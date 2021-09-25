Розслідування справи про авіакатастрофу Ан-26 під Чугуєвом готове до передання в суд, - Венедіктова

Розслідування падіння літака Ан-26 біля Чугуєва перебуває на завершальній стадії і готове до передачі в суд, однак захист екскомандувача Повітряних сил затягує цей процес, заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

"Ще 5 травня ми надали доступ сторонам до зібраних матеріалів. Завершили ознайомлення з ними, доки усі постраждалі та їхні представники, четверо підозрюваних і їхні захисники, один підозрюваний і його захисник перебувають на завершальному етапі ознайомлення. В той же час, підозрюваний, який уже звільнений з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України, ні разу в Державне бюро розслідувань не з'явився і не ознайомився з матеріалами досудового розслідування", - написала Венедіктова.

За словами генпрокурора, адвокати екскомандувача Повітряних сил затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення терміну для ознайомлення з матеріалами, заявляючи численні клопотання і відводи слідчому судді. Тому це клопотання не розглянуто вже протягом понад півмісяця.

"20 вересня слідчим суддею залишено без задоволення скаргу захисника екскомандувача Повітряних сил ЗСУ на повідомлення про підозру. Тому тільки через неналежну процесуальну поведінку підозрюваного обвинувальний акт ще не направлено до суду", - зазначила вона.

Генпрокурор нагадала, що підозрювані в порушенні правил польотів, підготовки до них і правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу і важкі наслідки, і в недбалому ставленні до служби - шість військових посадових осіб. Це керівник польотами, які 25 вересня 2020 проходили у військовій частині А4014, заступник командира цієї частини з льотної підготовки, заступник командира частини, командир частини, начальник Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та командувач Повітряних сил Збройних сил України.

Як зазначила Венедіктова, слідством встановлено, що ці військові посадові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів про умови експлуатації повітряного судна. Зліт із "конвеєра" був не передбачений порадником із льотної експлуатації. На борту літака були особи, які взагалі не повинні там бути. Порушений був порядок здійснення льотної підготовки курсантів, а контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів і навчальним процесом та дотриманням заходів безпеки здійснювався неналежним чином. Під час кризової ситуації керівництво польотів не вжило достатніх адекватних заходів, щоб уникнути авіакатастрофи.

"Прокуратура робить усе можливе, щоб всі причетні до системних порушень, які призвели до авіатрагедії під Харковом, відповіли перед законом. Встановлення справедливості й належні висновки всіх відповідальних за безпеку польотів, щоб не допустити таких катастроф - усе, що ми повинні зробити в пам'ять про тих, хто полетів на АН-26 у вічність 25 вересня 2020", - підсумувала Венедіктова.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

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