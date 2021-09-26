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Пєсков: Через позицію Києва контакти Зеленського і Путіна поки неможливі, хоча за здоровою логікою вони потрібні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пєсков: Через позицію Києва контакти Зеленського і Путіна поки неможливі, хоча за здоровою логікою вони потрібні

Контакти між президентами України і РФ Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним необхідні, однак через позицію Києва вони поки неможливі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову в студії програми "Москва. Кремль. Путін" телеканалу "Росія 1" (ВДТРК).

"Здорова логіка диктує необхідність контактів між двома президентами. Але реальність засвідчує, що ці контакти мало можливі доти, доки триває така позиція Києва", - сказав він.

За словами представника Кремля, все впирається в те, що "робота з реалізації Мінського комплексу заходів зайшла в глухий кут".

"Активні спроби за лінією міністрів і політичних радників, які займаються цією темою в контексті четвірки, робляться, щоб знову реактивувати цей процес. Але реально він перебуває, звісно, в глухому куті. І глухий кут цей пов'язаний виключно з позицією України", - продовжив він.

Пєсков пояснив, що Україна не хоче виконувати Мінські домовленості і прагне замінити їх чимось ще. Крім того, Київ відмовляється від реалізації домовленостей, досягнутих пізніше в Парижі.

Крім того, зауважив представник Кремля, Київ намагається представити Росію стороною конфлікту. "Це не так все-таки. Все-таки це конфлікт внутрішньоукраїнський. І,звичайно, ж він може вирішуватися тільки якщо українці почнуть говорити одне з одним", - сказав прессекретар.

Читайте: Путін і Зеленський зустрінуться, коли буде якийсь порядок денний їхнього спілкування, - Пєсков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Можемо послати зелю в москву лише з одною метою - щоб його позбутись.
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26.09.2021 15:00
+13
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26.09.2021 15:17
+12
...і москви заразом з ним
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26.09.2021 15:01
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Пан Зеленський автономно впорається.
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26.09.2021 14:59 Відповісти
Можемо послати зелю в москву лише з одною метою - щоб його позбутись.
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26.09.2021 15:00 Відповісти
...і москви заразом з ним
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26.09.2021 15:01 Відповісти
тыльки перед цим тре його підзарядити у ЧАЄС...щоби вже точно його руйнівна скажена енергія бідоносця спрацювала... а то знову в око ***** гляне... і все...сдувся...
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26.09.2021 15:04 Відповісти
или путин загнется во время встречи с зе.есть еще варианты-пожар как в Калифорнии снегопад как в Омане.ну на худой конец хотя бы дрожь как у Меркель
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26.09.2021 16:26 Відповісти
Как удобно, что "позиция" путина ни к сути происходщего, ни к здравой логике не имеет отношения
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26.09.2021 15:01 Відповісти
писькову пургу гнать, шо дурному с горы котиться !
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26.09.2021 15:01 Відповісти
А в какой "позиции" он хочет, чтобы был Киев? Пускай продемонстрирует.
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26.09.2021 15:03 Відповісти
Песков пургу чешет. Зато Жириновский, Толстой, Володин, Скобеева и прочая гниль давно все сказали, что хочет козлостан от Украины
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26.09.2021 15:11 Відповісти
Ну да , это же Киевляне пришли и убили 15 тысяч украинцев.
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26.09.2021 15:05 Відповісти
"Усы" и здравая логика ? Из той же оперы что Рагозин и космонавтика
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26.09.2021 15:05 Відповісти
началось!
Афганское движение Талибан обвинило Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана. С соответствующим обвинением выступил и.о. замглавы кабинета министров Исламского эмирата Абдул Гани Барадар.

По словам Барадара, Таджикистан вмешивается в дела Афганистана и на это последует ответ.
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26.09.2021 15:08 Відповісти
Срочно ихтамнетов ******** в Таджикистан!
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26.09.2021 15:11 Відповісти
А они "войска *********) оттуда и не уходили.
201-я российская военная база, это бывшая 201-я мотострелковая Гатчинская дивизия
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26.09.2021 15:18 Відповісти
россияне научили.
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26.09.2021 18:08 Відповісти
письков ПНХ и ***** с собой прихвати!
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26.09.2021 15:08 Відповісти
А мы здравую логику неприемлем (с)

Только жадность и реализация извращённых амбиций пи###енных в совковом детстстве.
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26.09.2021 15:09 Відповісти
Иллюстрация к понятию "словоблудие".
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26.09.2021 15:09 Відповісти
Контакты между Зеленским и Путиным необходимы .-Путин ищет замену Нетаньяхе. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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26.09.2021 15:11 Відповісти
Майже правий. Українці благають Зеленського розповісти про те майбутнє, що він планує для України. А зась. Якісь немічні потуги по будівництву доріг і більше нічого. Молодь вже не бачить себе в Україні. Спонукаємо надію, що домовленість з Єгиптом по розвитку взаємного бізнесу запрацює. Але і це якось виглядає дуже примарно для нашого народу, а не олігархам. Ось якось так.
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26.09.2021 15:12 Відповісти
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26.09.2021 15:17 Відповісти
Киев отказывается от реализации договоренностей, достигнутых позднее в Париже.
С этого места подробнее - что там Клоун наобещал?
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26.09.2021 15:22 Відповісти
Какой Минск нахрен. Смотрим подборку видео Пушка и Пасечники перед выборами и во время выборов.
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26.09.2021 15:24 Відповісти
По здоровой логике , Песков ты идиот вместе с ****** ,. До 14-го года у вас было под боком соседнее дружеское государство , а сейчас 80% Украинцев вас ненавидит
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26.09.2021 15:46 Відповісти
Зеленский хорошо начал, пока не испугался рисовавших красные линии упорышей.
Будем смотреть, что будет дальше.
Скажу только одно, Москву своими понтами не переубедить играть по украинским правилам.
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26.09.2021 15:46 Відповісти
А можно по подробней про хорошо начал? Рашка согласилась убраться нафиг за поребрик, вывести свои оккупационные войска из Украины?
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26.09.2021 17:46 Відповісти
Шрек Баблокат Барадар он случайно не родственник бародая
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26.09.2021 15:52 Відповісти
Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте Четверки, предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с выборами в рашистскую госсдуру , украинскими гражданами, которые получили рашистские паспорта (аусвайсы)
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26.09.2021 16:00 Відповісти
москальских Ымперцев устраивает только одна позиция: лечь на спину, шире раздвинуть ноги и не только не возмущаться насилию, а изображать дикий восторг от визжать от "счастья"!
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26.09.2021 19:59 Відповісти
когда Путлер здохнет, тогда контакты с ним перестанут вообще иметь смысл
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27.09.2021 00:39 Відповісти
 
 