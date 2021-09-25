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Ексгенпрокурор Рябошапка: мене звільнили за те, що ми почали очищення прокуратури і кишенькові прокурори були незадоволені

Ексгенпрокурор Рябошапка: мене звільнили за те, що ми почали очищення прокуратури і кишенькові прокурори були незадоволені

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка стверджує, що його звільнили через те, що він проводив кадрові чистки в прокуратурі.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Це питання було пов'язане з Коломойським, оскільки ми передали в НАБУ ті матеріали, які зараз стали підставою для перших підозр першим топ-особам "Приватбанку". Це справи і щодо інших олігархів, які знаходили по всій країні і відновлювали", - пояснив він.

На уточнююче запитання ведучого з приводу справи Порошенка Рябошапка відповів: "Про справу Порошенка я говорив, це був відвертий юридичний треш. Цієї підозри я не підписав, і через кілька місяців новий генеральний прокурор цієї підозри теж не підписав, і провадження в залі суду закрили".

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Шустер Савік (362) Рябошапка Руслан (441)


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Топ коментарі
+7
Это было очевидно, поэтому думающие люди за марионетку зе не голосовали в 19 году
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25.09.2021 12:51
+5
зебобы, скандируем:

"барыга всех купил!"
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25.09.2021 12:52
+4
Даже первый кабмин-генпрокуратура зелоха, выглядит как образец доброчестночти по сравнению с нынешним кабмином-генпрокуратурой.
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25.09.2021 13:18
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Сатана- Беня в Україні править бал
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25.09.2021 12:50 Відповісти
Это было очевидно, поэтому думающие люди за марионетку зе не голосовали в 19 году
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25.09.2021 12:51 Відповісти
зебобы, скандируем:

"барыга всех купил!"
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25.09.2021 12:52 Відповісти
Обиженные пытаются взять реванш.Нероба на своем посту.
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25.09.2021 12:54 Відповісти
Даже первый кабмин-генпрокуратура зелоха, выглядит как образец доброчестночти по сравнению с нынешним кабмином-генпрокуратурой.
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25.09.2021 13:18 Відповісти
Коррупцию нельзя победить, ее можно возглавить и они это сделали)))))
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25.09.2021 13:01 Відповісти
Поговаривают, что папа римский Франциск в ближайшее время собирается канонизировать Рябошапку...
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25.09.2021 13:15 Відповісти
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25.09.2021 19:26 Відповісти
Руслан, звездный час что-бы вернуться.
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25.09.2021 13:38 Відповісти
Рябошпці важко позаздрити, а його наступник Луценко запив і ледве не з'їхав з глузду. Зараз Зеленський просто плює на конституцію, паралізував КС, збирається усе наскрізь політизувати та зливати, займатися аферами і варити брудні гроші в каламутній воді.
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25.09.2021 13:39 Відповісти
Антоненко особенно был рад твоему "очищению прокуратуры", мразина.
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25.09.2021 13:53 Відповісти
Тебя не уволили...тебя выкинули...использовали и выкинули...как выкидывают использованный гандон...
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25.09.2021 14:36 Відповісти
Бідолаха. Важка його доля. Може хоч на своїй віллі у Франції знайде спокій і затищок.
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25.09.2021 19:29 Відповісти
Все крадут не могут нажраться все им мало когда это кончиться когда они нажраться дать им пенсию депутатам две с половиной тысячи гривень пусть снимут квартиру или свою имеют пуст ь заплатят газ свет вода кон домино мусор и все остальное и куплят пожрать обувь одежда и все остальное таблетки
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25.09.2021 22:54 Відповісти
 
 