Слідча комісія Ради з розслідування дій представників влади розгляне справу трагедії під Іловайськом, - Безугла
Наступне засідання ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України буде присвячено Іловайську.
Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в комітетах ВРУ сказала народна депутатка "Слуги народу", голова комісії Мар'яна Безугла.
"З чого ми починаємо? До наступного засідання наша розвідка готує дані, що саме і як доповідали керівництву в цей період. Потім це дасть можливість зіставити, які рішення були прийняті", - підкреслила вона.
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це ганьба всім нам !!!!
Жуйки під депутатським столом Мар'яни Безуглої(с)
Натомість на засіданні 19 травня депутати створили ініційовану «слугами» ТСК, яка розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України. Її підтримали 252 депутати. До складу ТСК увійшли 11 депутатів: 8 представників фракції «Слуга Народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» і ОПЗЖ. Очолила її народна депутатка від «Слуги Народу» Мар'яна Безугла. Вона переконує, що комісія займеться і «справою Вагнера».
https://hromadske.ua/posts/u-radi-ne-zmogli-stvoriti-tsk-dlya-rozsliduvannya-spravi-vagnerivciv-ale-sformuvali-inshu
працюваввитирався із мутних персонажів, наприклад "український патріот" Арахамія
всіх цих работнічков в Генштабі треба буде здати в контрозвідку
І дуже наполягала, щоби її поважали - навіть образу зображала, щоби втекти...
На жодне питання не відповіла...
а послушная туповня вроде безумной? - чисто на подставу...
буба от штанины пороха не отцепится никогда - "мал клоп, да вонюч" (с)
коли стане непотрібною, її виронять із вікна.