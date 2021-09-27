УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16820 відвідувачів онлайн
Новини Події
6 710 99
Bellingcat (125) ПВК "Вагнер" (1477)

Текстове розслідування Bellingcat у справі "вагнерівців" вийде не пізніш кінця жовтня, - засновник групи Хіггінс

Новини Цензор.НЕТ Події

Текстове розслідування Bellingcat у справі

Текстове розслідування команди Bellingcat у справі "вагнерівців" має бути оприлюднено не пізніше кінця жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказав засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс.

За його словами, розслідування у справі "вагнерівців" завершено і наразі перебуває на стадії написання.

"Через його складність та кількість доказів, які у нас є, процес написання займає багато часу, але ми дуже намагаємося підготувати текстову частину розслідування не пізніше кінця жовтня. Частково затримка була пов'язана з величезним обсягом серйозних розслідувань, над якими працює команда, які іноді вимагають пріоритетності перед іншими розслідуваннями, але ми докладаємо всіх зусиль, щоб матеріал було опубліковано в найближчі тижні. Відеочастина розслідування вийде наступного року, але, з огляду на затримки, я не хотів би називати конкретну дату", - розповів він.

Читайте також: Bellingcat упродовж двох тижнів оприлюднить текст розслідування про "вагнерівців"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Вместо марта, конец октября... Да уж братцы, что-то вы слегка затянули, снизили накал и вызвали к себе некое недоверие, сори
показати весь коментар
26.09.2021 16:25
+14
Як Грозев міг обіцяти вихід фільму у березні, якщо у березні він проводив зйомки у Києві?
Це вскиди дмітрія штопаного, для того, щоб знизити накал і довіру.
"Я бачу багато спекуляцій в українських ЗМІ про наше розслідування, що продовжується. Прошу звернути увагу, що більшість повідомлень неправдиві або базуються на брехливій або бажаній інформації. Так, ми працюємо над багатьма розслідуваннями одночасно, але ми не знаємо результату, поки не завершимо", - зазначив Грозєв.
показати весь коментар
26.09.2021 16:32
+13
показати весь коментар
26.09.2021 16:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вместо марта, конец октября... Да уж братцы, что-то вы слегка затянули, снизили накал и вызвали к себе некое недоверие, сори
показати весь коментар
26.09.2021 16:25 Відповісти
Як Грозев міг обіцяти вихід фільму у березні, якщо у березні він проводив зйомки у Києві?
Це вскиди дмітрія штопаного, для того, щоб знизити накал і довіру.
"Я бачу багато спекуляцій в українських ЗМІ про наше розслідування, що продовжується. Прошу звернути увагу, що більшість повідомлень неправдиві або базуються на брехливій або бажаній інформації. Так, ми працюємо над багатьма розслідуваннями одночасно, але ми не знаємо результату, поки не завершимо", - зазначив Грозєв.
показати весь коментар
26.09.2021 16:32 Відповісти
В Гугле уже начали банить поиск? Или не все кнопки на клаве нажимаются? Начало марта ДОСЬЁМКА эпизодов в Украине, СУТКИ монтаж, за СУТКИ превьюха и выход на широкие экраны мониторов. Сегодня 26 СЕНТЯБРЯ, ПОЛГОДА тема мусолится с Сети САМИМИ УЧАСТНИКАМИ проекта. Так кто кому виноват?
показати весь коментар
26.09.2021 16:50 Відповісти
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ 2021

Источник: Детектор Медиа со ссылкой на заявление Грозева, которое он сделал во время участия в мероприятии MezhyhiryaFest-2021

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев анонсировал выход расследования о "вагнеровцах" в трех различных форматах, и добавил, что текстовый вариант материала будет обнародован в течение ближайшего месяца.
Детали: Журналист пояснил, что поскольку последний фильм тематически пересекается с расследованием СNN, то в Bellingcat решили перенести премьеру своего. Но текстовая версия расследование про "вагнеровцев" выйдет в течение ближайшего месяца.

Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".

Больше деталей: Грозев также сказал, что команда расследователей обращалась к украинской власти, и безуспешно пыталась получить комментарии: "Мы обращались к украинской власти за комментариями, но они не отвечали. Мы ждали их ответы полгода. Но я считаю, что они сделали много положительных вещей, чтобы доказать, что эта история - ложная, что они не виноваты".
показати весь коментар
26.09.2021 17:41 Відповісти
Ложка хороша к обеду, а не в 5-ть утра разбудить и дать. Если ждёте ответа от украинской власти по полгода, зачем тогда вообще инфу о фильме давать? Сделайте наконец хоть одну версию и запускайте в эфир, а не трещите о 3-х версиях весь 2021-й. Если откладывать видос на годы, то интерес к теме снизится, а то и вообще забудется, это как с малазийским Боингом, вначале ажиотаж до небес, а сегодня мало кто помнит, что как раз и выгодно Рашке : затихарить и потом под ковром порешать
показати весь коментар
26.09.2021 17:49 Відповісти
А це штопаний фуфел, на який ви посилаєтесь. Навчіться користуватися інтернетом, щоб не виглядати зЕбілом. Хоча ... Ваше діло

"Фільм-розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із затримання російських найманців ПВК «Вагнер» орієнтовно вийде 5 квітня. Про це повідомив Дмитро Гордон під час розмови з журналістом Юрієм Бутусовим.

«За моїми даними, 15 березня мав з'явитися цей фільм. Відразу скажу, що цей фільм з'явиться 5 квітня, плюс-мінус кілька днів», - сказав він."
показати весь коментар
26.09.2021 17:46 Відповісти

показати весь коментар
26.09.2021 17:08 Відповісти
Але, Бездумная, тексты Беллингкета порвут твои

контексты, конспекты и дискурсы - мажь ваЗЕлином попу !
показати весь коментар
26.09.2021 17:38 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2021 16:27 Відповісти








Стаття 111. Державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.



Кримінальний кодекс України Стаття 111. Державна зрада
показати весь коментар
26.09.2021 17:42 Відповісти
Бла-бла-бла... Бла-бла...
показати весь коментар
26.09.2021 16:29 Відповісти
В конце октября, значить в конце октября. Но вот интересно какого года...
показати весь коментар
26.09.2021 16:29 Відповісти
А куда спешить? Пока фильм готовится Зеля с холуями, дергаясь от незнания, наделали уже кучу ошибок. А наврали сколько, сами себя через время опровергая. Прямо загляденье.

Кокая операция?

Не было никакой операции.

Была, но не наша операция.

Была наша, но без привлечения Запада.

Была наша и с западными союзниками но ее никто не сливал

И т.д и т.п.
показати весь коментар
26.09.2021 17:13 Відповісти
конспекты (с ОПы),которые каждый раз поминает Бездумная, толстые, но глупые
показати весь коментар
26.09.2021 17:40 Відповісти
В тайге зимой балдоха светит, но не греет. Как черепаха, срок годами мой ползёт.
За 20 лет, я может быть, не постарею. А может раньше выйду, может повезёт? (с)
показати весь коментар
26.09.2021 16:30 Відповісти
Тех, кто спланировал для Зе линию защиты от вагнеровского зашквара должны быть им жестоко наказаны. В частности он должен лично расстрелять Подоляка и Безуглую в подвале на Банковой в присутствии Ермака и прочей шушеры из его ближайшего окружения. Только полный идиот или враг мог ему посоветовать вести себя так и говорить то, что было президентом и его слугами в этом плане сделано и сказано за год, прошедший после начала скандала. Ведь мог зразу сказать, что да было! Нашими спецслужбами была подготовлена блестящая операция по захвату преступников и убийц, но в последний момент, взвесив все за и против Я, ИМЕННО Я, дал приказ об ее отмене. Кто-то меня за это осудит, кто-то поймет. Рассудит история. Все участники подготовки операции будут представлены к гос.наградам. Но увы. Маемо те що маемо. И не отмыться теперь Зе до конца своей жизни, независимо от того, что там было на самом деле.
показати весь коментар
26.09.2021 16:33 Відповісти
та ему чихать на отмывание, как и всем пппередникам....
показати весь коментар
26.09.2021 16:44 Відповісти
Да? Ну а чем же сейчас занимается Безуглая с ее ТСК, ВСЯКИЕ ПОДОЛЯКИ И АРМИЯ БОТОВ НА ВСЕХ МЫСЛИМЫХ И НЕМЫСЛИМЫХ САЙТАХ?
показати весь коментар
26.09.2021 16:55 Відповісти
Новой главный тезис зеленой ботвы "они все одинаковые и одним миром мазанные"
показати весь коментар
26.09.2021 17:54 Відповісти
Это для быдлоты зеИУДА ПОЗОРНЫЙ , трус-уклонист -ворюга, остаётся ************ , а для здравомыслящих ,этот хрипатый нарик -. пособник ТЕРРОРИСТОВ!
показати весь коментар
26.09.2021 18:09 Відповісти
Йому вже баньку в Ростові готують для відмивання.
показати весь коментар
26.09.2021 18:30 Відповісти
Чучело, иди яйца полижи своему босу подоляку
показати весь коментар
26.09.2021 16:42 Відповісти
Він не ті бубєнчики нализує. Кадировські, совойвовськи, хутінські..
показати весь коментар
26.09.2021 17:29 Відповісти
Текстовое расследования команды Bellingcat по делу "вагнеровцев" должен быть обнародован не позднее конца октября ... 2031г
показати весь коментар
26.09.2021 16:40 Відповісти
Бигус снял бы такое раследование по заказу подоляка за два-три дня. Ведь какая разница, что в фильме, главное - виноват порошенко
показати весь коментар
26.09.2021 16:50 Відповісти
Тому він і не зняв, бо Порошенка не зміг туди пришити :с
показати весь коментар
26.09.2021 17:30 Відповісти
Ще не вечір. Уже звучало у Владіміра Ссанича, що це Порох хотів зганьбити Україну як Лука із посадкою літака. А мудрий Ссанич нас врятував
показати весь коментар
26.09.2021 17:38 Відповісти
Астановитесь! В охфисе главклоуна уже не знают какой придумать инфоповод, чтобы заглушить в сми резонанс от вагнергейта: уже и шоу с чаусом было, уже и под пули шафера пустили... Кто окажется следующей жертвой? Жена зелоха?!
показати весь коментар
26.09.2021 16:42 Відповісти
В запасі ще "смотрящий" по Кривому Рогу.
показати весь коментар
26.09.2021 16:52 Відповісти
Ви щас кого мали на увазі- Лєнку чи Андрюшу?
показати весь коментар
26.09.2021 17:41 Відповісти
Чомусь тягнуть "кота за хвіст". Мабуть слід чекати на 2024-й рік чи вічікують що ж "відмочить" ТСК Безуглої
показати весь коментар
26.09.2021 16:46 Відповісти
Британська розвідка ніякого відношення не має до клоунів кварталу95, тому впливати на белінгкет зелені папуаси ніяк не можуть. Скоріш навпаки: чим ближчий реліз - тим сильше обісраний памперс у зелоха
показати весь коментар
26.09.2021 16:56 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2021 17:11 Відповісти
Очередной сериал типа записи Мельниченко, шума до хрена и больше, а результата ноль, сколько прошло времени после обещания опубликовать выводы? Ждите дальше и верти чуду.
показати весь коментар
26.09.2021 17:13 Відповісти
Сколько там зебилы мариновали ТСК?
показати весь коментар
26.09.2021 18:00 Відповісти
там переноси будуть і будуть...ТСК-то просто відволікти увагу...а от Белінг-там все реально та всерйоз...
показати весь коментар
26.09.2021 22:14 Відповісти
питання-політичне...тому й так довго...
показати весь коментар
26.09.2021 22:15 Відповісти
Та нормально билинг кет зєльоних дебілів троліт! Спостерігають... що ще ці обдовбані випускніки трускавецького готелю ще наригають з переляку
показати весь коментар
26.09.2021 17:13 Відповісти
может и в октябре.... только какого года?
показати весь коментар
26.09.2021 17:20 Відповісти
Очередной -надцатый перенос подрывает доверие к расследованию. Или заткнитесь и не обещайте какие либо сроки и просто молча делайте работу. А то как дебильный мальчик с криками,,волки,,
показати весь коментар
26.09.2021 17:20 Відповісти
Звичайний шантаж. Зебубу заставляють платити все більше і більше.
показати весь коментар
26.09.2021 17:23 Відповісти
Я вас поправил
Очередной -надцатый перенос создания ТСК, подрывает доверие к расследованию. Или заткнитесь и не обещайте какие либо сроки и просто молча делайте работу. А то как дебильный мальчик с криками,,волки,,
показати весь коментар
26.09.2021 18:01 Відповісти
А вас кто то просил ,,поправлять,,??
показати весь коментар
26.09.2021 18:09 Відповісти
Я помогаю безвозмездно, не благодари
показати весь коментар
26.09.2021 18:21 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2021 19:04 Відповісти
Ну тогда и я поправлю-только полный олигофрен может иметь хоть каплю доверия к тск от осла и его воровливой команды предателей. Не благодари
показати весь коментар
26.09.2021 20:34 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2021 23:01 Відповісти
Ну посмотрим как они этих сроков придержатся. Паузу более чем выдержали. Интрига зашкаливает. Народ ждет. С каждым переносом сроков доверие к расследователям будет падать, а интерес к вагнергейту остывать.
показати весь коментар
26.09.2021 17:49 Відповісти
Примерно как к ТСК, да? Дольше года мариновали
показати весь коментар
26.09.2021 18:02 Відповісти
Ну ТСК это власть по идее должна была организовать. В этом процессе они т.с. заинтересованные морды. Точнее совсем не заинтересованы его расследовать. А тут вроде бы все с точностью до наоборот.
показати весь коментар
26.09.2021 18:55 Відповісти
Грозев уж точно, никому ничего не должен. Собсно его подход правильный, в ожидании его расследования оттягивали создание ТСК до последнего, ведь непонятно сколько Грозеву известно.
Далее, Грозеву может быть выгодно дождаться выводов ТСК имени СН, расследующей обвинения против самой себя . В этом свете расследование Грозева против ТСК -
показати весь коментар
26.09.2021 19:23 Відповісти
Эта битва при длительном затягивании процесса ИМХО рискует превратиться в фарс.
показати весь коментар
26.09.2021 19:38 Відповісти
СН расследуют обвинения против СН. Это уже фарс
показати весь коментар
26.09.2021 23:02 Відповісти
Найсвіжіше інтервю Грозева на НВ : ОБІЦЯНО ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ! Що це за розводняк!
показати весь коментар
26.09.2021 17:58 Відповісти
А можно ссылочку на - "ОБІЦЯНО ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ" ? Ну позязя
Любите вы брехать.
показати весь коментар
26.09.2021 18:07 Відповісти
,,Найсвіжіше інтервю Грозева на НВ,, и так дали подсказку. Проблемы с пониманием текста? И да,может сначала посмотришь интервью ,прежде чем давать тупые оценки и суждения о которых никто не просит
показати весь коментар
26.09.2021 20:38 Відповісти
А можно ссылочку на - "ОБІЦЯНО ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ" ? Ну позязя
Любите вы брехать.
показати весь коментар
26.09.2021 22:56 Відповісти
«Текстове розслідування готове. Ми, найімовірніше, згодом його опублікуємо - у найближчі два тижні. А потім ми докладемо всіх зусиль, щоб зробити якісний двогодинний документальний фільм, який отримає Оскар. Я впевнений, це триватиме як мінімум шість місяців», - сказав Грозєв.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/koli-bellingcat-opublikuyut-rozsliduvannya-shchodo-vagnerivciv-ostanni-novini-50185180.html
23 вересня 2021 рік
показати весь коментар
27.09.2021 00:41 Відповісти
Опять ссылку попросит. Дело не в информации,дело скорее в понимании прочитанного у клиента
показати весь коментар
27.09.2021 01:07 Відповісти
Магдалена туповата от природы
показати весь коментар
27.09.2021 01:08 Відповісти
27-23=4 ДВА ТИЖНІ - 14 дней. И, замечу, Грозев не госслужащий, и не член СН, его материал - его условия. Вы туповаты генетически
показати весь коментар
27.09.2021 11:10 Відповісти
Неужели нашло,тупэнькэ???
показати весь коментар
27.09.2021 13:47 Відповісти
Вы вместо точки, запятую поставили. Но спасибо что подписались
показати весь коментар
27.09.2021 14:01 Відповісти
Точку ставить еще рано. Все самое интересное у вас,зебланов,еще впереди.
показати весь коментар
27.09.2021 14:35 Відповісти
Опять с ошибками пишете? В слове "нас", отсутствует буква "в"
показати весь коментар
27.09.2021 14:44 Відповісти
Ты сначала две буквы L добавь в свой ник.Потом будешь грамоте учить
показати весь коментар
27.09.2021 14:52 Відповісти
Хватит и одной - AnalToly
показати весь коментар
27.09.2021 18:41 Відповісти
Новость от 23 вересня, сегодня 27. И?
показати весь коментар
27.09.2021 11:08 Відповісти
Новость от 23 вересня, сегодня 27. И?
показати весь коментар
27.09.2021 11:08 Відповісти
Це вже навіть не смішно.
Ніяк з зеленими не сторгуються?
показати весь коментар
26.09.2021 18:08 Відповісти
Не ясно- це буде до фільми чи після?
показати весь коментар
26.09.2021 18:09 Відповісти
Надо отметить гуманизм
Bellingcat . Уж они намекают зе-рмаку ...намекают: ребята: колитесь сами - вам срок скостят...Нет. Хотят получить по полной. Ну что ж ... каждій сам (хером по роялю) кузнец своего срока...
показати весь коментар
26.09.2021 18:10 Відповісти
ОП і так опозорилося разом зі слугами в ТСК по вагнерівцям...далі-буде...
показати весь коментар
26.09.2021 22:00 Відповісти
Лохматять бабушку, лохматять, а зрада не получається )))
показати весь коментар
26.09.2021 18:30 Відповісти
в кінці жовтня дізнаємося...
показати весь коментар
26.09.2021 22:01 Відповісти
Ага. Вже фільма рік чекаємо )
показати весь коментар
26.09.2021 22:06 Відповісти
гадаю тут політичний момент...комусь дають шанс-але він його тупо не використовує...
чекаємо...бо резонанс буде ого-го...
показати весь коментар
26.09.2021 22:10 Відповісти
Буде пук в муку. Якби той резонанс мав бути, то вже б був давно.
показати весь коментар
26.09.2021 22:12 Відповісти
ще раз кажу-це політичне питання...бо розслідування може мати наслідки для України-а пуйлу нестабільність в країні якраз і потрібна...
показати весь коментар
26.09.2021 22:17 Відповісти
Головне - будьте свято переконані в істинності своїх міркувань. )
показати весь коментар
26.09.2021 22:52 Відповісти
Так чхав на всякі там розслідування .... резидент ЗЕбіл капітулянт. Йому )(уйло дав тверду гарантію на посаду кремлівського палацового кловуна. І до кінця життя солідне забезпечення в кривавих кремлівських срібняків для свого вірного Іуди.
показати весь коментар
26.09.2021 19:27 Відповісти
пані Меркель тому можливий доказ...
показати весь коментар
26.09.2021 21:59 Відповісти
той що???? Величному наріту все це пох...головне щоб побухати було і не платити ні за що...лохі все оплатять
показати весь коментар
26.09.2021 20:48 Відповісти
якщо нарешті те розлідування вийде-то "пакушение" на Шефіра буде просто " квіточками"...
хтось терміново покине Україну у "невідомому" напрямку...
показати весь коментар
26.09.2021 21:57 Відповісти
Так а какой смысл? Клоунская гнида уже призналась - можно начинать судебное производство:
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
показати весь коментар
26.09.2021 22:54 Відповісти
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/koli-bellingcat-opublikuyut-rozsliduvannya-shchodo-vagnerivciv-ostanni-novini-50185180.html


Було б круто ,якби б зелені мршаві мафіозники прислухалися до обіцянки на кінець жовтня, розслабилися... А виконана б була обіцянка Грозєва НВ- через два тижні. А це , з урахуванням дати його тнтервью 23 вересня, означає першау половнину жловтня...
показати весь коментар
27.09.2021 00:49 Відповісти
Этот болгарин гоняет порожняк около года,удивительно как ему самому не надоел этот спектакль погорелого театра.
показати весь коментар
27.09.2021 10:36 Відповісти
А мені здається, що Грозєв торгується. Це ж які бабки можна стягнути зі зрадників.
показати весь коментар
27.09.2021 10:47 Відповісти
Вряд ли Грозев торгуется...Обьясню, нет абсолютно никаких доказательств, но 20 лет опыта работы в медиасфере и просто здравый смысл подсказывают Горозев не журналист) Он им собственно никогда и не был, по легенде он медиабизнесмен более 10 лет работавший в РФ. Кроме того, британец, глава Белинкат , не больной параноик самоучка, как он сам говорит, а конечно разведчик. Офицеры не торгуются а выполняют задание руковоства, поэтому не в них причина, а в политике международной
показати весь коментар
27.09.2021 14:21 Відповісти
Версия имеет место, но смысл в том, что фильм не выйдет. А если выйдет, то с неизвестным концом
показати весь коментар
28.09.2021 20:32 Відповісти
CNN две недели назад выпустило свое расследование, оно есть в ютюбе. Все ясно и без Грозева. А учитывая связи Шефира с РФ по медиапроектам, он тоже мог настойчиво рекомендовать Зеле слить операцию.
показати весь коментар
27.09.2021 11:46 Відповісти
Никак по цене не договорятся походу.
показати весь коментар
27.09.2021 13:05 Відповісти
Короче ясно фильма не будут , ага на Оскар идет А стока было понтов . Уже пора снимать новый фильм , кто провалил премьеру фильма

показати весь коментар
27.09.2021 13:24 Відповісти
 
 