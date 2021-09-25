Режим Лукашенка використовує мігрантів як гібридну зброю проти ЄС, - президент Євроради Мішель

Режим Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, використовує незаконну міграцію як гібридну зброю для дестабілізації ситуації в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Ми б хотіли зміцнити позитивний вплив у безпосередній близькості від нас. І в цьому полягає сенс нашого "Східного партнерства", яке передбачає співпрацю з Україною, Грузією, Молдовою, Вірменією, Азербайджаном. І в цьому також полягає сенс нашої підтримки білоруського народу і нашої твердості щодо режиму Лукашенка, особливо коли він використовує мігрантів як гібридну зброю для дестабілізації членів ЄС", - заявив Мішель.

Як повідомлялося, в кінці травня Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не буде затримувати нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Євросоюзу. Після цього відбулося різке зростання потоку нелегальних мігрантів, перш за все з Іраку, Ірану і Сирії, в сусідні з Білоруссю країни ЄС - Польщу та Литву.

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На початку липня Литва оголосила режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації, звинувативши Мінськ у "гібридній агресії".

Протягом останніх двох місяців на польсько-білоруському кордоні спостерігається різке збільшення кількості нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити в РП. У Польщі впевнені, що створення міграційного тиску - це гібридна операція Білорусі, яка сприяє приїзду мігрантів з Іраку, Сирії та інших країн. На польсько-білоруському кордоні встановлено огорожу з колючого дроту, а в прикордонних населених пунктах Люблінського і Підляського воєводств Польщі на початку вересня введено надзвичайний стан на 30 днів. Очікується, що він буде продовжений на наступний період.

У серпні розслідування центру "Досьє" і німецького видання Der Spiegel продемонструвало, що білоруська державна компанія "Центркурорт" із весни 2021 року координувала завезення в Білорусь нелегальних мігрантів з Іраку - їх потім відправляли до кордонів країн ЄС, провокуючи кризу в цих країнах.

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