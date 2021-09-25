Путін стверджує, що українці та росіяни є одним народом, через неповноцінність його імперії, - Дробович

Російське керівництво в особі Володимира Путіна намагається переконати всіх у тому, нібито українці та росіяни один народ - через неповноцінність російської імперії без української складової.

Про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович на молодіжній зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Україна стала однією з націй, яка є ключовою для формування Російської імперії. Російська імперія класична, або Російська імперія 2.0 під назвою Радянський Союз - ми є складовою. Немає української складової - немає повноцінної російської імперії, кажуть фахівці", - зазначив директор УІНП.

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Саме цим, за його словами, пояснюється гноблення Росією кримських татар, знищення мов корінних народів тощо.

"Вони їх просто знищують, це класична тактика асиміляції. Забороняють політичні партії, національні організації. Вони мають чисто імперські плани, а Україну, оскільки вона має певну історичну і культурну близькість до Московії, намагаються включити в проєкт "Один народ"", - пояснив Дробович.

Він зазначив, що дуже небезпечно - розчинитися в одному народі з людьми, "які тільки й навчилися, що асимілювати і знищувати".

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