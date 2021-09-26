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Новини Політика України
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олігарх (688) Тимошенко (4640) Шустер Савік (358) Тарифи на газ (338) Закон про олігархів (124)

Закон про олігархів потрібен для відволікання уваги українців від корупції з тарифами на газ, - Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закон про олігархів потрібен для відволікання уваги українців від корупції з тарифами на газ, - Тимошенко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко переконана, що ухвалення безглуздого закону про олігархів вигадано владою, щоб відвернути увагу народу від проблеми тарифів на газ і корупції в "Нафтогазі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на токшоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"А я вам скажу, чому це робиться. Це робиться тільки для однієї мети. 64 мільярди вкрадено в "Укрзалізниці". 225 млрд у НАК "Нафтогаз". Ви ж не знаєте про цей скандал, а його закрили усіма цими гучними подіями. І всі телевізійні канали показують ці гучні події, порожні абсолютно", - заявила Тимошенко.

Скандальне голосування за закон про олігархів, за словами Тимошенко, навмисно організували, щоб відвернути увагу від заяв топменеджера "Нафтогазу" про собівартість українського газу на рівні 1 грн/куб. м при продажу газу населенню 7,99 грн/куб. м.

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Тимошенко зазначила, що ухвалений Радою закон про олігархів абсолютно неробочий і найближчим часом буде скасований через грубе порушення Конституції.

"Оскільки процедуру було грубо порушено, тепер будь-хто з депутатів збирає підписи і може звернутися до Конституційного Суду. Залізобетонна підстава скасувати за порушення процедури цей "антиолігархічний" закон, як ухвалений у неконституційний спосіб. Я вам гарантую, що він буде скасований", - зазначила Тимошенко .

Читайте: Тимошенко щодо ухвалення закону про олігархів: Сьогодні в Раді відбувається концерт "95 кварталу"

Нагадаємо, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігоря Коломойського і Андрія Веревському, ухвалили проєкт закону в другому читанні.

24 вересня виявилося, що проєкт потребує повторного голосування через правову колізію, що виникла під час голосування.

Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Сьогодні вітаємо з днем народженням справжнього українського президента.
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26.09.2021 15:48
+22
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26.09.2021 15:47
+20
Закон об олигархах нужен , чтобы отвлечь людей не от тарифов, а от зеленого беспредела. Он же включает и тарифы.Только 73% умалишенных могут воспринимать его круче сериала про Голобородько.
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26.09.2021 15:28
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Як ви підходите до юридичних питань із позицій партійної доцільності? Що це у вас за МИСЛЯ:
"Це підтверджено рішенням міжнародного суду"? Про який суд та яке рішення ви судачите?
Столькгольмський арбітраж визнав, що пункти "Бери або плати" не ринкові і відмінив, хоч за ним в жоден рік не оплачували. Це по-перше.
І по-друге, арбітраж ВІДМІНИВ ціну газу у 485 дол./1000 куб. м за якою оплатили імпорт у 2013-2014 рр. і встановив ціну газу в цей час у 360 дол. відповідно формули.

Що ще ви можете видумати? Головне, що договір був підписаний відповідно міжнародних правил, який і розглядався у міжнародних інстанціях. За великими числами ДОГОВІР потраібно було ВИКОНУВАТИ владі України в 2010-2014 рр. Адже ціна газу за 2009 р. була в середньому 232 дол, проти підписаних умов Януковичем на 1 кв. 2009 р. в 360 дол. І в інші квартали того 2009 р. ціна газу відповідно формули ЗНИЖУВАЛАСЯ до 160 дол. Тому, що ціна нафти, а відповідно газойлю і мазуту ЗНИЖУВАЛИСЯ від 147 дол. в 2008 р.
До речі, ціну газойлю і мазуту вставляли у формулу через відповідність їх енергетичній цінності до газу і які мали вартість біля 90 % від нафти.
Дивні агітаційні випади і ТАК далекі від істини. Чи це все від кваліфікації партійної?

І це вже описано давно, розібрано до деталей і не варто нічого видумувати для КРАСНОГО слівця.
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27.09.2021 12:25 Відповісти
А Юля всё про газ.Газовый факир играет Юле на трубе
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26.09.2021 18:25 Відповісти
Дик,газова принцеса ,однака!!!)))
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26.09.2021 18:33 Відповісти
а хто ще про газ буде перейматись?

Коли вона була при владі - ціна на газ була помірною і адекватною для людей. Зараз свавілля(
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30.09.2021 15:29 Відповісти
ЮВТ весьма всеядна.Куча всевозможных обвинений за 2 года на Зеленского,только потому,что она из бу,доведших Украину до развала и обнищания.Еще до навалы московитов.Молодежь должна править,но не сыночки и дочки бу.
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26.09.2021 18:56 Відповісти
А може правити повинні актори з 95 кварталу? Багато вони для вас зробили за час при владі? Вам все подобається?

При Тимошенко ціна на газ була реальною... а зараз завищена і це правда. Тільки окрім Юлі про це ніхто не каже.
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30.09.2021 15:31 Відповісти
давно було це зрозуміло! дякуєм Юлії Володимирівні, що продовжує відкривати людям очі!
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26.09.2021 20:19 Відповісти
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27.09.2021 01:12 Відповісти
А що вона каже не так? Вона завжди боролась з олігархами. До речі вона ЄДИНА, хто взагалі з ними боровся. А вам все не так, все не то...
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30.09.2021 15:32 Відповісти
О! Ульянка Громова взяла та й проснула. Мабуть рання зима буде.
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26.09.2021 20:40 Відповісти
Млрд вкрадано, розповідає бідна лідерка БЮТ, яка все життя у політиці і не має навіть свого житла.
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26.09.2021 21:13 Відповісти
слухайте, в неї заможний чоловік. Вона не бідна жінка. АЛЕ!!!! Якщо заздрість - краще мовчки. Якщо хочете просто обгадити жінку - то краще підійдіть до дзеркала і вискажіться на себе.
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30.09.2021 22:40 Відповісти
ніхто не звертає уваги, як на сайті побільшало юдьчиних адептів? Як щойнозаряжених як то Дарья Лудан, так і тих, хто появився після року підпілля...
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26.09.2021 21:35 Відповісти
Я прихильниця Тимошенко. Я дійсно підтримую ії і в моїй памяті є кожна її дія для України та Українців. На відміну від інших - вона завжди була щира, боролась з олігархами і покращувалал життя українців. До тих пір, поки це не почало грати проти державних діячів.
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30.09.2021 22:45 Відповісти
В данном вопросе с Юлей абсолютно согласен.Тарифы будут расти ежедневно, как и все остальные цены, потому как зе-лохи согласны платить любую цену и поддерживают грабительскую, мародёрскую политику зелёных слуг путена....
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26.09.2021 22:23 Відповісти
як і ти, хто були перед Зеленими. Ми мали шанс обрати Тимошенко, але успішно його провалили(((
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30.09.2021 22:46 Відповісти
ЗлодЮля - на пенсіЮ!!!
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26.09.2021 23:11 Відповісти
Уже.
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27.09.2021 04:49 Відповісти
вона зробила набагато більше, аніж ви - сидячі на дивані.
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30.09.2021 21:49 Відповісти
А пенсионерка бабка Тьмашенко нужна для отвлечения голосов избирателей от других, более перспективных и достойных политиков, не замаранных комсомольским прошлым.
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27.09.2021 03:56 Відповісти
Ойц, Я вас умоляю. Паша - с незамаранным комсомольским прошлым?
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27.09.2021 04:51 Відповісти
ЗЫ... если бы Кучма не зачмырил Лазаренко , стопудово он бы победил на выборах.
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27.09.2021 04:53 Відповісти
Мова про перспективних для України людей, типу Олени Зеркаль, а не про старих політиканів.
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28.09.2021 03:20 Відповісти
про що ви? Які голоси? Ви передевились серіал і ваш голос був передбачуваним. Тільки ви знову обрали не тих.
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30.09.2021 21:54 Відповісти
Бл....я оце повний гнус.. Довбані розкрадачі України вже в маразм впали повністю...Все у них товідволікають то заговір то зрада... ))) А на саміх с..ках клейма вже ніди ставити...Тільки одне мозна по серед лоба останне поставить і годі... Пані Юля ідітьви на Х... ви вже так набридли що навіть мій пес коли вас бачит на екрані відвертається і йде в туалет...

Так поки ви говномути будете гавкать... Що баба Юля ти мабуть перша під цей закон попадаєш???? От сцу...а язиката- блондиночка губата....зтрухлявили прстітутки і пи ...раси минулих скликань...
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27.09.2021 12:35 Відповісти
ЮЛЬКА ВИХОЖУ З ТВОІ ПАРТІІ! **** ПРОДАЖНА! НАВІЩО ТЕБЕ ЗВІЛЬНЯЛИ?
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27.09.2021 15:20 Відповісти
От мені цікаво. Ви у всьому Тимошенк звинувачуєте. Але ж вона зробила набагато більше вас для України. А може ви взагалі нічого не зробили, а тільки пишите ганебні коментарі - і це ваш максимум. Краще йдіть погуляйте з собакою, випийте чайку і думайте головою, перед тим, як писати коментарі з образами для жінки.
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30.09.2021 21:57 Відповісти
Звісно вона зробила багато для України, особливо для себе в Украні вона зробила багато. Нук а для України ні чого незробив так як для себе в Україні роблю тільки чесно...майже все чесно як що по правді бо святих зараз немає.
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01.10.2021 13:54 Відповісти
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