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В Україні за добу зробили майже 160 тис. щеплень від COVID-19, від початку вакцинації повністю імунізовано 5,4 млн осіб

В Україні за добу зробили майже 160 тис. щеплень від COVID-19, від початку вакцинації повністю імунізовано 5,4 млн осіб

За минулу добу, п'ятницю, 24 вересня, в Україні імунізовані 159 004 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

"159 004 особи вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 24 вересня 2021. Одну дозу отримали 96 885 осіб, повністю імунізовані - 62 112 осіб", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що протягом доби працювало 966 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення, 345 центрів вакцинації.

У МОЗ зазначили, що з початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 783 032 особи, з них отримали одну дозу - 6 720 913 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 418 078 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Усього проведено 12 138 989 щеплень", - підсумували в пресслужбі відомства.

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вакцина (4419) COVID-19 (19765)


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Від дельта штаму всерівно немає вакцини і даром ви міліони людей проколюєте
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25.09.2021 09:29 Відповісти
Порівняння смертності від ковіду в Англії з 26 по 36й тиждень минулого (синій) БЕЗ вакцини та цього (червоний) року ІЗ вакциною . Помирає в 10 разів більше щодня, причому смертність має тенденцію на збільшення. Вакцина "працює"!
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25.09.2021 10:42 Відповісти
ти нe вiрнi висновки роbиш. нe beрeш низьку кiлькiсть вакцинованих за основу. в bританii вакциновано 60% тодi коли в Украiнi 13%.
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25.09.2021 11:16 Відповісти
 
 