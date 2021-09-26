Один воїн загинув, одного поранено, ворог тричі порушував перемир'я від початку доби, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Збройні формування Російської Федерації і надалі ігнорують домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій підрозділів Збройних сил України.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
Наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь і змусили супротивника припинити вогневу активність.
Унаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав несумісного з життям поранення, один захисник зазнав вогнепального осколкового поранення.
Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої тяжкості.
Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника".
Будь ласка, зачекайте...
А вот за этот год с небольшим "перемирия" реальная статистика перекинутого железа через линию фронта с наших и с рашистских позиций будет, наверное, свидетельствовать о раскатах грома в голове у говнокомандующего?
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ЗА УКРАЇНУ!
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Влада кинула на пошуки стрілків-московитів поліцію, прокурорських, суддівських, рятувальників, та інш…
це ж не просто шохвера підстрелили, а напад на Захисників України у яких є Верховний чотириразовий відказник головнокомандувач … в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД…в державі!!,