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Закон про олігархів дає Зеленському та РНБО непередбачені законом повноваження, що є елементом узурпації влади, - Рябошапка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закон про олігархів дає Зеленському та РНБО непередбачені законом повноваження, що є елементом узурпації влади, - Рябошапка

Ухвалений Верховною Радою закон про олігархів жодним чином не збільшить надходження до бюджету, але водночас надасть президенту Володимиру Зеленському та підконтрольному йому РНБО непередбачені законом повноваження, що є елементом узурпації влади.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", таку оцінку дав ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Якщо говорити про закон щодо деолігархізації, що він дає людям: я відкрив пояснювальну записку, там слова "люди" чи "людина" взагалі немає. Там є про президента, про його кишеньковий орган і про збільшення повноважень президента – це суто логічний висновок, навіщо президенту такі повноваження", – сказав ексгенпрокурор, коментуючи заявку ексміністра фінансів Олександра Данилюка про спробу узурпації влади чинним президентом.

Рябошапка зазначив, що закон жодним чином не збільшить надходження до бюджету і не поліпшить добробуту громадян.

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Нагадаємо, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігоря Коломойського й Андрія Веревського, прийняли проєкт закону в другому читанні.

24 вересня з’ясувалося, що проєкт вимагає повторного голосування через правову колізію, що виникла під час голосування.

Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.
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Топ коментарі
+15
А также злоупотребление властью и превышение служебных полномочий. Узурпацию проходили, спросите януковича. А вот первые два пункта еще нет, но упоротые зебилоиды любят эксперименты над собой.
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26.09.2021 16:24
+9
Самое смешное в законе об олигархах даже не то, что беню, рината, новински-медведчуков не будут наказывать, а в том, что зеЛох сам уже является олигархом против которого нужно вводить санкции
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26.09.2021 16:35
+8
Клоунада продовжується 😆
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26.09.2021 16:26
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А также злоупотребление властью и превышение служебных полномочий. Узурпацию проходили, спросите януковича. А вот первые два пункта еще нет, но упоротые зебилоиды любят эксперименты над собой.
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26.09.2021 16:24 Відповісти
Рябошапка будет отменным прокурором по делу узурпатора-предателя ЗЕбенского
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26.09.2021 19:50 Відповісти
А Порох - исполнителем
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26.09.2021 19:51 Відповісти
После импичмента быстро сварганят закон об гильотине. И Понеслась!
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26.09.2021 20:06 Відповісти
Великие люди нуждаются в великих изобретениях....
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26.09.2021 20:15 Відповісти
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26.09.2021 22:30 Відповісти
исполнитель у нас один КРОВАВЫЙ Пастор !

уж он то оттянется.....
правда, за ним целая толпа желающих будет стоять, как в известном фильме:
"Дайте хоч за горло потримати.... !"
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26.09.2021 20:10 Відповісти
Клоунада продовжується 😆
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26.09.2021 16:26 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ОЛІГАРХ !

по всім статтям !

після підписання закону має самоусунутись, або буде усунений народом !
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26.09.2021 19:53 Відповісти
Так! Петиція вже в роботі, за кілька днів викладу на сайт. Цікаво, які будуть дії влади, коли вона набере необхідні 25000 голосів?
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26.09.2021 19:59 Відповісти
робоча назва "Шкідливий кошак ЗЕ"

нагадив - потовкти мордою
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26.09.2021 20:13 Відповісти
реакція ОПи прогнозована:
"Дружина цезаря д'Єрмака - поза підозрою"
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26.09.2021 20:23 Відповісти
Самое паршивое в этом законе - это два момента: 1) процедура, по которой его принимали... если этот прецедент распространять далее, можно далеко зайти, похерив многие типа демократичные каноны, и 2) даже самый невинный такой инструмент в руках пусть даже ну просто идеальных и совестных (ну, не о нынешних же) людей в будущем рано или поздно окажется в руках подонков, которые его вряд ли отменят... в нашем случае - сразу окажется...
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26.09.2021 16:27 Відповісти
Рябошапка, от навіть не намагайся. Все одно ти замазаний в зеленому лайні.
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26.09.2021 16:33 Відповісти
на процесі над ЗЕбенею відмиється... у якості прокурора
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26.09.2021 19:51 Відповісти
змиє свою вину кров'ю... ЗЕбені
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26.09.2021 20:17 Відповісти
Перше, що зробив зеленський отримавши владу, знищив недоторканість ОПОЗИЦІЙНИХ депутатів. Завдяки якій вони боролись з режимом януковища, могли рятувати активістів від свавілля вчиненого правоохоронцями. Тепер ніякого захисту для опозиції. Ніякого права законодавчої ініціативи. Жодних комітетів, які у вільних країнах віддані опозиції для контролю влади від зловживань.
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26.09.2021 16:35 Відповісти
Самое смешное в законе об олигархах даже не то, что беню, рината, новински-медведчуков не будут наказывать, а в том, что зеЛох сам уже является олигархом против которого нужно вводить санкции
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26.09.2021 16:35 Відповісти
Не будуть, влада зеленського зупинила всі справи проти ахмєтова та інших олігархів.
Всі ж знають, що вони змовились, і через Шефіра, який поставлений нянькою прикормлених олігархів, отримують гроші в конвертах.
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26.09.2021 16:39 Відповісти
С какой стати преЗЕдента должно интересовать благополучие людей, если их самих оно не интересует, а кайфуют они от мысли, что кто-то у кого-то что-то отберет по очередному популистскому закону для лохов...
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26.09.2021 16:36 Відповісти
Закон про олігархів жодним чином не обмежує бізнес-можливості людей, які користуються своїм монопольним становищем в державі й отримують надприбутки. Крім того, за допомогою антиолігархічного закону влада хоче розчистити медіаринок перед виборами 2023 року.
Про це в ефірі «Прямого» заявив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський. - https://newsua.one/news-politics/v-54739.html
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26.09.2021 16:38 Відповісти
народу пользы от закона ноль, сами знаем без рябошапки, а поэтому кого этот закон волнует, пусть стреляют метко....
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26.09.2021 16:48 Відповісти
"Закон про боротьбу з олігархами авторства президента України Володимира Зеленського - це інструмент для побудови нової олігархії в Україні" - вважає народний депутат від фракції "Голос" Андрій Осадчук; про що він висловився у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.

"Я не те, що не підтримував "антиолігархічний" закон, я абсолютно свідомо й однозначно голосував червоною кнопкою "проти". І мені це робити було дуже просто, адже з першого дня, коли Володимир Зеленський озвучив свою специфічну законодавчу ініціативу у квітні 2021 року, я відразу публічно сказав, що це звучить як маячня. Це можна дуже довго юридично обґрунтовувати, але мені відразу було зрозуміло, що цей законодавчий продукт - це сплав криворізької школи КВК і криворізької школи права. Коли я почитав проєкт закону, який подали тільки у червні, тобто вони півтора місяця говорили про цю ініціативу, а тексту не було, я зрозумів, що мав рацію. Тому всі ці 6 місяців я не змінював свою позицію, на відміну від деяких колег", - зазначив Осадчук.
На думку нардепа, антиолігархічний закон з одного боку - комунікаційна річ, щоби піднімати рейтинги, а з іншого - інструмент для побудови нової олігархії в Україні.
"Ми це вже бачили в ******** історії наших сусідів. Володимир Путін, як тільки прийшов до влади в Росії, теж дуже весело боровся з російськими олігархами. До речі, успішно боровся: дехто з них загинув у Лондоні, дехто сидів у в'язниці. Але на місце старих олігархів прийшли нові, які зараз контролюють мільярди й мільярди доларів. Тому ця ініціатива Зеленського спрямована на те, щоби замилювати очі українців, заробляти собі рейтинги й розчищати дорогу для нових, майбутніх олігархів, серед яких довкола президента є багато охочих", - повідомив Андрій Осадчук.
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26.09.2021 16:56 Відповісти
Хто ж підпише цей закон - Разумков чи Стефанчук?
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26.09.2021 16:56 Відповісти
99% Стефанчук, Разумков самоусунувся, взявши лікарняний
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26.09.2021 20:02 Відповісти
завтра виходить

чекаємо ЗЕльоного цирку !!!
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26.09.2021 20:18 Відповісти
Мабуть прийдеться поступити як ослик ІА з хвостиком - входити і виходити.
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26.09.2021 21:01 Відповісти
"Поточна редакція "антиолігархічного" закону, який монобільшість ухвалила з порушенням регламенту Ради, фактично позбавляє Україну можливості вступу до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу" - заявляє ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у своїй колонці для видання "НВ".
Колишній очільник МЗС переконує, що ухвалений закон не вводить нічого з необхідного арсеналу для обмеження впливу олігархів: ні поліпшення судової системи, ні боротьби з корупцією, ні ефективної роботи регуляторних органів, ні корпоративного управління.
"Зверніть увагу, що саме цього хочуть від нас ЄС і НАТО. Подобається нам чи ні, але там сформувався чіткий консенсус, що без визначних досягнень у цих сферах, ми вперед у нашій європейській та євроатлантичній інтеграції не просунемося", - зазначає Клімкін
Дипломат переконаний, що для зовнішньої політики і для європейських прагнень України цей закон не працює.
"Для внутрішньої - можливо: в сенсі контролю над ЗМІ або "договорняків" з олігархами. І ця зворотна сторона закону скоро стане досить очевидною: як всередині, так і для наших західних партнерів. Тобто сенс цього закону - поставити істотну частину внутрішньої політики, так би мовити, на "ручник". І це теж буде віддаляти нас від ЄС і НАТО, які хочуть в Україні системних змін. А "ручник" ще ніколи ефективно не спрацював", - пояснив колишній міністр закордонних справ.
Він підкреслив, що попри ситуацію слід очікувати системних змін - від судової до регуляторної реформи.
"Адже інакше ми не станемо демократією західного типу. Залишимося "гібридом", де є вільні й чесні вибори, але немає верховенства права і розуміння, що без правил немає ефективного функціонування демократичної держави. Це майже автоматично означатиме, що ми залишимося поза ЄС і НАТО. Одномоментні або ситуативні рішення нам навряд чи допоможуть. Тому закон прийнятий, але до справжньої боротьби з олігархами він не має ніякого відношення: усе попереду", - додає дипломат.

*Виклад статті - в реадції сайту телеканалу "Прямий"
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26.09.2021 17:02 Відповісти
Закон в котором для определения олигарха должен быть орган, который будет это определять, уже по своей сути несовершенен и в нем уже заложена коррупционная составляющая. Мне кажется в законе должны быть четко выписаны признаки и критерии, когда человек, если соответствует этим признакам, по определению считается олигархом. Там где есть человеческий фактор автоматически возникает риск коррупции. Ну а на счет того, что именно Зеленскому закон дает непредусмотренные законом полномочия, ну так он же в равной степени дает эти же полномочия любому, кто станет после Зеленского президентом.
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26.09.2021 17:04 Відповісти
А вихід який?Парламентаризм-це зло. Про це писав ще Елоїзович.У Раді сидить лоббі олігархів. Тому чекати змін і одобрення від них -дурна справа.Надіємось на радикалізм президента у питанні боротьби з олігархатом.
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26.09.2021 17:14 Відповісти
Стрелявшие в Шифера отвлекли народ от дела по Вагнерам....маневр сей понять было не трудно....Случайные пассажиры в политике снимайте лучше сватов и прочее дерьмо...
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26.09.2021 17:15 Відповісти
О точно, вагнеровцы! ваши кураторы на лету придумывают)))
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26.09.2021 17:51 Відповісти
Здається стріляли в "шофера Шефіра". Може це двійник, називати якого не можна
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26.09.2021 18:10 Відповісти
На время "стрельбы" шофёра заменили каскадёрам. А кого перебинтованным показывали вообще не понятно.
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26.09.2021 20:04 Відповісти
Як кого? Якусь вроді ногу.
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26.09.2021 21:03 Відповісти
Это была нога из патологоанатомического театра 🤣
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26.09.2021 21:42 Відповісти
чи може в "шифера шофера" ?
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26.09.2021 20:19 Відповісти
Рябошапка переживає за свою віллу у Франції?
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26.09.2021 17:17 Відповісти
Хор Мотузки з Лисим солістом може ще раз заспівати "Горіла хата, пала,ла"
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26.09.2021 21:05 Відповісти
Хай співають - віла застрахована.
До того ж, жінка Рябошапки працює суддею у Франції і віла цілком законна
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26.09.2021 21:44 Відповісти
Оцей недомірок царь?
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26.09.2021 17:50 Відповісти
Обижена ряба шапка. Если есть закон, то это закон, хотя ты и ряба шапка
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26.09.2021 17:48 Відповісти
Хто такий рябашапка?
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26.09.2021 17:50 Відповісти
Людина, що відмовилась підписати підозру Порошенко, для початку
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26.09.2021 20:06 Відповісти
Хто ж кормільцу підозру підписує? Здурів чи шо?
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26.09.2021 21:08 Відповісти
Рябошапка обізвав підозру портянкою... Ну ви зрозуиіли
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26.09.2021 21:46 Відповісти
Тюремний сленг не розумію
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26.09.2021 21:52 Відповісти
Теж мені авторитет знайшовся.
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26.09.2021 17:55 Відповісти
Авторитетніший ніж ти, безіменний бот
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26.09.2021 20:07 Відповісти
Вот нигде не могу найти - изя каломыйский входит в список олигархов составленный в РНБО или нет
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26.09.2021 18:05 Відповісти
Українці пережили совдепію, перестройку, "изобилие", Чивокуня, переживем і "зелену гниль і напасть" Головне їх потім вчасно виловити.
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26.09.2021 18:09 Відповісти
Добровільно зелена влада не піде. А на новий Майдан може не вистачити людей - занадто багато патріотів загинуло на фронті та виїхало за кордон, зневірившись щ, що в Україні можна навести лад
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26.09.2021 20:04 Відповісти
Будуть чергові вибори - люди оберуть наступного президента. Це називається Демократія.
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26.09.2021 21:55 Відповісти
Не будьте наївним: 73% вже демократично обрали при минулій владі собі цей "зелений балаган", який майже зруйнував підвалини існування української державності.
А про демократичні вибори при нинішній владі - запитайте виборів Франківшмни, де за допомогою поліцейських спецпідрозділів та свавілля ТВК протягли в ВР "слугу народу" Вирастюка
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26.09.2021 22:39 Відповісти
Ясно. Ви з соєвої секти?
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26.09.2021 22:43 Відповісти
"Закон дает непредусмотренные законом полномочия". Рябокепка хоть сам понял что сказал.
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26.09.2021 18:50 Відповісти
Пролетайрят Зелемойских повторяет все ошибки краснопузых болванов 1917 года....
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26.09.2021 19:57 Відповісти
Oleg Helgiv@Helg40498291



Уже заграничные СМИ смеются над законом про олигархов Зеленского. Аналитиков Немецкой Волны забавляет тот факт, что закон против себя поддержали Коломойский и другие олигархи. Ведь напрямую политические партии они не финансируют.
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26.09.2021 20:28 Відповісти
Вне всяких сомнений - ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь - проотвечавшийся петух и мудацкий мудак. Но РябошЛЯпка с головы до пят - выпердыш дупы ЗЕ-фигляра. Кто бы знал этого РябошЛЯпку, если бы его не выпердела дупа ЗЕ-паяца? А то, что РябошЛЯпка, будучи выпердышем, не ужился с выпердевшей его дупой ЗЕ-кривляки, так это РябошЛЯпкины проблемы.
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26.09.2021 20:55 Відповісти
Це не антиолігархічний закон, а анти-опозиційний закон. Можна його назвати просто "Антипорохоботський ". Тепер "гайки" будуть будь якому грошовитому опозиціонеру і перш за все Пєті Порошенку. А провів би свого часу Пєтя антикорупційні реформи то все б склалося інакше і для нього і для держави... В комбінації з "законом про антисемітизм" який прийняли майже одночасно з "антипорохоботським" тепер владні жиди будуть почуати себе "богоізбранними" і будь яка критика корупції, некомпетентності, продажності і просто дурості буде трактуватися як "антисемітизм" а той засіб масової інформації в якому така критика зявилась буде оголошено "порохоботським" і таким який підпадає під дію цього "антипорохоботського" закону. От і маємо створення "поліцейської" жидівської диктатури. А казали ж вам - не голосуйте за жида бо доведеться його вбивати і отримати наліпку "антисеміт" вже на міжнародному рівні... Але ... Коліївщину пережили і жидобільшовиків теж переживемо...
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26.09.2021 22:02 Відповісти
Україна тоне в корупції та захоплена олігархами - звіт ЄС




Європейська аудиторська палата у своєму звіті вважає, що за Зеленського Україна тоне у корупції та захоплена олігархами (політична корупція).

"ЄС намагається вирішити проблему корупції в Україні як міждисциплінарний пріоритет; він спрямовує кошти і зусилля через різні сектори, від конкурентного середовища до судової системи та громадянського суспільства. Однак, на думку аудиторів, підтримка і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів", - зазначають інспектори ЄС.

Наголошується, що ЄС давно знає про зв'язки між олігархами, високопоставленими чиновниками, політиками, судовими органами та державними підприємствами. Однак реальної стратегії боротьби з великої корупцією поки немає.

"Наприклад, незаконні фінансові потоки, включаючи відмивання грошей, розглядаються тільки на периферії. Проте, ЄС підтримав багато антикорупційних реформ і заходів в Україні", - додається у звіті.

"Не дивлячись на різноманітну підтримку, яку ЄС пропонує Україні, олігархи і корисливі інтереси продовжують підривати верховенство закону в Україні і загрожувати розвитку країни. Україні потрібна цілеспрямована та ефективна стратегія для боротьби з владою олігархів і зменшення захоплення держави. ЄС може зіграти набагато більш значну роль, ніж це було до цих пір ", - сказав Юхан Партс, відповідальний за звіт член Європейської аудиторської палати.
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26.09.2021 23:15 Відповісти
 
 