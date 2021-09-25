У зв'язку з епідеміологічною ситуацією припинено продаж квитків на відбірковий матч ЧС-2022 Україна - Боснія і Герцеговина
Українська асоціація футболу повідомила про припинення продажу квитків на матч Україна - Боснія і Герцеговина. Причиною в УАФ назвали зміну епідеміологічної ситуації в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УАФ.
"У зв'язку зі зміною епідеміологічної ситуації в країні, пов'язаної зі зростанням показників захворюваності COVID-19, продаж квитків на матч національних збірних України та Боснії і Герцеговини припинено", - йдеться в заяві.
У УАФ задзначили, що стежать за ситуацією в країні, вивчають динаміку захворюваності й найближчим часом планують відновити продаж квитків на матч.
При цьому всі продані раніше квитки залишаються дійсними. Про поновлення продажу в УАФ пообіцяли повідомити додатково.
Нагадаємо, матч Україна - Боснія і Герцеговина запланований на 12 жовтня. Гра повинна пройти у Львові на "Арена Львів" о 21:45.
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