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ТСК у справі "вагнерівців" викликає Бутусова на заслуховування через його пост: "Будемо розбиратися. Настав час відповідальності"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ТСК у справі

ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України викликає на заслуховування головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, на сторінці у Facebook написала народний депутат "Слуги народу", голова ТСК Мар'яна Безугла.

Зазначимо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав, що за даними джерела видання, на засідання ТСК у справі "вагнерівців" колишній начальник ГУР МО Василь Бурба офіційно під протокол спростував "усі брехливі заяви, якими офіс Зеленського намагався понад рік приховати факт зради і заважати провалу спецоперації ".

Далі наводимо відповідь Безуглої повністю:

""Генерал" Бутусов написав свою версію, що вчора говорив на засіданні ТСК В. Бурба. Інформація не відповідає дійсності. Джерело вказується як "за даними джерел Цензор.НЕТ".

Які джерела?

Були присутні члени ТСК і В. Бурба. Це єдині джерела інформації про те, що було вчора. Засідання "грифовані". Підпадає під Закон про держтаємницю. Це кримінальна відповідальність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Єрмак зрадник. Доведено? Що розповів екскерівник розвідки Бурба. ВІДЕО

Не думаю, що Василь Васильович буде давати фейковий варіант державної таємниці.

Ренат Кузьмін? Важко уявити дружбу ОПЗЖ із Бутусовим, але чому б і ні. Якщо розглядати як велику картину спроб ослаблення України як державного утворення, то цілком логічне навіть таке об'єднання.

Єдина "сенсація" про "утримання" розмов учора вийшла на телеграм-каналі Страна.UA (основний сайт проросійського видання заблокований рішенням РНБО з 20 серпня 2021).

Або ж просто Бутусов взяв і написав свою попередню версію, щоб якось, ну хоч якось "приліпитися" до роботи ТСК?

Хто він, свідок, інструмент чи свідомий агент російської спецоперації з дезінформації в Україні?

Будемо розбиратися.

Викликаю Юрія Бутусова на заслуховування. Час і місце буде повідомлено.
Прийшов час відповідальності за сказане, зроблене і зламане".

ТСК у справі вагнерівців викликає Бутусова на заслуховування через його пост: Будемо розбиратися. Настав час відповідальності 01
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Топ коментарі
+84
как только была размещена новость про то о чем вчера говорил Бурба - сайт лег по ддос атакой
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25.09.2021 17:58
+70
Врут зелебобики.
Сначала год тянули с создание комиссии
Потом мутили с заседаниями.
Потом не приглашали главных свидетелей
Потом прервали когда запахло жаренным
Потом увезли куда-то свидетели и сняли показания тихаря.
Если бы нечего было бы скрывать. то все бы было публично.
Твари
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25.09.2021 17:55
+65
Еще не пришло, но обязательно придет, Безумная дура! Не сомневайся!
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25.09.2021 17:54
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«Міжнародна програма лідерства Державного Департамента США .»
На эти все программы проталкивают кацапские консервы . Посмотрите на всех депутатов и чиновников, которые хвастаются подобным обучением . Вот Ясько к примеру - сразу глава украинской делегации в ПАСЕ И СРАЗУ СДАЛА ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ .
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26.09.2021 23:44 Відповісти
Боятся правды, иначе зачем такая секретность
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26.09.2021 02:36 Відповісти
Бутусов, СМИ, Цензор ну и т.д. не входят в компетенцию рассмотрения парламентской ВСК.

А вот как сама Безуглая получила допуск к государственной тайне - интересно было бы узнать
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26.09.2021 05:17 Відповісти
Дура, что ты несешь?
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26.09.2021 07:36 Відповісти
Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное" Источник: https://censor.net/ru/n3290385
моя ж ты ляля , что же он вам такого поломал- сценарий по отмыванию виновных в гос.измене, написанный на Банковой. Какой слог, какой пафос, с ее IQ не иначе как подоляк настрочил , а барышня старательно переписала
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26.09.2021 07:42 Відповісти
Стесняюсь спросить, в последнем слове Вашего поста, на какой слог ставить ударение???
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26.09.2021 09:14 Відповісти
ставьте на 3й слева - не ошибетесь...
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26.09.2021 10:31 Відповісти
Сайт и сегодня блокируют но пробиться можно. Сегодня окончательно стало ясно что незалежной Украины может не стать. У нас появился свой микросралин.
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26.09.2021 08:16 Відповісти
так уже, неужели не понятен посыл власти Бутусову ?

Вызовы к следователям, теперь вот на ТКГ. Глядишь так Бутусова и олигархом назовут на РНБО ))))

Справедливости ради, надо отметить что сам Бутусов перед выборами 2019 был не против президента Зеленского. Так что "За что боролся, на то и напоролся".....
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26.09.2021 09:24 Відповісти
Берутся сразу за большое - Цензор. Это ж как допекло, что Бутусов имеет своё мнение. Низко, очень низко.
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26.09.2021 09:22 Відповісти
По-моему эта "безмозгла" совсем мозг потеряла. Хочется увидеть как Бутусов порвет эту лживую. Безмозглую шавку. Вообще охренела . Значит ОПЗЖопцу Кузмину допуск к гостайне есть иего предательства она не предвидит. А нормальных украинцев, как Бурба пугает ответственостью "за разглашение".Вот же гнида зеленая!!!
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26.09.2021 10:15 Відповісти
БРЕХЛИВЫЕ твари! Оказывается не все в ВСК свои на 100%??? 73% идиотов, вы думали, кого выбирали??
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26.09.2021 10:16 Відповісти
DDoS закончилась, или дерьмак еще себя проявит? Сайт вчера "лег" сразу после появления новостей о допросе Бурбы.
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26.09.2021 10:18 Відповісти
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26.09.2021 11:11 Відповісти
Батя, я стараюсь )
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26.09.2021 12:22 Відповісти
Про свою відповідальність треба не забувати вам!!!!
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26.09.2021 11:53 Відповісти
ты свой сначала из жопы высунь
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26.09.2021 12:47 Відповісти
Вы от кого, от Миши Подоляка? Как-то уж очень жалко выглядят ваши аргументы. Каких-то более убедительных темников там никто написать вам не в состоянии, что ли?
А то интересно получается.
Разведчиков предал Ермак или сам зевова, что уже совершенно ясно, а вредителем вы почему-то считаете того, кто этих предателей разоблачает.
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26.09.2021 12:57 Відповісти
Молодец зебанько. Подойди в ОПу, получишь за свой высер фанфурик боярки и 200 гр. ливерки на закусь. А особая награда тебя жрет у Дерьмака, он тебе лично разрешит соснуть писю у бубочки вне очереди. ЗЕленую.
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26.09.2021 13:18 Відповісти
О! Таваріщь Іва прийшов. Як там зараз погода у Вологді?
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26.09.2021 13:56 Відповісти
Юра, пошли в тухес эту идиотку, ты ей не подчиняешься. Если накосячишь, с тебя спросим мы, твои читатели, а не это стадо ЗЕбанутых идиотов.
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26.09.2021 13:14 Відповісти
Чого це Ви розфамільярничались ? Вас теж викликають ?
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26.09.2021 14:36 Відповісти
Стань в строй, ефрейтор, когда тебя спросят, тогда и проблеешь.
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26.09.2021 16:07 Відповісти
За Вас переживаю, гер генерал ... Як би у бан на три дні Вас не відправили.
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26.09.2021 17:20 Відповісти
ЧЬЯ СОСКА !?)
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26.09.2021 13:18 Відповісти
...В свою очередь украинские власти заявили, что никакой спецоперации против ЧВК Вагнера спецслужбы не проводили.
«Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали Комсомольскую правду (кажется, русскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции», - заявил тогда президент Владимир Зеленский, комментируя обвинения в том, что спецоперацию сорвали сотрудники его Офиса.

"...Никакого совещания в Офисе президента накануне финального этапа "операции спецслужб" по задержанию воевавших против Украины наемников ЧВК Вагнера не было - это фейк врагов. На такой версии настаивает глава ОП Андрей Ермак."

"«Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно-информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такой информационный «вброс» нацелен на нанесения вреда Украине», - говорится на странице СБУ в Фейсбуке.
Информацию о «вагнеровской спецоперации», о которой писала украинская пресса, цитируя собственные источники, в СБУ называют «обычным фейком».
«А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание. Мы понимаем, что инициаторы таких информационных «вбросов» действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой"», - отмечают в СБУ.
На интернет-сайте Службы внешней разведки Украины отмечается, что специальная информационная операция о так называемой «группе Вагнера в Беларуси» имеет российское происхождение для - «дестабилизации ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов, дискредитации руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов».
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.
Об этом он заявил 19 августа в комментарии изданию «Лівий берег».
«Однако очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно - в российской «Комсомольской правде» 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий», - сказал Андрей Ермак. "
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26.09.2021 13:35 Відповісти
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26.09.2021 13:38 Відповісти
После импичмента будет закон о временном введении в действие гильотины.
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26.09.2021 20:24 Відповісти
В 21-му століття таємниць не буває.
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26.09.2021 13:57 Відповісти
Безуглая телка конченная, совсем не понимает дура что сидеть и ей придется за фальсификации ЗЕпрезика
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26.09.2021 15:25 Відповісти
Овальная, ты кто ? Следак, прокурор, судья, мент? Шо значит вызывает? Твой комитет разве наделён полномочиями вызывать и допрашивать любого украинского гражданина? Не слишком ли высоко вознеслась Ты не ошиблась в формулировках? Бутусова ты можешь только попросить и пригласить, поскольку ты для него никто и ничто. Я бы на его месте твои вызовы проигнорировал пока бы ты не извинилась и вежливо не попросила….
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26.09.2021 18:00 Відповісти
Іди в пердак, курва зеленодупа!
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26.09.2021 18:25 Відповісти
"Голова ТСК Безугла не має права допитувати журналістів" - нагадує про відповідні норми законодавства парламентар від фракції "Європейська Солідарність" та журналіст Микола Княжицький у своїй програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV* "Бутусов не розкриває державної таємниці, бо не може бути державною таємницею інформація про те, хто є зрадником України" - уточняє журналіст-депутат.
Він наголосив, що Юрій Бутусов тільки за наявності власної доброї волі, може прийти на комісію та розповісти про те, що знає. А знає він багато. З його точки зору, інформацію про "вагнерівців" передав хтось, хто був на нараді у президента. І про це стало відомо під час засідання слідчої комісії. "Звідки в журналіста ця інформація? Він користується власними джерелами і має на це право", - заявив Княжицький. Водночас він наголосив, що інформація про діяльність осіб, які шкодять інтересам України, - це не державна таємниця. Люди повинні про неї знати, а Безугла мала б сама вийти до людей і чесно розповісти про те, що відбувалося на тимчасовій слідчій комісії.
На думку Княжицького, влада думає, що завдяки цій комісії, їм вдасться заговорити справу "вагнерівців" та уникнути відповідальності. Яка це буде відповідальність, вирішуватиме колись закон, бо ми дійсно не знаємо, чи здача національних інтересів була випадковою, а чи пов'язана з тим, що хтось хотів загравати з Росією і відмовився проводити антиросійську операцію, в той час, коли сподівався домовитися з Путіном.
"Про це ми дізнаємося із часом, думаю, що після зміни влади", - наголосив Княжицький.
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26.09.2021 18:50 Відповісти
Романе, ви також готуйте на викладайте на своєму сайті інфи з власних авторських передач; якщо в тему - то поширить чи не кожен, не тільки я.
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26.09.2021 19:08 Відповісти
Дзержинский вернулся. В юбке
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26.09.2021 18:50 Відповісти
Ннну.... вставлю и свои "пять копеек" по теме сабжа.
Во-первых,-
"Единственная "сенсация" о "содержании" разговоров вчера вышла на телеграмм-канале Страна.UA (основной сайт пророссийского издания заблокирован решением СНБО с 20 августа 2021)."

Ахаха. Сайт так "заблокирован",что его читают все,кому не лень.
Вопрос- а что ж так заблокировали,что читать можно,ась ?
Вопрос ? ))) Вопрос. )))
Во-вторых.

Кто он, свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине?

Будем разбираться.

Вызываю Юрий Бутусов на заслушивание. Время и место будет сообщено.
Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное".

Нну,я не знаю,кто там, кому и что сломал, но сайт ,который занимает первые места в рейтинге интернет-ресурсов Украины,и который посещают одномоментно 25 тысч читателей Украины, его главреда записывать в агенты российской спецоперации, мягко говоря , вкрай неразумно. Это ,-мягко говоря...
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26.09.2021 19:34 Відповісти
Go away russian pig.
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27.09.2021 00:18 Відповісти
************* зеублюдочные вы ,не на московии , возомнили из себя путлера и сралина ! Усохните , мрази !
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26.09.2021 21:40 Відповісти
Я тоже не могу понять...
Не пускают - плохо.
Зовут - плохо.
Вызывают - снова плохо.
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26.09.2021 22:36 Відповісти
Мда, а мой комент уже удален. И что же в нем такого было, ответьте "уважаемая" редакция /реплика к редакции, а не к Максим Максимычу/
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26.09.2021 22:47 Відповісти
Я тоже не понял...
Всё было написано с уважением и с расчётом на объективную оценку...
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26.09.2021 22:51 Відповісти
Два ідівленніх кацапа.
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27.09.2021 00:20 Відповісти
Юрий Евгеньевич обязан пойти и во всём разобраться!
Не убьют же его там.
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26.09.2021 22:37 Відповісти
Первое, что должен сделать гражданин Украины - это послать нах зебилов и их рекомендации. В том числе и мудилу, который косит под полковника Исаева из небеизвестеноно фильма. Второе, вся эта мишпуха сделана с той же целью - затянуть и утопить вопрос предательства.
Дать показания Бутусову, конечно, надо. Даже этим ублюдкам. Но с учетом, что они попытаются все переврать. Поэтому - под запись и с обнародованной копией вопросов-ответов. Слуги урода и так крутятся как говно в ополонке, надо зажимать изх и дальше.
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27.09.2021 00:44 Відповісти
Какой допрос?
Что он может рассказать про эту секретную операцию?
Его вызвали для участия в ВСК.
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27.09.2021 07:49 Відповісти
Викликаю Юрія Бутусова на заслуховування. Час і місце буде повідомлено.
Прийшов час відповідальності за сказане, зроблене і зламане". Джерело: https://censor.net/ua/n3290385
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27.09.2021 16:09 Відповісти
И что?
"Заслуховувати" будут Бурбу.
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27.09.2021 19:09 Відповісти
Бутусова ...
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29.09.2021 10:27 Відповісти
Чи ця курка розуміє зо таке «носій інформації», «джерело інформації», «свобода преси» і.т.д і.т.п. Журналіст має повне право не розкривати джерела інформації-це захищено законом, а якщо влада буде бикувати про «пора відповідати»-ризикує нарватися на санкції за утиски свободи ЗМІ.
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27.09.2021 00:16 Відповісти
Про "свободу прессы" очень смешно.
Ты же за закрытие каналов.
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27.09.2021 07:50 Відповісти
... які ведуть антиукраїнську пропаганду і підтримують дії країни-загарбника (РФ) ...
Якось так ...
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27.09.2021 16:10 Відповісти
Доказательства и решения суда в студию.
Якось так...
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27.09.2021 19:10 Відповісти
Хм ... Рішення суду нема. Є рішення РНБО. Гібридна війна, гібридні методи, сер ...
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29.09.2021 10:26 Відповісти
Эту зебилку с такой страшной мордой давно с Кичеево выпустили?
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27.09.2021 03:22 Відповісти
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