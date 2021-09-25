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Кулеба про те, чому риторика України в ООН стала жорсткішою: "Нас не хотіли чути"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кулеба про те, чому риторика України в ООН стала жорсткішою:

Риторика України на нинішній сесії Генасамблеї ООН стала більш жорсткою, оскільки просто закликати і попереджати світ про нові виклики, з якими Україна зіткнулася раніше за інших, марно - замість цього треба активно діяти і вести за собою вже сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сучасний рівень глобальних викликів не залишає часу на зволікання, не залишає права на м'якість, не залишає можливості "відсидітися" в стороні. Ми в Україні зіткнулися з багатьма сучасними викликами раніше за інших. Взяти, наприклад, хоча б дезінформацію. Ми попереджали світ про цю загрозу ще в 2014 році, коли опинилися під катком російської пропаганди. Нас не хотіли чути. А через кілька років самі зіткнулися з тим, про що Київ уже давно говорив. Україна готова ділитися досвідом протидії гібридним загрозам, який ми отримали за понад сім років протистояння російській агресії. Але ми тепер точно знаємо: просто закликати і попереджати марно. Треба активно діяти і вести за собою вже сьогодні. Саме тому змінилася риторика України", - зазначив він.

Коментуючи участь української делегації в роботі Генасамблеї ООН, Кулеба зауважив, що "боротися зі змінами клімату в якомусь сенсі легше, ніж зайняти чітку позицію щодо силової зміни кордонів".

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"Зі змінами клімату зручно воювати, тому що вони не дадуть "здачі". А ось для чіткої позиції щодо Криму потрібно мати сміливість кинути виклик цілком конкретному постійному члену Ради Безпеки ООН", - написав він, маючи на увазі Росію. При цьому додав, що на це сміливості в ООН поки не вистачає. "Але ми працюємо над тим, щоб стимулювати її. І маємо на своєму боці майже півсотні держав, які не бояться називати кримські речі своїми іменами", - зазначив міністр.

За його словами, ООН, як і міжнародна політика в цілому, потребують змін. І виступ Президента показав: Україна не просто готова бути, а вже є драйвером цих змін.

Окупація Криму, наголосив Кулеба, - це глобальна, а не виключно українська проблема. Вона ставить під загрозу такі фундаментальні для ООН і світу принципи, як міжнародний мир і безпека, непорушність кордонів, свобода мореплавання, захист прав людини і прав корінних народів, екологічна безпека. У Криму сьогодні, процитував міністр слова Президента, "замість фауни і флори - флот і солдати".

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"ООН повинна активніше реагувати на злочинні дії Росії", - зазначив він, нагадавши, що в результаті російської агресії загинули вже близько 15 тис. осіб.

Як повідомлялося, в рамках 76-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку з 21 по 27 вересня проходить тиждень високого рівня, в якому беруть участь понад сто лідерів держав. 22 вересня в загальних дебатах Генасамблеї виступив Президент України Володимир Зеленський. Президент, зокрема, закликав "оживити" ООН і її статут, зазначивши, що Організація проявила слабкість у боротьбі з пандемією коронавірусу, проігнорувала участь у Кримській платформі, а також належним чином не зреагувала на роздачу Росією паспортів жителям окупованих територій України та залучення громадян України до виборів Держдуми.
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Топ коментарі
+11
Слушать мошенников - остаться без портков. В ООН это понимают даже старые деды. Потому и послали на...ер Великого Идиота Современности вместе с его теориями.
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25.09.2021 10:51
+7
А какие понты были в 2019

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25.09.2021 10:54
+7
странно, 5 лет с 2014 по 2019 нас слышали во всем мире, на всех внешнеполитических площадках, а с 2019 г. вдруг перестали "слышать"... нужно просто уметь говорить где нужно, что нужно и кому нужно, а не превращать любое выступление в убогие флеш-мобы с которых угорает весь мир... тогда может вас, зеленые мерзавцы, начнут слышать...
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25.09.2021 11:05
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"вместо фауны и флоры - флот и солдаты"

ну до чего же длббы зе-клоуны с ихними быдлопочитателями...
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25.09.2021 10:50 Відповісти
Слушать мошенников - остаться без портков. В ООН это понимают даже старые деды. Потому и послали на...ер Великого Идиота Современности вместе с его теориями.
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25.09.2021 10:51 Відповісти
Знайде виправдання дій свого шефа палюбому.
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25.09.2021 10:52 Відповісти
ой нe нада. iз зажраними iнколи так i трebа. а Європа зажрана.
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25.09.2021 10:56 Відповісти
Кулеба-патріот і високого рівня профі. Ніколи ще МЗС не реагувало на події так чітко і професійно.
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25.09.2021 11:20 Відповісти
Комментируя участие украинской делегации в работе Генассамблеи ООН, следует отметить , что "друг "зе преза" по которому стреляли согласно "рашистско-зеленого сценария" в прямом смысле для "зе" важнее , чем четкая позициия относительно силовой смены границ ,оккупацией украинского Крыма и части Донбасса рашистом ".
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25.09.2021 10:53 Відповісти
А какие понты были в 2019

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25.09.2021 10:54 Відповісти
И реальность 2021

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25.09.2021 11:05 Відповісти
тут ясно "Кулеба о том, почему риторика Украины в ООН стала более жесткой".
не будет кулеба контрабасом подбубнивать в зеленое? - завтра кулебы не будет в МИДе - ну или шофер.
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25.09.2021 11:05 Відповісти
странно, 5 лет с 2014 по 2019 нас слышали во всем мире, на всех внешнеполитических площадках, а с 2019 г. вдруг перестали "слышать"... нужно просто уметь говорить где нужно, что нужно и кому нужно, а не превращать любое выступление в убогие флеш-мобы с которых угорает весь мир... тогда может вас, зеленые мерзавцы, начнут слышать...
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25.09.2021 11:05 Відповісти
Нужно не отводить войска на своей территории и запрещать открывать огонь своим войскам. Тогда мир увидит что мы боремся. А если наш зеледент хочет договорится с тупиным, убийцей 15 тыс. граждан Украины, то хоть орите, хоть пляшите. Вместо нас никто драться не будет.
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25.09.2021 11:18 Відповісти
Вы не понимаете. Это выступает "величайший лидер современности" Сам Ермак так сказал

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25.09.2021 11:18 Відповісти
Кулеба -подхалим!
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25.09.2021 11:07 Відповісти
мля бесит когда ета зеленая сволочня и криворогатые гопники говорят от имени Украины.
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25.09.2021 11:07 Відповісти
У Мира есть проблема серьезнее ***** - коммунистический Китай!
Китайцы по всему Миру скупают землю, предприятия, воруют технологии ...
Такими темпами через 50 лет вся Земля станет Китаем.
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25.09.2021 11:13 Відповісти
от Евергранде грохнеться і тоді подивимось на той Китай...
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25.09.2021 11:20 Відповісти
Не станет.Китай-это исскуственно созданный репликант копирования живых клеток.Там уже несколько поколений, кроме копирования чужих проектов и идей,ничего не производят.Такой себе геополитический актёр,который войдя в образ потерял своё Я,и живёт образами копируя других.Но стоит его лишить такого образа и его ждёт саморазрушение
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25.09.2021 12:32 Відповісти
глас вопіющего в пустелі
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25.09.2021 11:19 Відповісти
кулеба, вы, пдорасы ничего не делаете для страны. уйбки сраные.
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25.09.2021 12:44 Відповісти
Украине нужна ни риторика ООН - а риторика ОУН !!! Крапка !!!!
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25.09.2021 13:23 Відповісти
Україна - пішак в світовій геополітиці, буферна зона між Європою і кацапами. Ніхто за нас не буде звільняти окуповані території.
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25.09.2021 20:41 Відповісти
Всі, хто дотичні до "ЗЕленої" влади - покидьки. Чекаємо на розплату.
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25.09.2021 22:59 Відповісти
 
 