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Яценюк: Угода з Росією про транзит 2019 року була здачею національних інтересів

Яценюк: Угода з Росією про транзит 2019 року була здачею національних інтересів

Росія реалізує комбінацію, щоб перетворити українську ГТС у металобрухт, переділити енергетичний ринок Європи і поставити нашу безпеку під удар. У цій комбінації, зокрема при підписанні угоди про транзит 2019 року, були присутні українські чиновники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу Еспресо.TV.

На його переконання, в 2019 році "Нафтогаз" не мав права підписувати 5-річний контракт із "Газпромом" на транзит газу на таких умовах, на яких він був підписаний: "Це була здача національних інтересів".

"Підписати контракт на транзит усього-навсього на 5 років і тільки двосторонній, без європейської сторони і без додаткових гарантій - це була гра в російську лузу", - наголосив він.

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"Це велика російська комбінація. Спрямована, по-перше, на те, щоб перетворити українську газотранспортну систему в металобрухт через запуск "Північного потоку". Друге - щоб повернути український енергетичний ринок Російській Федерації. Третє - щоб повністю переділити енергетичний ринок Європи, запустивши "Північний потік", відрізавши Україну від поставок газу", - наголосив Яценюк.

Таким чином РФ прагне поставити під удар нашу національну безпеку, зазначив він: "Тому що постачання газу - це частина національної безпеки. Росіяни не вдарять по Україні, якщо Європа буде знати про те, що газ іде через Україну транзитом".

Також читайте: Транзит газу через Україну можна зберегти, якщо спільно з ЄС і США протистояти монополії "Газпрому", - Зеркаль

Яценюк Арсеній (2570) Народний фронт (656) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+12
если бы только это...
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25.09.2021 10:43
+8
а какая разница, если за безразницу, своим "слугам " в Украине рашист платит ?
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25.09.2021 10:47
+8
А меня задолбало откровенное прокацапское быдло -воровитое и тупое,которое уже третий год в политике...
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25.09.2021 11:11
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если бы только это...
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25.09.2021 10:43 Відповісти
А той хто підписував цей договір він заарештований, він сидить...?Чи його підвищили на посаді з подачі Кремля? Хто це..? А скільки йому заплатила РФ, за зраду державних інтересів7 Ціна зради..*?ДБР, СБУ, ГПУ, Лук'янівка -де Ви ...?
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25.09.2021 12:56 Відповісти
не мели хєрні, чува
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25.09.2021 13:32 Відповісти
Яценюку верб,зеленому говну нет,повільно дебилы,недоумки и предатели.
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25.09.2021 10:47 Відповісти
а какая разница, если за безразницу, своим "слугам " в Украине рашист платит ?
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25.09.2021 10:47 Відповісти
Why are you here russian?
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25.09.2021 11:26 Відповісти
если бы контракт не подписали,то х/з к чему бы это привело в 2019 году.-это во первых.

во вторых,-что ж ты тогда в 2019 молчал как рыба?

ну и в третьих-судя по твоим последним действиям,ты мечтаешь вернуться в парламент,и похоже тебя наняли,либо Лярва,либо Слуги Урода. хотя и за теми и за другими стоит одна и та же бородатая ермолка,которой просто необходимо любым способом отобрать голоса у Пороха!
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25.09.2021 10:58 Відповісти
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25.09.2021 10:59 Відповісти
Опять эта куля в лоб в политику лезет. Конченная он скотина
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25.09.2021 11:00 Відповісти
А меня задолбало откровенное прокацапское быдло -воровитое и тупое,которое уже третий год в политике...
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25.09.2021 11:11 Відповісти
"в политику лезет" - кацап детектед

Сеня в Чечне стрелял твоих соотечественников, когда ты еще ссался под себя! Следком РФ не даст соврать!
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26.09.2021 11:34 Відповісти
ЗеБабада прогнулось и подписало
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25.09.2021 11:04 Відповісти
Не просто прогнулось і підписало. Текст договору, маніпулятивний і принизливий для України. Україна не лише втратила десятки млрдів доларів, а й гідність.
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25.09.2021 13:04 Відповісти
У Украины,остаются газовые хранилища в которых будет храниться американский газ с СПГ в Польше.Так же в Украине могут хранить свой газ и другие страны НАТО.Таким образом Украинская ГТС обретает вторую жизнь.Як вариант
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25.09.2021 11:19 Відповісти
Сеня лучший премьер за всю историю независимость. Поняв это, наша прокацапленная часть всех властных структур начала работать против его снятия. Придумали байку о стене (потому как другого ничего придумать не могли, мозгов не хватало) и с помощью тупорылых депудятлов таких как Барна и ему подобные + самолюбие Порошенко сыграли роковую роль. На жаль...
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25.09.2021 11:20 Відповісти
Интересная страна Украина - Россия оккупировала у нее часть территории и семь лет ведёт войну на Донбассе, а наше руководство думает не об энергетической безопасности (что делает уже Польша), а как скачать бабло с агрессора за прокачку его энергоносителей через нашу территорию.
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25.09.2021 11:22 Відповісти
Да забудьте уже северный поток, не надоело столько лет мусолить. Ето их газ, и построен газопровод через другие страны. Ето россиянам было возмущаться, с их налогов строили, чтоб удовлетворить путенские амбиции.
Другие тоже не прочь заработать на транзите. С чего Украине такая монополия)
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25.09.2021 11:25 Відповісти
Не можу не погодитись.
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25.09.2021 13:00 Відповісти
"куля в лоб" из нафталина вынырнула! ты когда нам отчитаешся про "стену"??????
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25.09.2021 13:47 Відповісти
Бідолаха, вже не знає як про себе нагадати
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25.09.2021 20:34 Відповісти
 
 