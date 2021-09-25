Яценюк: Угода з Росією про транзит 2019 року була здачею національних інтересів
Росія реалізує комбінацію, щоб перетворити українську ГТС у металобрухт, переділити енергетичний ринок Європи і поставити нашу безпеку під удар. У цій комбінації, зокрема при підписанні угоди про транзит 2019 року, були присутні українські чиновники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу Еспресо.TV.
На його переконання, в 2019 році "Нафтогаз" не мав права підписувати 5-річний контракт із "Газпромом" на транзит газу на таких умовах, на яких він був підписаний: "Це була здача національних інтересів".
"Підписати контракт на транзит усього-навсього на 5 років і тільки двосторонній, без європейської сторони і без додаткових гарантій - це була гра в російську лузу", - наголосив він.
"Це велика російська комбінація. Спрямована, по-перше, на те, щоб перетворити українську газотранспортну систему в металобрухт через запуск "Північного потоку". Друге - щоб повернути український енергетичний ринок Російській Федерації. Третє - щоб повністю переділити енергетичний ринок Європи, запустивши "Північний потік", відрізавши Україну від поставок газу", - наголосив Яценюк.
Таким чином РФ прагне поставити під удар нашу національну безпеку, зазначив він: "Тому що постачання газу - це частина національної безпеки. Росіяни не вдарять по Україні, якщо Європа буде знати про те, що газ іде через Україну транзитом".
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во вторых,-что ж ты тогда в 2019 молчал как рыба?
ну и в третьих-судя по твоим последним действиям,ты мечтаешь вернуться в парламент,и похоже тебя наняли,либо Лярва,либо Слуги Урода. хотя и за теми и за другими стоит одна и та же бородатая ермолка,которой просто необходимо любым способом отобрать голоса у Пороха!
Сеня в Чечне стрелял твоих соотечественников, когда ты еще ссался под себя! Следком РФ не даст соврать!
Другие тоже не прочь заработать на транзите. С чего Украине такая монополия)