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Один воїн загинув, одного поранено, ворог тричі порушував перемир'я від початку доби, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Один воїн загинув, одного поранено, ворог тричі порушував перемир'я від початку доби, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації і надалі ігнорують домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій підрозділів Збройних сил України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь і змусили супротивника припинити вогневу активність.

Читайте також: За минулу добу поранено одного воїна, найманці РФ чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб

Унаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав несумісного з життям поранення, один захисник зазнав вогнепального осколкового поранення.

Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника".

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Топ коментарі
+42
Что там главком, или это не его друг? Соболезнование семье.
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26.09.2021 17:40
+30
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26.09.2021 17:41
+29
Люди, вдумайтесь скільки воїнів загинуло ДО СЦЕНАРІЮ з шефіром й вже після... А що звучить від вови з трибуни ООН , він навіть там не назвав країну агресора й її фюрера по імені,! А що крутять- шарять зелені, як головні новини й проблеми для них... Що вони РЄШАЮТ ПРокляті гниди Януковича!!!

ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ЗА УКРАЇНУ!
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26.09.2021 17:55
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Что там главком, или это не его друг? Соболезнование семье.
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26.09.2021 17:40 Відповісти
видать фамилия не подходящая, Петренко, или Гончаренко, или Столяренко....
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26.09.2021 19:50 Відповісти
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26.09.2021 17:41 Відповісти
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26.09.2021 17:41 Відповісти
"Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы."
А вот за этот год с небольшим "перемирия" реальная статистика перекинутого железа через линию фронта с наших и с рашистских позиций будет, наверное, свидетельствовать о раскатах грома в голове у говнокомандующего?
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26.09.2021 17:50 Відповісти
В тирсі грому не буває.
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26.09.2021 17:53 Відповісти
То у нього в голові не грім, то бібізянка б'є в тарілки.
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26.09.2021 18:39 Відповісти
Нє, то у його внутрішньочерепних тарганів трапився масовий приступ діареї з метеоризмом.
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26.09.2021 19:21 Відповісти
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26.09.2021 17:54 Відповісти
Люди, вдумайтесь скільки воїнів загинуло ДО СЦЕНАРІЮ з шефіром й вже після... А що звучить від вови з трибуни ООН , він навіть там не назвав країну агресора й її фюрера по імені,! А що крутять- шарять зелені, як головні новини й проблеми для них... Що вони РЄШАЮТ ПРокляті гниди Януковича!!!

ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ЗА УКРАЇНУ!
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26.09.2021 17:55 Відповісти
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26.09.2021 17:57 Відповісти
Увы, что-то не слышно заявлений от зелени и нет видосиков, как в случае с якобы "покушения" на жидошифера. Понятно, что смерть украинского воина зеленую плесень волнует меньше всего....

Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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26.09.2021 18:00 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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26.09.2021 18:02 Відповісти
надо что-то делать. В глаз путлера глянуть, что-ли, мир там увидеть?
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26.09.2021 18:09 Відповісти
💯
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26.09.2021 18:11 Відповісти
Я не читаю и не смотрю ролики Зеленского, поэтому вопрос: в своем выступлении в ООН, сообщил ли он, сколько воинов погибло, после ,,перемирия,, ?
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26.09.2021 18:13 Відповісти
Ноль... в смысле сообщений. За то распинался о своем дружбане шефире.
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26.09.2021 18:26 Відповісти
Поранених Захисників України довезли у Феофанію на лікування, чи вона тільки для лікування шохверів і обслуги друзів з 95 кварт хєранта…
Влада кинула на пошуки стрілків-московитів поліцію, прокурорських, суддівських, рятувальників, та інш…
це ж не просто шохвера підстрелили, а напад на Захисників України у яких є Верховний чотириразовий відказник головнокомандувач … в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД…в державі!!,
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26.09.2021 18:23 Відповісти
особливо водолазів відправили на пошук мін.
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26.09.2021 20:35 Відповісти
Вічна пам"ять і Слава воїну,що віддав життя за честь і незалежність України...Пораненому-скорішого одужання.
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26.09.2021 20:23 Відповісти
Поздоровлення Усику бачив... Реакцію на театраліщовану постановку "Зелений шифер в небезпеці" теж бачив... А де реакція на загибель Громадянина України, її захисника? Хтось бачив?
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26.09.2021 20:27 Відповісти
Нет смысла спрашивать о выражении соболезнования родным и близким и украинцам о гибели лучших сынов и дочерей Украины от еврейско-рашистких клоунов под названием руководители Украины. Царство небесное, сынок.
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26.09.2021 21:12 Відповісти
Погиб украинский солдат и погиб. Это ж, в самом деле, не водитель сценариста квартала-95. Но, ничего, зеленая мразь. Еще не финал.
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26.09.2021 21:24 Відповісти
земразь и 73% довольны....
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27.09.2021 03:34 Відповісти
вопрос - сколько еще наших солдат должны погибнуть, что б зеленая сопля побежала с Банковой?
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27.09.2021 12:09 Відповісти
 
 