіль якого на цьому тижні обстріляли під Києвом.
"Але за законом у нас є низка охоронюваних осіб, яким державна служба охорони цю охорону надає. Зокрема, депутатам, якщо вни відчувають небезпеку. Вони пишуть заяву, і їм дається охорона. Деякі колеги так вже робили, це працює", - додав Корнієнко.
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ми смєтрті смотрєлі в ліцо,
впєрьод продвігалісь отряди
Зєлєнскаго смєлих бойцов!
не говоря уже о перекрывании СОСЕДНИХ параллельных улиц, когда клоун соизволяет поехать на "работу"
Збережу це собі.
Ми пам'ятаємо...
«Я буду точно стоять в пробках. Я не собираюсь перекрывать дороги.»©
🤔
***
он шел на Одессу, а вышел к Херсону ))))
https://www.youtube.com/watch?v=8CbGHxrtd7A
Угу, "шлі строіть". Тоді ви ще тільки рвалися до влади. Тому й
розповідали виборцямрозвішували локшину на вуха лохам про поїздки на роботу на велосипеді без охорони, роздачу держдач дітям, зниження тарифів удвічі, долар по 8 та інші винаходи сценаристів Кварталу. А тільки-но прийшли до влади, то одразу виявилось, що то все вам абсолютно POHUY™. Як і вся Україна з її проблемами та потребами. І що вас насправді цікавить лише бабло, анал (без табу), айкоси, корабельні сосни і "Жерти, срати, спати!"®
-Мы строили, строили и никуя не построили
с Зе-леным крокодилом.Только хапаем и жрем-жрем и хапаем