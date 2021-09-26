Закон про олігархів дає Зеленському та РНБО непередбачені законом повноваження, що є елементом узурпації влади, - Рябошапка

Ухвалений Верховною Радою закон про олігархів жодним чином не збільшить надходження до бюджету, але водночас надасть президенту Володимиру Зеленському та підконтрольному йому РНБО непередбачені законом повноваження, що є елементом узурпації влади.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", таку оцінку дав ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Якщо говорити про закон щодо деолігархізації, що він дає людям: я відкрив пояснювальну записку, там слова "люди" чи "людина" взагалі немає. Там є про президента, про його кишеньковий орган і про збільшення повноважень президента – це суто логічний висновок, навіщо президенту такі повноваження", – сказав ексгенпрокурор, коментуючи заявку ексміністра фінансів Олександра Данилюка про спробу узурпації влади чинним президентом.

Рябошапка зазначив, що закон жодним чином не збільшить надходження до бюджету і не поліпшить добробуту громадян.

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Нагадаємо, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігоря Коломойського й Андрія Веревського, прийняли проєкт закону в другому читанні.

24 вересня з’ясувалося, що проєкт вимагає повторного голосування через правову колізію, що виникла під час голосування.

Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.