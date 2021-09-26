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Глава МЗС РФ Лавров пов'язав невизнання світом російських виборів в окупованому Криму з Мінськими угодами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава МЗС РФ Лавров пов'язав невизнання світом російських виборів в окупованому Криму з Мінськими угодами

Заяви низки країн про невизнання виборів до Держдуми, які Росія провела в окупованому Криму, - "спроба відвернути увагу від провалу Києва щодо виконання Мінських угод".

Таку думку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на пресконференції за підсумками візиту в Нью-Йорк на 76-ту сесію Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС.

"Те, що зараз вхопилися за цю кримську тему, зокрема гарячкове скликання так званої "Кримської платформи" в Києві і галас із приводу голосування, я думаю, що це - спроба відвернути увагу від того, що Київ на чолі з президентом [Володимиром] Зеленським ганебно провалив свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей стосовно подолання внутрішньоукраїнського конфлікту на сході цієї країни", - заявив він.

Лавров також знову повторив тезу російської влади про те, що "питання Криму закрито".

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"Друга причина, чому вони це роблять, напевно, це просто дипломатичний непрофесіоналізм, відсутність зовнішньополітичного професіоналізму, бо професіонали прекрасно розуміють, що питання з Кримом закрито раз і назавжди", - цитує главу російського МЗС інформаційне агентство.

Нагадаємо, 17-19 вересня в Росії відбулися вибори до Державної думи. За численними свідченнями, голосування й підрахунок голосів відбувались із масштабними фальсифікаціями.

Євросоюз, США й інші країни засудили масові порушення. Вони також заявили про часткове невизнання результатів виборів, зокрема через участь у голосуванні населення окупованих Росією Криму та частини Донецької і Луганської областей України.
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Топ коментарі
+12
Свежая фотка Лошади...


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26.09.2021 00:04
+6
на скачки мерина выставить - ставлю сигару оно не доскачет до финиша...
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26.09.2021 00:00
+6
Знімайте з дохлої коняки підкови. Вона вже - все...
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26.09.2021 00:07
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25.09.2021 23:59 Відповісти
на скачки мерина выставить - ставлю сигару оно не доскачет до финиша...
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26.09.2021 00:00 Відповісти
Та посыпать эту лошадь коксом и она сама себя загоняет в чистом поле.
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26.09.2021 00:53 Відповісти
ну или два ведра мельдония нечесаному похлебать...
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26.09.2021 00:56 Відповісти
Свежая фотка Лошади...


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26.09.2021 00:04 Відповісти
Знімайте з дохлої коняки підкови. Вона вже - все...
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26.09.2021 00:07 Відповісти
Не признать выборы в Крыму - пустая болтовня на уровне озабоченностей . Вместо того , чтобы полностью не признать выборы из-за Крыма . На такое пойти и не охота и страшно . Деньги не пахнут .
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26.09.2021 00:07 Відповісти
************ на це не піде.
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26.09.2021 00:20 Відповісти
Эй ребята, снимите-ка с него шкуру! (с)

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26.09.2021 00:09 Відповісти
Эта шкура побита молью и опарышем и ни на что не годится . Эту дохлую лошадь нужно просто вывезти на скотомогильник.
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26.09.2021 00:55 Відповісти
Выдали паспорта на оккупированных территориях в нарушение всех международных норм., и обвиняют Украину . Мрази .
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26.09.2021 00:26 Відповісти
це Хуцпа.


Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»[2], «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»[1].

У гумористичній книзі Лео Росте висловлюється думка[3], що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення. Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота[4].
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26.09.2021 12:29 Відповісти
Хуцпа- это на каком языке ? В украинском есть такое слово ?
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26.09.2021 12:37 Відповісти
це їдиш, значення - безсоромне нахабство
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26.09.2021 12:39 Відповісти
Атаковали дронами. Белорусские партизаны сбросили на базу ОМОНа горючую смесь

Атаковали дронами. Белорусские партизаны сбросили на базу ОМОНа горючую смесь
Группа "Чорны Бусел" заявляет, что все объекты белорусских силовиков могут стать "потенциальной целью для их следующих акций".

Группа "Чорны Бусел" сбросила на базу ОМОНа в Минске две емкости по 5 литров с зажигательной смесью. Об этом сообщается в Telegram-канале "Буслы ляцяць".

Заявляется, что объектом атаки стала база ОМОН в Минске по адресу ул. Героев 120-й дивизии. Сброс был совершен сегодняшним утром (25 сентября). Попадание в цель сопровождалось "громкими хлопками и вспышками". Интервал между сбросами составил около 20 секунд.

"В соседних омоновских домах проснулось все змеиное кубло. Стрелками на карте обозначены попадания. Хваленое луковское ПВО не в состоянии прикрыть даже напичканный режимными объектами район", - указывается в публикации.

Дополнительно указывается, что все ведомственные объекты Министерства внутренних дел Беларуси, недвижимость и автомобили силовиков являются потенциальными целями следующих акций. Поэтому они "настоятельно рекомендуют" не ставить свой транспорт в районе подобных объектов.

На момент написания новости белорусские силовики на своих информационных каналах не комментировали ситуацию.

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Добавим, что вероятнее всего гражданскую версию дрона переделали для сброса подобного рода веществ.

https://antikor.com.ua/articles/487209-atakovali_dronami._belorusskie_partizany_sbrosili_na_bazu_omona_gorjuchuju_smesj
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26.09.2021 00:29 Відповісти
Дай Бог сябрам всех тараканов передавить!
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26.09.2021 00:37 Відповісти
Теперерь за любой дрон незарегестрированный в милиции и кгб будут 20 лет давать
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26.09.2021 07:43 Відповісти
Там другая реальность, правда из газеты ПРАВДА
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26.09.2021 00:29 Відповісти
Якого біса Московити лізуть сюди що мало відгебли можна повторити Українська зимля їх усіх прийме якщо вони її так хочуть ласкаво просимо
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26.09.2021 00:38 Відповісти
ошиблись вы ребята на 5 лет так точно - исправляйте косяк...
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26.09.2021 00:52 Відповісти
я не розумію, нафіга обговорювати маячню цих шарлатанів-фуфлометів Шарікових, якщо це обговорення на них не впливає? Хіба не можна сказати одразу: "оближним брехунам в цивілізованому суспільстві місця нема!"
Але це має сказати весь світ... І не яшкатись з цими Гебельсами і Адольфами... з ****** та уйлостаном, короче. Досвід же ж є! - що не можна допускати таким ставати на ноги!
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26.09.2021 00:56 Відповісти
унылую лошадь на скотобойню !
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26.09.2021 06:20 Відповісти
Унылая лошадь всякий раз убеждает сам себя в том, что вопрос Крыма закрыт, а он и не думает закрываться. Гггг. В конечном итоге он закроется тогда, ворованное вернётся хозяину
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26.09.2021 07:21 Відповісти
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26.09.2021 08:53 Відповісти
Когда какой-то вопрос действительно окончательно закрыт, никто не повторяет это, как мантру, восьмой гол подряд.))
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26.09.2021 10:20 Відповісти
Как у Булгакова,, косящиеся от постоянного вранья глаза,,Разглядывая рожу лошади - единственная мысль:,,дебил.......*****,, Кто или что живет на территории , которая когда-то называлась страной трудно даже предположить- включён обратный процесс , движение к андрофагам.
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26.09.2021 10:52 Відповісти
"Вторая причина, почему они это делают, наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда" - только рашистские внешнеполитические бараны не понимают,что закрывая вопрос оккупированого украинского Крыма ,они ,тем самым закрывают рабсею от остального мира(2050 год.Заявление МИД Китая -"Вопрос с Сибирью и Дальним Востоком закрыт раз и навсегда")
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26.09.2021 11:40 Відповісти
ТУПОЙ КОНЬ !) ЧЕГО ЕГО НЕ УБИЛИ ВМЕСТО ПОСЛА В ТУРЦИИ !?)
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26.09.2021 13:14 Відповісти
 
 