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На виборах мера Харкова зареєстрували шість кандидатів, "Блок Кернеса" пропонує Терехова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На виборах мера Харкова зареєстрували шість кандидатів,

"Блок Кернеса - успішний Харків" на конференції в суботу, 25 вересня, висунув кандидатом на посаду міського голови секретаря міськради, виконувача обов'язків мера Ігоря Терехова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

"Ігоре Олександровичу, думаю, що Геннадій Адольфович (Кернес. - Ред.) хотів би цього. Час вже позбутися приставки в.о., рухайтеся вперед. Ми вас підтримаємо", - сказав на конференції син покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса Кирило.

Учасники конференції підтримали кандидатуру Терехова одноголосно.

Крім того, стало відомо, що Харківська міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні прийняла рішення про реєстрацію шести кандидатів на посаду міського голови.

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З шести кандидатів тільки один балотується від партії. Це колишній суддя Апеляційного суду, голова фракції Партії Шарія у Харківській міськраді Володимир Плетньов.

Решта п'ять кандидатів - самовисуванці. Це народний депутат кількох скликань, ексглава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, який був мером із 2006 до 2010 року включно, голова обласної організації "Нацкорпусу" Костянтин Немічев, який позиціонує себе як єдиного кандидата від проукраїнських сил, депутат Харківської облради від ОПЗЖ, заступник міського голови Валерій Говоров, ексдепутат Харківської міськради від Партії регіонів Дмитро Маринін, який останніми роками позиціонував себе як непримиренний опонент міського голови Геннадія Кернеса, і член партії "Наш край" Олександр Кондрусік, який веде у фейсбуці блог під назвою "Саша Псих".

Нагадаємо, Терехова 9 грудня 2020 року обрали секретарем Харківської міськради.

16 грудня Кернес помер у німецькій клініці "Шаріте".

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Топ коментарі
+7
Блок трупа кєрнєса випхав у мери його тінь...
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25.09.2021 18:18
+6
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25.09.2021 20:19
+5
А чё,сам Кернес не идет?
Хорьковчане с удовольствием бы проголосовали.
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25.09.2021 21:25
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Блок трупа кєрнєса випхав у мери його тінь...
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25.09.2021 18:18 Відповісти
крупные промышленные города Востока Украины внаглую захвачены сепаратистскими партиями , замаскированными под патриотов, которые выкачивают ресурсы для себя и для дальнейшего развала страны , они также легко предадут Украину при первой же возможности, как в 2014 году...
неужели спецорганы этого не видят, кто им застлал очи?
поздравляю мудрый нарид, особенно его зебильную часть !
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25.09.2021 18:32 Відповісти
проект "Мертвая рука Гепы"
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25.09.2021 19:26 Відповісти
"Блок Кернеса - успешный Харьков" на конференции в субботу, 25 сентября, выдвинул кандидатом на должность городского головы секретаря горсовета, исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова. Источник: https://censor.net/ru/n3290399


Знову Адольфівські щури хочуть керувати містом
Патріота України в мери Харкова
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25.09.2021 20:18 Відповісти
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25.09.2021 20:19 Відповісти
Хорошо!

Но не пухом, а бетоном!
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25.09.2021 20:30 Відповісти
Это - гнида ещё похлеще своего бывшего хозяина - гепы
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25.09.2021 20:36 Відповісти
Буду, конечно, голосовать за Немичева, но место это прОклятое, засранное быдлом...
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25.09.2021 20:52 Відповісти
Пасынок от имени отчима, но как сын пожелал что мол *он* хотел бы этого. Ну вот где так дешево и гнусно изощрённо такое могло быть? Сомали не попадает. И шобла совковая----всхлипнув с надрывом завыла---*иди на царство*! И все пошли в зоопарк.
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25.09.2021 20:54 Відповісти
А чё,сам Кернес не идет?
Хорьковчане с удовольствием бы проголосовали.
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25.09.2021 21:25 Відповісти
сюр какой то "Блок Кернеса" - предлагает Терехова....
може уже пора блок переименовать ну или там все таки кернеса внести после проверки вентиляциии
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25.09.2021 23:08 Відповісти
Складається враження, що проукраїнським силам Харків до дупи.
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26.09.2021 15:38 Відповісти
Ото вибір у харків'ян, треба ще розбиратися в тих сортах лайна. Немічеву лише 25 років, навряд чи його сприймають серйозно.
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26.09.2021 18:11 Відповісти
 
 