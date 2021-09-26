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Новини Політика України
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Дніпро місто (2153) аеродром (167) Велике будівництво (718)

Турецькі друзі Зеленського "Онур" побудують аеродром у Дніпрі за 5,64 млрд грн - на 30% дорожче переможців попередніх торгів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Турецькі друзі Зеленського

Будувати аеродром у Дніпрі буде дружня Володимиру Зеленському турецька компанія "Онур" за 5,64 млрд грн, хоча за пів року до цього конкурентні торги завершилися на сумі на 30% меншій.

Про це йдеться в статті Юрія Ніколова на ZN, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато хто розцінив його як грошовий реверанс особисто Володимиру Зеленському. Бо пів року тому цей контракт отримала геть інша компанія — "Альтіс". Вона виграла його за 3,95 млрд грн, ще коли міністром інфраструктури був Владислав Криклій, і на аеродромний тендер допустили вісім дійсно потужних будівельних компаній", - зазначає автор.

Однак будівництву спочатку заважала місцева влада, саботуючи земельні рішення, а потім Антимонопольний комітет на два місяці зупинив будь-які виплати підряднику.

Дивіться також: На Хортиці встановлять артоб'єкт "Коло": "Кожен зможе знайти свій сенс". ФОТО

Як наслідок, "Альтіс" вклав у підготовчі роботи власних 100 млн грн, після чого з ним розірвали контракт.

Новий тендер оголосили зі старою початковою сумою - 5,7 млрд грн, з якої "Альтіс" спустився до 3,95 млрд. Очікувалося, що його виграє фірма Олександра Бойка "Автомагістраль-Південь" - за чутками, улюблена компанія групи Кирила Тимошенка, але вона навіть не подавалася.

"Підряд із цинічною знижкою в 1% забрало ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" без будь-якого опору з боку іншого учасника - ТОВ "Ростдорстрой" (так, цього разу на торги більше ніхто не прийшов). У цьому місці нагадаємо: на попередньому тендері "Автомагістраль-Південь" до останнього рубалася з "Альтісом", програвши йому буквально кілька тисяч гривень. Тобто фірма Олександра Бойка теж планувала будувати аеродром у Дніпрі за 4 млрд грн. Але цього разу навіть не пішла торгуватися. І дозволила забрати 1,7 млрд грн маржі турецьким товаришам Зеленського, який гастролював із "кварталом" у їхньому готелі в Анталії, ще коли навіть не був президентом. І яким він після перемоги на виборах публічно пропонував віддавати будівельні підряди взагалі без тендерів. Закріпимо. Будівництво аеродрому у Дніпрі друзями президента коштуватиме на 1,7 млрд грн, або на 30%, дорожче, ніж обіцяли переможці справжніх конкурентних торгів. Це і є процент "Великого крадівництва" поганих бояр Зеленського у "Великому будівництві" хорошого царя Зеленського", - резюмує Ніколов.

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Топ коментарі
+44
прелестно.
зебараны - вам радостно?
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25.09.2021 21:35
+37
Зебобики, ну хоть один повторите свои "вовочканекрадет")))
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25.09.2021 21:41
+32
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25.09.2021 22:30
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🤣🤣🤣🤣🤣 порохососи як завше, склероз це ваш брат по житті!!)) Ваш обісраний цар, за 5(!!) років війни, так ніхера й не зробив з зовнішнім ворогом, хоча клявся "закінчу АТО за години" !! А ви й далі йому дупу вилизуйте, дебіли!!
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26.09.2021 07:33 Відповісти
"рома" ! А що з того що обіцяв "Блазень" зроблено? Війна не зупинена, ціни і тарифи виросли так, як не росли при активній фазі війни (при Порошенку), промисловість зупиняється, іноземні інвестиції виводяться з країни , виробництво зброї припинилося, а поранені і вбиті так і йдуть з переднього краю...
Так ХТО і ЧИЮ "дупу" "вилизує?

Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…

До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…

До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…

До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…

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26.09.2021 09:26 Відповісти
Та цей персонаж 100% професійний зебіл. Є в тюрмах один сорт нижчої касти, до якого функціонально подібні такі зе-боти... там завдання хоч ротом із дупи, але щоб бубочка не так сльозогінно смердів...



Водолаз (газоопущенный, газонюх) на зоне - это специальный опущенный, который вдыхает пердёж ровных арестантов и выдувает его в окно.

Когда раздаётся команда "Пацан хочет пёрнуть" или "Бродяга к пердежу готов", он должен быстро подбежать, прижаться ртом к анусу и всосать в себя исторгнутые этим уважаемым человеком газы; после этого газоопущенный бежит к форточке и выдыхает газы туда. Если же водолаз выполняет свою работу некачественно и в помещении ощущается неприятный запах, то его могут жестоко избить или даже забить насмерть.
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26.09.2021 11:55 Відповісти
Рома, чо молчишь, долбоклюй? АТО и закончили за часы - освободили 75% оккупированных территорий, после чего зашла регулярная расейская армия.
Но ты в те годы еще под себя ссался, только щас научился коменты строчить
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26.09.2021 10:31 Відповісти
Да, хорошую новость пытаются выдать плохой. Отличный выбор, крутой будет аэропорт, надежный, и никто не раз ворует на строительстве.
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26.09.2021 12:26 Відповісти
Вранье. Я езжу по всей Украине постоянно. И прекрасно вижу что, где и как строилось. И помню состояние дорог летом 2014 и летом 2019. Поэтому не нужно тупо выдавать желаемое за действительной. При предыдущей власти ремонт местных дорог и улиц никто не додумывался ставить в заслугу центральной власти, т.к. это средства местных бюджетов. Только кое-где это было долевое участие государства. Заслуга власти была в децентрализации, что у местных бюджетов появились средства на ремонт улиц и дорог. А это я специально сохранил для себя карту "большого строительства" одной из областей за 2020 год. Посмотрите что на этой карте. При прошлой власти постыдились бы публиковать такую туфту.

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26.09.2021 13:10 Відповісти
Так один все средства на армию "бросил". Когда все были более-менее укомплектованные, то приходит володька и **** он герой. Напоминает Сэм, когда медаль на шею вешают богу, а не хирургу, который оперировал 16 часов.
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27.09.2021 12:04 Відповісти
НУ да конечно местные власти ))) не смешите - никто до зеленского ничего не делал - все только втирали очки людям - что-то они конечно строили но это было настолько минимально что можно сказать и не заметно. Я не знаю что вы там видели по дорогам в 2014 году - их просто не было в 2019 тоже самое. Одни только Запорожские мосты чего стоят Петя лично 2 раза забирал с них деньги на строительство - при зеленском за 8 месяцев открыли первую очередь и сейчас работы идут круглые сутки - с 2004 года все воровали на этой стройке - все...

И еще я недавно поехал из Запорожья в Киев и проехал 5 областей Украины: Запорожскую, Днепропетровскую, Кировоградскую (тут вообще я был в шоке и все жители этой области в шоке - тут дороги капитально отремонтировали и ремонтируют впервые со времен распада союза - причем не 2 км а масштабно ), Черкасскую и Киевскую - так вот ровно 300 км из 550 я проехал по совершенно новой дороге (ВООБЩЕ НОВОЙ - НУЛЕВОЙ - ИДЕАЛЬНОЙ ДОРОГЕ) 40 в лесу плохая (в кировоградской области кстати) и потом постоянная стройка новых дорог. О чем вы вообще говорите... Гнать всех этих Петь, Юль и еже с с ними, про опблок и сателиты я вообще молчу это просто кровососы и предатели - у них всех тема: одна рассказать нам как будет хорошо когда они прийдут к власти, а потом пилить бюджет - все ... это все что они умеют - неужели вы думаете что мы настолько тупые что поверим еще раз этим ребятам ))) Я голосовал за Порошенко - но теперь вижу что был не прав и мне очень приятно что я ошибся - верим что наша страна наконец то станет жить по новому и эти времена уже наступают - удачи нам всем, прозорливости и терпения!
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27.09.2021 15:54 Відповісти
Вранье. У нас все основные улицы были сделаны при "барыгах". Капитально сделаны. И начали стелить переулки и придомовые дороги. И никто не устраивал такого тупого пиара. А символом новой власти у нас служит школа, мимо которой я каждый день езжу на работу. При "барыгах" благодаря децентрализации успели сделать треть крыши и поменять все окна на одном этаже. Так и стоит уже 2 года. А насчет дорог есть очень конкретные цифры в 10000 км. восстановленных дорог. Та-же дорога Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь начата в 2018 году.
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27.09.2021 16:50 Відповісти
У нас - это где ? И что вы тут людей вводите в заблуждение - городсие дороги это местные бюджеты - если мер нормальны и не ворует то и дороги будут в норме, я говорю про общенациональные трассы и дроги местного областного значения - не нужно тут путать грешное с праведным.
И еще у нас в Запорожье шо при пете шо при Вове дорог как небыло так и нет в городе - но это вопрос не к Зеленскому а к нашему "кристально чистому" меру - которы кстати при поддержке оплока и Ахметова пришел к власти в городе.
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28.09.2021 15:41 Відповісти
А прочитать написанное выше и посмотреть внимательно картинку не позволяет религия или что? Я об этом и пишу и даже карту 2020 от власти привел.

".... При предыдущей власти ремонт местных дорог и улиц никто не додумывался ставить в заслугу центральной власти, т.к. это средства местных бюджетов. Только кое-где это было долевое участие государства. Заслуга власти была в децентрализации, что у местных бюджетов появились средства на ремонт улиц и дорог. А это я специально сохранил для себя карту "большого строительства" одной из областей за 2020 год. Посмотрите что на этой карте. При прошлой власти постыдились бы публиковать такую туфту...."
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28.09.2021 16:18 Відповісти
Враховуючи те, що керівниця АМКУ піщянская, подружка зеЛенки, то це не влада, а кримінальний кодляк, ЕТНІЧНИЙ, по економічному, політичному, воєнному знищенню країни.
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25.09.2021 23:45 Відповісти
Почитайте про этот "Альтис". Это получается борьба разных криминальных структур. Возможно этот журналист состряпал заказную статью для Глимбовского.
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26.09.2021 00:03 Відповісти
Владелец "Альтис" Глимбовский который заплатил за своего зятя Насирова 100 млн. гривен залога.

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25.09.2021 23:58 Відповісти
Зебандиты
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26.09.2021 00:52 Відповісти
Куме! А ви знаєте, чому Стефанчук не захотів виставлять на переголосовування «антиолігархічний» закон в зв»язку з виявленими суперечностями?
Ні не знаю ... А чого?

Та того що там опозиція запропонувала змінить назву закону - назвать його прямо - «Про недопущення Порошенка до політичної діяльності»!
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26.09.2021 09:41 Відповісти
Весело спостерігати як порохоботи бісяться і вигадують нові "кумедні" прізвиська для Зеленського. А на наступних виборах знову буде сурпрайзд Пікачу фейс щодо відсотків Петьмана в нижніх двозначних, і лемент на все село про зелебобиків. Не можу дочекатись.
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26.09.2021 07:08 Відповісти
МарьВанна, а кто такие «зелёные»?
Ну, это люди, которые любят природу, животных, защищают экологию…
А папа говорит, что «зелёные», у нас в Украине - это ПДРСы, которые нихрена не знают, ни хрена не умеют и всё время ищут, кто в этом виноват…
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26.09.2021 09:43 Відповісти
гринпис и зеленые? я бы не путал...
гринпис всю раду в море бы побросал как умирающий вид членистоногих...
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26.09.2021 11:30 Відповісти
Ти просто не знаєш чим наші "грінпісовці" в основному займаються! Звичайним "рекетом": "Дядя! Купи петуха! А то закричу!"
Приїжджають на підприємство "винюхують" а потім називають суму Якщо платять - їдуть з Богом А якщо ні - піднімають "гвалт" у ЗМІ
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26.09.2021 19:10 Відповісти
Да никакой трагедии здесь нет, просто с тех пор многие стройматериалы подорожали в два раза, и все это знают
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26.09.2021 09:25 Відповісти
Какие например
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26.09.2021 10:33 Відповісти
если ты про металл - так он уже подешевел ниже, чем стоил изначально
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26.09.2021 10:34 Відповісти
Так пойди и профильную трубу 60-60 купи за 68 грн метр
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26.09.2021 21:17 Відповісти
Нифига себе заявочки))) вы вообще в строймагазине были когда последний раз?

В том году плита OSB была по 240 грн - в этом по 700. Армутуру я покупал в 2019 году 12 диаметр по 11 грн - в этом году она по 26, и только вот буквально несколько дней назад начала дешеветь, и подешевела аж до 24 грн)) это по вашему ниже чем изначально? Вот лист железа - профнастил, смотрел 2 дня назад 450 грн, и это при том, что в том году они были меньше 200.
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26.09.2021 23:18 Відповісти
а на що ви надіялись, коли обрали обрізаного дебіла із диркою для ручних маніпуляцій??? На здешевлення борщового набору на Г+Г ? Можливо, ви не знаєте, але цукор по ціні 95 бензину та тиша... Це ж не Порошенко в коаліційному шпагаті та постійно винен у всьому, по телебаченню не скажуть, так Зе!біли і не взнають (мовчу про олію та все інше, що невпинно дорожча).
п.с. Дякую препізеденту Зеленському за картоплю по 4-ри гривні як і кавуни, та позолочені дорогі, але чомусь такі чорні, що самий загорілий африканець, буде білою плямою на них, зате кращі чим в Нью-Йорку...
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27.09.2021 00:22 Відповісти
Ублюдки зелепукские...
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26.09.2021 10:39 Відповісти
Ну и свою долю получит подонок
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26.09.2021 10:52 Відповісти
Может там КаКчество лучше. Ну шоб потом без ямок😀😀😉
И вообще,－ Ой мамо, мамо Шигидым, Шигидым.....😀
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26.09.2021 11:02 Відповісти
Де отой папуга-дуполиз "не я, а ты..." і єдиним коментом "молодец бубочка, всё правильно делает"?
Або інший підлабузник, який мріє Зелюку "минчик отсосать"?

Де ця пєтушня під шконарями поховалася?
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26.09.2021 11:22 Відповісти
Певно, зайняте. Саме цим і зайняте . .
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26.09.2021 13:16 Відповісти
Плюралізм на цензорі не пройдьоть?
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26.09.2021 15:42 Відповісти
30% відходить любим друзям зекаманді
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26.09.2021 11:28 Відповісти
На самом деле мало кто может пройти испытание властью и деньгами. И эти тоже не совладали с соблазнами. Представьте себя на их месте.
Вопрос можно решить только сменой потребительской системы на самоуправление общества и ограничением макс. капитализации индивида.Только это поможет.
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26.09.2021 12:06 Відповісти
бред
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26.09.2021 18:48 Відповісти
Зеленский свернул реформу местного самоуправления! Хочет быть фюрером!
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27.09.2021 11:10 Відповісти
Онур в отличие от сборища алкашей типа Магистралей, все таки работает.
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26.09.2021 12:20 Відповісти
Прекрасно, за качество нужно платить, и не разворуют)
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26.09.2021 12:23 Відповісти
100%
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26.09.2021 14:38 Відповісти
ГЛАВНОЕ НЕ ЖАЛЕТЬ ВСЕ СЕМЬИ ПРОПУТИНСКИХ !!!
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26.09.2021 13:21 Відповісти
Постройте хоть что уже, а то чувствую и эти 5.64 разойдутся по рукам.
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26.09.2021 14:19 Відповісти
ну а шо - ані ж друззя... а зе-лупіны друззя - ані такіє, ім всьо можно... правда класно, 73% недоумків?
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26.09.2021 14:28 Відповісти
Реконструкция Шулявского путепровода началась 17 марта 2019 года и за пару лет стоимость работ возросла с 0,6 миллиарда гривен до двух миллиардов.
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26.09.2021 14:33 Відповісти
не реконструкциях обьективно куча непредвиденных работ обычно вылазит и тут не попрешь,приходится увеличивать смету....а вот на строительстве, они если и появляются, то в очень, относительно сметы, небольшом кол-стве.. строить всегда легче и дешевле, чем реконструировать..
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26.09.2021 15:16 Відповісти
Так аппетит приходит во время еды. Особенно у ЗЕленой коМАНДЫ.
Даже эти дебилы понимают, что второй раз им не прорваться в ВР, вот и стараются урвать, что-бы хватило себе, своим детям и внукам.
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26.09.2021 16:26 Відповісти
Хоть якась гарантія буде , що все буде зроблено якісно, а не як завжди по нашому як небудь і в кінці мінімум в два рази дороще.
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26.09.2021 14:56 Відповісти
Чистые домыслы!
Никаких гарантий никто не даёт.
И в конце будет в три раза дороже.
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27.09.2021 02:03 Відповісти
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26.09.2021 15:14 Відповісти
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26.09.2021 21:16 Відповісти
Тоже мне сенсация. Эти ребята из Онур предложили больший откат, а когда бубочка в 18 году со своим кварталом у них отдыхал, сняли забавное видео, где бубочка и его гражданский муж Богдан кувыркались в люксе.
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26.09.2021 16:23 Відповісти
и корабли для ВМС Украиньі турки будут строить без навесного оборудования - энергетического оборудования - навигации и вооружения. . . . ***** зеленая. . . тварь подкожная. .
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26.09.2021 16:26 Відповісти
Пусть лучше Турецкая Компания строит! Наши разворуют и сделают не качественно!
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26.09.2021 17:57 Відповісти
То есть по вашему, завышение стоимости на 30%, это не воровство?
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26.09.2021 19:35 Відповісти
читайте статью внимательней- "Новый тендер объявили со старой начальной суммой - 5,7 млрд грн, с которой "Альтис" спустился 3,95 млрд.". Для тех, кто в танке- никто стоимость не завышал, это первоначальная стоимость, а "Альтис" искусственно занизил цену, чтобы потом каждый год понимать смету в разы. Старая как мир схема. Главное заполучить контракт, а там зарабатывай и зарабатывай. В итоге объект стране обходится в 10раз дороже, да и подрядчик куда-то подевался...
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26.09.2021 20:55 Відповісти
правду мы узнаем через 3 года...
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26.09.2021 21:29 Відповісти
снаряды уже покупали +50%...155мм....тоже Порох виноват...?)))))
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26.09.2021 21:30 Відповісти
Читаю комментарии и думаю какие же вы дауны ! Зеленский лучший!
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26.09.2021 20:12 Відповісти
зебилам моё сачувствие...
Вам черным по белому-шо +30% а вам зеленский лучший...
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26.09.2021 21:28 Відповісти
Ребята, бл., не надо нам аэродром, личных вертолётов не имеем, сделайте нам хоть приблизительно доступные электроэнергию и отопление! А то скоро вся страна в Польшу на ПМЖ свалит! С этого самого аэродрома😁
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26.09.2021 20:22 Відповісти
Так не пешком же идти? Аэродром для этого и строят- летать туда-сюда. Это нормально.
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26.09.2021 20:58 Відповісти
в стране мало аэродромов...?! тем более по такой цене...Вы не поняли шо бюджет тупо деребанят...?!!!!
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26.09.2021 21:27 Відповісти
"велике крадівництво" продовжується...а зебілам вішають локшину у виді закону про "алігархав"...
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26.09.2021 21:25 Відповісти
Но виноват во всем этом барыга Порошенко!😁😁😁😁😁
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26.09.2021 22:23 Відповісти
Онур - это турецкие друзья еще Тимошенко.
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26.09.2021 22:43 Відповісти
Охлокра́тия - вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов, где демагогия, тирания большинства и господство страсти преобладают над разумом. Охлократия характерна для переходных и кризисных периодов, революций.
Какое-то говножурналист пернуло по ветру, и взвыли стадные животные.

Онур точно построит, а юрий николов только говно на вентилятор забрасывать может.
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27.09.2021 00:51 Відповісти
Полтора миллиарда!...
Ну разве это деньги?
Вот Свинарчуки то, дааа. То, ого-го... Там, ой...
Да, Зе-тыпилы?
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27.09.2021 01:59 Відповісти
Что за бред, почему такой негатив? а то что наши люди берут снижают специально сумму, а затем несколько раз говорят: давайте доплачивайте, инфляция растет, цены тоже растут, человекочасы тоже дорожают, и т.д.
Вот в Днепре договорились с турками метро строить - да, платим туркам 9а бугор, зато строительство идёт, пусть и со своими некоторыми ньюансами типа провалов асфальта и трещин на домах, ну тут же встает вопрос - а что было бы, если бы строили наши? не думаю что лучше!
вот вам и ответ
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27.09.2021 03:46 Відповісти
взагалі не бачу проблем! Епоха ж бідності закінчилась вже, тому тепер виборці зелен-ого легко можуть профінансувати з бюджету на 30% дорожчий аеропорт!
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27.09.2021 05:31 Відповісти
Ничего страшного , просто разницу в деньгах компенсирует со своего кармана
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27.09.2021 09:49 Відповісти
неужели построят многострадальный Днипровский аэропорт??, там драчка еще с евро 2012... даже полосу и терминал разделили в собственности... миллионный город летает с Запорожья-Харькова-Киева...
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27.09.2021 10:54 Відповісти
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