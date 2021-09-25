У зв'язку з нападом на Шефіра поліція перевіряє зброю у ветеранів у Кропивницькому, - Лінько
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Ексдепутат ВР і ветеран АТО, а нині чинний заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько оприлюднив інформацію, що в зв'язку із замахом на Шефіра поліція перевіряє зброю у ветеранів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Лінько зазначив: "Приходжу додому. Через 5 хвилин дзвінок у двері - відкривайте, поліція! Ні, ну якби по мою душу, то мабуть не поліція, а ДБР як мінімум прийшло б - думаю я.
"Ми перевірити вашу зброю і патрони, в зв'язку з нападом на помічника президента".
Показав, перевірили. Питаю це так у всіх. Так, кажуть, ось списки на 77 аркушах. Це тільки по Кропивницькому.
Заглянув - навпроти учасників АТО особлива відмітка. "Ненадійних таваріщ" - як сказали би в КДБ. Ну, з таким підходом будуть шукати довго".
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
Будь ласка, зачекайте...
а чего ж с ветеранов начали? )))
ой хунта, держись ! шмаркля за свой чифирь мстю заваривает...
Шукайте поближче до банкової...
т.е уточняю-Зедебилы
этих подонков!
Із за якойсь ГНІДИ будуть страдати патріоти України. Це норма прокремлівської Зе влади
Ну, давайте по Шефіру, якщо шум досі не стихає...
Знаєте, хто був за кермом в момент «замаху»? Олександр Іванько - знаєте.
Втім ХТО він?
По-перше - він довірена особа... АНІ ЛОРАК, з якою у Шефіра прекрасні відносини.
А по-друге - він професійний КАСКАДЕР і навіть знімався у кіно.
Себто ще раз: в момент «замаху», ледь не вперше в житті, за кермом був не Шефір, а водій, який а) професійний каскадер і б) взагалі не водій Шефіра, а довірена особа та охоронець Лорак.
Ну хіба бувають такі співпадіння...?
В первый же день сказали, что виноват будет очередной Рифмастер...