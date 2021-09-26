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Постпред України Кислиця про виступ Лаврова на Генасамблеї ООН: Зашкалювання цинізму і блюзнірства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Постпред України Кислиця про виступ Лаврова на Генасамблеї ООН: Зашкалювання цинізму і блюзнірства

Постійний представник України Сергій Кислиця застеріг від ознайомлення з виступом міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку дипломата.

"Якби не зашкалювання цинізму і блюзнірства, то варто було б вивчати, розбирати на тези всю цю купу думок представника Путіна в ООН, але це реально все "пластик ", якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права. Проте як перелік зон боротьби із Заходом, США, ЄС, демократією і свободою, то тоді, справді, варто послухати ... Тільки не забувайте про ментальну гігієну під час і після ознайомлення з цим дурманом ", - зазначив Кислиця.

Виступаючи на 76-й сесії ГА ООН 25 вересня, Лавров в демагогічній манері розкритикував країни Заходу за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах і недотримання міжнародного права, передає Укрінформ. При цьому згадав про окупацію Криму, яку назвав "возз'єднанням" з Росією.

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 "Що вже говорити про міжнародне право, коли Москва зробила спробу незаконно анексувати Крим, окупувала його, а зараз продовжує збройну агресію на Сході України ... Правила - ніщо, міжнародне право - все", - іронічно зауважив Кислиця.

Постпред України Кислиця про виступ Лаврова на Генасамблеї ООН: Зашкалювання цинізму і блюзнірства 01
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Топ коментарі
+14
Ну набил Усик морду Джошуа. Ну заработал своей семье денег - мне то что? Он подкацапник. Меня его судьба не интересует.
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26.09.2021 02:02
+12
А на что Кислица рассчитывал? Что говорящая угрюмая лошадь станет посыпать голову пеплом? Нет в мире подлее, беспринципнее, наглее, хамовитей, лживее и агрессивнее существа чем кацап. Это аксиома - утверждение, которое очевидно и не требует доказательств. Да если бы и требовало, то оно уже не единожды доказано самой жизнью.
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26.09.2021 02:07
+6
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26.09.2021 08:37
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Так а про Усика новость то будет?
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26.09.2021 01:38 Відповісти
Не будет.
Всех с Победой!

Всем спокойной ночи.
Кислица, тебе тоже.
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26.09.2021 01:45 Відповісти
Что, сученок,не хочется слышать про оккупацию Крыма и подлую развязанную войну? Расплатитесь сполна ,тотальной нищетой (уже) и дезинтеграцией Засрахи ,падлы...
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26.09.2021 14:47 Відповісти
WBA Super, IBF, WBO, IBO
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26.09.2021 01:42 Відповісти
На прес-конференции говорил на УКРАИНСКОМ языке, побил самого Джошуа без вопросов - тот еле выполз с ринга, стал чемпионом мира в супер-тяжелом весе, вернул пояса Кличко, закутался во флаг Украины и поцеловал его, а потом станцевал гопак.
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26.09.2021 01:45 Відповісти
А про ДТП будут новости еще ночью? А то нечего почитат после победы Усика у Джошуа!
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26.09.2021 01:45 Відповісти
Ну набил Усик морду Джошуа. Ну заработал своей семье денег - мне то что? Он подкацапник. Меня его судьба не интересует.
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26.09.2021 02:02 Відповісти
Если человек делает хорошо свою работу , то это не означает, что он не может быть невежественным, зомбированным рабом русского мира. Испытываю к нему легкое отвращение- но талантлив , подлец....
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26.09.2021 10:34 Відповісти
Це яка концентрація глибокої стурбованності або крайнонього занепокоєння,?
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26.09.2021 01:48 Відповісти
А на что Кислица рассчитывал? Что говорящая угрюмая лошадь станет посыпать голову пеплом? Нет в мире подлее, беспринципнее, наглее, хамовитей, лживее и агрессивнее существа чем кацап. Это аксиома - утверждение, которое очевидно и не требует доказательств. Да если бы и требовало, то оно уже не единожды доказано самой жизнью.
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26.09.2021 02:07 Відповісти
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26.09.2021 08:37 Відповісти
А что вы думали, он свои тезисы толкает. Все что ему на планерке озвучило зеленое кремлевское говно и легло на бумагу. Более того, финальный текст еще зеленая тварь сама и подписала. Лошадь просто тупо ее прочитала.
Вся система маленького зеленого построена на бесконечном противостоянии с цивилизаций людей. Самих русских, просто как лошкальных лошаров используют по назначению, это страна изгой, страна - жертва, страна попавшая под осеменение другой формой жизни. Ни чего не поделаешь, пока моквореченск не изменится, не высохнет моквобадское болото в мозгах самих русских, ничего не изменится. Ну ни че го!!

Та часть системы контролируется ими. Все, как бы вы не плясали навприсядку с кокошниками до дубарей не дойдет. Система контролирует все. А вы знаете как она выглядит????
Как......пауза......взбитытый запутаный плавающий комок волос -нитей. Система сама имеет ограниченный ресурс и рано или поздно умирает. Это тот же глобстер, который вы находите на пляжах.Только ее место заняла новая, как тут же, сразу же!!!...немедленно...начинает выращиваться новая. Ее вычислительный ресурс огроменно громаден. Ну вот в двух словахъ.....
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26.09.2021 07:38 Відповісти
Русский фашизм продолжает политику уничтожения Украины ,как независимого государства.Нас должно быть более 100 миллионов, но----1-я М В, Гражданская война ,КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ, 2 Я МИРОВАЯ, ПОДНЯТИЕ ЦЕЛИНЫ(КАЗАХСТАН) (ТЮМЕНЬ ), ОСЕДАНИЕ УКРАИНЦЕВ ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В СОВ. АРМИИ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ .....И НОВАЯ ВОЙНА.ЕСЛИ МЫ СДАДИМСЯ ТО ОНИ кацапы, НАЧНУТ ОПЯТЬ НАС САЖАТЬ В СИБИРЬ,НЕ ПУСКАТЬ НАШИХ ИЗ ЭВАКУАЦИИ И Т. Д..кацапам НУЖНА СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ,А НЕ СВОБОДНАЯ УКРАИНА!!! К СОЖАЛЕНИЮ США И ЕВРОПА ОКАЗЫВАЮТ НАМ НЕ АДЕКВАТНУЮ ПОМОЩЬ АГРЕССИИ кацапов.СМЕРТЬ ФАШИСТАМ россии.СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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18.03.2022 06:17 Відповісти
 
 