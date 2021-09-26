Закон про олігархів потрібен для відволікання уваги українців від корупції з тарифами на газ, - Тимошенко
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Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко переконана, що ухвалення безглуздого закону про олігархів вигадано владою, щоб відвернути увагу народу від проблеми тарифів на газ і корупції в "Нафтогазі".
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на токшоу "Свобода слова Савіка Шустера".
"А я вам скажу, чому це робиться. Це робиться тільки для однієї мети. 64 мільярди вкрадено в "Укрзалізниці". 225 млрд у НАК "Нафтогаз". Ви ж не знаєте про цей скандал, а його закрили усіма цими гучними подіями. І всі телевізійні канали показують ці гучні події, порожні абсолютно", - заявила Тимошенко.
Скандальне голосування за закон про олігархів, за словами Тимошенко, навмисно організували, щоб відвернути увагу від заяв топменеджера "Нафтогазу" про собівартість українського газу на рівні 1 грн/куб. м при продажу газу населенню 7,99 грн/куб. м.
Тимошенко зазначила, що ухвалений Радою закон про олігархів абсолютно неробочий і найближчим часом буде скасований через грубе порушення Конституції.
"Оскільки процедуру було грубо порушено, тепер будь-хто з депутатів збирає підписи і може звернутися до Конституційного Суду. Залізобетонна підстава скасувати за порушення процедури цей "антиолігархічний" закон, як ухвалений у неконституційний спосіб. Я вам гарантую, що він буде скасований", - зазначила Тимошенко .
Нагадаємо, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігоря Коломойського і Андрія Веревському, ухвалили проєкт закону в другому читанні.
24 вересня виявилося, що проєкт потребує повторного голосування через правову колізію, що виникла під час голосування.
Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.
Будь ласка, зачекайте...
"Це підтверджено рішенням міжнародного суду"? Про який суд та яке рішення ви судачите?
Столькгольмський арбітраж визнав, що пункти "Бери або плати" не ринкові і відмінив, хоч за ним в жоден рік не оплачували. Це по-перше.
І по-друге, арбітраж ВІДМІНИВ ціну газу у 485 дол./1000 куб. м за якою оплатили імпорт у 2013-2014 рр. і встановив ціну газу в цей час у 360 дол. відповідно формули.
Що ще ви можете видумати? Головне, що договір був підписаний відповідно міжнародних правил, який і розглядався у міжнародних інстанціях. За великими числами ДОГОВІР потраібно було ВИКОНУВАТИ владі України в 2010-2014 рр. Адже ціна газу за 2009 р. була в середньому 232 дол, проти підписаних умов Януковичем на 1 кв. 2009 р. в 360 дол. І в інші квартали того 2009 р. ціна газу відповідно формули ЗНИЖУВАЛАСЯ до 160 дол. Тому, що ціна нафти, а відповідно газойлю і мазуту ЗНИЖУВАЛИСЯ від 147 дол. в 2008 р.
До речі, ціну газойлю і мазуту вставляли у формулу через відповідність їх енергетичній цінності до газу і які мали вартість біля 90 % від нафти.
Дивні агітаційні випади і ТАК далекі від істини. Чи це все від кваліфікації партійної?
І це вже описано давно, розібрано до деталей і не варто нічого видумувати для КРАСНОГО слівця.
Коли вона була при владі - ціна на газ була помірною і адекватною для людей. Зараз свавілля(
При Тимошенко ціна на газ була реальною... а зараз завищена і це правда. Тільки окрім Юлі про це ніхто не каже.
Так поки ви говномути будете гавкать... Що баба Юля ти мабуть перша під цей закон попадаєш???? От сцу...а язиката- блондиночка губата....зтрухлявили прстітутки і пи ...раси минулих скликань...