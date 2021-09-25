Білоруські силовики катували, гвалтували та вбивали затриманих на масових протестах, - ООН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет висловила стурбованість придушенням інакомислення в Білорусі з боку режиму Лукашенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Голосу Америки".
У звіті, представленому на сесії Ради з прав людини в ООН у Женеві, зібрано дані про порушення прав людини в Білорусі з травня 2020 року.
За словами Бачелет, "уряд" Білорусі відмовив експертам ООН у допомозі щодо проведення розслідування, результати якого вона охарактеризувала як "шокуючі".
"Я глибоко стурбована все більш жорсткими обмеженнями основних громадянських свобод, включно з рейдами поліції на організації, що представляють громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації, а також арештами і кримінальним переслідуванням правозахисників та журналістів", - заявила верховний комісар ООН із прав людини.
У звіті наголошується, що наразі в Білорусі понад 650 політв'язнів.
Минулого року, за даними ООН, було затримано близько 500 журналістів, щонайменше 68 із яких зазнали жорстокого поводження.
Мішель Бачелет також висловила стурбованість повідомленнями про жорстоке поводження і тортури, яким піддавалися заарештовані білоруси, зокрема і неповнолітні. Щонайменше четверо протестувальників померли під час утримання під вартою в міліції, йдеться у звіті.
В ООН також надходили повідомлення про сексуальне насильство, скоєне співробітниками правоохоронних органів, насамперед, але не виключно, щодо до жінок і дівчаток. За словами Бачелет, йдеться про сексуальне насильство, погрози сексуального насильства, психологічне насильство і сексуальні домагання як щодо жінок, так і чоловіків.
Після президентських виборів 2020 року тисячі людей втікали до сусідніх країн в пошуках притулку.
"Посол Білорусі в ООН в Женеві Юрій Амбразевіч, коментуючи доповідь, заявив, що експерти проігнорували в ній позицію уряду Білорусі", - наголошується в публікації.
Будь ласка, зачекайте...
блин, я бы даже нормальную купюру в такой автомат засовывал бы
только это будет средний век. и со средним веком мы не придем куда хотим.
это как мне "переселенец" полгода назад выражал мысль на тему:" хотели бы освободить донбасс - давно бы уже освободили бы!"
я настолько обалдел, что так и не спросил:
- а кого бы потом, со временем, в гааге судили бы ? меня? моих вышестоящих командиров?
есть Закон. херовый- как про олигархов, хороший - как про восьми часовой рабочий день.... это Закон.
или ты, серёжа, способен отличить мирное население от террористов на расстоянии уверенного поражения невзирая на отсутствие/наличие оружия в руках?
разница есть! для не зебилов
блин...
вчера посмотрел наш фильм "плохая дорога" 2020 г., ранее про него не слышал.
в одной из сюжетных линий бабка пришла на улицу к внучке(лет 14), которая вроде укропа любит, действие на ОРДЛО, и между делом бабка грузит, в частности:"нас они на котлеты через мясорубку...."
внучка:
-а чего ранее на фарш не пустили?
- а им платят достойно!
(не дословно)
что делать? разговаривать!!!
с дедами ещё тяжелее...
-у меня порох пенсию украл, в три раза!
гуглю курс по гуглю таки, показываю в два раза минус к доллару по кацапии и по бульбашии, со словами:
-от блин барыга, у ***** в три раза пенсионеров опустил и у батьки! всех купил!
ну, справедливости ради, не проняло его. экземпляр дрочит на жюлю, 1948 г.р.
но разговаривать нужно. ты ведь не готов мирных дебилов убивать? я не готов.
хочется конечно... но...
за журавля, которого "списали"?
может в поддержку павловского ты вышел?
ты видимо из "снесунов", которые ждут когда детей бить будут?
так не будут. ваше маленькое ***** действует по указаниям тех, которые учли ошибки.
сейчас, с 2014 нормально. вот на себя смотри - "за детей")))
тебе плевать на тех же и на подросших детей, несмотря на слив в сторону параши.
ты как остап бендер - готов ради детей, на словах)))
реально - экономику выплачивать детям. и мне. мне - чуть-чуть.
декларировать? так твои уже надекларировались.
водки не налью, звездуй спать.
чем больше вас сдохнет - тем воздух будет чище
Коли людей вбивали і катували то ООН навіть стурбованість та занепокоєння не висловила.