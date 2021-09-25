Грузія у 2024 році має намір подати заявку на вступ до ЄС, - Гарібашвілі в ООН

Грузія має намір прийняти комплекс реформ, модернізувати всю країну, щоб у 2024 році подати заявку на вступ до Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі, виступаючи в п'ятницю на 76 сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Ми підготували всеосяжний план дій, у якому міститься багато ініціатив і реформ, які приведуть до подання нашої заявки на членство в ЄС у 2024 році", - сказав він.

За його словами, переважна більшість населення Грузії рішуче підтримує саме таку долю країни.

"Ми не заспокоїмося, поки не станемо членами Європейського Союзу і НАТО. Це означає, що ми й далі будемо проводити реформи, модернізувати всю нашу країну, кожен аспект нашої демократії та економіки, щоб відповідати найвищим глобальним стандартам", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грузія не визнає вибори в окупованому Криму і Севастополі

Водночас прем'єр зазначив, що Росія намагається перешкоджати реалізації цих намірів.

"Росія не тільки окупувала 20 відсотків території Грузії, - сказав він, - але і намагається підірвати наше законне прагнення долучитися до європейської та євроатлантичної родини".

Гарібашвілі закликав країни-члени ООН "покласти край незаконній окупації суверенних грузинських земель Росією". За його словами, в окупованих Абхазії і Цхінвальському регіоні спостерігається гуманітарна криза, відповідальність за яку лягає виключно на державу-окупанта.

Нагадаємо, в рамках 76-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку з 21 по 27 вересня проходить тиждень високого рівня, у якому бере участь понад сто голів держав.

Також читайте: Приблизно 4 тисячі російських військових контролюють окуповані території Грузії, - спецслужба