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Путін стверджує, що українці та росіяни є одним народом, через неповноцінність його імперії, - Дробович

Путін стверджує, що українці та росіяни є одним народом, через неповноцінність його імперії, - Дробович

Російське керівництво в особі Володимира Путіна намагається переконати всіх у тому, нібито українці та росіяни один народ - через неповноцінність російської імперії без української складової.

Про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович на молодіжній зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Україна стала однією з націй, яка є ключовою для формування Російської імперії. Російська імперія класична, або Російська імперія 2.0 під назвою Радянський Союз - ми є складовою. Немає української складової - немає повноцінної російської імперії, кажуть фахівці", - зазначив директор УІНП.

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Саме цим, за його словами, пояснюється гноблення Росією кримських татар, знищення мов корінних народів тощо.

"Вони їх просто знищують, це класична тактика асиміляції. Забороняють політичні партії, національні організації. Вони мають чисто імперські плани, а Україну, оскільки вона має певну історичну і культурну близькість до Московії, намагаються включити в проєкт "Один народ"", - пояснив Дробович.

Він зазначив, що дуже небезпечно - розчинитися в одному народі з людьми, "які тільки й навчилися, що асимілювати і знищувати".

Також читайте: Свято 9 Травня - це "елемент російського імперського міфу", - В'ятрович

путін володимир (23772) росія (65002) імперіалізм (15) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+26
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25.09.2021 02:22
+22
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25.09.2021 02:26
+11
Блін, я більше нічого не хочу чути ні про який =адін народ=. НІКОЛИ.
Одчепіться од нас, москалі. І сказіться к чорту.
Як же ви дістали до печінок і нас, і весь світ.
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25.09.2021 09:20
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25.09.2021 02:22 Відповісти
памьятаемо....
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25.09.2021 02:34 Відповісти
похоже, путин ,,забывает,, ибо осознает, что россия, развалив ссср 12 июня 1990 года, совершила большую ошибку...
и не упоминает, что благодаря этому, он, путин, сейчас у власти...
авось проскочит, не вспомнят, заставим забыть
и этим авось напоминает избирателей молодой команды зелепукиных, которые щаз уже объясняют, почему эта власть плоха...
авось, другие не помнят что это их выбор...ведь сами они уже ,,забыли,, и, - голосовали за ,,смешка, гриценка, тимошенко и других,, и ,,второго тура не было,,
и тот и те врут осознанно и истерят, когда доходит до первопричины, до джерел - путин стреляет, убивает, газ прикрывает,
а те просто истерят
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25.09.2021 03:08 Відповісти
развал сср вы тоже считаете геополитической катастрофой, как и *****?
думаю ето был шанс для всех и многие им воспользовались - мы почему то нет.
почему? - а не знаю...
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25.09.2021 03:14 Відповісти
так выше ответ - потому, что мы в 19-ом все еще выбираем молодую команду зелепукиных...
т.е. для шанса нет пользователей и мы не среди тех многих
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25.09.2021 03:22 Відповісти
Зеленский только 2 года президент того,что ему досталось от предыдущих президентов. Которых вы же и выбирали (включая Януковича))). Оцените сначала приданое-потом я готов с вами говорить. А до этого -пустое сотрясание воздуха "о 73% ЗЕдебилов". Особенно- комментаторов на Цензоре. В чью пользу-довольно прозрачно...
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25.09.2021 03:45 Відповісти
ещe 100 дней може - оно учится....?
хрен поумнеет....
вы Президента выбирали или студента на поучиться?
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25.09.2021 04:04 Відповісти
А ты кого выбрал ? Студента или дементивного старикашку ?
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25.09.2021 07:29 Відповісти
Главное чтобы кацапов эффективно на бутылку насаживал!

А не как прокацапленное шизоидное рыжее чмо Трамп
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25.09.2021 21:01 Відповісти
а ты ослеп и оглох ? кого он на бутылку сажает сдав Польшу Украину Чехию в обмен на северных поток 2 ? позорно бежал из афгана побросав оружие и людей ? пержде чем Трампа называть кацапским чмом назови хоть одно его действие похожее на то что сделал и делает байден ? вопрос ритроический сиди на бидоновской бутылке и мечтай что он вам порядок наведет .
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25.09.2021 23:02 Відповісти
Бобик, давай я тебя лучше обоссу, как масковские проститутки Трампа под запись на видео?
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26.09.2021 12:40 Відповісти
Только прокацапское рыжее чмо могло призывать американских граждан штурмовать Капитолий Про десятки резонансных дел на него и его подельников от ФБР и даже ЦРУ даже не буду писать - тебе хоть ссы в глаза, ты только веселее гавкать будешь, бобик кацапский
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26.09.2021 12:43 Відповісти
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26.09.2021 00:28 Відповісти
об чем готовность говорить...это ответ на вопрос о неиспользованном шансе, а не зеленском или приданом
тот, кому был ответ всё понял
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25.09.2021 12:51 Відповісти
причина распада СССР в именно в антинациональных фактах подавления протестов в республиках вплоть до убийства протестантов мирных граждан Вильнюс -Баку- Ереван-Андижан и многие иные... апогеем была неуклюжая попытка ГКЧП..которая по сути перевела власть СССР через точку невозврата к прошлому Рубикон.. + бонусом Афган..и также экономика которая легка под поезд везде и сразу... тотальный дефицит всего и вся пустые прилавки и базы и склады..введение распределительной и талонной системы... еще больше усугубило распад СССР сухой закон который забрал из казны сотни миллиардов денег.. это так вишенка на тортике ..и введение частного капитала под названием кооперативы... когда отдельные на тот момент граждане осознали- что за месяц можно ЗАРАБОТАТЬ 3 годовых дохода в зарплатах- то ценность труда на дядю и партию вообще утратила актуальность... процесс мог быть ЭВОЛЮЦИОННЫМ И РЕВОЛЮЦИОННЫМ то что случилось на просторах СССР трудно назвать и эволюцией и революцией это просто был крах и бег крыс с корабля.. более менее пристойно ушла Прибалтика.. но после демарша Ельцина и РСФСР которая обвалила СССР выйдя из СССР-а Украина кстати вышла чуть ли не последним по факту через год и чуточку больше нежели Россия.. и естественно такой момент как то не вспоминается в Кремле сегодня...
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25.09.2021 08:37 Відповісти
скоріше це, як канал (Русь) і каналізація (русскійє) ...
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25.09.2021 10:15 Відповісти
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25.09.2021 02:26 Відповісти
2 листопада 2021 року "рассєянє" будуть святкувать день власного створення! "Не хрєн собачий" - ТРЬОХСОТЛІТТЯ!!!
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25.09.2021 03:06 Відповісти
Во-первых 4-го, во-вторых 400-летие, в-третьих это у них день "народного единства" в честь ополчения, турнувшего поляков из кремля.
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25.09.2021 03:20 Відповісти
Коли людина - "пеньок" то чимсь іншим вона стать не може 2 листопада 1721 року Петром І було підписано Указ, відповідно до якого була офіційно проголошена Російська імперія а її підданим було вказано іменуваться "людьми российскими"
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25.09.2021 03:28 Відповісти
А, Вы о названиях. Ну так как г**** не называй, суть не меняется. Да и взять тех же англичан, которых в 1707 году переименовали в великих британцев, часто они об этом вспоминают 1 мая?
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25.09.2021 12:46 Відповісти
А до чого тут "англійці"? Вони ни ми і залишилися як нація І валлійці, залишилися , і ірландці, і шотландці Такої нації , як "великобританці", ніколи ніхто не проголошував А от про "великороссов" "трублять" вже три століття...
Ти "попою не верти" - якщо не знаєш історії , то хоч не "відсвічуй" своїм невіглаством!
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25.09.2021 13:59 Відповісти
Ты мне, деточка, восклицательными знаками не тыкай. И англичане остались и те, которых ты называешь московитами. А уж как их потом именовали (мордвой, великороссами, совками, русскими, россиянами, ватниками, говном) не имеет значения от слова совсем.
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25.09.2021 20:25 Відповісти
Йди в сраку , неук!
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25.09.2021 20:30 Відповісти
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25.09.2021 20:34 Відповісти
Нет, именно 2-го. В этот день в 1721 году Петр Первый провозгласил Московское Царство Российской империей, а себя - императором. Кацапы очень не любят вспоминать этот праздник а День провозглашения независимости России, 12 июня, стыдливо переименовали в "День России".
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25.09.2021 10:03 Відповісти
А чего ж такого знаменательного в смене названия, чтобы делать из него праздник?
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25.09.2021 13:39 Відповісти
Тобі повторить про "пенька"? Пояснюю для "тупоголових" - "кацапи називають себе "старшим братом" Однак у всьому світі старшим вважається той, хто раніше на світ з"явився, а не той, хто собі пику нажер грабунками...
Україна, як окрема земля, та її населення - українці , згадується десь з 13 століття А росіяни, з своєю "Рассєєю" - з 2 листопада 1721 року...
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25.09.2021 20:17 Відповісти
Петруха 1-й велел именоваться старшим братом? Напомни в каком году это было?
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25.09.2021 20:45 Відповісти
Ні! Він звелів мордві , чувашам, марійцям , вепсам та іншим угро-фінам іменуваться "людьми русскими" А про "старшого брата" (тільки іншими словами) сказав монах псковського Єлєазарова монастиря - "Москва - "Третий Рим"! Четвёртому не бывати!" ("Послание старца Филофея") Це було написано при Василі ІІІ А потім була Орша !!!
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26.09.2021 06:33 Відповісти
Странно. Мордва, чуваши, марийцы до сих пор называют себя мордвой, чувашами, марийцами Не слушают царя-батюшку.
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26.09.2021 10:51 Відповісти
Поляки ушли сами, насмотревшись на ваше гавно, а "ополчение" пришло через месяц
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26.09.2021 12:45 Відповісти
***** идет на ***... - ето органично...
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25.09.2021 02:33 Відповісти
ПТН-ПДР
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25.09.2021 06:59 Відповісти
Нет украинской составляющей - нет полноценной российской империи, говорят специалисты Источник:
Что за специалисты? Империологи?
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25.09.2021 03:15 Відповісти
Это уже давно сказал советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский в 1994г. :

" Без Украины Россия перестаёт быть империей"
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25.09.2021 04:05 Відповісти
,,Украина всегда была единственным интеллектуальным и генетическим потенциалом империи и союза,, Рос. политик,имперец Бабурин
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25.09.2021 08:38 Відповісти
Ну такие же спецы, как и твоё *****
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25.09.2021 06:40 Відповісти
кацапские твари не понимают, шо в Украине они на зуй никому не нужны и вилы против падлюк, пришедших в мою хату без моего добра - еще никто не отменял.
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25.09.2021 03:22 Відповісти
хз, свинарник это обосцанная рассея, что им остается, только хрюкать, дебилы мля
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25.09.2021 04:35 Відповісти
А почему ты петушок с бутылки не встаёшь?
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25.09.2021 06:41 Відповісти
автомат всё же стерильней чем вилы
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25.09.2021 10:06 Відповісти
хотя мы тут все и гуманисты но,
способ не особено интересует - интересует результат.
к сожалению пока ноль... )))
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25.09.2021 10:15 Відповісти
из за рассовой неполноценности русни. так будет точнее.
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25.09.2021 03:48 Відповісти
Так свинарник то это рассея, понятное дело - деградирует, чему удивляться то
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25.09.2021 04:32 Відповісти
ну дык обосцанные рабсеянские свиньи над тем, что они единственная деградирующая нация мира и хрюкают, под общий хохот, вяликие мля
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25.09.2021 04:50 Відповісти
А правда говорят, шо на свинособакии все такие как ты нетрадиционные? Хотя почему говорят?
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25.09.2021 06:43 Відповісти
Аро-это твоя фамили по мужу из Армении?
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25.09.2021 06:53 Відповісти
ну свиньи это рассеяне, соответственно свинорейх - обосцанная рассея, откуда у них майдан то. чушка ?
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25.09.2021 04:33 Відповісти
нема слiв, панове, насколько грустно....
и если вы думаете шо нам тут вcем на все наплевать?
вы глубого заблуждаетесь, шановни.....
ой же ж как вы заблуждаетесь....
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25.09.2021 03:55 Відповісти
Мавзолейный пургамет на старости лет совсем с дуба рухнул....,калмык долбаный....
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25.09.2021 04:26 Відповісти
Сенатор, без ********, чисто спортивный интерес - кацапский паспорт оформил?
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25.09.2021 04:32 Відповісти
BRO....Мавзолейный Аусвайс срань РАБссиянская выдает только быдлу конченному....,
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25.09.2021 04:33 Відповісти
именно ето я и хотел услышать.
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25.09.2021 04:36 Відповісти
Дякую BRO....Україна понад Усе ....,Путлер fuilo
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25.09.2021 04:38 Відповісти
2 соверошенно разных народа....в Украине нет сраных рюсских деревень...не матов и Феньки Мавзолейной пысателя Достоевского сидевшего в тюряге сырой....., а присваивать чужую историю быдло Сралина еще научилось...,переписывали историю говна Мавзолейного разов 10....крысы хана Батыя....
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25.09.2021 04:30 Відповісти
когда ***** шо утверждает? - смело дели на минус один... ошибки не будет.
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25.09.2021 04:56 Відповісти
Это ты метко про рассеян, эти свиньи могут гордится только вниманием своего плешивого педофила путина, известного во всем мире как *****, ну сами же выбрали, пусть хавают
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25.09.2021 05:01 Відповісти
Нетрадиционное, сдёрни отсюда
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25.09.2021 06:45 Відповісти
Во рту не мешает?)
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25.09.2021 06:46 Відповісти
Лично я сомневаюсь ещё и в полноценности пуТлера😀😀
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25.09.2021 07:22 Відповісти
без Украины рассияне являются тем самым монголо-татарским игом...
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25.09.2021 08:39 Відповісти
Наполовину чухонсько-мордовським.
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25.09.2021 09:57 Відповісти
🚗
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25.09.2021 08:40 Відповісти
Кацапи ніколи не вважали українців свої народом, та й не імперці вони, принаймі зараз. Просто вони генетичні, невиліковні раби і воюють вони проти тих країн які хочуть свободи. На КНДР чи Туркменістан у них і в голову нападати ніколи не прийде, навіть якщо вони багато житимуть. Зрозумійте на кінець, що кацап це не людина і говорити з ним непотрібно.
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25.09.2021 08:53 Відповісти
фуйло досі вірить, що Києву не вдасться повністю зійти з імперської російської орбіти... факторами такої впертої впевненості є наявність роSSійської церкви на території України, значне поширення роSSійської мови в східних і південних областях нашої країни, та те що не вичищена до сих пір агентурна мережа роSSії, а також наявність пророSSійської партії та політики, колаборантські настрої певної частини населення, яке травмоване роSSійською пропагандою, спецорганам радікально треба займатися вищевказаними питаннями !
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25.09.2021 09:15 Відповісти
Ви забули дописати що керівництво країни завжди було проросійське, або максимум нейтральне, звідти й проросійські партії і вся шваль в вищих ешелонах влади. Та що там говорити, сім років війни, а у нас навіть не візовий режим, хоча кордон повинен бути перекритий наглухо.
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25.09.2021 09:23 Відповісти
💯
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25.09.2021 09:19 Відповісти
Московия сама по себе неполноценное образование, их спасут только китайцы)))
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25.09.2021 09:19 Відповісти
китайці їх врятують аж "па самийє скрєпи" зато навчаться варнякати по-китайському, їсти рис, а троха пізніше будуть всім розповідати, що то Китай "праізашол ат Расєі", що Китай то Малайя Сібірь
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25.09.2021 10:19 Відповісти
Нация поклоняющеяся чучелу убийцы, лежащего в мавзолее в центре столицы. И восхваляющая безумного уголовника угробившего миллионы ? Ой, не надо.
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25.09.2021 09:20 Відповісти
Блін, я більше нічого не хочу чути ні про який =адін народ=. НІКОЛИ.
Одчепіться од нас, москалі. І сказіться к чорту.
Як же ви дістали до печінок і нас, і весь світ.
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25.09.2021 09:20 Відповісти
малороси(зебіли) і кацапи - один народ, стадо, холопи, які можуть лише в стойлі. Аби телевізор був
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25.09.2021 09:26 Відповісти
Россия никогда не отстанет от Украины, это уж 100 %, слишком много всего исторически наверчено на этом вопросе....
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25.09.2021 09:52 Відповісти
В Украине наступит мир не тогда, когда Зеленский встретится с ******, а когда ***** встретится с Каддафи.
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25.09.2021 10:07 Відповісти
Бажано щоб на тій зустрічі був присутнім і Зеблазень, ну на роялі їм збацає.
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25.09.2021 11:01 Відповісти
Ага. Про один народ с кацапами звучит как оскорбление. При етом ***** даже не скрывает что Украину и украинцев нужно уничтожить
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25.09.2021 10:20 Відповісти
Были бы одним народом,то на красной площади вже стоял бы Майдан,а Пуйло прятался бы у Си Цзиньпина
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25.09.2021 10:58 Відповісти
путіна в цьому підтримує відсотків 20 наших малоросів...
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25.09.2021 11:25 Відповісти
Теперь понятно почему Дробович молчал в теме "убийства кириллицы".-Наначенец Коломойского творчески обрабатывал цитату Збигнева Бжезинского "Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю".
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25.09.2021 13:37 Відповісти
Российское руководство в лице Владимира Путина пытается убедить всех в том, якобы украинцы и россияне один народ Источник:
Фіноугорські Ординці ніколи не будуть братами слов янам, бо це неможливо
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25.09.2021 20:23 Відповісти
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25.09.2021 20:36 Відповісти
когда в Украине появится украинский Президент тогда мы все с удовольствием удивимся - а пока пошесть криворогатая....
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26.09.2021 00:40 Відповісти
 
 