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Грузія у 2024 році має намір подати заявку на вступ до ЄС, - Гарібашвілі в ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Грузія у 2024 році має намір подати заявку на вступ до ЄС, - Гарібашвілі в ООН

Грузія має намір прийняти комплекс реформ, модернізувати всю країну, щоб у 2024 році подати заявку на вступ до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі, виступаючи в п'ятницю на 76 сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Ми підготували всеосяжний план дій, у якому міститься багато ініціатив і реформ, які приведуть до подання нашої заявки на членство в ЄС у 2024 році", - сказав він.

За його словами, переважна більшість населення Грузії рішуче підтримує саме таку долю країни.

"Ми не заспокоїмося, поки не станемо членами Європейського Союзу і НАТО. Це означає, що ми й далі будемо проводити реформи, модернізувати всю нашу країну, кожен аспект нашої демократії та економіки, щоб відповідати найвищим глобальним стандартам", - зазначив він.

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Водночас прем'єр зазначив, що Росія намагається перешкоджати реалізації цих намірів.

"Росія не тільки окупувала 20 відсотків території Грузії, - сказав він, - але і намагається підірвати наше законне прагнення долучитися до європейської та євроатлантичної родини".

Гарібашвілі закликав країни-члени ООН "покласти край незаконній окупації суверенних грузинських земель Росією". За його словами, в окупованих Абхазії і Цхінвальському регіоні спостерігається гуманітарна криза, відповідальність за яку лягає виключно на державу-окупанта.

Нагадаємо, в рамках 76-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку з 21 по 27 вересня проходить тиждень високого рівня, у якому бере участь понад сто голів держав.

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Топ коментарі
+6
судя по развитию ситуации, мы подадим заявку на членство в совке
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25.09.2021 09:35
+2
Никто вас так же как и нас там не ждет
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25.09.2021 10:57
+2
У Грузии и Молдовы серьёзные шансы вступить и в ЕС и в НАТО. Потому что их президенты учились в ЕС и вообще европейки по своему менталитету. Нам ещё и после импичмента будет не так просто. Потому что весь навоз после шмаркли из конюшни надо убрать.
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25.09.2021 13:05
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судя по развитию ситуации, мы подадим заявку на членство в совке
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25.09.2021 09:35 Відповісти
Мы мелкими шажками идём в Таёжный Союз.
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25.09.2021 13:08 Відповісти
Первый раз о вступлении Грузии в ЕС Саакашвили заявил в 2004-м году в Брюсселе.
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25.09.2021 09:42 Відповісти
А ми плануємо вчергове грізно спитати, чого нас туди не беруть
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25.09.2021 10:05 Відповісти
"Як уб"ють - то прошу счітати мене комуністом"
А як нє?
А як нє - то нє..."
Старий совітський анекдот...Тому Грузії в заявці до ЄС треба вказати - просимо вважати нас вашим членом якщо вас до того часу не трафить шляк...
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25.09.2021 10:15 Відповісти
Не примут, стопроцентно. Оно им надо?
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25.09.2021 10:22 Відповісти
и Грузия и Украина надо и ЕС НАТО,но вот рашистское куйло имеет своих купленных подельников что в ЕС ,что в НАТО,которые этим структурам и блокам не разрешают это делать.Часто и в ЕС и в НАТО-это одни и те же фрицы,жабоеды,всерияты и т.д.
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25.09.2021 10:43 Відповісти
Я имел ввиду ЕС это надо? Украина коррумпирована по самое не хочу, война, оккупированные территории. У Грузии тоже оккупированные территории. У ЕС своих проблем выше крыши. Нам лучше сделать упор на балто-черноморский союз. Единственное куда нам точно нужно - НАТО. Тут без возражений.
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25.09.2021 13:39 Відповісти
зачем они ес нужны?
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25.09.2021 10:24 Відповісти
Никто вас так же как и нас там не ждет
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25.09.2021 10:57 Відповісти
У Грузии и Молдовы серьёзные шансы вступить и в ЕС и в НАТО. Потому что их президенты учились в ЕС и вообще европейки по своему менталитету. Нам ещё и после импичмента будет не так просто. Потому что весь навоз после шмаркли из конюшни надо убрать.
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25.09.2021 13:05 Відповісти
Ой, как не красиво получилось!
сявкошвили же врал, что там прокацапская власть в Грузии, а они в НАТО и ЕС собрались, да еще и реформы делают)))
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26.09.2021 00:33 Відповісти
 
 