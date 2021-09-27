Ми не фіксуємо повернення російських військ із Білорусі після навчань "Захід-2021", - Залужний

Українське командування Збройних сил не фіксує масового повернення російських військ у місця постійної дислокації після навчань із Білоруссю "Захід-2021". Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, попри те, що спільні навчання Росії та Білорусі закінчилися ще 16 вересня, війська РФ не поспішають повертатися назад у місця постійної дислокації.

"Попри те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, що відбулось урочисте закриття (навчань "Захід-2021". - Ред.), наразі ми не фіксуємо масового повернення у пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації", – сказав Залужний.

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За його словами, ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання у Південному військовому окрузі Росії. І кожна така група, за даними ЗСУ, налічує близько тисячі осіб.

"Вони не стоять з автоматами уздовж нашого кордону. Вони перебувають у відповідних районах, наближених до державного кордону", - уточнив він.

Залужний також додав, що деякі військові поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до російської Держдуми, тому деякі переміщення фіксують. "Але розслаблятися зовсім ми наразі не можемо", - сказав Залужний.

Як відомо, масові військові навчання Росії і Білорусі тривали з 9 по 16 вересня.

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