Глава МЗС РФ Лавров пов'язав невизнання світом російських виборів в окупованому Криму з Мінськими угодами
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Заяви низки країн про невизнання виборів до Держдуми, які Росія провела в окупованому Криму, - "спроба відвернути увагу від провалу Києва щодо виконання Мінських угод".
Таку думку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на пресконференції за підсумками візиту в Нью-Йорк на 76-ту сесію Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС.
"Те, що зараз вхопилися за цю кримську тему, зокрема гарячкове скликання так званої "Кримської платформи" в Києві і галас із приводу голосування, я думаю, що це - спроба відвернути увагу від того, що Київ на чолі з президентом [Володимиром] Зеленським ганебно провалив свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей стосовно подолання внутрішньоукраїнського конфлікту на сході цієї країни", - заявив він.
Лавров також знову повторив тезу російської влади про те, що "питання Криму закрито".
"Друга причина, чому вони це роблять, напевно, це просто дипломатичний непрофесіоналізм, відсутність зовнішньополітичного професіоналізму, бо професіонали прекрасно розуміють, що питання з Кримом закрито раз і назавжди", - цитує главу російського МЗС інформаційне агентство.
Нагадаємо, 17-19 вересня в Росії відбулися вибори до Державної думи. За численними свідченнями, голосування й підрахунок голосів відбувались із масштабними фальсифікаціями.
Євросоюз, США й інші країни засудили масові порушення. Вони також заявили про часткове невизнання результатів виборів, зокрема через участь у голосуванні населення окупованих Росією Криму та частини Донецької і Луганської областей України.
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Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»[2], «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»[1].
У гумористичній книзі Лео Росте висловлюється думка[3], що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення. Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота[4].
Атаковали дронами. Белорусские партизаны сбросили на базу ОМОНа горючую смесь
Группа "Чорны Бусел" заявляет, что все объекты белорусских силовиков могут стать "потенциальной целью для их следующих акций".
Группа "Чорны Бусел" сбросила на базу ОМОНа в Минске две емкости по 5 литров с зажигательной смесью. Об этом сообщается в Telegram-канале "Буслы ляцяць".
Заявляется, что объектом атаки стала база ОМОН в Минске по адресу ул. Героев 120-й дивизии. Сброс был совершен сегодняшним утром (25 сентября). Попадание в цель сопровождалось "громкими хлопками и вспышками". Интервал между сбросами составил около 20 секунд.
"В соседних омоновских домах проснулось все змеиное кубло. Стрелками на карте обозначены попадания. Хваленое луковское ПВО не в состоянии прикрыть даже напичканный режимными объектами район", - указывается в публикации.
Дополнительно указывается, что все ведомственные объекты Министерства внутренних дел Беларуси, недвижимость и автомобили силовиков являются потенциальными целями следующих акций. Поэтому они "настоятельно рекомендуют" не ставить свой транспорт в районе подобных объектов.
На момент написания новости белорусские силовики на своих информационных каналах не комментировали ситуацию.
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Добавим, что вероятнее всего гражданскую версию дрона переделали для сброса подобного рода веществ.
https://antikor.com.ua/articles/487209-atakovali_dronami._belorusskie_partizany_sbrosili_na_bazu_omona_gorjuchuju_smesj
Але це має сказати весь світ... І не яшкатись з цими Гебельсами і Адольфами... з ****** та уйлостаном, короче. Досвід же ж є! - що не можна допускати таким ставати на ноги!