Глава МЗС РФ Лавров пов'язав невизнання світом російських виборів в окупованому Криму з Мінськими угодами

Заяви низки країн про невизнання виборів до Держдуми, які Росія провела в окупованому Криму, - "спроба відвернути увагу від провалу Києва щодо виконання Мінських угод".

Таку думку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на пресконференції за підсумками візиту в Нью-Йорк на 76-ту сесію Генасамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС.

"Те, що зараз вхопилися за цю кримську тему, зокрема гарячкове скликання так званої "Кримської платформи" в Києві і галас із приводу голосування, я думаю, що це - спроба відвернути увагу від того, що Київ на чолі з президентом [Володимиром] Зеленським ганебно провалив свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей стосовно подолання внутрішньоукраїнського конфлікту на сході цієї країни", - заявив він.

Лавров також знову повторив тезу російської влади про те, що "питання Криму закрито".

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"Друга причина, чому вони це роблять, напевно, це просто дипломатичний непрофесіоналізм, відсутність зовнішньополітичного професіоналізму, бо професіонали прекрасно розуміють, що питання з Кримом закрито раз і назавжди", - цитує главу російського МЗС інформаційне агентство.

Нагадаємо, 17-19 вересня в Росії відбулися вибори до Державної думи. За численними свідченнями, голосування й підрахунок голосів відбувались із масштабними фальсифікаціями.

Євросоюз, США й інші країни засудили масові порушення. Вони також заявили про часткове невизнання результатів виборів, зокрема через участь у голосуванні населення окупованих Росією Криму та частини Донецької і Луганської областей України.