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У зв'язку з нападом на Шефіра поліція перевіряє зброю у ветеранів у Кропивницькому, - Лінько

Новини Цензор.НЕТ Події

У зв'язку з нападом на Шефіра поліція перевіряє зброю у ветеранів у Кропивницькому, - Лінько

Ексдепутат ВР і ветеран АТО, а нині чинний заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько оприлюднив інформацію, що в зв'язку із замахом на Шефіра поліція перевіряє зброю у ветеранів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Лінько зазначив: "Приходжу додому. Через 5 хвилин дзвінок у двері - відкривайте, поліція! Ні, ну якби по мою душу, то мабуть не поліція, а ДБР як мінімум прийшло б - думаю я.

"Ми перевірити вашу зброю і патрони, в зв'язку з нападом на помічника президента".

Показав, перевірили. Питаю це так у всіх. Так, кажуть, ось списки на 77 аркушах. Це тільки по Кропивницькому.

Заглянув - навпроти учасників АТО особлива відмітка. "Ненадійних таваріщ" - як сказали би в КДБ. Ну, з таким підходом будуть шукати довго".

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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Топ коментарі
+34
Такое впечатление, что весь этот цирк от Зеленского был специально для этого и создан.
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25.09.2021 17:58
+24
Повний капець...
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25.09.2021 17:57
+16
в огороде бузина а в Киеве дядько ))))
а чего ж с ветеранов начали? )))
ой хунта, держись ! шмаркля за свой чифирь мстю заваривает...
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25.09.2021 18:01
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Повний капець...
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25.09.2021 17:57 Відповісти
Очовидно Шефіру, чи шоферу?
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25.09.2021 18:21 Відповісти
Такое впечатление, что весь этот цирк от Зеленского был специально для этого и создан.
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25.09.2021 17:58 Відповісти
І для збільшення кортежу. Нарід платить.
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25.09.2021 20:27 Відповісти
в огороде бузина а в Киеве дядько ))))
а чего ж с ветеранов начали? )))
ой хунта, держись ! шмаркля за свой чифирь мстю заваривает...
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25.09.2021 18:01 Відповісти
Ну не с олигархов же начинать…
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25.09.2021 20:25 Відповісти
действительно ))))
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25.09.2021 20:42 Відповісти
А почему бы зебилам не проверить оружие у ветеранов из Закарпатской области или Черновецкой?
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25.09.2021 18:03 Відповісти
Зеледент не дееспособен, он даже свои видосики с трудом для логики записывает. Страной руководит кремлевский ставленник Дерьмак. Ну и зелешобла трускавецкая.
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25.09.2021 18:17 Відповісти
Через п'ять років волі Україною знову керує ставленик кооперативу ;Озєро;.
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25.09.2021 18:20 Відповісти
Нафіга ветеранам ваш шифєр???
Шукайте поближче до банкової...
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25.09.2021 18:21 Відповісти
Може в зону бойових дій поїхали "сищики".
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25.09.2021 18:30 Відповісти
дебилы
т.е уточняю-Зедебилы
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25.09.2021 18:32 Відповісти
тест
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25.09.2021 18:53 Відповісти
Хто б сумнівався...а я вже писала, що під опис нападника з неіснуючого злочину будуть підбирати якогось атовця.
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25.09.2021 19:21 Відповісти
А не надежный товарищ Порошенко каким номером в этом списке?
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25.09.2021 19:29 Відповісти
зеЛю и ермАка за шкирки будет в тюрягу тянуть!дело времени
этих подонков!
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25.09.2021 20:10 Відповісти
Экс-депутатр ВР и ветеран АТО, а ныне действующий заместитель главы Кировоградского облсоветаГА Дмитрий Линько обнародовал информацию, что в связи с покушением на Шефира полиция проверяет оружие у ветеранов. Источник: https://censor.net/ru/n3290387


Із за якойсь ГНІДИ будуть страдати патріоти України. Це норма прокремлівської Зе влади
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25.09.2021 20:12 Відповісти
Напомнить сколько в ЗСУ проголосовало за зелю?
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25.09.2021 22:16 Відповісти
А ну нагадай, і надалі не путай Нацгвардію і ментів з ЗСУ.
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25.09.2021 22:22 Відповісти
а у депутатов не проверяют??? Их оружием можна вооружить дивизию
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25.09.2021 20:26 Відповісти
А зріст не вимірювали?
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25.09.2021 20:48 Відповісти
Ну от навіщо так палитись? Все одно вас вб"ють мусора при чергововому перероспоілі сфер впливу.
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25.09.2021 20:52 Відповісти
Назар Приходько



Ну, давайте по Шефіру, якщо шум досі не стихає...

Знаєте, хто був за кермом в момент «замаху»? Олександр Іванько - знаєте.
Втім ХТО він?

По-перше - він довірена особа... АНІ ЛОРАК, з якою у Шефіра прекрасні відносини.

А по-друге - він професійний КАСКАДЕР і навіть знімався у кіно.

Себто ще раз: в момент «замаху», ледь не вперше в житті, за кермом був не Шефір, а водій, який а) професійний каскадер і б) взагалі не водій Шефіра, а довірена особа та охоронець Лорак.

Ну хіба бувають такі співпадіння...?



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25.09.2021 21:18 Відповісти
Половина ЗСУ проголосовала за зелю. Теперь пожинают плоды. Грусно конечно, но повлиять на это уже никак.
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25.09.2021 22:15 Відповісти
зе-уроды
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25.09.2021 22:44 Відповісти
Да дебилов хватает.....
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25.09.2021 22:52 Відповісти
Кто бы сомневался!
В первый же день сказали, что виноват будет очередной Рифмастер...
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26.09.2021 00:55 Відповісти
Государственный деятель? Хреновый сценарист для такого государства.
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26.09.2021 09:16 Відповісти
квартал 95
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26.09.2021 09:29 Відповісти
серьезно? это ж насколько нужно быть деградантом, чтобы предположить, что в Украине, где даже ленивый при желании купит калаш и пару гранат буквально не выходя из дома, будут "делать заказуху" из зарегистрированного оружия?
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26.09.2021 11:48 Відповісти
Так стріляли в Кропивницькому чи Києві? Чи вони вже взагалі народ за таких самих як вони держать? Ідіоти!
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26.09.2021 14:11 Відповісти
 
 