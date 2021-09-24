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Корнієнко: Ми йшли будувати країну, в якій представникам влади не потрібна охорона

Корнієнко: Ми йшли будувати країну, в якій представникам влади не потрібна охорона

Багато представників влади досі не користуються охороною.

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми йшли будувати таку країну, в якій не треба посадовцям кортежі і охорона. І це питання безпеки, і це питання ставлення до свого народу. Не треба перекривати вулиці, не треба там робити якусь навколо себе таку історію. Тому у нас у багатьох немає охорони, і ми багато живемо досі, дійсно, як ми жили до того, як стати політиками", - сказав він.

Точно так само, за словами Корнієнка, охороною не користувався і перший помічник президента України Сергій Шефір, автомобіль якого на цьому тижні обстріляли під Києвом.

"Але за законом у нас є низка охоронюваних осіб, яким державна служба охорони цю охорону надає. Зокрема, депутатам, якщо вни відчувають небезпеку. Вони пишуть заяву, і їм дається охорона. Деякі колеги так вже робили, це працює", - додав Корнієнко.

Читайте також: Шефір не звертався з проханням про надання держохорони, - УДО

Автор: 

охорона (340) шоу Шустера (309) Слуга народу (2811) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+23
Однак Зеленський одразу почав їздити,з найбільшим кортежем.
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24.09.2021 22:30
+19
Не кизди, мразь! Вы пришли гнобить и грабить народ.
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24.09.2021 22:31
+19
Даже Овощ не такой трусливый был. Зеля всем фору даст. Даже в собор св. Петра поперся в бронике
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24.09.2021 22:42
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вспомнили про лисапед. к чему бы это?
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24.09.2021 22:29 Відповісти
Тіпа кіллер профі. Ювеліна робота.
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25.09.2021 07:20 Відповісти
Однак Зеленський одразу почав їздити,з найбільшим кортежем.
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24.09.2021 22:30 Відповісти
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24.09.2021 22:40 Відповісти
Даже Овощ не такой трусливый был. Зеля всем фору даст. Даже в собор св. Петра поперся в бронике
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24.09.2021 22:42 Відповісти
Не кизди, мразь! Вы пришли гнобить и грабить народ.
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24.09.2021 22:31 Відповісти
у них підгоряє, горить у зраді ОПУ , горить у слуг і срака - ось тепер вони будуть діяти, у кого наскільки мізків вистачить , подоляк не напишеться на усіх темників. Гроші поки дають - голосують ... Вона ж не стратегни а тактики, а коли підгоряє- то тактика оооох яка ненадійна , пожежна...
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24.09.2021 22:36 Відповісти
Они пришли строить страну в которой "Баба да...".
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25.09.2021 00:01 Відповісти
Ну так, строіть всєх ви вже почали, тільки тепер як- кортежі будуть від дачі до ОПУ?
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24.09.2021 22:32 Відповісти
Вони будуть тунелі будувать від дачі до ОПи Приклад уже є - Медічі саме для цього колись побудували критий перехід до палацу
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25.09.2021 03:17 Відповісти
ми шлі под грохот кононади,
ми смєтрті смотрєлі в ліцо,
впєрьод продвігалісь отряди
Зєлєнскаго смєлих бойцов!
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24.09.2021 22:33 Відповісти
Вы шли строить страну, в которой гражданин при виде представителя власти падает на четвереньки? Или страну, где улицы предварительно зачищаются от граждан?
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24.09.2021 22:33 Відповісти
Млять вы уже определитесь с этим Шифером! Он представитель чего и как..потому как он сам заявил, шо токо бизнесом квартальным занимается
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24.09.2021 22:33 Відповісти
Сначала на вас тварей зелёных, будут плевать, как на говно, а потом начнут пиз.дить. И охрана вам не поможет!
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24.09.2021 22:35 Відповісти
Мы шли строить такую ​​страну, в которой не нужны чиновникам кортежи и охрана. И это вопрос безопасности, и это вопрос отношения к своему народу. Не надо перекрывать улицы, не надо там делать какую-то вокруг себя такую ​​историю. Поэтому у нас у многих нет охраны, и мы много живем до сих пор, действительно, как мы жили до того, как стать политиками", о чем ярко подтверждают кортежи"зе"
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24.09.2021 22:35 Відповісти
А кто оплатит это шоу с прочесыванием. Или теперь ради всех граждан так мент заработают!!
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24.09.2021 22:37 Відповісти
Вроде, у Зеленского более многочисленная охрана, чем была у Порошенко..
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24.09.2021 22:37 Відповісти
не вроде, а раз в 10 больше.. с парой сотней спецназовцев в бусах и авто числом более 50..

не говоря уже о перекрывании СОСЕДНИХ параллельных улиц, когда клоун соизволяет поехать на "работу"
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24.09.2021 22:45 Відповісти
п.с. если оно так ссытся что на встречу с Папой Римским приперлось в бронежилете - то представь себе охрану этого клована на улицах..

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24.09.2021 22:50 Відповісти
вы не поняли - то не броня, то крылья янгола в сложеном состоянии...
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24.09.2021 23:28 Відповісти
але Корниенко ! ты что не в курсе ? Шифер оказывается не чиновник . официально он ни кто
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24.09.2021 22:39 Відповісти
Як і дерьмак. За весь треш який відбувається в державі буде відповідати Бубочка.
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25.09.2021 00:01 Відповісти
Только что узнала, что этот чел - психотерапевт, обучающий мыслить позитивно. А по физиономии не скажешь, вызывает негативные эмоции, мягко говоря
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24.09.2021 22:40 Відповісти
"Психотерапевт" з мордою алкаша, що тільки почав виходить із запою? Цікаво...
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25.09.2021 03:20 Відповісти
Страна принадлежит и управляется Кремлевскими Зозулями. Логично спросить - вы шли боротся с ГРУ -ФСБ - Клоунскими репризами?
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24.09.2021 22:40 Відповісти
Ці люди вважають, що війна закінчилася як тільки вони дали команду перестати стріляти. Клоуни ви, а не державні мужі.
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24.09.2021 22:41 Відповісти
А с каких пор Шифер стал представителем власти, официально он внештатный советник, не числится в ОП и не получает зарплату? Или ему охрана на правах друга президента положена? Давайте охрану всему составу Квартала-95 выделим за счёт 73 процентов 😁😁😁
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24.09.2021 22:42 Відповісти
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24.09.2021 22:45 Відповісти
ТАК ЦЕЖ ІДІОТИ БЕЗ МОЗГІВ..ЗВІДКИ ТАМ МОЗГИ ВОНИ ТАБЛИЧКИ М НОЖЕНЯ НЕЗНАЮТЬ ТІКИ КРАСТИ І ВСЕ.
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24.09.2021 22:49 Відповісти


Збережу це собі.
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25.09.2021 08:44 Відповісти
А Тищенко давно вже розпочав мозковий штурм.

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25.09.2021 08:46 Відповісти
баба да!
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24.09.2021 22:48 Відповісти
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24.09.2021 22:48 Відповісти
А построили психушку для зебилов
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24.09.2021 22:50 Відповісти
Ну на любой свой провтык находят оправдание...
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24.09.2021 22:50 Відповісти
Вот перед нами типичный представитель хрлуя хохла, именно таких набирал в свою команду комуняка зе, которых он водит на коротком поводке, и конечно подкрепление баблом.
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24.09.2021 22:54 Відповісти
Это потому, что вас, дебилов, выбрали 73%, которых интересовали не сводки с фронта, а Лига смеха и новый сезон "Сватов".
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24.09.2021 22:58 Відповісти
Ну так...
Ми пам'ятаємо...

«Я буду точно стоять в пробках. Я не собираюсь перекрывать дороги.»©
🤔
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24.09.2021 23:00 Відповісти
они шли )))) та вы *** ногами ходить не умеете ))) они шли ... ))))
***
он шел на Одессу, а вышел к Херсону ))))
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24.09.2021 23:10 Відповісти
"Я вам нічєво нє должен. Дякую, дуже дякую!" Хотіли - їжте, не обляпайтесь
https://www.youtube.com/watch?v=8CbGHxrtd7A
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24.09.2021 23:40 Відповісти
Когда от тебя зависит важное решение, попробуй тут без охраны. Шли шли, и пришли. Конкуренты друг друга месят, а потом трубят, что без охраны никак. Разделить такие решение между кучкой людей? О на кой они такие красивые нужны тогда? В суде порядки наводите, а на улице между собой люди разберутся как то.
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25.09.2021 00:05 Відповісти
То что вы, питары, построили мы уже видим!!!
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25.09.2021 01:07 Відповісти
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25.09.2021 01:39 Відповісти
дайте ему пива во все щели - чувак в почти шо в обмороке - не звери же мы...
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25.09.2021 01:43 Відповісти
а построили мерзкое вонючее Зе-леное болото
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25.09.2021 04:17 Відповісти
Все слуги народа безбожные вруны!
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25.09.2021 07:27 Відповісти
Мы шли строить страну, в которой представителям власти не нужна охрана. ©
Угу, "шлі строіть". Тоді ви ще тільки рвалися до влади. Тому й розповідали виборцям розвішували локшину на вуха лохам про поїздки на роботу на велосипеді без охорони, роздачу держдач дітям, зниження тарифів удвічі, долар по 8 та інші винаходи сценаристів Кварталу. А тільки-но прийшли до влади, то одразу виявилось, що то все вам абсолютно POHUY™. Як і вся Україна з її проблемами та потребами. І що вас насправді цікавить лише бабло, анал (без табу), айкоси, корабельні сосни і "Жерти, срати, спати!"®



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25.09.2021 08:32 Відповісти
ничего... через пол годика вас - мразей зеленых - будут валить вместе с охраной.....
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25.09.2021 09:56 Відповісти
Чебурашка какой-то:
-Мы строили, строили и никуя не построили
с Зе-леным крокодилом.Только хапаем и жрем-жрем и хапаем
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25.09.2021 10:03 Відповісти
Какую официально государственную должность занимает Шефир? Журналисты пишут, что официально - никакую. Но даже, если помощник, то помощникам гос.охрана не положена, список должностей с охраной невелик. Так почему Шефиру положена государственная охрана? Если он так ценен, то можно было и раскошелиться на охранников.
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25.09.2021 10:09 Відповісти
Это означает, что строят не то, что хотели или рассказывали
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26.09.2021 14:55 Відповісти
 
 