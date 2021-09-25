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Яценюк на молодіжній зустрічі: Влада має спиратися на професіоналізм та інститути, а не на соцопитування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Яценюк на молодіжній зустрічі: Влада має спиратися на професіоналізм та інститути, а не на соцопитування

Влада має базуватися на знанні, професійності, досвіді, інститутах, ідеології та переконаннях.

Таку думку висловив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк у Львовіпід час молодіжної зустрічі "Захід-Схід, Північ-Південь", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ініціативи.

"Влада має базуватися на знанні, професійності, досвіді, інститутах, ідеології та переконаннях. Вона не може базуватися на соціальних опитуваннях", - підкреслив він. Відповідаючи на запитання учасників, Арсеній Яценюк зазначив, що у всьому світі зараз відчутний тренд популізму, і Україна не виняток.

Протидіяти цьому, за його словами, може розбудова інститутів: "Інститут – це баланс влади. Баланс влади – це неможливість маніпуляції. А сьогодні відбувається маніпуляція у багатьох сферах".

Дивіться також: Молодіжна зустріч Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь" у Львові. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Райтинги популярності, за його словами, не важливі, адже дуже швидко змінюються і швидко падають: "Рейтингом популярності в історію не увійдеш. В історію увійдеш, тільки коли перед собою ставиш історичні цілі і їх досягаєш".

Арсеній Яценюк звернувся до молоді: "Ви - основа України. Ви і є те, що являє собою держава".
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Топ коментарі
+5
Нещодавно показували його стіну. Військові нею користуються.
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25.09.2021 21:05
+4
У вас постійно чиряки? Мийтиеся часттіше.
А ще зеленку. Вам же зеленка до вподоби?
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25.09.2021 22:30
+4
У Кроліка гроші скінчились? Знов хоче пролізти до капусти?
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25.09.2021 23:47
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Это не об этих отбросах.
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25.09.2021 21:00 Відповісти
А как же "еженедельное вече"? Уже не нужно?
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25.09.2021 21:02 Відповісти
Нещодавно показували його стіну. Військові нею користуються.
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25.09.2021 21:05 Відповісти
ты ошибся, он от самолетов...уже не летают
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25.09.2021 22:45 Відповісти
В нас немає влади. В нас карнавал самодурів і популістів. Після того як вони розграбують країну, долар точно коштуватиме 100 грн.
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25.09.2021 21:04 Відповісти
Канєшна!!! А оцінки виборців будуються на принципі: про що говорить політик до корита і при ньому. Потім - то такоє. Можна базікати що завгодно . Збитий моджахєд. Не цікаво.
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25.09.2021 21:11 Відповісти
Звісно, на троні зелений вилупок.
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25.09.2021 22:28 Відповісти
мы помним опросы президента с мешками для мусора на выборах...
результаты не озвучены, как и затраты с происхождением финансов на них
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25.09.2021 22:47 Відповісти
Кацапи - нафуй. Ми теж завжди пам"ятаємо ваші вибори. І прагнемо що б у нас такої фуйні не було.
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25.09.2021 22:55 Відповісти
видно - встаєш і прагнеш
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25.09.2021 22:58 Відповісти
У власти сейчас подонки, мародёры, коллаборанты и кацапские шпионы.
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25.09.2021 21:25 Відповісти
Чергове кошерне лайно,таке враження що українців в Україні немає.
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25.09.2021 21:26 Відповісти
Разборки кошерных.
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25.09.2021 21:34 Відповісти
Сеня завжди якось так раптово вискакує, як чиряк на сраці )
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25.09.2021 22:23 Відповісти
У вас постійно чиряки? Мийтиеся часттіше.
А ще зеленку. Вам же зеленка до вподоби?
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25.09.2021 22:30 Відповісти
Мені до вподоби як песики скавулять останнім часом )
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25.09.2021 23:01 Відповісти
Я розумію, що ви є альтернативно обдарованою особою, тому, можливо, не підпадаєте під певні види покарань. Проте, майте на увазі, що в Україні навіть для вас за знущання над тваринами передбачена адміністративна відповідальність до арешту включно. А ще можуть набити пику небайдужі громадяни, які не будуть розбиратись, від чого в вас чиряки на сраці.Тому, коли в наступний раз будете мучити бідного цуцика, ретельно озирайтесь навколо. Ми за вами стежимо.
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25.09.2021 23:15 Відповісти
Надо же, обс--ть Яценюка стала Россия, как участника войны в Чечне. До сих пор, любители ,,русского мира,, продолжают такую же, хрень.
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25.09.2021 23:01 Відповісти
Любит он по москалям пострелять!
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26.09.2021 08:13 Відповісти
У Кроліка гроші скінчились? Знов хоче пролізти до капусти?
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25.09.2021 23:47 Відповісти
Какие соцопросы ? Это сплошная ложь не на чём не основанная. Лишь бы остаться у власти до конца каденции, а там ещё что-о новое нахомутают, типа военного положения, как это хотел сделать ещё Порошенко.
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26.09.2021 08:11 Відповісти
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоча б який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!
Залишається йти проповідувати у дитячій садок, бо може хоча б там мені не штрикатимуть в очі мою кляту кулю з мого клятого лоба».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
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26.09.2021 09:07 Відповісти
Соцопросы - действительно фигня, а вот референдумы - это уже сила. Давайте вынесем все остросоциальные вопросы - на всеобщее голосование?

Деятельность и права ЛГБТ, кого признавать коренными народами, вопрос о смертной казни для коррупционеров, вопрос о люстрации, курсе в ЕС и НАТО, вопрос об ответственности за Голодомор и так далее и тому подобное. Если у нас декларируется народовластие - то будьте любезны, долой тиранию, даешь народовластие!
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26.09.2021 10:53 Відповісти
 
 