Залужний про заборгованість перед військовими: "Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони, що все буде виплачено"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Найближчим часом погасять усі заборгованості перед військовослужбовцями ЗСУ за одноразовими виплатами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, минулого тижня міністр оборони проводив нараду з цього приводу: "Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони про те, що все буде виплачено".
"За тією інформацією, яка в мене є, призупинені були знову ж таки у зв’язку з тим, що виділили коштів менше. Грошей було закладено менше спочатку в бюджеті, тому їх отримували менше. Мова ведеться про одноразові виплати, дійсно які є обов’язкові. Ми закрили червень місяць оздоровчими. Ну не ми, а Міноборони заплатило людям гроші, тим, які вже до червня місяця у відпустках побували, червень включно. Стали виплачувати. Гроші тепер пішли на оплату липня місяця", – розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
У Міноборони Литви уточнили: Збройні сили України отримають 490 бронежилетів на 617 801 євро і стільки ж балістичних поясів вартістю 59 290 евро.
https://zn.ua/ukr/WORLD/litva-hotujetsja-bezkoshtovno-peredati-ukrajini-amunitsiju-na-677-tisjach-jevro-zmi.html
паскуди ЗЄльоні, у вас совість є ?
Литва із населенням всього 2 800 тис. (половина Києва) безкоштовно допомагає Україні бронежилетами, як у 2014 році
Слава Литві !
Дякуємо !
ЗЕ-банду геть !
*** напомнило:
Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен, строго по смете, как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены, строго по смете, как работы по озеленению.
- Врать буду.
Буквально на днях, сам факт наличия долгов назвали враньем!
А теперь оказывается, "долги будут выплачены"!
Чего только не услышишь в городе Иершалаиме...
Цікаво, а який сьогодні настрій у того Хто Сидить В Опі?
Привітав Порошенка чи не?
https://www.youtube.com/watch?v=oDhavuRJReI
Третій рік все в майбутньому часі, для всіх українців, і лише для "слуг урода" в теперішньому. Грабують прямо зараз, в турборежимі.
І не випадково військовим заборгували. Це навмисне влада робить.
Коментують всі і все. Ті кому можна і ті, хто ні носом , ні рилом до цієї галузі. Коментують, як завгодно. Створюють керований хаос, як фуйло веліло.
А коментар пана генерала, лише засвідчує факт того, що людина, профі в своїй галузі, може бути абсолютно наївним у спілкуванні з зеленськими маніпуляторами, колаборантами, аферистами і кидалами.
500 тыс. новых рабочих мест
1 млрд. деревьев
Рост ВВП Украины на 40%
Снижение тарифов ЖКХ
детям - дачу, себе - велосипед
Кому и что еще пообещать?
А коли збираються збільшувати військовим зарплатню???
Не ментам, прокурорським чи ДБР, а ВІЙСЬКОВИМ???