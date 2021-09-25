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газопровід (374) Північний потік (1366) Анналена Бербок (325)

"Я його не надавала б", - кандидатка у канцлери Німеччини Бербок про дозвіл на транзит газу "Північним потоком-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кандидат у канцлери Німеччини від "зелених" Анналена Бербок заявила, що не дозволить поставку газу з Росії по добудованому газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це вона розповіла новинному порталу The Pioneer.

"Я б не стала його давати", - сказала політик, кажучи про дозвіл щодо запуску трубопроводу.

Бербок зазначила, що такий запуск буде фатальним. Оскільки Росія використовує сировину як засіб тиску на Європу і особливо на Східну Європу. Водночас обіцянкам Росії, що транспортування газу через Україну після запуску "ПП-2" продовжиться, вірити не можна.

Бербок закликала федеральний уряд до більш жорсткого підходу до Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше

"Росія дуже неохоче поставляє газ у Європу. Режим Путіна хоче посилити політичний тиск, щоб швидше отримати дозвіл на запуск "потоку" і, таким чином, ввести трубу в експлуатацію", - пояснила кандидат від "зелених".

Більш того, Бербок вважає, що Німеччина зараз перебуває під тиском шантажу, про який країну попереджали.

Також читайте: Кандидат у канцлери Німеччини Лашет: "Північний потік - 2" зупинять, якщо Путін використовуватиме його проти України
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Топ коментарі
+20
после статьи Бутусова о Бурбе и его показаниях, в которых он разоблачил ложь вислюка оманського и слуг урода - на Цензоре начались проблемы с дос-атаками.
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25.09.2021 12:41
+8
п.с. 25.‎09.‎2021

Ермак передал распоряжение приостановить работу ВСК Безуглой по теме "вагнеровцев" после показаний Бурбы.
Кроме того ОПЗЖ было передано, что малейшая утечка информации по показаниям Бурбы и Медведчук получит "убойные" результаты по своему вопросу.
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25.09.2021 12:44
+6
Так, схоже, що люто досять.
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25.09.2021 12:44
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после статьи Бутусова о Бурбе и его показаниях, в которых он разоблачил ложь вислюка оманського и слуг урода - на Цензоре начались проблемы с дос-атаками.
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25.09.2021 12:41 Відповісти
п.с. 25.‎09.‎2021

Ермак передал распоряжение приостановить работу ВСК Безуглой по теме "вагнеровцев" после показаний Бурбы.
Кроме того ОПЗЖ было передано, что малейшая утечка информации по показаниям Бурбы и Медведчук получит "убойные" результаты по своему вопросу.
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25.09.2021 12:44 Відповісти
Так, схоже, що люто досять.
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25.09.2021 12:44 Відповісти
Агонія влади?
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25.09.2021 12:55 Відповісти
вот это реальный когнитивный диссонас -
умная женщина из партии Зельоных
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25.09.2021 13:06 Відповісти
Тому треба розрізняти дві абсолютно різні речі: партія зелених і партія зеленських.
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25.09.2021 18:38 Відповісти
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25.09.2021 23:21 Відповісти
Таки да. Цензор пише ПТН-ПНХ. Зеля намагається забити цю інформацію.
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25.09.2021 13:12 Відповісти
Цензору нужно актуализировать информацию при дос-атаках..
Современный тренд:
ПТН-ПНХ!
ЗЛХ -ХЙЛ!
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25.09.2021 13:28 Відповісти
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25.09.2021 13:37 Відповісти
ла-ла-ла-ла !!!!
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25.09.2021 23:22 Відповісти
Вчера весь день не мог войти...
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26.09.2021 11:41 Відповісти
Шансов у неё нет, по однимопросам она на 3 месте а по другим на 4.
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25.09.2021 12:39 Відповісти
Проголосую за нее
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25.09.2021 12:43 Відповісти
Де?
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25.09.2021 13:07 Відповісти
Прекрасно помню как пришла к власти Меркель, и какой воинственной она была по отношению к рашке. Очень быстро немецкий бизнес объяснил тётеньке, что это неправильно.
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25.09.2021 12:50 Відповісти
"Я бы не стала его давать" .Пока не у власти
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25.09.2021 13:07 Відповісти
На Меркельшу у ***** вагон компромату. Шо тут не ясно?
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25.09.2021 13:16 Відповісти
ХДС на вторых ролях.СДПГ по опросам лидирует.И она будет формировать власть.Но окончательно по СП2 решение примет США.Конгресс настроен крайне агрессивно.
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25.09.2021 12:58 Відповісти
германцы - ваше мнение?
мы облажались - "не плачте мамо", шо уже тут...
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25.09.2021 13:07 Відповісти
Немцы плохо живут? Им есть дело до проблем Украины? Или им важно процветание своей страны? И если Меркель или кто другой, делает хорошо для них , то им насрать какова будет наша дальнейшая судьба. Только бизнесс, а громкое слово дружба, для нищих стран.
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25.09.2021 13:52 Відповісти
завтра в Германии прийдут зелёные и СП-2 придёт гаплык,
можно будет устраивать подводные экскурсии для желающий посмотреть на большую трубу
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25.09.2021 13:18 Відповісти
цурук
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25.09.2021 13:19 Відповісти
*...я бы не стала давать...*. Ухты какая Анналена! Я давала, я давала---сидя на скамеечке, а теперь моё давало стало уже семечки*. Из избранного давнего. Читается от женского лица.
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25.09.2021 17:55 Відповісти
Не вірю.
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25.09.2021 21:06 Відповісти
Меньше воруйте денег хватит на все в украйне есть свой газ есть свой светесть все но вы продайте за границу и деньги идут у ваш карман зачем вы обманываете людей думаете люди дурные тупые а вы очень умные
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25.09.2021 22:35 Відповісти
 
 