Разумков заявив, що вилікувався від коронавірусу і в понеділок 27 вересня виходить на роботу

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков видужав від коронавірусу. Він повертається на роботу з наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.

Спікер написав: "Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Від завтра повертаюся до звичайного режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!"

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