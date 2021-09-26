Один воїн загинув, одного поранено, ворог тричі порушував перемир'я від початку доби, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації і надалі ігнорують домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій підрозділів Збройних сил України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь і змусили супротивника припинити вогневу активність.

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Унаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав несумісного з життям поранення, один захисник зазнав вогнепального осколкового поранення.

Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника".

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