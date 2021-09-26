Немає жодних заборон стріляти у відповідь на провокації російських терористів, - головком ЗСУ Залужний
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що українські військовослужбовці можуть відкривати вогонь у відповідь на обстріл із боку бойовиків і російських гібридних військ на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
"ЗСУ виконують все, що їм необхідно, для того, щоб противник стріляв менше або взагалі не стріляв", - зазначив Залужний.
Він додав, що вогонь у відповідь - одна з причин, чому останнім часом кількість обстрілів із боку противника зменшилася.
"Як головнокомандувач ЗСУ кажу вам, що немає жодних заборон! Командири мають застосовувати всі наявні сили і засоби, наявні методи, які у них є, для того, щоб зберегти життя і здоров'я своїх підлеглих", - заявив Залужний.
За словами головнокомандувача ЗСУ, рішення про відкриття вогню у відповідь приймають командири на місці, і погоджувати їх із командуванням у Києві їм не треба.
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Один вопрос: вот уже почти год с фронта идут сообщения о наших раненых и погибших. Где информация о зашкваренных рашоорках ответным огнем?
Юра Бутусов, к слову, часто его указывает в своих статьях.
Я не должен это выискивать, это на всех телеканалах и интернет ресурсах быстрее всех других источников должно звучать.
https://twitter.com/666_mancer
Я не должен это выискивать, это на всех телеканалах и интернет ресурсах быстрее всех других источников должно звучать.
Этот вопрос надо адресовать МО/СНБО и прочим ответственным за сводки. Которые они даже в 14-15 давали на уровне "...вчера уничтожены 100500 российских террористов...", а потом и вовсе прекратили хоть что-то говорить.
Так то я полностью согласен: государство ответственно за информирование граждан о ходе событий!
б) если разрешено, то где потери врага?!
То, виходить, що хлопці ліниві і не хочуть відстрілюватися, чи як?
Чи, просто, немає тої зброї, з якої вони б могли дати адекватну відповідь? Контрснайперських груп, наприклад, або гармат? Про вогонь, на упередження, й говорити не варто.
ага, там до першої хвилини дивитись