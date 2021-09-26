Закон про олігархів дає Зеленському та РНБО непередбачені законом повноваження, що є елементом узурпації влади, - Рябошапка
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ухвалений Верховною Радою закон про олігархів жодним чином не збільшить надходження до бюджету, але водночас надасть президенту Володимиру Зеленському та підконтрольному йому РНБО непередбачені законом повноваження, що є елементом узурпації влади.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", таку оцінку дав ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Якщо говорити про закон щодо деолігархізації, що він дає людям: я відкрив пояснювальну записку, там слова "люди" чи "людина" взагалі немає. Там є про президента, про його кишеньковий орган і про збільшення повноважень президента – це суто логічний висновок, навіщо президенту такі повноваження", – сказав ексгенпрокурор, коментуючи заявку ексміністра фінансів Олександра Данилюка про спробу узурпації влади чинним президентом.
Рябошапка зазначив, що закон жодним чином не збільшить надходження до бюджету і не поліпшить добробуту громадян.
Нагадаємо, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігоря Коломойського й Андрія Веревського, прийняли проєкт закону в другому читанні.
24 вересня з’ясувалося, що проєкт вимагає повторного голосування через правову колізію, що виникла під час голосування.
Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.
Будь ласка, зачекайте...
уж он то оттянется.....
правда, за ним целая толпа желающих будет стоять, как в известном фильме:
"Дайте хоч за горло потримати.... !"
по всім статтям !
після підписання закону має самоусунутись, або буде усунений народом !
нагадив - потовкти мордою
"Дружина
цезаряд'Єрмака - поза підозрою"
Всі ж знають, що вони змовились, і через Шефіра, який поставлений нянькою прикормлених олігархів, отримують гроші в конвертах.
Про це в ефірі «Прямого» заявив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський. - https://newsua.one/news-politics/v-54739.html
"Я не те, що не підтримував "антиолігархічний" закон, я абсолютно свідомо й однозначно голосував червоною кнопкою "проти". І мені це робити було дуже просто, адже з першого дня, коли Володимир Зеленський озвучив свою специфічну законодавчу ініціативу у квітні 2021 року, я відразу публічно сказав, що це звучить як маячня. Це можна дуже довго юридично обґрунтовувати, але мені відразу було зрозуміло, що цей законодавчий продукт - це сплав криворізької школи КВК і криворізької школи права. Коли я почитав проєкт закону, який подали тільки у червні, тобто вони півтора місяця говорили про цю ініціативу, а тексту не було, я зрозумів, що мав рацію. Тому всі ці 6 місяців я не змінював свою позицію, на відміну від деяких колег", - зазначив Осадчук.
На думку нардепа, антиолігархічний закон з одного боку - комунікаційна річ, щоби піднімати рейтинги, а з іншого - інструмент для побудови нової олігархії в Україні.
"Ми це вже бачили в ******** історії наших сусідів. Володимир Путін, як тільки прийшов до влади в Росії, теж дуже весело боровся з російськими олігархами. До речі, успішно боровся: дехто з них загинув у Лондоні, дехто сидів у в'язниці. Але на місце старих олігархів прийшли нові, які зараз контролюють мільярди й мільярди доларів. Тому ця ініціатива Зеленського спрямована на те, щоби замилювати очі українців, заробляти собі рейтинги й розчищати дорогу для нових, майбутніх олігархів, серед яких довкола президента є багато охочих", - повідомив Андрій Осадчук.
чекаємо ЗЕльоного цирку !!!
Колишній очільник МЗС переконує, що ухвалений закон не вводить нічого з необхідного арсеналу для обмеження впливу олігархів: ні поліпшення судової системи, ні боротьби з корупцією, ні ефективної роботи регуляторних органів, ні корпоративного управління.
"Зверніть увагу, що саме цього хочуть від нас ЄС і НАТО. Подобається нам чи ні, але там сформувався чіткий консенсус, що без визначних досягнень у цих сферах, ми вперед у нашій європейській та євроатлантичній інтеграції не просунемося", - зазначає Клімкін
Дипломат переконаний, що для зовнішньої політики і для європейських прагнень України цей закон не працює.
"Для внутрішньої - можливо: в сенсі контролю над ЗМІ або "договорняків" з олігархами. І ця зворотна сторона закону скоро стане досить очевидною: як всередині, так і для наших західних партнерів. Тобто сенс цього закону - поставити істотну частину внутрішньої політики, так би мовити, на "ручник". І це теж буде віддаляти нас від ЄС і НАТО, які хочуть в Україні системних змін. А "ручник" ще ніколи ефективно не спрацював", - пояснив колишній міністр закордонних справ.
Він підкреслив, що попри ситуацію слід очікувати системних змін - від судової до регуляторної реформи.
"Адже інакше ми не станемо демократією західного типу. Залишимося "гібридом", де є вільні й чесні вибори, але немає верховенства права і розуміння, що без правил немає ефективного функціонування демократичної держави. Це майже автоматично означатиме, що ми залишимося поза ЄС і НАТО. Одномоментні або ситуативні рішення нам навряд чи допоможуть. Тому закон прийнятий, але до справжньої боротьби з олігархами він не має ніякого відношення: усе попереду", - додає дипломат.
*Виклад статті - в реадції сайту телеканалу "Прямий"
До того ж, жінка Рябошапки працює суддею у Франції і віла цілком законна
А про демократичні вибори при нинішній владі - запитайте виборів Франківшмни, де за допомогою поліцейських спецпідрозділів та свавілля ТВК протягли в ВР "слугу народу" Вирастюка
Уже заграничные СМИ смеются над законом про олигархов Зеленского. Аналитиков Немецкой Волны забавляет тот факт, что закон против себя поддержали Коломойский и другие олигархи. Ведь напрямую политические партии они не финансируют.
Європейська аудиторська палата у своєму звіті вважає, що за Зеленського Україна тоне у корупції та захоплена олігархами (політична корупція).
"ЄС намагається вирішити проблему корупції в Україні як міждисциплінарний пріоритет; він спрямовує кошти і зусилля через різні сектори, від конкурентного середовища до судової системи та громадянського суспільства. Однак, на думку аудиторів, підтримка і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів", - зазначають інспектори ЄС.
Наголошується, що ЄС давно знає про зв'язки між олігархами, високопоставленими чиновниками, політиками, судовими органами та державними підприємствами. Однак реальної стратегії боротьби з великої корупцією поки немає.
"Наприклад, незаконні фінансові потоки, включаючи відмивання грошей, розглядаються тільки на периферії. Проте, ЄС підтримав багато антикорупційних реформ і заходів в Україні", - додається у звіті.
"Не дивлячись на різноманітну підтримку, яку ЄС пропонує Україні, олігархи і корисливі інтереси продовжують підривати верховенство закону в Україні і загрожувати розвитку країни. Україні потрібна цілеспрямована та ефективна стратегія для боротьби з владою олігархів і зменшення захоплення держави. ЄС може зіграти набагато більш значну роль, ніж це було до цих пір ", - сказав Юхан Партс, відповідальний за звіт член Європейської аудиторської палати.