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Новини Агресія Росії проти України
19 093 91

Бутусов про засідання ТСК щодо "вагнерівців": Бурба офіційно під протокол спростував усі брехливі заяви, якими ОП намагався приховати факт зради

Бутусов про засідання ТСК щодо

У п'ятницю, 25 вересня, Слідча комісія Верховної Ради з "Вагнергейту" провела засідання в Міністерстві оборони. Засідання перенесли зі стін парламенту, щоб обмежити доступ депутатам опозиції на допит колишнього начальника ГУР МО Василя Бурби.

Про це на сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначає, що в підсумку свідчення Бурби змогли заслухати тільки депутати від "Слуги народу".

"За даними джерел Цензор.НЕТ у комісії, на допиті Бурба повністю підтвердив під протокол усі обставини підготовки і провалу спецоперації, про які я писав у своїх статтях щодо даного скандалу, і навів багато деталей і фактів, які підтверджують зраду і витік інформації в КДБ Білорусі з офісу президента України.

Бурба розповів, що план спецоперації із захоплення російських терористів був підписаний міністром оборони Андрієм Тараном, і був детально узгоджений.

Провал спецоперації стався після наради в кабінеті президента Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми визначаємо роль Росії і Білорусі в цій справі, - Безугла про розслідування справи ПВК Вагнера

Наказ про перенесення спецоперації дав голова офісу президента Андрій Єрмак. Бурба попередив, що в результаті може статися провал, треба діяти швидко.

Після затримання терористів у Мінську і звернення Росії повернути їх у Москву Бурба звернувся до президента з проханням провести розслідування можливої ​​зради. Однак замість розслідування Бурба був звільнений через два дні указом президента", - пише Бутусов.

Також, за його словами, Бурба підтвердив, що спецоперація проводилася спільно зі спецслужбами НАТО.

"Таким чином, офіційно під протокол спростовані всі брехливі заяви, якими офіс Зеленського намагався понад рік приховати факт зради і заважати розслідуванню провалу спецоперації.

Цікаво, скільки ще будуть діяти правоохоронні органи. Свідчення Бурби повинні бути негайно долучені до матеріалів кримінальної справи. А депутати парламенту зобов'язані отримати доступ до розслідування, яке необхідне в інтересах національної безпеки", - наголосив Бутусов.

Також читайте: ТСК не пустила депутатів від опозиції на засідання у справі "вагнерівців", на якому мають заслухати Бурбу, - нардеп "Голосу" Костенко

ТСК (373) Бутусов Юрій (3582) ПВК Вагнер (1540) Бурба Василь (82)


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Топ коментарі
+58
И потому в дело влез дерьмак решив остановить ВСК по вагнеровцам и форсировать ВСК по Иловайску.
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25.09.2021 11:28
+50
охрану Бурбе и семье не помешало бы.
из дружественных стран, а не с госзеленых ветеринаров.
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25.09.2021 11:33
+46
ПЫСЫ: дерьмак отдает приказы не только ГУР, но и вообще... Я так понимаю, зеленского он еще и пи##ит за невыполнение
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25.09.2021 11:29
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И потому в дело влез дерьмак решив остановить ВСК по вагнеровцам и форсировать ВСК по Иловайску.
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25.09.2021 11:28 Відповісти
а що там з Іловайськом не так? Був наступ переважаючих сил, якій і мав завершитися розгромом пацанів на ПАЗіках...
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25.09.2021 11:29 Відповісти
Не було там ніяких переважаючих сил у кацапів їх батальон був всього.

Були проведені переговори про "зелений коридор". По результатам переговорів кацапи висунулися до дороги, де й розстрілювали колонну.

Близько 300 бійців і всі комбати наказ виходити через "зелений коридор" не виконали і спокійно вийшли іншою дорогою. Всі ці п
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25.09.2021 14:42 Відповісти
ПЫСЫ: дерьмак отдает приказы не только ГУР, но и вообще... Я так понимаю, зеленского он еще и пи##ит за невыполнение
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25.09.2021 11:29 Відповісти
Он ему дурь поставляет и если ослушеЦЦА угрожает прекратить поставки
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25.09.2021 13:30 Відповісти
Ходять чутки (дуже переконливі), що Зє ******** дупку Є. В принципі, це справді могло б пояснити усі ці дивні штуки.
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25.09.2021 13:53 Відповісти
І чому ми досі не в НАТО?
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25.09.2021 12:42 Відповісти
Гарне питання
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25.09.2021 13:01 Відповісти
25.‎09.‎2021

Ермак передал распоряжение приостановить работу ВСК Безуглой по теме "вагнеровцев" после показаний Бурбы.
Кроме того ОПЗЖ было передано, что малейшая утечка информации по показаниям Бурбы и Медведчук получит "убойные" результаты по своему вопросу.
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25.09.2021 12:43 Відповісти
Так це зЄЛох все злив, а Єрмак його тримає на гачку
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25.09.2021 13:35 Відповісти
тільки наріт цього не знає...
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25.09.2021 11:28 Відповісти
охрану Бурбе и семье не помешало бы.
из дружественных стран, а не с госзеленых ветеринаров.
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25.09.2021 11:33 Відповісти
і Бутусову також охорону - відразу ж після цієї новини, Цензор піддався DDOS атаці і цілу годину неможливо було залогінитися
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25.09.2021 13:30 Відповісти
Уже, выделили охрану Цензору - ddos атака:

лежать-бояться

и никто в СМИ об этом не пишет

Юрий Бутусов, почему не пишете об этом Вы?
Тоже получили приказ Марьяшки: сидеть-бояться? 👿
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25.09.2021 20:27 Відповісти
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25.09.2021 12:39 Відповісти
"РОК - агенти кремля" та істерика Безуглої

24 вересня активісти Руху Опору Капітуляції та Демократичної Сокири відвідали брифінг за результатами засідання тимчасової слідчої комісії парламенту щодо "Вагнерґейту".
Спершу голова комісії Мар'яна Безугла відмовилася проводити брифінг, коли побачила активістів. Але потім, влаштувавши невелике шоу перед камерами та присутніми, повернулася до преси.

Після доповіді ми поставили конкретні питання.
- Чому не розслідується державна зрада, вчинена посадовцями, що злили операцію з затримання "вагнерівців"
Безугла відповіла, нібито є відповідне провадження в Державному бюро розслідувань.

- Чому ДБР не відкривають справу по вагнерівцям за нашою заяву і попри рішення суду?
- Чому Генпрокуратура ігнорує рішення суду щодо відкриття справи по бездіяльності ДБР?
- Чому два органи державної влади кришують Зеленського і Офіс Президента?
- Чи можемо ми довіряти ТСК, яка складається в переважній більшості з представників партіі «Слуги Народу»

У відповідь, Безугла назвала присутніх активістів і всіх, хто вимагає чесного розслідування справи, інструментами російської спецоперації. Цьому депутат присвятила цілу невелику промову, намовляючи на РОК, наших друзів та активних громадян. При цьому, вона не спромоглася пояснити, що це за "спецоперація", про яку вона говорить. Опісля Безугла поспішно закінчила брифінг.

Представниця влади, яка своїми діями потурає Росії, звинувачує в роботі на ворога громадян, що вимагають правди і притягнення до відповідальності причетних до державної зради. Ховаючи правду від суспільства, влада створює лише більшу напругу та провокує дестабілізацію ситуації.

Нагадаємо, що 3 вересня Андрій Тетерук, Ігор Лапін та Юрій Гудименко подали до ОГП заяву про злочин ДБР. Причиною стало те, що бюро ігнорує ухвалу Шевченківського районного суду від 22 липня, згідно з якою має почати розслідування щодо зриву представниками влади затримання "вагнерівців". Офіс проігнорував заяву, тому 10 вересня заявники подали до Печерського районного суду скаргу на бездіяльність ОГП. 16 вересня суд зобов'язав Офіс Генпрокурора відкрити провадження щодо злочинної бездіяльності ДБР.
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25.09.2021 12:40 Відповісти
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25.09.2021 12:50 Відповісти
класс! все прэлесно на этом фото ))) и статья 111 (Государственная измена).. )))) и преляканная амеба в желтом... со сцепленными клешенками))))
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25.09.2021 13:17 Відповісти
Ця баба зовні виглядає на цьому фото як дружина януковича в 2005 році, коли та розповідала про наколоті апельсини на Майдані.
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25.09.2021 13:38 Відповісти
в точку, молодая тетя люся
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25.09.2021 18:35 Відповісти
Слухав я про те що вона плела журналістам , це просто жах .. Не інтерв'ю , а набір слів і букв , ніхто нічого так і не зрозумів . Слуги дуже вдало підібрали голову ТСК , тому що так майстерно задурити голову словоблудієм , пересічному українцю , і навіть - не пересічному , більше ніхто не зможе .
Короткий зміст брифінгу Безмозглої - сидить корова на березі річки , ловить рибу велосипедом ,, мимо пропливає кобила на самокаті , і питає - корово , не підкажеш котра година ? - Понеділок , відповідає корова . - Ого , так скоро вже зима , говорить кобила ... .
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25.09.2021 14:32 Відповісти
Марьяна в неадекватном состоянии несла бред. Пыталась убежать, опозорилась перед журналистами, ей прямо сказали, что даже журналисты не могут понять что она говорит.
https://www.youtube.com/watch?v=t50MLUY6qXo
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25.09.2021 21:04 Відповісти
Чому серед українців завжди зустрічаються от такі безугли-зрадниці?
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26.09.2021 10:22 Відповісти
Безуглая еле достояла до конца брифинга - её трясло, она заикалась, истерила, скандалила, психовала....Не с её нервами заниматься аферами в госизмене высших чиновников, предающих Украину в угоду кремлёвской крысе... Она не скрыла предательство, она его осветила прожектором своей лжи...
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25.09.2021 13:24 Відповісти
Усі бояться дєрьмака і президента.
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25.09.2021 22:24 Відповісти
дЄрмак він же ,, Козирь" отримує вказівки із кремля разом із зелохом , що робити і як діяти в такій ситуаціі і не безблатно !

Продають Украіну оптом і в розніцу !
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25.09.2021 12:42 Відповісти
...гуртом та в роздріб. А вцілому - правильно.
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25.09.2021 13:20 Відповісти
Оптом і в роздріб.
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25.09.2021 22:30 Відповісти
в цілому.
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25.09.2021 22:34 Відповісти
Стосовно "в цілому" - згоден, я забув про це виключення з правила, а от чим тобі не сподобалось "гуртом"?
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26.09.2021 19:54 Відповісти
Зеленяку на гілляку
а Єрмака на кол
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25.09.2021 12:47 Відповісти
Всім насрати на національні інтереси, в країні 73% ватніків
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25.09.2021 12:52 Відповісти
Беги, Ермак, беги в Оман 😀
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25.09.2021 12:53 Відповісти
если в Украине вдруг появится украинский Президент,то это не поможет..
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25.09.2021 13:08 Відповісти
Проамериканский президент .
в Словакии при Чапутовой сразу стали садить судей и всех приближённых коррупционеров власти
Благодаря американцам - теслили прослушку телефонных разговоров с начала всей независимости Словакии
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25.09.2021 13:16 Відповісти
оказывается даже не все американские Президенты проамериканские - рыжий ето доказал.
тут мы все остро ето почувствовали когда быки штурмовали Капитолий....
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25.09.2021 13:20 Відповісти
про "все" закрой плотно свой кацапский рот , саратовских ментяра . что ты там ощущал после второй бутылки никого не интересует . по Капитолию столько иформации и видео что штурмом это мероприятие может назвать только лжец или амфибия с атрофированным мозгом . то что сечас твой дементивный байден лежит под китаем , ираном и рашкой , позорно бежал из афгана побросав кучу оружия и людей , сдал европейских союзников включая Украину , заполняет страну нелегалами из африки , южной америки , гаити - ничего не чувствуешь ? нет ? оно и понятно , третья бутылка пошла на пользу .
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25.09.2021 22:57 Відповісти
странный ты - если тебя не интересует моя писанина, почему прочитал ответил?
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26.09.2021 02:24 Відповісти
"бежал, сдал..." КОГО? З Афгана пішов, бо прийшла пора, і правильно зробив. Європа сама кинула всіх своїм зашморгом з російським "Стрім-2".
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26.09.2021 10:59 Відповісти
Бутусов розкрив секрет Полішенеля.
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25.09.2021 13:04 Відповісти
А теперь Ермака еще и замазали подозрением в покушении на Шефира, чтобы был на еще более коротком поводке.
Удобно.
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25.09.2021 13:05 Відповісти
Я только одного не понял: из каких таких полномочий мог Ермак дать приказ о переносе спецоперации?
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25.09.2021 13:06 Відповісти
эти полномочия первой узнает следственная группа,немного папизже,как говаривал незабвенный Янович..
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25.09.2021 13:12 Відповісти
І з таких, як бандит шефір керує урядом.
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25.09.2021 13:20 Відповісти
этого понять никто не может ))) ибо при нормальном Президенте какого-то завхоза не пустили б на совещание с сугубо секретными материалами по специальной контр/террористической операции.. но... но видимо крепка цепь с шокером на шее преЗЕ а поводок в крепкой руке дерьмака, который видимо один знает дозу шмаркли и что хочет то и творит в этом шапито...
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25.09.2021 13:23 Відповісти
Как новая жена взамен Ленки
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25.09.2021 21:07 Відповісти
Бурба открыто дал понять, что зелох и его любовница - дерьмак, отстаивают кацапские интересы в Украине. Неужели раньше у кого-то были иллюзии в патриотизме зе-лоха?! В деле вагнеровцев вылезла вся гнилая сущность косовороточника. И ленка-зеленка, в 2014-м репостила кацапское объявление исключительно ради того, чтобы кацапы убили как можно больше ВСУшников и наших добровольцев, и они с муженьком и дальше продолжали обсерать украинцев со сцены квартала95 зарабатывая на этом миллионы.
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25.09.2021 13:14 Відповісти
І шо ти вдієш з круговою порукою. Як казав герой з кінофільму : *кто ж єго посадит, он же памятник*
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25.09.2021 13:15 Відповісти
а жучок бутусова марьяньчик так ине нашла
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25.09.2021 13:15 Відповісти
По ходу Марья недорого сливает инфу, понимает, что не долго Говна#Народа будут бурлить
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25.09.2021 13:25 Відповісти
Міцний горішок.
Нам принципових дуже бракує.
Шкода що зелені утирки та кловани не дають керувати країною таким як Бурба.
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25.09.2021 13:19 Відповісти
Зеленский решил подлизнуть кремляди и слил данные бульбенфюреру, это было понятно с самого начала
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25.09.2021 13:27 Відповісти
Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио инициировал телефонный разговор с президентом https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимиром Зеленский , во время которого попросил прислать в комиссию текст закона об олигархах. Об этом сообщает Офис президента.

Букиккио отметил принятие в Верховной Раде инициированного Зеленским закона о предотвращении угроз нацбезопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)
Председатель Венецианской комиссии попросил предоставить комиссии текст закона в редакции, подписанной президентом, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

Как отмечается, Зеленский и Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.

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25.09.2021 13:29 Відповісти
Скажете не в тему але...
Якщо тема з вагнерівцями табу на каналах напр Ахмєтова , то тема розгрому закону про вагнерівців, розгрому історії з замахом на Шефіра просто вбивча для ЗЕленних.
додам пару фактів з шоу на Інтері у Шустера та на 24-му у Влащенко
1. У шустера . Владу з законом про олігархів уїла Юля - в підсумку у кінці погграми переголосування дало обернений результат про КОМУ ВИГІДНИЙ ЗАКОН ПРО ОЛІГАРХІВ - народ сказав , що владі.
2. У шустера свиня 95 квартальна повністю була розгромлена Разумковим з їхнім голосуванням по закону.

3. У Влащенко було ще цікавіше:
а) Гончаренко уїв ЗЕлень з рез-том 65 проти 35 в його підтрмку а до нього приєдналися інші гості у студіїї з повним розгромом ЗЕлених
б)Москаль повністю опустив версію замаху - дав свої локази про посотановчий варіант з обострілом Шефіра.
Так що не каналами Пороха вбивається зараз сцарювання вови й це дуже радує.
Залишилось дочекатися матеріалц белінгкету...
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25.09.2021 14:00 Відповісти
з 14-00 сайт ліг
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25.09.2021 18:41 Відповісти
и все бы правда, но 25 сентября почему то суббота...
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25.09.2021 13:29 Відповісти
Бутусов, сайт лежав не через цю інфу?
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25.09.2021 18:14 Відповісти
Вызывает к себе Зеленский Баканова:

- Так, «разберись с этим чёртом», «Цензором»… Дети подрастают, в компьютер лезут… Не дай бог, на «Цензор» зайдут и почитают, что обо мне в Украине пишут…

- Владимир Александрович, будет проще детей на Марс отправить… А то, если я «Цензор» закрою, то на Марс придётся отправляться тебе - «Ростов не резиновый…».
 Цьому анекдоту більше року вже!!!
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25.09.2021 18:32 Відповісти
Сколь веревочка не вейся,всё равно совьешься в плеть
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25.09.2021 18:29 Відповісти
Адміністратор форуму
тест
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25.09.2021 18:30 Відповісти
вас реально ддоснули? с утра не мог зайти с телефона
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25.09.2021 18:37 Відповісти
вот интересно, будет ли зеленая шайка снова предлагать по 200 баксов за снятие перепечаток новостей по Бурбе и "тск"?
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25.09.2021 18:38 Відповісти
Пипеец! Если после вот этого вот всего Зеленский, Дерьмак и вся их шобла под названием "Слуги народа" не подадут в отставку это будет двойной пипец. А госизмена приближённого к президентскому телу Дерьмака это уже повод для отставки ЗЕ! или ещё нет?
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25.09.2021 19:36 Відповісти
Ви вже забули. Президент сам привселюдно заявив, що сам особисто зателефонував президенту Білорусі, щоб затримали вагнерівців...
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25.09.2021 22:51 Відповісти
даже шефира пришлось обстрелять, чтобы от дела вагнеровцев и госизмены отвлечь
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25.09.2021 20:26 Відповісти
готовтесь зебилы передачки любимому ослу носить
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25.09.2021 20:39 Відповісти
Агент ГРУ Єрмак у всій красі...
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25.09.2021 20:45 Відповісти
ЗЕленая антиукраинская шобла решила, что можно организовать независимым источникам информации "рускиймир", устраивая DDOS атаки... пора этих зеленых мерзавцев выносить из их кабинетов на народный суд за все, что они уже за 2.5 года натворили и в оборонке и в экономике и в сливе московской орде спецопераций (а слито их за 2.5 года уже несколько)...
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25.09.2021 21:05 Відповісти
настоящий офицер по-другому поступить и не мог, иначе бы просто потерял доверие и уважение своих коллег.
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25.09.2021 21:35 Відповісти
Далі буде ... грандіозний шухер . Підтверджено факт зливу інформації по секретній спецоперації.
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25.09.2021 22:11 Відповісти
В желании утаить шило в жопе --свою измену ,зеленые ублюдки перешли вообще все границы-даже при дебиле-завгаре сайт Цензора не лежал целый день под досс атакой. Всем вам продажным с**ам все вспомним -от осла до арестовича
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26.09.2021 00:13 Відповісти
Ни какого следствия и последствий для всей действующей власти не будет - сколько уже всего было и ничего - именно такого презедента и хотела, в большинстве, Украина - подлость, брехня, лицемерство, угрозы и подкупы, убийства. Не отдаст, да и рейтинги *********** и слуг растут, щеленский власть, не отдаст.
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26.09.2021 07:23 Відповісти
..******* .. зеленовонючие
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21.11.2021 00:16 Відповісти
 
 