Путін стверджує, що українці та росіяни є одним народом, через неповноцінність його імперії, - Дробович
Російське керівництво в особі Володимира Путіна намагається переконати всіх у тому, нібито українці та росіяни один народ - через неповноцінність російської імперії без української складової.
Про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович на молодіжній зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Україна стала однією з націй, яка є ключовою для формування Російської імперії. Російська імперія класична, або Російська імперія 2.0 під назвою Радянський Союз - ми є складовою. Немає української складової - немає повноцінної російської імперії, кажуть фахівці", - зазначив директор УІНП.
Саме цим, за його словами, пояснюється гноблення Росією кримських татар, знищення мов корінних народів тощо.
"Вони їх просто знищують, це класична тактика асиміляції. Забороняють політичні партії, національні організації. Вони мають чисто імперські плани, а Україну, оскільки вона має певну історичну і культурну близькість до Московії, намагаються включити в проєкт "Один народ"", - пояснив Дробович.
Він зазначив, що дуже небезпечно - розчинитися в одному народі з людьми, "які тільки й навчилися, що асимілювати і знищувати".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и не упоминает, что благодаря этому, он, путин, сейчас у власти...
авось проскочит, не вспомнят, заставим забыть
и этим авось напоминает избирателей молодой команды зелепукиных, которые щаз уже объясняют, почему эта власть плоха...
авось, другие не помнят что это их выбор...ведь сами они уже ,,забыли,, и, - голосовали за ,,смешка, гриценка, тимошенко и других,, и ,,второго тура не было,,
и тот и те врут осознанно и истерят, когда доходит до первопричины, до джерел - путин стреляет, убивает, газ прикрывает,
а те просто истерят
думаю ето был шанс для всех и многие им воспользовались - мы почему то нет.
почему? - а не знаю...
т.е. для шанса нет пользователей и мы не среди тех многих
хрен поумнеет....
вы Президента выбирали или студента на поучиться?
А не как прокацапленное шизоидное рыжее чмо Трамп
тот, кому был ответ всё понял
Ти "попою не верти" - якщо не знаєш історії , то хоч не "відсвічуй" своїм невіглаством!
Україна, як окрема земля, та її населення - українці , згадується десь з 13 століття А росіяни, з своєю "Рассєєю" - з 2 листопада 1721 року...
Что за специалисты? Империологи?
" Без Украины Россия перестаёт быть империей"
способ не особено интересует - интересует результат.
к сожалению пока ноль... )))
и если вы думаете шо нам тут вcем на все наплевать?
вы глубого заблуждаетесь, шановни.....
ой же ж как вы заблуждаетесь....
Одчепіться од нас, москалі. І сказіться к чорту.
Як же ви дістали до печінок і нас, і весь світ.
Фіноугорські Ординці ніколи не будуть братами слов янам, бо це неможливо