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Ми не фіксуємо повернення російських військ із Білорусі після навчань "Захід-2021", - Залужний

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми не фіксуємо повернення російських військ із Білорусі після навчань

Українське командування Збройних сил не фіксує масового повернення російських військ у місця постійної дислокації після навчань із Білоруссю "Захід-2021". Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, попри те, що спільні навчання Росії та Білорусі закінчилися ще 16 вересня, війська РФ не поспішають повертатися назад у місця постійної дислокації.

"Попри те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, що відбулось урочисте закриття  (навчань "Захід-2021". - Ред.), наразі ми не фіксуємо масового повернення у пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації", – сказав Залужний.

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За його словами, ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання у Південному військовому окрузі Росії. І кожна така група, за даними ЗСУ, налічує близько тисячі осіб.

"Вони не стоять з автоматами уздовж нашого кордону. Вони перебувають у відповідних районах, наближених до державного кордону", - уточнив він.

Залужний також додав, що деякі військові поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до російської Держдуми, тому деякі переміщення фіксують. "Але розслаблятися зовсім ми наразі не можемо", - сказав Залужний.

Як відомо, масові військові навчання Росії і Білорусі тривали з 9 по 16 вересня.

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А этого изначально не планировалось, теперь там максимум ротации с наращиванием будут.
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25.09.2021 18:21 Відповісти
А кацапи в Білорусь не для того заходили щоб повертаться! Тепер вони там "на постої"! А Лука за рахунок білорусів ще й годувать їх повинен буде
Нічого! Якщо до весни Путін не почне бойових дій проти України з теритрії Білорусі, то сябри відчують на собі, що таке "іхтамнєти", "русский мир" і "окупація" Підуть крадіжки, мордобой, згвалтування і вбивства - кацапи так себе ведуть на всіх ними захоплених територіях! По-іншому не вміють!
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25.09.2021 19:31 Відповісти
там було так домовлено, раз все тихо.
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25.09.2021 20:03 Відповісти
можна и не трудиться смотреть, отвода не будет....Крэпкы Картошэк отдал под военно- политическую оккупацию Беларусь, боясь за свою жопу...
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25.09.2021 20:55 Відповісти
Они наверняка скоро выйдут, но наверно Лука предложил хутину придержать их на некоторое время, чтобы попугать нашу (но не совсем нашу) власть. За то что "не наша" власть очень уж азартно критиковала Луку. А критиковали Луку, пытаясь отвлечь народ от своих антинародных проделок.
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25.09.2021 22:52 Відповісти
Так и планировалось
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26.09.2021 00:26 Відповісти
На біса тоді такий баран нам здався?
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26.09.2021 10:13 Відповісти
ну что, белорусы, тут цветами не отделаетесь. кацапов придется кормить, поить и ублажать. на цветы им плевать.
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26.09.2021 11:44 Відповісти
 
 