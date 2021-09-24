Корнієнко: Ми йшли будувати країну, в якій представникам влади не потрібна охорона

Багато представників влади досі не користуються охороною.

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми йшли будувати таку країну, в якій не треба посадовцям кортежі і охорона. І це питання безпеки, і це питання ставлення до свого народу. Не треба перекривати вулиці, не треба там робити якусь навколо себе таку історію. Тому у нас у багатьох немає охорони, і ми багато живемо досі, дійсно, як ми жили до того, як стати політиками", - сказав він.

Точно так само, за словами Корнієнка, охороною не користувався і перший помічник президента України Сергій Шефір, автомобіль якого на цьому тижні обстріляли під Києвом.

"Але за законом у нас є низка охоронюваних осіб, яким державна служба охорони цю охорону надає. Зокрема, депутатам, якщо вни відчувають небезпеку. Вони пишуть заяву, і їм дається охорона. Деякі колеги так вже робили, це працює", - додав Корнієнко.

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