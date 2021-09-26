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Нардеп ОПЗЖ Шуфрич купив 60% акцій "Першого незалежного", створеного співробітниками "каналів Медведчука"

Новини Цензор.НЕТ Події

Нардеп ОПЗЖ Шуфрич купив 60% акцій

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя", голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний". Його створили колишні співробітники підсанкційних каналів, яких пов'язують із однопартійцями Шуфрича - Тарасом Козаком та Віктором Медведчуком.

Про це 24 вересня повідомила пресслужба Шуфрича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Як пояснив політик, своїми діями він хоче "підтримати журналістський колектив у його прагненні говорити правду, якою б  вона не була". Також Шуфрич підписав "згоду про своє невтручання в редакційну політику журналістського колективу".

Як уточнив сайт одного з підсанкційних телеканалів "112 Україна", Шуфричу належить 60% акцій "Першого незалежного", решта 40% перебувають у власності трудового коллективу.

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Також журналісти телеканалу передали Шуфричу листа з проханням про захист. Політик зі свого боку пообіцяв, що "зробить все можливе, щоб допомогти журналістам".

За тиждень до придбання Шуфричем мажоритарної частки "Першого незалежного" стало відомо, що Службу безпеки України зацікавила структура власності телеканалу та попросила Нацраду з питань телебачення та радіомовлення провести перевірку.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) про введення санкцій проти Тараса Козака - народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" і соратника Віктора Медведчука.

Під санкції потрапили і 8 компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Формально їх пов'язували з Козаком, але неофіційно також і з Медведчуком. В Офісі Президента заявляли, що підставою для блокування каналів стали отримані РНБО від СБУ докази їхнього тривалого фінансування з Росії.

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У кінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone і "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його відключили зі супутника. Зараз він мовить тільки в YouTube.

 "Перший незалежний" очолили співробітники підсанкційних телеканалів - "112 Україна", NewsOne і ZIK. Телеканал був у власності компанії "Тайм медіа", засновником і керівником якої є Роман Любицький.

Проте 24 лютого змінився власник каналу - ним стало товариство з обмеженою відповідальністю "Медіахолдинг новини". Компанія 18 лютого зареєструвала 100 працівників "каналів Медведчука".

Саме про нього перед цим писав міністр культури Олександр Ткаченко, зазначивши, що "Медведчук і Ко шукають юридичні способи, щоб знову запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір".

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Згідно з Єдиним державним реєстром, розмір внеску до статутного фонду каналу становить 375 тисяч гривень, хоча статутний капітал "Медіахолдинг новини" - 100 гривень.

Як пише "Детектор.Медіа", поки що незрозуміло, співвласником якої саме компанії стане Шуфрич - "Тайм медіа" або "Медіахолдинг новини". У реєстрі поки що не відображені зміни структури їхньої власності.
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Топ коментарі
+11
А коли казав про "божий Крим", то чий був козак?
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26.09.2021 01:43
+8
заборонити кпрс; треба заборонити і опзж та інші ригопохідні.
Але для цього потрібен Пастор...
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26.09.2021 01:21
+8
Андрій Смолій



Не вболівав ні за кого.
І не кажіть, що «Усик» це за Україну.

Так, вчора була його перемога як спортсмена, але навряд це перемога України.
Бо для того, щоб перемагала Україна - мають бути українські цінності і хоч трохи української душі.

Я не знаю що українського в Усику? Можливо постійні випади проти ПЦУ чи пропаганда кремлівських попів, що знищували країну на сході? Можливо дружба з Медведчуком та Марченко чи невизнання агресії РФ проти України?

Саме тому я не вболіваю ні за кого. Бо вийти один раз з українським прапором раз в рік і потім наступний рік гидити Україну і відпрацьовувати російську пропаганду - це різні речі.

Вибачте, якщо образив чиїсь почуття. Але для мене Україна та її символи мають бути УКРАЇНСЬКИМИ. За духом, думками та діями, протягом всього життя.

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26.09.2021 10:53
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Зловити цих "нєзавісімих журналістів" за язика і закрити чергову кацапську клоаку. Зеленський не Петро, бавитися не буде з сепарами.
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26.09.2021 01:15 Відповісти
заборонити кпрс; треба заборонити і опзж та інші ригопохідні.
Але для цього потрібен Пастор...
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26.09.2021 01:21 Відповісти
А СН не треба забороняти ? Якщо ми не могли зробити в 1991 р. мораторій на членів КПСС, то тепер треба робити мораторій на СН, ОПЗЖ, та ПР. найменш на 5 років.
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26.09.2021 12:49 Відповісти
не олигарх, не падло ни разу...
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26.09.2021 01:23 Відповісти
В жопу и опзж и шуфрича! Цензор где новость о победе Усика? Отмечаем?
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26.09.2021 01:25 Відповісти
пусть лучше "Саша-молодец" вразумительно ответит чей Крым? ватник, даже обмотанный с ног до головы украинским флагом и даже танцующий гопак на людях, остается ватником не зависимо от его фамилии...
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26.09.2021 11:26 Відповісти
Кто хотел, тот нашёл способ посмотреть.
Отличный бой.
Саша, МОЛОДЕЦ!
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26.09.2021 01:31 Відповісти
Дякую Олександру Усику за цей бій та перемогу в ньому. Наш козак!
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26.09.2021 01:36 Відповісти
А коли казав про "божий Крим", то чий був козак?
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26.09.2021 01:43 Відповісти
В нього часом проскакують якісь приколи, як і у Кличка і в Ломаченка...
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26.09.2021 01:47 Відповісти
Думаю ты услышишь ответ: "А какая разница"
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26.09.2021 01:48 Відповісти
Андрій Смолій



Не вболівав ні за кого.
І не кажіть, що «Усик» це за Україну.

Так, вчора була його перемога як спортсмена, але навряд це перемога України.
Бо для того, щоб перемагала Україна - мають бути українські цінності і хоч трохи української душі.

Я не знаю що українського в Усику? Можливо постійні випади проти ПЦУ чи пропаганда кремлівських попів, що знищували країну на сході? Можливо дружба з Медведчуком та Марченко чи невизнання агресії РФ проти України?

Саме тому я не вболіваю ні за кого. Бо вийти один раз з українським прапором раз в рік і потім наступний рік гидити Україну і відпрацьовувати російську пропаганду - це різні речі.

Вибачте, якщо образив чиїсь почуття. Але для мене Україна та її символи мають бути УКРАЇНСЬКИМИ. За духом, думками та діями, протягом всього життя.

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26.09.2021 10:53 Відповісти
Невероятно, на одном дыхании! Весь бой как одна секунда. Всех с Победой! Просто нет слов
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26.09.2021 01:37 Відповісти
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26.09.2021 01:41 Відповісти
Получил удовольствие от боя. Поздравляю Усика, заслужил!
Фьюри и ещё Уайдера надо победить.
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26.09.2021 01:38 Відповісти
WBA Super, IBF, WBO, IBO
Всех поздравляю! Что что, а бокс - это прям наш национальный вид спорта получается. С победой !
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26.09.2021 01:39 Відповісти
путин *****
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26.09.2021 01:43 Відповісти
и все таки пересмотрите линк - вы не в церкви, вас не обидят...
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26.09.2021 01:59 Відповісти
)(уйло путин
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26.09.2021 05:58 Відповісти
Быть Шуфричу в очередной раз битым. Сам нарывается.
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26.09.2021 01:48 Відповісти
тебе главное о ***** не забыавть - Бутусов тут точно не причем...
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26.09.2021 01:52 Відповісти
Иди к тем, кому твоё мнение интересно.
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26.09.2021 01:55 Відповісти
Если не собирается вмешиваться в редакционную политику, то зачем ему контрольный пакет?
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26.09.2021 02:12 Відповісти
вот чем заканчиваются "типа санкции" СНБО
Теперь посмотрим на действие фейкового "типа закона об олигархах"
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26.09.2021 05:56 Відповісти
пора трясти и репу чистить цыгану шуфричу...откуда этот олигофрен стока бабок то зеленых поимел, наверняка коней по селам пи..дил и продавал?
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26.09.2021 08:27 Відповісти
жаль падлу в Одессе не добили.....
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26.09.2021 09:48 Відповісти
Шуфрич теперь олигарх или ещё нет?
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26.09.2021 10:04 Відповісти
А шо там по олігархах?
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26.09.2021 10:26 Відповісти
Зажопники придбали 60% жомової ями.
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26.09.2021 11:21 Відповісти
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26.09.2021 12:31 Відповісти
И какая разница Медведчук или Шуфрич? There is not much choice `tween `em.
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26.09.2021 12:45 Відповісти
ОПЗЖ единственная вменяемая партия.
зебилы и порохоботы выласте на тык и оттуда кукарекайте.
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26.09.2021 17:06 Відповісти
К рашистскому канал " Наш" добавился теперь и еще один . Как говорится " ну нет у нас методов против Кости Сапрыкина, Медведчуков, Шуфричей, Рабиновичей.."
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26.09.2021 19:22 Відповісти
 
 