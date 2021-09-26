Разумков заявив, що вилікувався від коронавірусу і в понеділок 27 вересня виходить на роботу
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Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков видужав від коронавірусу. Він повертається на роботу з наступного тижня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.
Спікер написав: "Тест на коронавірус - негативний, настрій - позитивний! Від завтра повертаюся до звичайного режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!"
Топ коментарі
+19 Шрек Баблокат
показати весь коментар26.09.2021 11:52
+9 ElfsFucker
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+6 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар26.09.2021 12:03
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Хорошо, когда люди побеждают всякую гадость.
а заболел четко под дату голосования по закону "про олигархов"..
у меня соседи переболели КОВИД в легкой форме(легкие не пострадали сильно), так они неделю встать не могли с кровати - обессилены были.. а тут Петрушка "болеет" и с экранов не слазит..
Под короной в шпагате на двух стульях
достаточно посмотреть несколько в другую сторону и увидеть, что прямо сейчас исполняет Вася Гантеля, которого зеленые взяли в парламент на должность фракционного «быка» и он уже быкует, даже не понимая, чем ему это обернется. А с другой стороны, можно посмотреть на главу нынешней ВР Разумкова, который четко понимает, где пахнет жаренным и откуда надо держаться подальше.
Если кто внимательно изучит процесс принятия «закона о деолигархизации», с точки зрения того, что и как при этом делал или не делал Разумков, четко поймет, о чем идет речь. А вчерашние фотографы, штангисты, сутенеры и парикмахеры, ничего этого не понимают, да и не могут понять, поскольку для этого у них нет ни знаний, ни интеллекта. Вася Гантеля - яркий тому пример.
https://defence-line.org/2021/09/zastolnye-rechi-poslednee-delo-chast-2/