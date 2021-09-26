Пєсков: Через позицію Києва контакти Зеленського і Путіна поки неможливі, хоча за здоровою логікою вони потрібні
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Контакти між президентами України і РФ Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним необхідні, однак через позицію Києва вони поки неможливі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову в студії програми "Москва. Кремль. Путін" телеканалу "Росія 1" (ВДТРК).
"Здорова логіка диктує необхідність контактів між двома президентами. Але реальність засвідчує, що ці контакти мало можливі доти, доки триває така позиція Києва", - сказав він.
За словами представника Кремля, все впирається в те, що "робота з реалізації Мінського комплексу заходів зайшла в глухий кут".
"Активні спроби за лінією міністрів і політичних радників, які займаються цією темою в контексті четвірки, робляться, щоб знову реактивувати цей процес. Але реально він перебуває, звісно, в глухому куті. І глухий кут цей пов'язаний виключно з позицією України", - продовжив він.
Пєсков пояснив, що Україна не хоче виконувати Мінські домовленості і прагне замінити їх чимось ще. Крім того, Київ відмовляється від реалізації домовленостей, досягнутих пізніше в Парижі.
Крім того, зауважив представник Кремля, Київ намагається представити Росію стороною конфлікту. "Це не так все-таки. Все-таки це конфлікт внутрішньоукраїнський. І,звичайно, ж він може вирішуватися тільки якщо українці почнуть говорити одне з одним", - сказав прессекретар.
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201-я российская военная база, это бывшая 201-я мотострелковая Гатчинская дивизия
Только жадность и реализация извращённых амбиций пи###енных в совковом детстстве.
С этого места подробнее - что там Клоун наобещал?
Будем смотреть, что будет дальше.
Скажу только одно, Москву своими понтами не переубедить играть по украинским правилам.