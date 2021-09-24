Слідча комісія Ради з розслідування дій представників влади розгляне справу трагедії під Іловайськом, - Безугла

Наступне засідання ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України буде присвячено Іловайську.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в комітетах ВРУ сказала народна депутатка "Слуги народу", голова комісії Мар'яна Безугла.

"З чого ми починаємо? До наступного засідання наша розвідка готує дані, що саме і як доповідали керівництву в цей період. Потім це дасть можливість зіставити, які рішення були прийняті", - підкреслила вона.

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