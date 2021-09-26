Постпред України Кислиця про виступ Лаврова на Генасамблеї ООН: Зашкалювання цинізму і блюзнірства
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Постійний представник України Сергій Кислиця застеріг від ознайомлення з виступом міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на Генасамблеї ООН.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку дипломата.
"Якби не зашкалювання цинізму і блюзнірства, то варто було б вивчати, розбирати на тези всю цю купу думок представника Путіна в ООН, але це реально все "пластик ", якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права. Проте як перелік зон боротьби із Заходом, США, ЄС, демократією і свободою, то тоді, справді, варто послухати ... Тільки не забувайте про ментальну гігієну під час і після ознайомлення з цим дурманом ", - зазначив Кислиця.
Виступаючи на 76-й сесії ГА ООН 25 вересня, Лавров в демагогічній манері розкритикував країни Заходу за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах і недотримання міжнародного права, передає Укрінформ. При цьому згадав про окупацію Криму, яку назвав "возз'єднанням" з Росією.
"Що вже говорити про міжнародне право, коли Москва зробила спробу незаконно анексувати Крим, окупувала його, а зараз продовжує збройну агресію на Сході України ... Правила - ніщо, міжнародне право - все", - іронічно зауважив Кислиця.
Будь ласка, зачекайте...
Всех с Победой!
Всем спокойной ночи.
Кислица, тебе тоже.
Вся система маленького зеленого построена на бесконечном противостоянии с цивилизаций людей. Самих русских, просто как лошкальных лошаров используют по назначению, это страна изгой, страна - жертва, страна попавшая под осеменение другой формой жизни. Ни чего не поделаешь, пока моквореченск не изменится, не высохнет моквобадское болото в мозгах самих русских, ничего не изменится. Ну ни че го!!
Та часть системы контролируется ими. Все, как бы вы не плясали навприсядку с кокошниками до дубарей не дойдет. Система контролирует все. А вы знаете как она выглядит????
Как......пауза......взбитытый запутаный плавающий комок волос -нитей. Система сама имеет ограниченный ресурс и рано или поздно умирает. Это тот же глобстер, который вы находите на пляжах.Только ее место заняла новая, как тут же, сразу же!!!...немедленно...начинает выращиваться новая. Ее вычислительный ресурс огроменно громаден. Ну вот в двух словахъ.....