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Новини За кордоном Революція в Білорусі
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Білорусь (5972) ООН (2767) права людини (576) Бачелет Мішель (13)

Білоруські силовики катували, гвалтували та вбивали затриманих на масових протестах, - ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруські силовики катували, гвалтували та вбивали затриманих на масових протестах, - ООН

Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет висловила стурбованість придушенням інакомислення в Білорусі з боку режиму Лукашенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Голосу Америки".

У звіті, представленому на сесії Ради з прав людини в ООН у Женеві, зібрано дані про порушення прав людини в Білорусі з травня 2020 року.

За словами Бачелет, "уряд" Білорусі відмовив експертам ООН у допомозі щодо проведення розслідування, результати якого вона охарактеризувала як "шокуючі".

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"Я глибоко стурбована все більш жорсткими обмеженнями основних громадянських свобод, включно з рейдами поліції на організації, що представляють громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації, а також арештами і кримінальним переслідуванням правозахисників та журналістів", - заявила верховний комісар ООН із прав людини.

У звіті наголошується, що наразі в Білорусі понад 650 політв'язнів.

Минулого року, за даними ООН, було затримано близько 500 журналістів, щонайменше 68 із яких зазнали жорстокого поводження.

Мішель Бачелет також висловила стурбованість повідомленнями про жорстоке поводження і тортури, яким піддавалися заарештовані білоруси, зокрема і неповнолітні. Щонайменше четверо протестувальників померли під час утримання під вартою в міліції, йдеться у звіті.

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В ООН також надходили повідомлення про сексуальне насильство, скоєне співробітниками правоохоронних органів, насамперед, але не виключно, щодо до жінок і дівчаток. За словами Бачелет, йдеться про сексуальне насильство, погрози сексуального насильства, психологічне насильство і сексуальні домагання  як щодо жінок, так і чоловіків.

Після президентських виборів 2020 року тисячі людей втікали до сусідніх країн в пошуках притулку.

"Посол Білорусі в ООН в Женеві Юрій Амбразевіч, коментуючи доповідь, заявив, що експерти проігнорували в ній позицію уряду Білорусі", - наголошується в публікації.
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Топ коментарі
+11
От ти, взагалі, нормальна людина? Мова йде про взагалі іншу країні з її проблемами. Що рефлекс спрацював? Тяв-Тяв. З будки. Яку сам збудуав.
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25.09.2021 23:30
+7
Ой... хлопчики, які ви кумедні. Кацапію в Україні будують вже не одне сторіччя. А от не виходить. Карма така...Ну не будуть тут ніколи царі, особливо кацапські Бо ми своїх недогетьманів завжди самі, через козацький суд вбивали (і правильно робили). Ну така от історія...
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25.09.2021 23:53
+6
Другая страна? В Украине строят даже не бацькократию, а путинизм в чистейшем проявлении. И проблемы здесь будут даже посерьезнее, чем в России.
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25.09.2021 23:39
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Готуйте, зебобики, дупы, раз не смогли приготовить разум
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25.09.2021 23:19 Відповісти
От ти, взагалі, нормальна людина? Мова йде про взагалі іншу країні з її проблемами. Що рефлекс спрацював? Тяв-Тяв. З будки. Яку сам збудуав.
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25.09.2021 23:30 Відповісти
Другая страна? В Украине строят даже не бацькократию, а путинизм в чистейшем проявлении. И проблемы здесь будут даже посерьезнее, чем в России.
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25.09.2021 23:39 Відповісти
Де це твій дружбан Джамал подівся? Той самий мєнт, що в захваті від Лукашенка і закликав розстрілювати всіх хто проти Зеленського?
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25.09.2021 23:39 Відповісти
Ой... хлопчики, які ви кумедні. Кацапію в Україні будують вже не одне сторіччя. А от не виходить. Карма така...Ну не будуть тут ніколи царі, особливо кацапські Бо ми своїх недогетьманів завжди самі, через козацький суд вбивали (і правильно робили). Ну така от історія...
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25.09.2021 23:53 Відповісти
А історія каже інше. І я спостерігаю як нарід вибрав собі популярного російського клоуна.
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26.09.2021 00:04 Відповісти
а скажи, хотелось бы иметь специфический типа "автомат газировки", который бы тугодогоняемого жителя страны с паспортом слегка воспитывала, а туговоспитуемому помогала донести чемоданы на вокзал?

блин, я бы даже нормальную купюру в такой автомат засовывал бы
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26.09.2021 00:26 Відповісти
Только таким тварям автомат надо к виску прикладывать, а если не понимают то в дупу. Ну а если совсем не поняли то плавное движение указательным пальцем...
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26.09.2021 00:42 Відповісти
сережа, по человечески, на эмоциях - соглашусь.

только это будет средний век. и со средним веком мы не придем куда хотим.

это как мне "переселенец" полгода назад выражал мысль на тему:" хотели бы освободить донбасс - давно бы уже освободили бы!"

я настолько обалдел, что так и не спросил:

- а кого бы потом, со временем, в гааге судили бы ? меня? моих вышестоящих командиров?

есть Закон. херовый- как про олигархов, хороший - как про восьми часовой рабочий день.... это Закон.

или ты, серёжа, способен отличить мирное население от террористов на расстоянии уверенного поражения невзирая на отсутствие/наличие оружия в руках?

разница есть! для не зебилов
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26.09.2021 00:56 Відповісти
Я же сказал, если не понимают. У нас столько быдла совкового еще осталось в третьем поколении... Только сегодня толкового рукастого деда видел, поговорил. Так он до сих пор про базы НАТО в Крыму и правильно тупин его захватил, и Порох развязал войну и алкашей которые на фронт только идут. Что с такими делать?
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26.09.2021 01:53 Відповісти
конечно хочется купить тазик и цемент, но....

блин...

вчера посмотрел наш фильм "плохая дорога" 2020 г., ранее про него не слышал.

в одной из сюжетных линий бабка пришла на улицу к внучке(лет 14), которая вроде укропа любит, действие на ОРДЛО, и между делом бабка грузит, в частности:"нас они на котлеты через мясорубку...."

внучка:

-а чего ранее на фарш не пустили?

- а им платят достойно!

(не дословно)

что делать? разговаривать!!!

с дедами ещё тяжелее...

-у меня порох пенсию украл, в три раза!

гуглю курс по гуглю таки, показываю в два раза минус к доллару по кацапии и по бульбашии, со словами:

-от блин барыга, у ***** в три раза пенсионеров опустил и у батьки! всех купил!

ну, справедливости ради, не проняло его. экземпляр дрочит на жюлю, 1948 г.р.

но разговаривать нужно. ты ведь не готов мирных дебилов убивать? я не готов.
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26.09.2021 02:13 Відповісти
меня тоже многое цепляет(Киев/Чернигов/Житомир)

хочется конечно... но...
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26.09.2021 02:21 Відповісти
Про закон і гаагу -- Якби радянська влада думала про мирне населення, то німці б перемогли. А так свої підірвали Дніпрогес, бомбили міста і села, сотнями тисяч топили беззбройних солдат у Дніпрі, стріляючи їм у спину... А тепер щороку святкують "великую пабеду". А після перемоги мільйони гноїли в гулагах. І нічого -- в гаазі побєдітілєй не судили. Бо победителей не судять.
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26.09.2021 09:49 Відповісти
Ксюха, так ты бы в 14м на востоке поступила бы по своему разумению. Что тебе мешало? Победительница, в равнении на совок)))
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26.09.2021 09:54 Відповісти
Кожна гнида, яка випадково попала на крісло гетьмана, повинна самовбитись - така у нас традиція.
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26.09.2021 00:32 Відповісти
Не обращайте внимания. Это деревенский дурачок, его здесь все знают.
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26.09.2021 12:34 Відповісти
Чули сябри? Занепокоєність і стурбованість. Поки самі не навчитесь палити шини і йти на покидків, нічого не зміниться. У нас теж не все вийшло, але ми їх *******. Далі ще буде.
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25.09.2021 23:21 Відповісти
буде. с вами буде как в беларуси.
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25.09.2021 23:48 Відповісти
Ніколи!!! Ми вийшли за своїх дітей, обурені за їх побиття. Потім додалось вимог. Потім витурили владу. Потім війна з кацапами. І досі війна. Але ми переможемо. Бо правда за нами.
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26.09.2021 00:01 Відповісти
чуешь, ты на банковую за азовцев в блиндаже выходил?

за журавля, которого "списали"?

может в поддержку павловского ты вышел?

ты видимо из "снесунов", которые ждут когда детей бить будут?

так не будут. ваше маленькое ***** действует по указаниям тех, которые учли ошибки.
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26.09.2021 00:17 Відповісти
Слухай сюди. Коли побили дітей на Майдані - поїхали відразу з ранку під згорівші потім автозаки. Тоді ще ніяких доброб
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26.09.2021 00:23 Відповісти
добробатів не було. Встали відразу. За тих побитих за правду дітей. І за їх майбутнє..
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26.09.2021 00:26 Відповісти
очень просто. мало бабла кацапами было вкинуто в пропресовку, в пропаганду.

сейчас, с 2014 нормально. вот на себя смотри - "за детей")))

тебе плевать на тех же и на подросших детей, несмотря на слив в сторону параши.

ты как остап бендер - готов ради детей, на словах)))

реально - экономику выплачивать детям. и мне. мне - чуть-чуть.
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26.09.2021 00:30 Відповісти
кацоспам
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26.09.2021 00:33 Відповісти
да, ты такой))
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26.09.2021 00:46 Відповісти
А раскажитє как вы в своєй удмуртии галасавали, спрасил первый национальній анал. І хто у вас гідрант?
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26.09.2021 00:50 Відповісти
мне плевать на вашу удмуртию, башкирию, мордовию, и на тебя
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26.09.2021 00:57 Відповісти
Та раді бога, здєлайте прівівкі і шо б вы жилі в добрых руках.
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26.09.2021 01:09 Відповісти
у меня порядок.
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26.09.2021 01:17 Відповісти
І стадебільность. Не продовжуй.
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26.09.2021 01:20 Відповісти
вставатель, чё надо?

декларировать? так твои уже надекларировались.

водки не налью, звездуй спать.
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26.09.2021 01:22 Відповісти
А шо такоє? Скрєпи задєлі?Так ми і челюсті вправляєм. І поламаний хребет... Ну тут не всігда... Чогось мруть кацапи. Яка біда ....От прямо зараз єнот пробіг.
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26.09.2021 01:34 Відповісти
та мне плевать как на кацапов, так и на тебе подобных)))

чем больше вас сдохнет - тем воздух будет чище
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26.09.2021 01:50 Відповісти
Угу. Бумєрангом же по хлєбалу прилетить.
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26.09.2021 01:55 Відповісти
вставай, офицер ФСБ вызывает!
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26.09.2021 02:15 Відповісти
Здохніть гниди. І автоматна черга
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26.09.2021 02:28 Відповісти
Выходила диванная....ты уже скоро 3 года как ботинки Зельцу предателю и всему его кварталу 95 с ермаками чистишь .Чего не выходишь,сметун скрепный?(( Таких лохов как ты Янукович с *********** развели в 2014 и ВСЮ кассу Украины уволокли.Януку деньги ...лаптям Крым.А тебе дурню орден на грудь....за помощь.Просто ФАКТ.
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26.09.2021 06:10 Відповісти
неправда - тока шарики лопали....
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25.09.2021 23:45 Відповісти
Шарики ты на коленях перед блэками губами своимилопаешь,блм-щик ...ржунемогу)))
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26.09.2021 06:22 Відповісти
*** еще одно недоразумение - у вас фестиваль сегодня?
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26.09.2021 06:24 Відповісти
Мишель Бачелет выразила обеспеченность /В консерватории занятия по истории музыки. Преподаватель поднимает задремавшего студента и просит назвать известных ему композиторов. Тот спросонья не может сообразить, стоит и смотрит на товарища. Товарищ хлопает книгой по столу. - Бах! . . - Правильно, а еще? Шуршание бумаги. - Лист... - Хорошо, а кого-нибудь посовременнее? - Членников! - Не Членников, а Хренников. А вы, Петров, спрячьте и не смущайте девушек своей подсказкой!
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25.09.2021 23:49 Відповісти
Люблю музыкальные анекдоты!
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26.09.2021 08:46 Відповісти
Нічого дивного, Білорусь - це поліцейська країна, а далі буде ще гірше. Циган дозволив вже навіть військовим вбивати свій народ. Диктатори дуже ********** застосовувати армію проти своїх громадян, це їхній коник, поліції їм вже мало.
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25.09.2021 23:57 Відповісти
Так что именно эта Бачелет выразила в первом абзаце : обеспеченность или обеспокоенность?
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26.09.2021 00:06 Відповісти
обеспеченность = обеспокоенность.или нє?
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26.09.2021 00:22 Відповісти
гестапо корчится в гробу и плачет...
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26.09.2021 00:44 Відповісти
Это фашистский режим! До кого-то это ещё не дошло?
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26.09.2021 01:21 Відповісти
Дошло, тим патріотам, які сидять у нас по тюрмах.
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26.09.2021 10:10 Відповісти
У нас скоро буде вже не краще ніж в Белоруссії.
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26.09.2021 08:53 Відповісти
"у нас свой путь", - кричали долпоепы, даря цветочки своим палачам
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26.09.2021 10:46 Відповісти
Організація на яку ніхто не звертає уваги. Тільки великі, середні та малі стурбованості.
Коли людей вбивали і катували то ООН навіть стурбованість та занепокоєння не висловила.
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27.09.2021 07:38 Відповісти
 
 