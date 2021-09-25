Найманці РФ із мінометів та артилерії обстріляли позиції ЗСУ біля Верхньоторецького
Російсько-окупаційні війська на Донбасі з початку доби, 25 вересня, вже один раз порушили режим припинення вогню. Найманці РФ відкрили вогонь у напрямку населеного пункту Верхньоторецьке.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу операції Об'єднаних сил.
Українські позиції вранці потрапили під обстріл із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметри.
"Військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали у відповідь вогонь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння, чим змусили супротивника припинити вогневу активність", - зазначили в штабі.
Українські військовослужбовці внаслідок ворожого обстрілу не постраждали.
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Источник: "Украинская правда", источники УП в правоохранительных органах
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