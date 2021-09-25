У ДТП в Угорщині загинули п'ятеро людей, зокрема двоє українців, - ЗМІ

П'ятеро людей загинули після зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою поблизу угорського міста Абонь, зокрема двоє громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Mukachevo.net".

За даними видання, ДТП сталася 24 вересня о 16:40 на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 у напрямку Будапешт-Солнок.

За інформацією угорських ЗМІ, в мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України і ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством.

Всі п'ятеро загинули на місці трагедії. Відомо також, що водій вантажівки практично не постраждав.

Триває розслідування обставин катастрофи.

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