Президент, глава його Офісу і нардепи не відповідатимуть за неподання декларації про контакти з олігархами, - Рябошапка про прийнятий закон

Одним із ключових інструментів у боротьбі з олігархами закон про "деолігархізацію" визначає необхідність інформувати суспільство про зустріч між олігархами та політиками або чиновниками.

На це вказує у фейсбук-публікації ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

"Але є 4 категорії осіб, які не нестимуть відповідальності за те, що не подаватимуть декларації про контакти між політиками/чиновниками й олігархами:

- президент,

- керівник Офісу президента і його заступники, помічники президента та його радники;

- народні депутати;

- олігархи.

Таким чином закон не завадить президентові, керівнику його Офісу, народним депутатам "рішати" з олігархами. Нікому з цих осіб нічого за порушення закону про "деолігархізацію" не буде", - підкреслив Рябошапка.

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Він також наводить скриншот із цитатою із зазначеного законопроєкту, розміщеного на сайті "Слуги народу".





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Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

"Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

24 вересня Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!" Однак з'ясувалося, що закон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), зокрема і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.