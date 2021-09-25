На виборах мера Харкова зареєстрували шість кандидатів, "Блок Кернеса" пропонує Терехова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Блок Кернеса - успішний Харків" на конференції в суботу, 25 вересня, висунув кандидатом на посаду міського голови секретаря міськради, виконувача обов'язків мера Ігоря Терехова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.
"Ігоре Олександровичу, думаю, що Геннадій Адольфович (Кернес. - Ред.) хотів би цього. Час вже позбутися приставки в.о., рухайтеся вперед. Ми вас підтримаємо", - сказав на конференції син покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса Кирило.
Учасники конференції підтримали кандидатуру Терехова одноголосно.
Крім того, стало відомо, що Харківська міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні прийняла рішення про реєстрацію шести кандидатів на посаду міського голови.
З шести кандидатів тільки один балотується від партії. Це колишній суддя Апеляційного суду, голова фракції Партії Шарія у Харківській міськраді Володимир Плетньов.
Решта п'ять кандидатів - самовисуванці. Це народний депутат кількох скликань, ексглава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, який був мером із 2006 до 2010 року включно, голова обласної організації "Нацкорпусу" Костянтин Немічев, який позиціонує себе як єдиного кандидата від проукраїнських сил, депутат Харківської облради від ОПЗЖ, заступник міського голови Валерій Говоров, ексдепутат Харківської міськради від Партії регіонів Дмитро Маринін, який останніми роками позиціонував себе як непримиренний опонент міського голови Геннадія Кернеса, і член партії "Наш край" Олександр Кондрусік, який веде у фейсбуці блог під назвою "Саша Псих".
Нагадаємо, Терехова 9 грудня 2020 року обрали секретарем Харківської міськради.
16 грудня Кернес помер у німецькій клініці "Шаріте".
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неужели спецорганы этого не видят, кто им застлал очи?
поздравляю мудрый нарид, особенно его зебильную часть !
Знову Адольфівські щури хочуть керувати містом
Патріота України в мери Харкова
Но не пухом, а бетоном!
Хорьковчане с удовольствием бы проголосовали.
може уже пора блок переименовать ну или там все таки кернеса внести после проверки вентиляциии