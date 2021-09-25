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Режим Лукашенка використовує мігрантів як гібридну зброю проти ЄС, - президент Євроради Мішель

Режим Лукашенка використовує мігрантів як гібридну зброю проти ЄС, - президент Євроради Мішель

Режим Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, використовує незаконну міграцію як гібридну зброю для дестабілізації ситуації в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Ми б хотіли зміцнити позитивний вплив у безпосередній близькості від нас. І в цьому полягає сенс нашого "Східного партнерства", яке передбачає співпрацю з Україною, Грузією, Молдовою, Вірменією, Азербайджаном. І в цьому також полягає сенс нашої підтримки білоруського народу і нашої твердості щодо режиму Лукашенка, особливо коли він використовує мігрантів як гібридну зброю для дестабілізації членів ЄС", - заявив Мішель.

Як повідомлялося, в кінці травня Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не буде затримувати нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Євросоюзу. Після цього відбулося різке зростання потоку нелегальних мігрантів, перш за все з Іраку, Ірану і Сирії, в сусідні з Білоруссю країни ЄС - Польщу та Литву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міграційна криза: Литва планує завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю до вересня наступного року

На початку липня Литва оголосила режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації, звинувативши Мінськ у "гібридній агресії".

Протягом останніх двох місяців на польсько-білоруському кордоні спостерігається різке збільшення кількості нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити в РП. У Польщі впевнені, що створення міграційного тиску - це гібридна операція Білорусі, яка сприяє приїзду мігрантів з Іраку, Сирії та інших країн. На польсько-білоруському кордоні встановлено огорожу з колючого дроту, а в прикордонних населених пунктах Люблінського і Підляського воєводств Польщі на початку вересня введено надзвичайний стан на 30 днів. Очікується, що він буде продовжений на наступний період.

У серпні розслідування центру "Досьє" і німецького видання Der Spiegel продемонструвало, що білоруська державна компанія "Центркурорт" із весни 2021 року координувала завезення в Білорусь нелегальних мігрантів з Іраку - їх потім відправляли до кордонів країн ЄС, провокуючи кризу в цих країнах.

Також читайте: Близько 10 тис. нелегальних мігрантів перебувають у Білорусі й готові до гібридної атаки на Євросоюз, - прем'єр Польщі Моравецький

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) мігранти (1108) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+2
Це справа *****. Лука лише виконавець його волі.
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25.09.2021 10:23
+1
опробованные методы куйла с дестабилизацией границ ЕС сирийцами, внедряет в жизнь диктатор "бульба"
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25.09.2021 10:35
+1
Кулачком ещё потрясите,щеки надуйте и ножками по полу......вечноозабоченные понторезы.Вам куйло на голову наложит а вы будете на корке ехать ив других пальцем тыкать.
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25.09.2021 10:46
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Це справа *****. Лука лише виконавець його волі.
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25.09.2021 10:23 Відповісти
нехай ЄС щімить і пуйла і луку заодно
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25.09.2021 11:24 Відповісти
опробованные методы куйла с дестабилизацией границ ЕС сирийцами, внедряет в жизнь диктатор "бульба"
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25.09.2021 10:35 Відповісти
Кулачком ещё потрясите,щеки надуйте и ножками по полу......вечноозабоченные понторезы.Вам куйло на голову наложит а вы будете на корке ехать ив других пальцем тыкать.
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25.09.2021 10:46 Відповісти
То, что фсбшная креатура тихановская победила на выборах могут считать только самые безмозглые приматы.
А поддерживающие ее идиоты получили то, чего и следовало ожидать, вплоть до обятий луки с фуйлом и напряженности на границах.
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25.09.2021 10:54 Відповісти
а хто там переміг насправді по-вашому?
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25.09.2021 11:23 Відповісти
Купи себе мозги, бо пояснять тебе что-то - пустая трата времени.
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25.09.2021 11:25 Відповісти
ну не всі ж такі вумні як Ан)))
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25.09.2021 11:26 Відповісти
Как говорила моя бабушка - дураков на свете много, но они становятся опасными, когда собираются все вместе.
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25.09.2021 12:59 Відповісти
Тотальна блокада республіки Білорусь і економічні санкції -- це також гібридна агресія.
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25.09.2021 11:09 Відповісти
не республіки Беларусь, а самозваного диктатора...це трохи інше
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25.09.2021 11:22 Відповісти
Poka ecio ne polucil blokadi no skoro polucit polnuju blokadu vot za takoje sto delajet teper Sam naryvajetsia na eto samozvanec grazdanin lukosenka
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25.09.2021 12:48 Відповісти
а що, у Європи немає ніяких засобів впливу на бульбаша?
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25.09.2021 11:21 Відповісти
 
 