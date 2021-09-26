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За минулу добу поранено одного воїна, найманці РФ чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб

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За минулу добу поранено одного воїна, найманці РФ чотири рази порушили режим

Від початку неділі, 26 вересня, російські найманці на Донбасі не порушували режим припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби, 26 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - зазначено у звіті.

При цьому збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм. Поблизу Мар’їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл українських позицій зі стрілецької зброї. У районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети. В бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння", - підкреслили в штабі.

Також читайте: Війська РФ здійснили прицільний обстріл наших позицій у районі Новолуганського з РПГ і великокаліберних мінометів, - штаб ООС

Автор: Наталя Джума
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26.09.2021 09:04 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины
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26.09.2021 10:05 Відповісти
Швидкого одужання нашому герою.
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26.09.2021 11:58 Відповісти
 
 