За минулу добу зафіксовано 14 російських обстрілів, окупанти прицільно обстріляли позиції ЗСУ під Світлодарськом

Від початку поточної доби, суботи, 25 вересня, російські найманці на Донбасі не порушували режиму тиші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил у суботу вранці.

За минулу добу збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню, 2 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Зокрема, в напрямку Новолуганського російські найманці двічі здійснили прицільний обстріл українських позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і заборонені міномети калібру 82 мм і 120 мм. Другий раз міномети калібру 120 мм. були задіяні поблизу Верхньоторецька, при цьому окупанти випустили 17 снарядів. Неподалік Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів зі станкових протитанкових гранатометів. У бік Лебединського та Новозванівки ворог вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Водяного і чотири рази поблизу Золотого-4.

Крім того, біля населених пунктів Водяне і Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожі безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.

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Також у напрямку населеного пункту Нью-Йорк здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали у відповідь вогонь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

У штабі зазначили, що втрат серед українських воїнів немає.

"Протягом поточної доби, 25 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - зазначено в зведенні штабу ООС.