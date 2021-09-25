Яценюк на молодіжній зустрічі: Влада має спиратися на професіоналізм та інститути, а не на соцопитування
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Влада має базуватися на знанні, професійності, досвіді, інститутах, ідеології та переконаннях.
Таку думку висловив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк у Львовіпід час молодіжної зустрічі "Захід-Схід, Північ-Південь", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ініціативи.
"Влада має базуватися на знанні, професійності, досвіді, інститутах, ідеології та переконаннях. Вона не може базуватися на соціальних опитуваннях", - підкреслив він. Відповідаючи на запитання учасників, Арсеній Яценюк зазначив, що у всьому світі зараз відчутний тренд популізму, і Україна не виняток.
Протидіяти цьому, за його словами, може розбудова інститутів: "Інститут – це баланс влади. Баланс влади – це неможливість маніпуляції. А сьогодні відбувається маніпуляція у багатьох сферах".
Райтинги популярності, за його словами, не важливі, адже дуже швидко змінюються і швидко падають: "Рейтингом популярності в історію не увійдеш. В історію увійдеш, тільки коли перед собою ставиш історичні цілі і їх досягаєш".
Арсеній Яценюк звернувся до молоді: "Ви - основа України. Ви і є те, що являє собою держава".
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результаты не озвучены, как и затраты с происхождением финансов на них
А ще зеленку. Вам же зеленка до вподоби?
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоча б який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!
Залишається йти проповідувати у дитячій садок, бо може хоча б там мені не штрикатимуть в очі мою кляту кулю з мого клятого лоба».
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@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
Деятельность и права ЛГБТ, кого признавать коренными народами, вопрос о смертной казни для коррупционеров, вопрос о люстрации, курсе в ЕС и НАТО, вопрос об ответственности за Голодомор и так далее и тому подобное. Если у нас декларируется народовластие - то будьте любезны, долой тиранию, даешь народовластие!