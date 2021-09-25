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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ із мінометів та артилерії обстріляли позиції ЗСУ біля Верхньоторецького

Найманці РФ із мінометів та артилерії обстріляли позиції ЗСУ біля Верхньоторецького

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з початку доби, 25 вересня, вже один раз порушили режим припинення вогню. Найманці РФ відкрили вогонь у напрямку населеного пункту Верхньоторецьке.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу операції Об'єднаних сил.

Українські позиції вранці потрапили під обстріл із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та артилерії калібру 122 міліметри.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали у відповідь вогонь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння, чим змусили супротивника припинити вогневу активність", - зазначили в штабі.

Українські військовослужбовці внаслідок ворожого обстрілу не постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу зафіксовано 14 російських обстрілів, окупанти прицільно обстріляли позиції ЗСУ під Світлодарськом

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Говнокомандуючому зараз не до цього. Воно намагається забити статтю Бутусова і ддосить ЦН.
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25.09.2021 13:19 Відповісти
Президент Владимир Зеленский после нападения на своего первого помощника Сергея Шефира усилил свою охрану - увеличен кортеж с сигнальными маячками движется на большой скорости. Между тем полиция с 25 сентября переходит на усиленный режим работы.

Источник: "Украинская правда", источники УП в правоохранительных органах

Детали: Корреспондент УП заметил обновленный кортеж президента Зеленского. Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин.

Кортеж видели на Обуховской трассе, он двигался в сторону государственных дач около 21 часа

Между тем УП получила документ, согласно которому глава Нацполиции Игорь Клименко предписывает с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации ".
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25.09.2021 13:23 Відповісти
Воно обісралось. Відчуває що попередження було не просто так. Буратінка вліз в ігри для дорослих.
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25.09.2021 13:28 Відповісти
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25.09.2021 13:29 Відповісти
ай перестаньте - спасаем ефретора шифера!
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25.09.2021 13:36 Відповісти
 
 