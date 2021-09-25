Яценюк на молодіжній зустрічі: Влада має спиратися на професіоналізм та інститути, а не на соцопитування

Влада має базуватися на знанні, професійності, досвіді, інститутах, ідеології та переконаннях.

Таку думку висловив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк у Львовіпід час молодіжної зустрічі "Захід-Схід, Північ-Південь", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ініціативи.

"Влада має базуватися на знанні, професійності, досвіді, інститутах, ідеології та переконаннях. Вона не може базуватися на соціальних опитуваннях", - підкреслив він. Відповідаючи на запитання учасників, Арсеній Яценюк зазначив, що у всьому світі зараз відчутний тренд популізму, і Україна не виняток.

Протидіяти цьому, за його словами, може розбудова інститутів: "Інститут – це баланс влади. Баланс влади – це неможливість маніпуляції. А сьогодні відбувається маніпуляція у багатьох сферах".

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Райтинги популярності, за його словами, не важливі, адже дуже швидко змінюються і швидко падають: "Рейтингом популярності в історію не увійдеш. В історію увійдеш, тільки коли перед собою ставиш історичні цілі і їх досягаєш".

Арсеній Яценюк звернувся до молоді: "Ви - основа України. Ви і є те, що являє собою держава".