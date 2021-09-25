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заробітна плата (1015) вчитель (319) дистанційне навчання (125) Шкарлет (327)

Навчання за дистанційною формою не має впливати на зарплату вчителів, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Навчання за дистанційною формою не має впливати на зарплату вчителів, - Шкарлет

Учителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена при дистанційному викладанні, заявляє міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на офіційний сайт Міністерства освіти і науки, про це Шкарлет заявив під час спілкування з педагогами, перебуваючи у відрядженні в Маріуполі.

"Питання виплати заробітних плат нормоване в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН та Профспілкою працівників освіти і науки", - наголосив міністр.

Також Шкарлет обговорив і питання вакцинації від COVID-19.

"Хочу знову і знову наголосити, що, вибираючи щеплення, ми вибираємо не тільки власне здоров'я, а й безпеку для всіх, хто нас оточує, в тому числі й дітей, і їхніх батьків теж", - зазначив міністр.

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То есть она как была нищенской, так и останется.
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25.09.2021 12:50 Відповісти
дурак ти. занадто мудрi мсiцeвi кeрманичи завжди готовi зeкономити. тоbто зроbити ii щe мeншою.
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26.09.2021 05:33 Відповісти
Хотя он плагиатом занимался чтобы свою кандидатскую написать, но сейчас в принципе он прав!
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25.09.2021 12:56 Відповісти
То може вони і вчити повинні, хай і дистанційно, а не просто скидати номери завдань у вайбер
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25.09.2021 17:55 Відповісти
ну так чому вуз навчив тe i маємо.
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26.09.2021 05:34 Відповісти
 
 