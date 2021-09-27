Текстове розслідування Bellingcat у справі "вагнерівців" вийде не пізніш кінця жовтня, - засновник групи Хіггінс

Текстове розслідування команди Bellingcat у справі "вагнерівців" має бути оприлюднено не пізніше кінця жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказав засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс.

За його словами, розслідування у справі "вагнерівців" завершено і наразі перебуває на стадії написання.

"Через його складність та кількість доказів, які у нас є, процес написання займає багато часу, але ми дуже намагаємося підготувати текстову частину розслідування не пізніше кінця жовтня. Частково затримка була пов'язана з величезним обсягом серйозних розслідувань, над якими працює команда, які іноді вимагають пріоритетності перед іншими розслідуваннями, але ми докладаємо всіх зусиль, щоб матеріал було опубліковано в найближчі тижні. Відеочастина розслідування вийде наступного року, але, з огляду на затримки, я не хотів би називати конкретну дату", - розповів він.

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