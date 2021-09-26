Україна втілює стандарти НАТО та готова до вступу, але слово за Альянсом, - Залужний

Україна втілює стандарти НАТО та готова до вступу, але рішення прийматиме Альянс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний.

За словами Залужного, йдеться про стандарти "в питаннях управління, в питаннях планування, в питаннях підготовки".

"Та все, що завгодно. У питаннях застосування. Тобто ми повністю вже фактично розробили оті стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього замало. Для того, щоб ми стали НАТО, необхідне, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати", – заявив головнокомандувач ЗСУ.

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Крім того, за його словами, заради стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ: головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу ЗСУ, командувача ООС.

"І всі ці розділені посади – це якраз наслідок руху в бік НАТО, в бік цивілізованих відносин. Тому посади розділили. Тепер я як головнокомандувач ЗСУ відповідаю за бойову готовність, за підготовку та за застосування ЗСУ", – сказав Залужний.

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