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Новини Політика України
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Президент, глава його Офісу і нардепи не відповідатимуть за неподання декларації про контакти з олігархами, - Рябошапка про прийнятий закон

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент, глава його Офісу і нардепи не відповідатимуть за неподання декларації про контакти з олігархами, - Рябошапка про прийнятий закон

Одним із ключових інструментів у боротьбі з олігархами закон про "деолігархізацію" визначає необхідність інформувати суспільство про зустріч між олігархами та політиками або чиновниками.

На це вказує у фейсбук-публікації ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

"Але є 4 категорії осіб, які не нестимуть відповідальності за те, що не подаватимуть декларації про контакти між політиками/чиновниками й олігархами:

- президент,

-  керівник Офісу президента і його заступники, помічники президента та його радники;

- народні депутати;

- олігархи.

Таким чином закон не завадить президентові, керівнику його Офісу, народним депутатам "рішати" з олігархами. Нікому з цих осіб нічого за порушення закону про "деолігархізацію" не буде", - підкреслив Рябошапка.

Читайте також: Ніякої колізії немає, - Стефанчук щодо прийняття закону про олігархів

Він також наводить скриншот із цитатою із зазначеного законопроєкту, розміщеного на сайті "Слуги народу".

Президент, глава його Офісу і нардепи не відповідатимуть за неподання декларації про контакти з олігархами, - Рябошапка про прийнятий закон 01
Президент, глава його Офісу і нардепи не відповідатимуть за неподання декларації про контакти з олігархами, - Рябошапка про прийнятий закон 02

Читайте також: Під час голосування було оголошено головуючим, що моя поправка №395 в "закон про олігархів" врахована, але в тексті закону її немає, - нардеп "Батьківщини" Крулько

Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

"Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

24 вересня Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!" Однак з'ясувалося, що закон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), зокрема і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.
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Топ коментарі
+14
Шах і мат, зебіли...
Готуйте кишені, незабаром туди залізуть зелені лапіщи.
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25.09.2021 22:17
+11

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25.09.2021 22:34
+10
Безумная как обычно делает только хуже в тупой попытке отбрехаться.
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25.09.2021 22:24
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Шах і мат, зебіли...
Готуйте кишені, незабаром туди залізуть зелені лапіщи.
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25.09.2021 22:17 Відповісти
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25.09.2021 22:23 Відповісти
шоцемамо?
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26.09.2021 11:03 Відповісти
зебилы еще не поняли эту фишку))
Та и не поймут.. что ни депутатам (да-да, зебилы, и Порошенко тоже - вы снова обделались) по закону вислюка оманського не нужно сообщать о встречах с олигархаим))
Не то чтобы ему ои были нужны, НО сам факт - красноречиво демонстрирует весь идиотизм зебилов и "закона" зеЛоха)
А уж то что олигархам, презЕденту и его чиновникам не нужно было подавать декларации.. так обоссать зебилов нужно уметь)

п.с. так кто же будет "подавать декларации"?
да НИКТО.. разве что баба Клава, уборщица в офисе преЗЕка.. когда встретит там коломойшу, ахметова, пинчука и новинского
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25.09.2021 22:28 Відповісти
А чому це шах і мат? Ви, наприклад дуже звітуєте кому про свої контакти? Взагалі у людини є права. І одне з них не звітувати з ким спілкуєшся, що робиш, або що збираєшся робити. Чи у Вас особисто все не так - Ви особисто всім звітуєте? У нас поки що презумпція невинності діє. Не я повинен доводити що я чогось не робив - мені повинні довести, що я це таки зробив. І щодо кішень, то до них лізли всі можновладці - Зеленський, а до нього Петро, а до нього всі інші президенти. Бо так створена держава. Всі вони не власним коштом вели свою діяльність у державі, а коштом платників податків.
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26.09.2021 01:25 Відповісти
Якщо Порошенко такий розумний, як вважають «порохоботи», то чому він програв вибори?

Тому що він прекрасно знав, що робить з зовнішніми ворогами, але не знав, що робить з «внутрішніми ДЛБЙБами»
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26.09.2021 06:18 Відповісти
Гитлер со Сталиным Мао и Ким Ин Ченом в гробах перевернулись а шо так можно булу..вот она лядивська житрооппость..написать законы под себя и вывести себя за рамки любых законов только вовчик ты хоть убогий и клоун но от пули не убежишь никак тебе Шефирыч расскажет как сие прикольно...
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25.09.2021 22:18 Відповісти
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25.09.2021 22:19 Відповісти
Безумная как обычно делает только хуже в тупой попытке отбрехаться.
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25.09.2021 22:24 Відповісти
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25.09.2021 23:08 Відповісти
Повторюсь. Что и требовалось доказать. Речь идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов и их холуев под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Но им нужно совершенно другое. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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25.09.2021 22:22 Відповісти
Тю...Черговий раз пробують втюхати людям якусь фуйню для олігофренів. Ню-ню. Осінь тільки почалась. Треба було ще в 2014 гірлянди порозвішувать на каштанах. Може і війни не було б.
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25.09.2021 22:22 Відповісти
Правильно. А вот, если кассир из АТБ попробует свои вопросы с Коломойским порешать - тут давай отчитывайся.
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25.09.2021 22:33 Відповісти
Так коломойский не олигарх.
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25.09.2021 22:55 Відповісти
А кого будут интересовать отношения Коломойкого с кассиром АТБ? Это первое. А второе - кассир, как и любой другой человек, не обязан никому сообщать о своих контактах с кем бы то ни было. Или Вы сообщаете?
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26.09.2021 01:30 Відповісти

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25.09.2021 22:34 Відповісти
Отак зебіли подивляться на ці фотки і ще раз зроблять це разом на наступних виборах президента. А Петро в черговий раз схопить облизня.
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26.09.2021 01:28 Відповісти
Ну и поживут еще 5 лет как Зебилы - не привыкать
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26.09.2021 09:11 Відповісти
Ачешуеть!! А шо за зверь такой - дисциплинарная ответственность?*Кто ее определять будет?
Это своих лишаем мупьтиков на ночь а чужих в дисциплинарный батальон и на фронт?
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25.09.2021 22:48 Відповісти
На кой ляд олигарху встречаться с пересичным зебобиком с какого-нибудь гардона на палке совершенно непонятно.
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25.09.2021 22:57 Відповісти
слов нет!!! это просто треш... эта свиноподобная туша Стефанчук все это время тупо брехал на сайте "слуг", обманывая общество... этих скотов нужно судить за обман общества и утаивание важных существенных деталей с целью повлиять на общественное мнение. Иными словами это манипуляция в масштабе государства государственными чиновниками - всей этой зеленой шоблой...
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25.09.2021 23:17 Відповісти
Вони добували електрику *********** паличками під час Майдану.
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25.09.2021 23:45 Відповісти
Зебандиты
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26.09.2021 00:49 Відповісти
этих тварей стрелять надо.....
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26.09.2021 09:41 Відповісти
ничего... терпэц нарида - подходит к концу......
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26.09.2021 09:42 Відповісти
 
 