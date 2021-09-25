В Україні за добу від COVID-19 померли 133 людини, зафіксовано 8 267 нових випадків зараження, видужала 2 821 особа

В Україні станом на ранок суботи, 25 вересня 2021, року зафіксовано 8 267 нових випадків захворювання COVID-19, одужали 2 821 особа, 133 померло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 24 вересня 2021 в Україні зафіксовано 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей - 715, медпрацівників - 157). Також за минулу добу: госпіталізовано - 2 035 осіб; летальних випадків - 133; одужали - 2 821 особа", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 24 вересня, зафіксовано 9 058 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 вересня зафіксовано 7 866 нових випадків захворювання СOVID-19, 22 вересня зафіксовано 6 754 нових випадки захворювання СOVID-19, 21 вересня зафіксовано 5 159 нових випадків захворювання, 20 вересня було 2 265 нових випадків захворювання СOVID-19, 19 вересня повідомлялося про 3 983 нових інфікованих коронавірусом, 18 вересня зафіксовано 6 234 нових випадки захворювання, 17 вересня зафіксовано 6 624 нових випадки захворювання СOVID-19. 16 вересня 2021 повідомлялося про 5 744 нових інфікованих.

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Усього за період пандемії в Україні захворіли 2 387 550 осіб, видужали 2 243 209 осіб, летальних випадків - 55 557.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

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