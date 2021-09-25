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Справа на 1,5 млрд: суд заарештував із заставою в 500 млн радника ексміністра енергетики Кузяру за організацію поставок вугілля з ОРДЛО

Справа на 1,5 млрд: суд заарештував із заставою в 500 млн радника ексміністра енергетики Кузяру за організацію поставок вугілля з ОРДЛО

Печерський районний суд Києва заарештував українця, який брав участь у злочинній схемі поставок вугілля з ОРДЛО за рахунок державних підприємств України на загальну суму близько 1,5 млрд грн. За даними ЗМІ, це радник ексміністра енергетики України Сергій Кузяра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона заявила, що суд задовольнив клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 500 млн грн застави.

За її словами, незаконні поставки вугілля відбувалися в кінці 2014 - початку 2015 років при прямому втручанні вищих представників російської влади з метою ослаблення державної та економічної безпеки України.

Венедіктова повідомила також, що особі, яка забезпечувала поставки вугілля з тимчасово окупованих територій і укладення українським держпідприємством прямих контрактів із так званими "ЛНР" і "ДНР", оголошено підозру в зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Вона заявила, що суд задовольнив клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 500 млн грн застави.

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За даними генпрокуратури, підозрюваний був пов'язаний із вугільним бізнесом і вів переговори з представниками терористів, контролював завантаження вагонів, а потім звітував так званим кураторам з обох сторін.

"Цілком очевидно, що питання поставок вугілля з окупованих територій контролювалося на дуже високому рівні й не могло жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів у правоохоронних органах. Хто давав відповідні інструкції цим правоохоронцям, в обмін на що, за яких обставин - обов'язково встановить слідство", - зазначила генпрокурор.

"РБК-Україна", посилаючись на джерело в правоохоронних органах, пише, що йдеться про Сергія Кузяру - радника колишнього міністра енергетики України Едуарда Ставицького, який займав пост міністра до Майдану.

Напередодні низка українських ЗМІ повідомила про те, що Кузяра прилетів до Києва рейсом зі Стамбула у супроводі чотирьох поліцейських. Імовірно, він був екстрадований з Туреччини.

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арешт (2520) Венедіктова Ірина (829) Кузяра Сергій (7)


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Топ коментарі
+8
Цікавий виверт.
Наскільки пам'ятаю,підприємства на окупованій території на той час вважалися українськими,й платили податки в український бюджет,доки терористам не допомогли блокадники-ніторгівлінакровішники Грішин,Парасюк,Соболєв...
Вчергове, через якогось Кузяру кварталівська банда підбирається до Турчинова,Порошенка,Парубія.
А ніхто не хоче судити за торгівлю з країною-окупантом теперішніх міністрів енергетики ,чи транспорту ?
https://www.5.ua/polityka/ukrainski-dorohy-z-rosii-tik-tok-bloher-pokazala-shcho-bitum-dlia-velykoho-budivnytstva-vezut-z-rf-255423.html "УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ З РОСІЇ": TIKTOK-БЛОГЕР ПОКАЗАВ, ЯК БІТУМ ДЛЯ "ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА" ВЕЗУТЬ З РФ - ВІДЕО
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25.09.2021 10:20
+4
А разве ОРДЛО - это уже не наши люди и не Украина? Украина торгует с Украиной - это признак измены. С Москвой можно(шефиру, например), а с Украиной нельзя. Правильно, зебобики?
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25.09.2021 10:01
+4
преступность состоит в уклонении от уплаты налогов бамбазятами, провокатор ты галимый
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25.09.2021 10:03
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А разве ОРДЛО - это уже не наши люди и не Украина? Украина торгует с Украиной - это признак измены. С Москвой можно(шефиру, например), а с Украиной нельзя. Правильно, зебобики?
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25.09.2021 10:01 Відповісти
преступность состоит в уклонении от уплаты налогов бамбазятами, провокатор ты галимый
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25.09.2021 10:03 Відповісти
То есть если Шефир(советник зеленского), валенок ты галимый, торгует с Москвой продавая ей своих скотов и платит налоги, это нормально?
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25.09.2021 10:09 Відповісти
так. bо офiцiйно заbорона торгiвлi з парашою хibа є?
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25.09.2021 11:03 Відповісти
тогда за что арестовали этого типа? Торговал с Россией и ОРДО. А куда идут налоги - не его дело. Я правильно понимаю?
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25.09.2021 11:12 Відповісти
вiн отримав чорну мiтку. i тут як раз є закончик i є причина його примiнити. зiрки так стали. цe ж продукти укр.школи. он разумков як захищається щоb нe узяли за яйця: олiгарх.закон на вeнeцiю послав. зараз про грошi у конвeртах за голосування говорити почав начe вiн про то усi 2 роки нe знав.
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25.09.2021 11:24 Відповісти
Шахты в дыре были национализированы ещё захарченком. И куда шло бабло от этого угля , никто даже и не скрывал.
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25.09.2021 10:07 Відповісти
А куда? Крым, примеру, был захвачен без всякого бабла с шахт. Что решают эти деньги? Думаешь без этих денег что-либо изменилось бы? Нет.
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25.09.2021 10:12 Відповісти
моя бабуся 2 світову прожила на окупованій німцями території. Щось вона не розповідала, щоб з окупованими територіями торгували чи то совєти, чи американці, чи англійці
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25.09.2021 10:18 Відповісти
Как ни странно, и я о том же. Одного чиновника хватают за торговлю с оккупированными территориями, а ради другого, который торгует с ними же, поднимают армию(!!!) полиции в поисках мнимого убийцы. У зеленского недвижимость не только в Европе, но и в Крыму, и он за нее платит России. Это по каким-то причинам не измена. То же делает Шефир и это нормально. Да и про других молчу, там их тьма тьмущая этих барыг зеленых. А вот этому бедняге не повезло, при том, что его действия ничем не отличаются от действий вышеперечисленных. Он что, рожей не вышел? В связи с этим и возник вопрос: где грань лицемерия у властей и дно глупости у народа, который не желает этого замечать?
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25.09.2021 10:33 Відповісти
ну так. Очевидна нєдоработочька. Треба щоб сіли усі, хто в цьому замазаний. Бо у мене склерозу немає, я пам'ятаю, як вся Україна кричала, що має бути припинена будь-яка торгівля з окупантами.
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25.09.2021 10:46 Відповісти
ну так цe ж норма дiючоi влади. цe кажe лишe про тe. що нe тi у владi. з ними толку нe bудe. вони використовують дeржапарат у своiх цiлях - приbирання нeугiдних.
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25.09.2021 11:10 Відповісти
Тут не только уборка неугодных. Тут и личное обогащение, тут и возврат под влияние России. Здесь формируется система полная копия российской. По факту мы становимся московской губернией. Это очень облегчит будущую интеграцию в СССР-2. Зеленые - это по сути сменившие окраску красные, которые декларируя одно, делают совершенно другое.
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25.09.2021 11:19 Відповісти
так от питання трохи нe по тeмi: тe самe вiдbувається у школах. освiтi. так д починається ц зло? з вчилок нeдоклeпаних за ********* стандартами свiту чи цe так систeма дeржави на школу впливає?
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25.09.2021 11:28 Відповісти
Я вижу громадную разницу в поведении людей сейчас и скажем в конца 70 (я оттуда) или 80-х. Человек обратно превращается в обезьяну и это становится массовым. А что обезьяне нужно? Немного, например 1+1. И обезьяна счастлива и делает то, что ей скажут с экрана. На нашего министра юстиции глянуть, это же ппц: розочки в ушах и под столом. И ведь даже не стесняется своего скотства. Тут много можно написать. Я бы предположил, что оболванивание население делается централизованно и не только в Украине. Но это только мое предположение, я ведь вижу картинку изнутри, а значит она не является полной.
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25.09.2021 12:59 Відповісти
Это ты крепостных совков 70-80-х называешь "не оболваненными" и "не обезьянами"? Да худших зомби хер сыщешь! Кто по твоему сейчас голосует за опзж и рашку?
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26.09.2021 12:34 Відповісти
А ты попробуй и поймешь, что все не так плохо. По поводу голосующих за опзж и иже с ними. Мне не шибко интересно откровенно говоря этот контингент, идиоты не интересуют. Но к власти пришли зеленые обезьяны, которые на порядок хуже всего того, что было за последние 30 лет.
ПЫСЫ: не будь "крепостных совков" не было бы и тебя. Есть смысл задуматься над этим.
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26.09.2021 12:52 Відповісти
як раз нeугодних. мeнe на 15 хвилин приbрали щойно. i нe дають фотки сюди постити.
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25.09.2021 12:36 Відповісти
хаха. штазi фiльтр опрeдiлив слово "********" як матюк. от диbiли!
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25.09.2021 12:39 Відповісти
можe досить дивитись у минулe? тодi свiт iнший bув. зараз biльшe зв"язкiв завдяки транспoрту i тeхнологiям.
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25.09.2021 11:06 Відповісти
Нашли козла отпущения ( и то как обычно , скоро выпустят или дадут сбежать ). Этот уголь шел составами Укрзализныци , шел через таможню , потом шел на государственные ТЭС и ТЕЦ (где прекрасно знали его происхождение ) , всё это сотни чиновников , которые все прекрасно знали. Знали (и не только знали , а содействовали и были в доле ) это все министры и первые лица государства. А вяжут какого то Кузяру ?
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25.09.2021 10:03 Відповісти
свечку держал?
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25.09.2021 10:04 Відповісти
на бутылку насаживал
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26.09.2021 12:35 Відповісти
Во, советники пошли в Украине! Об одном весь мир узнал с высокой трибуны ООН! А другого "оценили" в полмиллиарда гривень! Учитесь!
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25.09.2021 10:05 Відповісти
Тот советник, о котором узнали с высокой трибуны ООН мало того, что нигде не работал, но ещё и получал зарплату в конверте от зели.
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25.09.2021 10:21 Відповісти
Возьмите меня на эту работу. Я не буду много воровать. Мне будет достаточно 0.5% от сделки....
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25.09.2021 10:19 Відповісти
Мне бы хватило и половины того "спасибо" которым расплачивались каждый месяц с шефирем.
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25.09.2021 10:23 Відповісти
Нашли козла отпущения, уголь шел до 2017, и там виновны люди сидевшие намного выше этого советника.
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25.09.2021 10:19 Відповісти
Значит будут "существенные дополнения".
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25.09.2021 10:24 Відповісти
Цікавий виверт.
Наскільки пам'ятаю,підприємства на окупованій території на той час вважалися українськими,й платили податки в український бюджет,доки терористам не допомогли блокадники-ніторгівлінакровішники Грішин,Парасюк,Соболєв...
Вчергове, через якогось Кузяру кварталівська банда підбирається до Турчинова,Порошенка,Парубія.
А ніхто не хоче судити за торгівлю з країною-окупантом теперішніх міністрів енергетики ,чи транспорту ?
https://www.5.ua/polityka/ukrainski-dorohy-z-rosii-tik-tok-bloher-pokazala-shcho-bitum-dlia-velykoho-budivnytstva-vezut-z-rf-255423.html "УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ З РОСІЇ": TIKTOK-БЛОГЕР ПОКАЗАВ, ЯК БІТУМ ДЛЯ "ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА" ВЕЗУТЬ З РФ - ВІДЕО
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25.09.2021 10:20 Відповісти
Плохая у тебя память. Захарченко объявил о национализации всех предприятий Украины (включая наши шахты ) ещё в декабре 2014г https://www.epravda.com.ua/rus/news/2014/12/26/518360/ Блокада была позже. И как раз основным лозунгом блокады было то , чтобы деньги не шли на войну против Украины. А о налогах в бюджет Украины тебе вешали лапшу как раз те , кто сидел на схемах поставки этого угля. Кстати на пленках прослушки Медведчука с Сурковым он там открыто ржет с Украины , что мы якобы лохи и сами частично финансируем боевиков этой торговлей , облегчая задачу рашке.
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25.09.2021 11:05 Відповісти
Та нормальна пам'ять.Підприємства не перестали перебувати поза межами правового поля України від того,що якийсь терорист щось там проголосив.
Чи ви справді вважаєте,що кошти,сплачені за вугілля,йшли на зарплати бойовиків і закупівлю озброєння ? Це,як мінімум,наївно.
А звідки теперішнє вугілля на ахметівських ТЕС ?
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25.09.2021 11:14 Відповісти
А известно ли тебе,макаренко юра,что это все туфта про "налоги в Украину".Еще в 14-ом году бандюки все "национализировали" и вся документация у них шла по привязке к ДыНыРы.Именно этим и займется следствие.А по "ниторговлинакровишникам":пока ты,перекрашенное рыговское чмо ,тогда прикрывало торговлю с террористами "ониплатятналоги",туда и обратно шла куча товара и сырья абсолютно без государственного контроля.И ,если подобная тебе мразь,считает нормальным торговать(да еще и нелегально)с убийцами наших сыновей,то становится все на свои места:дружба Питраликсеича с Медведчуком крепла бы и дальше,если бы оба не получили под сраку.И что ж ты усераешься,что битум везут с РФ,а не усырался,что кучу товара везди с ДыЛыНыРы и той же РФ в 14-ом-19-ом годах?Только не начни про "нашипредприятия": кондитерка "сделано в лнр"-уж точно не наша
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25.09.2021 11:26 Відповісти
Тобто,в тебе немає пояснення,чому уряд Шмигаля досі торгує з убивцями твоїх синовєй ?
Так,є тупорилі дегенерати,що вважають,ніби Україна воює не з рф,а з якимись днр-лнр.Але я не з них.
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25.09.2021 12:41 Відповісти
Там чудова була схема:
і Укрзалізницю в ОРДЛО фінансувала Україна, і за електроенергію ці підприємства не платили.
І СБУ їм кеш возила.
Але в ОРДЛО вони податки платили.
І це не зрада, ні, бо Порошенко цю схему покривав.
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26.09.2021 09:27 Відповісти
Поняв.Це ви Порошенку кеш в тих мішках возили,які він літаком в 2019-му на Мальдіви вивозив.
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26.09.2021 12:42 Відповісти
ХЗ що він вивозив на Мальдіви.
Але по всьому, що я сказав про "вугілля з ОРДЛО" є підтвердження.
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26.09.2021 14:28 Відповісти
Але ж про "вугілля з ОРДЛО" ви нічого не сказали ! А воду й електроенергію Україна безкоштовно й досі постачає,цьому факту й справді є підтвердження.То кого арештовувати-саджати будемо ? Надворі вже не 15-й рік...
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26.09.2021 16:58 Відповісти
_Все_ що я сказав має відношення до "вугілля з ОРДЛО":

Укрзалізницю фінансували, електроенергію не відключали - щоб возити вугілля,

Кеш возили - за вугілля.

А після блокади ця "шара" раптом закінчилася.

По воді я нічого не казав, там окрема історія - частина транзитом через ОРДЛО іде на Маріуполь.

А про безкоштовну електроенергію - звідки у вас така інформація, що досі постачаєм?

Наскільки я знаю, в ОРДЛО протягнули ЛЕП з РФ, ми більше не постачаєм електроенергію
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27.09.2021 10:06 Відповісти
Не турбуйтеся: сядуть усі!
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25.09.2021 10:26 Відповісти
Это советник министра что был еще до Майдана, а как насчет тех кто занимал кресла во пвремя поставок угля.
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25.09.2021 10:26 Відповісти
Мы покажем Кузяре кузькину мать!
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25.09.2021 10:27 Відповісти
Эдуарда Ставицкого/ МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с 2012 по 2014 гг. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.

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25.09.2021 10:31 Відповісти
В Израиле Коломойский разработал довольно сложную схему отъёма земли у украинцев. Фигурантами схемы были Андрей Богдан и Розенберг, который Ставицкий. Потом эта схема была существенно упрощена с помощью буратины Коломойского и его обезьянника-ВР.
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25.09.2021 10:49 Відповісти
Как арестовали, так и разорестуют...
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25.09.2021 11:07 Відповісти
кузяра набивает пузяру
степашка сбежал в куртке за поллимона
а слуги и ермаки в новых мерсах и шмотках
мертвечук с оксаной финансируют терроризм
кива выжимает миллионы из жомовых ям...
и не самое страшное для зебила, что ... по прежнему гибнут бойцы на фронте,
а сахар по 30 и масло по 70 и т.д и т.п. и это - ппц,
зебилы, вам не кажется , что просто наступило время вернуть стране Пороха !
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25.09.2021 12:59 Відповісти
Эх! Посадить бы эту лощеную падлу в одну камеру с торнадовцами. А заодно туда же соевого холуя Юрца Макаренко, который тут гадит под чешским флажком.
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25.09.2021 13:19 Відповісти
Проще тебя насадить на бутылку, зелебобик
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26.09.2021 12:38 Відповісти
 
 