Яценюк: Угода з Росією про транзит 2019 року була здачею національних інтересів

Росія реалізує комбінацію, щоб перетворити українську ГТС у металобрухт, переділити енергетичний ринок Європи і поставити нашу безпеку під удар. У цій комбінації, зокрема при підписанні угоди про транзит 2019 року, були присутні українські чиновники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу Еспресо.TV.

На його переконання, в 2019 році "Нафтогаз" не мав права підписувати 5-річний контракт із "Газпромом" на транзит газу на таких умовах, на яких він був підписаний: "Це була здача національних інтересів".

"Підписати контракт на транзит усього-навсього на 5 років і тільки двосторонній, без європейської сторони і без додаткових гарантій - це була гра в російську лузу", - наголосив він.

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"Це велика російська комбінація. Спрямована, по-перше, на те, щоб перетворити українську газотранспортну систему в металобрухт через запуск "Північного потоку". Друге - щоб повернути український енергетичний ринок Російській Федерації. Третє - щоб повністю переділити енергетичний ринок Європи, запустивши "Північний потік", відрізавши Україну від поставок газу", - наголосив Яценюк.

Таким чином РФ прагне поставити під удар нашу національну безпеку, зазначив він: "Тому що постачання газу - це частина національної безпеки. Росіяни не вдарять по Україні, якщо Європа буде знати про те, що газ іде через Україну транзитом".

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