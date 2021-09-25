Справа на 1,5 млрд: суд заарештував із заставою в 500 млн радника ексміністра енергетики Кузяру за організацію поставок вугілля з ОРДЛО
Печерський районний суд Києва заарештував українця, який брав участь у злочинній схемі поставок вугілля з ОРДЛО за рахунок державних підприємств України на загальну суму близько 1,5 млрд грн. За даними ЗМІ, це радник ексміністра енергетики України Сергій Кузяра.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.
Вона заявила, що суд задовольнив клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 500 млн грн застави.
За її словами, незаконні поставки вугілля відбувалися в кінці 2014 - початку 2015 років при прямому втручанні вищих представників російської влади з метою ослаблення державної та економічної безпеки України.
Венедіктова повідомила також, що особі, яка забезпечувала поставки вугілля з тимчасово окупованих територій і укладення українським держпідприємством прямих контрактів із так званими "ЛНР" і "ДНР", оголошено підозру в зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Вона заявила, що суд задовольнив клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 500 млн грн застави.
За даними генпрокуратури, підозрюваний був пов'язаний із вугільним бізнесом і вів переговори з представниками терористів, контролював завантаження вагонів, а потім звітував так званим кураторам з обох сторін.
"Цілком очевидно, що питання поставок вугілля з окупованих територій контролювалося на дуже високому рівні й не могло жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів у правоохоронних органах. Хто давав відповідні інструкції цим правоохоронцям, в обмін на що, за яких обставин - обов'язково встановить слідство", - зазначила генпрокурор.
"РБК-Україна", посилаючись на джерело в правоохоронних органах, пише, що йдеться про Сергія Кузяру - радника колишнього міністра енергетики України Едуарда Ставицького, який займав пост міністра до Майдану.
Напередодні низка українських ЗМІ повідомила про те, що Кузяра прилетів до Києва рейсом зі Стамбула у супроводі чотирьох поліцейських. Імовірно, він був екстрадований з Туреччини.
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ПЫСЫ: не будь "крепостных совков" не было бы и тебя. Есть смысл задуматься над этим.
Наскільки пам'ятаю,підприємства на окупованій території на той час вважалися українськими,й платили податки в український бюджет,доки терористам не допомогли блокадники-ніторгівлінакровішники Грішин,Парасюк,Соболєв...
Вчергове, через якогось Кузяру кварталівська банда підбирається до Турчинова,Порошенка,Парубія.
А ніхто не хоче судити за торгівлю з країною-окупантом теперішніх міністрів енергетики ,чи транспорту ?
https://www.5.ua/polityka/ukrainski-dorohy-z-rosii-tik-tok-bloher-pokazala-shcho-bitum-dlia-velykoho-budivnytstva-vezut-z-rf-255423.html "УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ З РОСІЇ": TIKTOK-БЛОГЕР ПОКАЗАВ, ЯК БІТУМ ДЛЯ "ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА" ВЕЗУТЬ З РФ - ВІДЕО
Чи ви справді вважаєте,що кошти,сплачені за вугілля,йшли на зарплати бойовиків і закупівлю озброєння ? Це,як мінімум,наївно.
А звідки теперішнє вугілля на ахметівських ТЕС ?
Так,є тупорилі дегенерати,що вважають,ніби Україна воює не з рф,а з якимись днр-лнр.Але я не з них.
і Укрзалізницю в ОРДЛО фінансувала Україна, і за електроенергію ці підприємства не платили.
І СБУ їм кеш возила.
Але в ОРДЛО вони податки платили.
І це не зрада, ні, бо Порошенко цю схему покривав.
Але по всьому, що я сказав про "вугілля з ОРДЛО" є підтвердження.
Укрзалізницю фінансували, електроенергію не відключали - щоб возити вугілля,
Кеш возили - за вугілля.
А після блокади ця "шара" раптом закінчилася.
По воді я нічого не казав, там окрема історія - частина транзитом через ОРДЛО іде на Маріуполь.
А про безкоштовну електроенергію - звідки у вас така інформація, що досі постачаєм?
Наскільки я знаю, в ОРДЛО протягнули ЛЕП з РФ, ми більше не постачаєм електроенергію
степашка сбежал в куртке за поллимона
а слуги и ермаки в новых мерсах и шмотках
мертвечук с оксаной финансируют терроризм
кива выжимает миллионы из жомовых ям...
и не самое страшное для зебила, что ... по прежнему гибнут бойцы на фронте,
а сахар по 30 и масло по 70 и т.д и т.п. и это - ппц,
зебилы, вам не кажется , что просто наступило время вернуть стране Пороха !