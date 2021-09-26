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Новини Політика України
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Медведчук (1321) Кузяра Сергій (6)

Топменеджера часів Януковича Кузяру екстрадували в Україну і заарештували, оскільки він свідок у справі Медведчука, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Топменеджера часів Януковича Кузяру екстрадували в Україну і заарештували, оскільки він свідок у справі Медведчука, - ЗМІ

Радника ексміністра енергетики України за часів Януковича Сергія Кузяру екстрадували в Україну і згодом заарештували через те, що він проходить як свідок у справі нардепа від ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише OBOZREVATEL, посилаючись на джерела в Офісі генерального прокурора України.

Відомо, що Кузяра раніше був виконавчим директором депутата від ОПЗЖ у справах, інформація про які стала відома після публікації "плівок Медведчука". Зокрема, йдеться про такі епізоди, починаючи з 2014 року:

- Медведчук обговорював з колишнім помічником президента РФ В'ячеславом Сурковим закупівлю Україною струму в РФ, а також постачання електроенергії в тимчасово окупований Крим.

- Крім того, Медведчук домовлявся про закупівлю вугілля у бойовиків, які захопили частину Донецької і Луганської областей. Він активно лобіював це питання в українському уряді, паралельно спілкуючись з керівництвом РФ.

- Згідно з інформацією на "плівках", напередодні офіційних газових переговорів у жовтні 2014 року Медведчук міг зустрічатися в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним, а в Москві - з главою "Газпрому" Олексієм Міллером і профільним міністром Олександром Новаком, щоб обговорити подробиці контракту.

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За даними ЗМІ, Кузяра може бути причетний до нелегального вивезення вугілля з території самопроголошених терористичних "Л/ДНР" як "зв'язковий". Попередньо, одна з ключових ролей у схемі також у бізнесмена Миколи Горобця, а ось куратором в медіа називають Медведчука.

Одним із завдань Кузяри нібито було переведення в готівку грошей за антрацит і передавання коштів на окуповані території.

Повідомляють, що останнім часом Сергій Кузяра проживав в Україні, проте коли дізнався, що його хочуть допитати у справі Медведчука, втік до Туреччини. Звідти він планував перебратися в Росію. Однак це йому не вдалося - Кузяру екстрадували на батьківщину завдяки співпраці українських і турецьких правоохоронних органів. Після чого заарештували із заставою в 500 млн гривень.

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За часів президентства Віктора Януковича Кузяра обіймав посаду радника міністра енергетики та вугільної промисловості.

До 2011 року він працював у вугільній компанії Ігоря Гуменюка "Інвестиції і розвиток", а також був менеджером в його "АРС-Холдинг", який Гуменюк пізніше продав Рінату Ахметову.

Після цього Сергій Кузяра почав працювати на сина Януковича Олександра. Він був одним із топменеджерів його підприємств "Донбаський розрахунково-фінансовий центр" і МАКО-холдинг.

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Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд узяв Медведчука під домашній арешт.
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Топ коментарі
+8
Судя по тексту - у нас принято арестовывать свидетелей?
Фигня полная.
Наверное подельник.
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26.09.2021 14:36
+6
скоро отпустят и станет 26 советником дЕрьмака как киздить деньги
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26.09.2021 14:46
+6
А шо, так можно было? А при крыголаме его ни кто и не искал и бабло банды овоща попереводили хозяевам, да и не посадили ни одного рыга...
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26.09.2021 14:54
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Папаша этого типа тоже был шышкой.В советские времена был генеральным директором макеевуголь. На кладбище на буросовском кладбище ему целую часовню с колоколом поставили.Только с собой ничего в могилу не забрал.Сынок по его стопам пошел.
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26.09.2021 14:31 Відповісти
Ну если с залогом...то значит не арестовали...
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26.09.2021 14:31 Відповісти
Судя по тексту - у нас принято арестовывать свидетелей?
Фигня полная.
Наверное подельник.
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26.09.2021 14:36 Відповісти
Читати вмієш ?
Там і так є за що садити !
Але ..., якщо він піде на "співпрацю зі слідством" та здасть "старших" - буде просто свідком
І так не тільки у нас - така практика по усьому світу .
А турки таки молодці !
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26.09.2021 20:43 Відповісти
В Україні свідків арештовують?
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26.09.2021 14:39 Відповісти
а кузяру то за что? если он простой свидетель чего экстрадировать и арестовывать?
а если не простой....да и не свидетель... то не фиг морочить людям голову...
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26.09.2021 14:39 Відповісти
спасибо туркам !
с кацами не церемонятся !
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26.09.2021 14:41 Відповісти
скоро отпустят и станет 26 советником дЕрьмака как киздить деньги
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26.09.2021 14:46 Відповісти
та це не кузяра, а волчара позорная. тока без клыков
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26.09.2021 14:49 Відповісти
Тень на плетень наводят. Надо же чтобы бульбы во все стороны летели. Главное пиар! Если арестовали, то за что-то другое.
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26.09.2021 14:51 Відповісти
А шо, так можно было? А при крыголаме его ни кто и не искал и бабло банды овоща попереводили хозяевам, да и не посадили ни одного рыга...
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26.09.2021 14:54 Відповісти
Конечно можно,отправить мертвечука домой,а пешек арестовывать -радуйся,зесрань)))
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26.09.2021 15:25 Відповісти
Пешка.. Дасть свідчення.. І медведчук.. Разом з пацям барижним сядуть надовго
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26.09.2021 18:09 Відповісти
Мечты тупой зесрани,которая привыкла жрать дерьмо)
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26.09.2021 18:12 Відповісти
Ну тупий ти! Якщо Ти дебіл за 30 років незалежності не зміг вивчити мову.. То не потрібно судити інших по своєму інтелектуальному рівні
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26.09.2021 18:36 Відповісти
Так що ж ти,зебіл,обрав такого дебіла в президенти,який даже за 42роки не вивчив українську -та досі її не знає)
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26.09.2021 18:59 Відповісти
Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами в 3-х облэнерго, на 2-х металлургических заводах и телеканале "1+1. 19.06.20. Теперь Медведчук не будет бизнес-партнером олигарха Коломойского.
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26.09.2021 15:01 Відповісти
А справится ли сам Коломойский ?
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26.09.2021 16:06 Відповісти
Может надорваться. Жалко сиротинушку.
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26.09.2021 18:43 Відповісти
Нет главное ,фигурант -спонсор терроризма дома сидит,а свидетелей арестовывают?со стороны сюр какой то))))
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26.09.2021 15:24 Відповісти
До чого тут свідок..? Він бабки відмивав..
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26.09.2021 18:12 Відповісти
А кум Медведчука Порошенко этого даже не знал -какой наивный и честный президент простой парень Петя
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26.09.2021 21:52 Відповісти
 
 