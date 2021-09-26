Постпред України Кислиця про виступ Лаврова на Генасамблеї ООН: Зашкалювання цинізму і блюзнірства

Постійний представник України Сергій Кислиця застеріг від ознайомлення з виступом міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку дипломата.

"Якби не зашкалювання цинізму і блюзнірства, то варто було б вивчати, розбирати на тези всю цю купу думок представника Путіна в ООН, але це реально все "пластик ", якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права. Проте як перелік зон боротьби із Заходом, США, ЄС, демократією і свободою, то тоді, справді, варто послухати ... Тільки не забувайте про ментальну гігієну під час і після ознайомлення з цим дурманом ", - зазначив Кислиця.

Виступаючи на 76-й сесії ГА ООН 25 вересня, Лавров в демагогічній манері розкритикував країни Заходу за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах і недотримання міжнародного права, передає Укрінформ. При цьому згадав про окупацію Криму, яку назвав "возз'єднанням" з Росією.

Читайте також: Кулеба про те, чому риторика України в ООН стала жорсткішою: "Нас не хотіли чути"

"Що вже говорити про міжнародне право, коли Москва зробила спробу незаконно анексувати Крим, окупувала його, а зараз продовжує збройну агресію на Сході України ... Правила - ніщо, міжнародне право - все", - іронічно зауважив Кислиця.