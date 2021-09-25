Бутусов про засідання ТСК щодо "вагнерівців": Бурба офіційно під протокол спростував усі брехливі заяви, якими ОП намагався приховати факт зради
У п'ятницю, 25 вересня, Слідча комісія Верховної Ради з "Вагнергейту" провела засідання в Міністерстві оборони. Засідання перенесли зі стін парламенту, щоб обмежити доступ депутатам опозиції на допит колишнього начальника ГУР МО Василя Бурби.
Про це на сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначає, що в підсумку свідчення Бурби змогли заслухати тільки депутати від "Слуги народу".
"За даними джерел Цензор.НЕТ у комісії, на допиті Бурба повністю підтвердив під протокол усі обставини підготовки і провалу спецоперації, про які я писав у своїх статтях щодо даного скандалу, і навів багато деталей і фактів, які підтверджують зраду і витік інформації в КДБ Білорусі з офісу президента України.
Бурба розповів, що план спецоперації із захоплення російських терористів був підписаний міністром оборони Андрієм Тараном, і був детально узгоджений.
Провал спецоперації стався після наради в кабінеті президента Зеленського.
Наказ про перенесення спецоперації дав голова офісу президента Андрій Єрмак. Бурба попередив, що в результаті може статися провал, треба діяти швидко.
Після затримання терористів у Мінську і звернення Росії повернути їх у Москву Бурба звернувся до президента з проханням провести розслідування можливої зради. Однак замість розслідування Бурба був звільнений через два дні указом президента", - пише Бутусов.
Також, за його словами, Бурба підтвердив, що спецоперація проводилася спільно зі спецслужбами НАТО.
"Таким чином, офіційно під протокол спростовані всі брехливі заяви, якими офіс Зеленського намагався понад рік приховати факт зради і заважати розслідуванню провалу спецоперації.
Цікаво, скільки ще будуть діяти правоохоронні органи. Свідчення Бурби повинні бути негайно долучені до матеріалів кримінальної справи. А депутати парламенту зобов'язані отримати доступ до розслідування, яке необхідне в інтересах національної безпеки", - наголосив Бутусов.
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Були проведені переговори про "зелений коридор". По результатам переговорів кацапи висунулися до дороги, де й розстрілювали колонну.
Близько 300 бійців і всі комбати наказ виходити через "зелений коридор" не виконали і спокійно вийшли іншою дорогою. Всі ці п
Ермак передал распоряжение приостановить работу ВСК Безуглой по теме "вагнеровцев" после показаний Бурбы.
Кроме того ОПЗЖ было передано, что малейшая утечка информации по показаниям Бурбы и Медведчук получит "убойные" результаты по своему вопросу.
из дружественных стран, а не с госзеленых ветеринаров.
лежать-бояться
и никто в СМИ об этом не пишет
Юрий Бутусов, почему не пишете об этом Вы?
Тоже получили приказ Марьяшки: сидеть-бояться? 👿
24 вересня активісти Руху Опору Капітуляції та Демократичної Сокири відвідали брифінг за результатами засідання тимчасової слідчої комісії парламенту щодо "Вагнерґейту".
Спершу голова комісії Мар'яна Безугла відмовилася проводити брифінг, коли побачила активістів. Але потім, влаштувавши невелике шоу перед камерами та присутніми, повернулася до преси.
Після доповіді ми поставили конкретні питання.
- Чому не розслідується державна зрада, вчинена посадовцями, що злили операцію з затримання "вагнерівців"
Безугла відповіла, нібито є відповідне провадження в Державному бюро розслідувань.
- Чому ДБР не відкривають справу по вагнерівцям за нашою заяву і попри рішення суду?
- Чому Генпрокуратура ігнорує рішення суду щодо відкриття справи по бездіяльності ДБР?
- Чому два органи державної влади кришують Зеленського і Офіс Президента?
- Чи можемо ми довіряти ТСК, яка складається в переважній більшості з представників партіі «Слуги Народу»
У відповідь, Безугла назвала присутніх активістів і всіх, хто вимагає чесного розслідування справи, інструментами російської спецоперації. Цьому депутат присвятила цілу невелику промову, намовляючи на РОК, наших друзів та активних громадян. При цьому, вона не спромоглася пояснити, що це за "спецоперація", про яку вона говорить. Опісля Безугла поспішно закінчила брифінг.
Представниця влади, яка своїми діями потурає Росії, звинувачує в роботі на ворога громадян, що вимагають правди і притягнення до відповідальності причетних до державної зради. Ховаючи правду від суспільства, влада створює лише більшу напругу та провокує дестабілізацію ситуації.
Нагадаємо, що 3 вересня Андрій Тетерук, Ігор Лапін та Юрій Гудименко подали до ОГП заяву про злочин ДБР. Причиною стало те, що бюро ігнорує ухвалу Шевченківського районного суду від 22 липня, згідно з якою має почати розслідування щодо зриву представниками влади затримання "вагнерівців". Офіс проігнорував заяву, тому 10 вересня заявники подали до Печерського районного суду скаргу на бездіяльність ОГП. 16 вересня суд зобов'язав Офіс Генпрокурора відкрити провадження щодо злочинної бездіяльності ДБР.
Короткий зміст брифінгу Безмозглої - сидить корова на березі річки , ловить рибу велосипедом ,, мимо пропливає кобила на самокаті , і питає - корово , не підкажеш котра година ? - Понеділок , відповідає корова . - Ого , так скоро вже зима , говорить кобила ... .
https://www.youtube.com/watch?v=t50MLUY6qXo
Продають Украіну оптом і в розніцу !
а Єрмака на кол
в Словакии при Чапутовой сразу стали садить судей и всех приближённых коррупционеров власти
Благодаря американцам - теслили прослушку телефонных разговоров с начала всей независимости Словакии
тут мы все остро ето почувствовали когда быки штурмовали Капитолий....
Удобно.
Нам принципових дуже бракує.
Шкода що зелені утирки та кловани не дають керувати країною таким як Бурба.
Букиккио отметил принятие в Верховной Раде инициированного Зеленским закона о предотвращении угроз нацбезопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)
Председатель Венецианской комиссии попросил предоставить комиссии текст закона в редакции, подписанной президентом, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.
Как отмечается, Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.
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Якщо тема з вагнерівцями табу на каналах напр Ахмєтова , то тема розгрому закону про вагнерівців, розгрому історії з замахом на Шефіра просто вбивча для ЗЕленних.
додам пару фактів з шоу на Інтері у Шустера та на 24-му у Влащенко
1. У шустера . Владу з законом про олігархів уїла Юля - в підсумку у кінці погграми переголосування дало обернений результат про КОМУ ВИГІДНИЙ ЗАКОН ПРО ОЛІГАРХІВ - народ сказав , що владі.
2. У шустера свиня 95 квартальна повністю була розгромлена Разумковим з їхнім голосуванням по закону.
3. У Влащенко було ще цікавіше:
а) Гончаренко уїв ЗЕлень з рез-том 65 проти 35 в його підтрмку а до нього приєдналися інші гості у студіїї з повним розгромом ЗЕлених
б)Москаль повністю опустив версію замаху - дав свої локази про посотановчий варіант з обострілом Шефіра.
Так що не каналами Пороха вбивається зараз сцарювання вови й це дуже радує.
Залишилось дочекатися матеріалц белінгкету...
- Так, «разберись с этим чёртом», «Цензором»… Дети подрастают, в компьютер лезут… Не дай бог, на «Цензор» зайдут и почитают, что обо мне в Украине пишут…
- Владимир Александрович, будет проще детей на Марс отправить… А то, если я «Цензор» закрою, то на Марс придётся отправляться тебе - «Ростов не резиновый…».
Цьому анекдоту більше року вже!!!