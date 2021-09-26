Турецькі друзі Зеленського "Онур" побудують аеродром у Дніпрі за 5,64 млрд грн - на 30% дорожче переможців попередніх торгів
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Будувати аеродром у Дніпрі буде дружня Володимиру Зеленському турецька компанія "Онур" за 5,64 млрд грн, хоча за пів року до цього конкурентні торги завершилися на сумі на 30% меншій.
Про це йдеться в статті Юрія Ніколова на ZN, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато хто розцінив його як грошовий реверанс особисто Володимиру Зеленському. Бо пів року тому цей контракт отримала геть інша компанія — "Альтіс". Вона виграла його за 3,95 млрд грн, ще коли міністром інфраструктури був Владислав Криклій, і на аеродромний тендер допустили вісім дійсно потужних будівельних компаній", - зазначає автор.
Однак будівництву спочатку заважала місцева влада, саботуючи земельні рішення, а потім Антимонопольний комітет на два місяці зупинив будь-які виплати підряднику.
Як наслідок, "Альтіс" вклав у підготовчі роботи власних 100 млн грн, після чого з ним розірвали контракт.
Новий тендер оголосили зі старою початковою сумою - 5,7 млрд грн, з якої "Альтіс" спустився до 3,95 млрд. Очікувалося, що його виграє фірма Олександра Бойка "Автомагістраль-Південь" - за чутками, улюблена компанія групи Кирила Тимошенка, але вона навіть не подавалася.
"Підряд із цинічною знижкою в 1% забрало ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" без будь-якого опору з боку іншого учасника - ТОВ "Ростдорстрой" (так, цього разу на торги більше ніхто не прийшов). У цьому місці нагадаємо: на попередньому тендері "Автомагістраль-Південь" до останнього рубалася з "Альтісом", програвши йому буквально кілька тисяч гривень. Тобто фірма Олександра Бойка теж планувала будувати аеродром у Дніпрі за 4 млрд грн. Але цього разу навіть не пішла торгуватися. І дозволила забрати 1,7 млрд грн маржі турецьким товаришам Зеленського, який гастролював із "кварталом" у їхньому готелі в Анталії, ще коли навіть не був президентом. І яким він після перемоги на виборах публічно пропонував віддавати будівельні підряди взагалі без тендерів. Закріпимо. Будівництво аеродрому у Дніпрі друзями президента коштуватиме на 1,7 млрд грн, або на 30%, дорожче, ніж обіцяли переможці справжніх конкурентних торгів. Це і є процент "Великого крадівництва" поганих бояр Зеленського у "Великому будівництві" хорошого царя Зеленського", - резюмує Ніколов.
Будь ласка, зачекайте...
Так ХТО і ЧИЮ "дупу" "вилизує?
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
Водолаз (газоопущенный, газонюх) на зоне - это специальный опущенный, который вдыхает пердёж ровных арестантов и выдувает его в окно.
Когда раздаётся команда "Пацан хочет пёрнуть" или "Бродяга к пердежу готов", он должен быстро подбежать, прижаться ртом к анусу и всосать в себя исторгнутые этим уважаемым человеком газы; после этого газоопущенный бежит к форточке и выдыхает газы туда. Если же водолаз выполняет свою работу некачественно и в помещении ощущается неприятный запах, то его могут жестоко избить или даже забить насмерть.
Но ты в те годы еще под себя ссался, только щас научился коменты строчить
И еще я недавно поехал из Запорожья в Киев и проехал 5 областей Украины: Запорожскую, Днепропетровскую, Кировоградскую (тут вообще я был в шоке и все жители этой области в шоке - тут дороги капитально отремонтировали и ремонтируют впервые со времен распада союза - причем не 2 км а масштабно ), Черкасскую и Киевскую - так вот ровно 300 км из 550 я проехал по совершенно новой дороге (ВООБЩЕ НОВОЙ - НУЛЕВОЙ - ИДЕАЛЬНОЙ ДОРОГЕ) 40 в лесу плохая (в кировоградской области кстати) и потом постоянная стройка новых дорог. О чем вы вообще говорите... Гнать всех этих Петь, Юль и еже с с ними, про опблок и сателиты я вообще молчу это просто кровососы и предатели - у них всех тема: одна рассказать нам как будет хорошо когда они прийдут к власти, а потом пилить бюджет - все ... это все что они умеют - неужели вы думаете что мы настолько тупые что поверим еще раз этим ребятам ))) Я голосовал за Порошенко - но теперь вижу что был не прав и мне очень приятно что я ошибся - верим что наша страна наконец то станет жить по новому и эти времена уже наступают - удачи нам всем, прозорливости и терпения!
И еще у нас в Запорожье шо при пете шо при Вове дорог как небыло так и нет в городе - но это вопрос не к Зеленскому а к нашему "кристально чистому" меру - которы кстати при поддержке оплока и Ахметова пришел к власти в городе.
".... При предыдущей власти ремонт местных дорог и улиц никто не додумывался ставить в заслугу центральной власти, т.к. это средства местных бюджетов. Только кое-где это было долевое участие государства. Заслуга власти была в децентрализации, что у местных бюджетов появились средства на ремонт улиц и дорог. А это я специально сохранил для себя карту "большого строительства" одной из областей за 2020 год. Посмотрите что на этой карте. При прошлой власти постыдились бы публиковать такую туфту...."
Ні не знаю ... А чого?
Та того що там опозиція запропонувала змінить назву закону - назвать його прямо - «Про недопущення Порошенка до політичної діяльності»!
Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это ПДРСы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
гринпис всю раду в море бы побросал как умирающий вид членистоногих...
Приїжджають на підприємство "винюхують" а потім називають суму Якщо платять - їдуть з Богом А якщо ні - піднімають "гвалт" у ЗМІ
В том году плита OSB была по 240 грн - в этом по 700. Армутуру я покупал в 2019 году 12 диаметр по 11 грн - в этом году она по 26, и только вот буквально несколько дней назад начала дешеветь, и подешевела аж до 24 грн)) это по вашему ниже чем изначально? Вот лист железа - профнастил, смотрел 2 дня назад 450 грн, и это при том, что в том году они были меньше 200.
п.с. Дякую препізеденту Зеленському за картоплю по 4-ри гривні як і кавуни, та позолочені дорогі, але чомусь такі чорні, що самий загорілий африканець, буде білою плямою на них, зате кращі чим в Нью-Йорку...
И вообще,－ Ой мамо, мамо Шигидым, Шигидым.....😀
Або інший підлабузник, який мріє Зелюку "минчик отсосать"?
Де ця пєтушня під шконарями поховалася?
любим друзямзекаманді
Вопрос можно решить только сменой потребительской системы на самоуправление общества и ограничением макс. капитализации индивида.Только это поможет.
Даже эти дебилы понимают, что второй раз им не прорваться в ВР, вот и стараются урвать, что-бы хватило себе, своим детям и внукам.
Никаких гарантий никто не даёт.
И в конце будет в три раза дороже.
Вам черным по белому-шо +30% а вам зеленский лучший...
Какое-то говножурналист пернуло по ветру, и взвыли стадные животные.
Онур точно построит, а юрий николов только говно на вентилятор забрасывать может.
Ну разве это деньги?
Вот Свинарчуки то, дааа. То, ого-го... Там, ой...
Да, Зе-тыпилы?
Вот в Днепре договорились с турками метро строить - да, платим туркам 9а бугор, зато строительство идёт, пусть и со своими некоторыми ньюансами типа провалов асфальта и трещин на домах, ну тут же встает вопрос - а что было бы, если бы строили наши? не думаю что лучше!
вот вам и ответ