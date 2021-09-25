Справа на 1,5 млрд: суд заарештував із заставою в 500 млн радника ексміністра енергетики Кузяру за організацію поставок вугілля з ОРДЛО

Печерський районний суд Києва заарештував українця, який брав участь у злочинній схемі поставок вугілля з ОРДЛО за рахунок державних підприємств України на загальну суму близько 1,5 млрд грн. За даними ЗМІ, це радник ексміністра енергетики України Сергій Кузяра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона заявила, що суд задовольнив клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 500 млн грн застави.

За її словами, незаконні поставки вугілля відбувалися в кінці 2014 - початку 2015 років при прямому втручанні вищих представників російської влади з метою ослаблення державної та економічної безпеки України.

Венедіктова повідомила також, що особі, яка забезпечувала поставки вугілля з тимчасово окупованих територій і укладення українським держпідприємством прямих контрактів із так званими "ЛНР" і "ДНР", оголошено підозру в зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Вона заявила, що суд задовольнив клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 500 млн грн застави.

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За даними генпрокуратури, підозрюваний був пов'язаний із вугільним бізнесом і вів переговори з представниками терористів, контролював завантаження вагонів, а потім звітував так званим кураторам з обох сторін.

"Цілком очевидно, що питання поставок вугілля з окупованих територій контролювалося на дуже високому рівні й не могло жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів у правоохоронних органах. Хто давав відповідні інструкції цим правоохоронцям, в обмін на що, за яких обставин - обов'язково встановить слідство", - зазначила генпрокурор.

"РБК-Україна", посилаючись на джерело в правоохоронних органах, пише, що йдеться про Сергія Кузяру - радника колишнього міністра енергетики України Едуарда Ставицького, який займав пост міністра до Майдану.

Напередодні низка українських ЗМІ повідомила про те, що Кузяра прилетів до Києва рейсом зі Стамбула у супроводі чотирьох поліцейських. Імовірно, він був екстрадований з Туреччини.

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