ТСК у справі "вагнерівців" викликає Бутусова на заслуховування через його пост: "Будемо розбиратися. Настав час відповідальності"

ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України викликає на заслуховування головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, на сторінці у Facebook написала народний депутат "Слуги народу", голова ТСК Мар'яна Безугла.

Зазначимо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав, що за даними джерела видання, на засідання ТСК у справі "вагнерівців" колишній начальник ГУР МО Василь Бурба офіційно під протокол спростував "усі брехливі заяви, якими офіс Зеленського намагався понад рік приховати факт зради і заважати провалу спецоперації ".

Далі наводимо відповідь Безуглої повністю:

""Генерал" Бутусов написав свою версію, що вчора говорив на засіданні ТСК В. Бурба. Інформація не відповідає дійсності. Джерело вказується як "за даними джерел Цензор.НЕТ".

Які джерела?

Були присутні члени ТСК і В. Бурба. Це єдині джерела інформації про те, що було вчора. Засідання "грифовані". Підпадає під Закон про держтаємницю. Це кримінальна відповідальність.

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Не думаю, що Василь Васильович буде давати фейковий варіант державної таємниці.

Ренат Кузьмін? Важко уявити дружбу ОПЗЖ із Бутусовим, але чому б і ні. Якщо розглядати як велику картину спроб ослаблення України як державного утворення, то цілком логічне навіть таке об'єднання.

Єдина "сенсація" про "утримання" розмов учора вийшла на телеграм-каналі Страна.UA (основний сайт проросійського видання заблокований рішенням РНБО з 20 серпня 2021).

Або ж просто Бутусов взяв і написав свою попередню версію, щоб якось, ну хоч якось "приліпитися" до роботи ТСК?

Хто він, свідок, інструмент чи свідомий агент російської спецоперації з дезінформації в Україні?

Будемо розбиратися.

Викликаю Юрія Бутусова на заслуховування. Час і місце буде повідомлено.

Прийшов час відповідальності за сказане, зроблене і зламане".