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Залужний про заборгованість перед військовими: "Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони, що все буде виплачено"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Залужний про заборгованість перед військовими:

Найближчим часом погасять усі заборгованості перед військовослужбовцями ЗСУ за одноразовими виплатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, минулого тижня міністр оборони проводив нараду з цього приводу: "Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони про те, що все буде виплачено".

"За тією інформацією, яка в мене є, призупинені були знову ж таки у зв’язку з тим, що виділили коштів менше. Грошей було закладено менше спочатку в бюджеті, тому їх отримували менше. Мова ведеться про одноразові виплати, дійсно які є обов’язкові. Ми закрили червень місяць оздоровчими. Ну не ми, а Міноборони заплатило людям гроші, тим, які вже до червня місяця у відпустках побували, червень включно. Стали виплачувати. Гроші тепер пішли на оплату липня місяця", – розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про заборгованість перед військовослужбовцями за "бойовими виплатами" - це фейк, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Государство це Бубачка, а він оманський брехун.
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26.09.2021 13:44
+10
Литва планує БЕЗКОШТОВНО (!!!) передати українській армії військову амуніцію вартістю понад 677 тис євро.

У Міноборони Литви уточнили: Збройні сили України отримають 490 бронежилетів на 617 801 євро і стільки ж балістичних поясів вартістю 59 290 евро.
https://zn.ua/ukr/WORLD/litva-hotujetsja-bezkoshtovno-peredati-ukrajini-amunitsiju-na-677-tisjach-jevro-zmi.html

паскуди ЗЄльоні, у вас совість є ?
Литва із населенням всього 2 800 тис. (половина Києва) безкоштовно допомагає Україні бронежилетами, як у 2014 році

Слава Литві !
Дякуємо !
ЗЕ-банду геть !
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26.09.2021 14:36
+9
Мы закрыли июнь оздоровительными. Ну не мы, а Минобороны заплатило людям деньги, тем, которые уже до июня месяца в отпусках побывали, июнь включительно - цитата

*** напомнило:
Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен, строго по смете, как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены, строго по смете, как работы по озеленению.

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26.09.2021 13:51
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Государство це Бубачка, а він оманський брехун.
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26.09.2021 13:44 Відповісти
ну, да, транш отримали. Але на всіх не вистачить. Он, у Юзика як хрюряха... А у стефанчуків? - чуть менше, але їх двоє...
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26.09.2021 13:46 Відповісти
Литва планує БЕЗКОШТОВНО (!!!) передати українській армії військову амуніцію вартістю понад 677 тис євро.

У Міноборони Литви уточнили: Збройні сили України отримають 490 бронежилетів на 617 801 євро і стільки ж балістичних поясів вартістю 59 290 евро.
https://zn.ua/ukr/WORLD/litva-hotujetsja-bezkoshtovno-peredati-ukrajini-amunitsiju-na-677-tisjach-jevro-zmi.html

паскуди ЗЄльоні, у вас совість є ?
Литва із населенням всього 2 800 тис. (половина Києва) безкоштовно допомагає Україні бронежилетами, як у 2014 році

Слава Литві !
Дякуємо !
ЗЕ-банду геть !
показати весь коментар
26.09.2021 14:36 Відповісти
Мы закрыли июнь оздоровительными. Ну не мы, а Минобороны заплатило людям деньги, тем, которые уже до июня месяца в отпусках побывали, июнь включительно - цитата

*** напомнило:
Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен, строго по смете, как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены, строго по смете, как работы по озеленению.

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26.09.2021 13:51 Відповісти
Ну а кого ж перевіряти? Не корупціонерів же з бізнеспартнерами.
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26.09.2021 14:07 Відповісти
Авторы этого фарса сидят в офисе Зе. Просто Зеленский, Ермак и Ко думают, что их лехторат и эту брехню про "покушение" схавает
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26.09.2021 15:34 Відповісти
Это как? шо за херня()?
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26.09.2021 14:01 Відповісти
Главная отличительная особенность современных Зе-методов манипуляции сознанием масс: - политтехнологиический примитивизм. Какие массы-такие и политтехнологии.Что глотают, тем и кормят.


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26.09.2021 14:01 Відповісти
Именно так, но это не смешно.... Уровень народа даже ниже, чем во времена Янукевича. Сейчас откровенно мочаться в оченята "мудрому", "мудрый" утирается и продолжает славословить. А шо будет дальше? Докатимся, что Игорь Валерьич и Ринат Леонидыч будут показывать по телевизору фото в тельняшке и "мудрый" за фото голосовать будет?
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27.09.2021 10:47 Відповісти
что за *уйня?! почему эти задолженности возникают? почему не платят вовремя? Что б потом красиво обещать ?
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26.09.2021 14:01 Відповісти
Элеменетарно Ватсон, из-за заверений.
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26.09.2021 14:33 Відповісти
А позавчера, квартальный ******* шмыгаль сказал, что никаких долгов перед военными у кабмина нет. Опять скотина *******!
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26.09.2021 14:02 Відповісти
Такому министру место в отставке. Ему плевать на солдат.
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26.09.2021 14:02 Відповісти
Ну надо же, оказывается задолженности есть, а Шмыгаль так втирал, что ее нет, так втирал
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26.09.2021 14:03 Відповісти
Ну так и спецоперации против "вагнеровцев" больше года "нет и не было и все это бред".
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26.09.2021 14:07 Відповісти
ЗЕлёные убоюдки
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26.09.2021 14:07 Відповісти
- Как вы будете действовать если не будете справляться?

- Врать буду.
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26.09.2021 14:08 Відповісти
"Нет никаких "государственных денег", есть только деньги налогоплательщиков." Маргарет Тетчер
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26.09.2021 14:11 Відповісти
Да?
Буквально на днях, сам факт наличия долгов назвали враньем!
А теперь оказывается, "долги будут выплачены"!
Чего только не услышишь в городе Иершалаиме...
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26.09.2021 14:11 Відповісти
Порох, с Днем Рождения тебя. Здоровья и мудрости. Порох FOREVER, несмотря ни на что.
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26.09.2021 14:11 Відповісти
Ukraine DIY@Vlad_Underwood



Цікаво, а який сьогодні настрій у того Хто Сидить В Опі?
Привітав Порошенка чи не?
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26.09.2021 14:16 Відповісти
Самая большая кость в горле Путлера

https://www.youtube.com/watch?v=oDhavuRJReI
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26.09.2021 14:27 Відповісти
То у них задолженностей нет, то уже готовы погасить несуществующую задолженность. Клоуны.
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26.09.2021 14:17 Відповісти
ага, на 50 авт кортежу, 200 охоронців і 300 "тайняків"...
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26.09.2021 14:21 Відповісти
Вперше, з 2014 року хлопцям не виплатили гроші, на фоні стрімкого зростання цін, і ЗНОВУ годують обіСцянками.
Третій рік все в майбутньому часі, для всіх українців, і лише для "слуг урода" в теперішньому. Грабують прямо зараз, в турборежимі.
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26.09.2021 14:24 Відповісти
Вони повинні отримувати першими, альо зєлайно!
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26.09.2021 14:30 Відповісти
Это если бы был главнокомандующий, а не лайнокомандующий.
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26.09.2021 14:34 Відповісти
он - видосиков начальник и зашкваров командир
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26.09.2021 15:30 Відповісти
Але яка ж це ганьба....
І не випадково військовим заборгували. Це навмисне влада робить.
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26.09.2021 14:53 Відповісти
А от шмигаль казав що ніякого боргу немає.
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26.09.2021 15:42 Відповісти
Це політика плісняви.
Коментують всі і все. Ті кому можна і ті, хто ні носом , ні рилом до цієї галузі. Коментують, як завгодно. Створюють керований хаос, як фуйло веліло.
А коментар пана генерала, лише засвідчує факт того, що людина, профі в своїй галузі, може бути абсолютно наївним у спілкуванні з зеленськими маніпуляторами, колаборантами, аферистами і кидалами.
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27.09.2021 13:03 Відповісти
Опять обман, был в отпуске с 5 января, отпускных нет до сих пор
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26.09.2021 15:00 Відповісти
зарплата учителей 4000 $
500 тыс. новых рабочих мест
1 млрд. деревьев
Рост ВВП Украины на 40%
Снижение тарифов ЖКХ
детям - дачу, себе - велосипед
Кому и что еще пообещать?
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26.09.2021 15:29 Відповісти
Никогда проблемы в государсте не решает та власть ,которая их создает
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26.09.2021 15:54 Відповісти
А депутани, уряд, бубочка вчасно зарплатню отримували, відпускні, добові на відрядження, оздоровчі, знижки на отримання путівок???
А коли збираються збільшувати військовим зарплатню???
Не ментам, прокурорським чи ДБР, а ВІЙСЬКОВИМ???
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26.09.2021 16:16 Відповісти
Так хтось там з зелених недавно казав, що заборгованість війковим то фейк! Невже знов збрехали
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26.09.2021 16:23 Відповісти
У моего знакомого в его части оздоровительные получили те кто еще в ЯНВАРЕ был в отпуске (и то не все) о чем тут еще говорить... какой июль... наверно в командованиях может и июль но не в частях... вот так
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26.09.2021 16:34 Відповісти
Задолженностей перед военными у нас нет и быть не может, - премьер-министр Шмыгаль. ВИДЕО
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26.09.2021 16:56 Відповісти
Как Так? Война на Востоке Украины, а военные не получают деньги! Как Так?
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26.09.2021 18:01 Відповісти
Денех ны вэлыке к радивництво и кортежи с ГБР всегда хватает, с избытком заложено...
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27.09.2021 10:40 Відповісти
Слава Богу, что зеля не взял под личный контроль....Это оставляет шанс....
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27.09.2021 11:00 Відповісти
Так була заборгованість чи ні????? Вибрали владу брехунів і голубих.
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27.09.2021 11:11 Відповісти
Наконец-то вменяемый главком, который однозначно лучше чем все попередники.
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27.09.2021 11:35 Відповісти
Чим всі, це хто? Хомчак?
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27.09.2021 13:04 Відповісти
В последнее время складывается впечатление, что специально создаются условия для оттока кадров из ЗСУ(дополнительные выплаты, отпуска, длительность рабочего дня и пр.) осталось только задерживать з/п месяца эдак на три-четыре... Там и так проблема укомплектования стоит остро, и очередей на контракт даже в бинокль не наблюдается. В этот художественный свист уже мало кто поверит...
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27.09.2021 12:51 Відповісти
Обман, в марте и мае люди ещё отгуляли но не получили. Херню хватит писать, сначала спросите у смертных людей
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27.09.2021 17:53 Відповісти
Зато шоу биз процветает. И едут с рашки всякие моргены, ********, проститутки московские. Цензор в таком государстве не остаётся не матерных слов. щеленский это гнусный, брехливый подонок.
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27.09.2021 18:21 Відповісти
 
 