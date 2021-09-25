Ексгенпрокурор Рябошапка: мене звільнили за те, що ми почали очищення прокуратури і кишенькові прокурори були незадоволені

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка стверджує, що його звільнили через те, що він проводив кадрові чистки в прокуратурі.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Це питання було пов'язане з Коломойським, оскільки ми передали в НАБУ ті матеріали, які зараз стали підставою для перших підозр першим топ-особам "Приватбанку". Це справи і щодо інших олігархів, які знаходили по всій країні і відновлювали", - пояснив він.

На уточнююче запитання ведучого з приводу справи Порошенка Рябошапка відповів: "Про справу Порошенка я говорив, це був відвертий юридичний треш. Цієї підозри я не підписав, і через кілька місяців новий генеральний прокурор цієї підозри теж не підписав, і провадження в залі суду закрили".

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