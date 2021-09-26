Україна втілює стандарти НАТО та готова до вступу, але слово за Альянсом, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна втілює стандарти НАТО та готова до вступу, але рішення прийматиме Альянс.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний.
За словами Залужного, йдеться про стандарти "в питаннях управління, в питаннях планування, в питаннях підготовки".
"Та все, що завгодно. У питаннях застосування. Тобто ми повністю вже фактично розробили оті стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього замало. Для того, щоб ми стали НАТО, необхідне, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати", – заявив головнокомандувач ЗСУ.
Крім того, за його словами, заради стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ: головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу ЗСУ, командувача ООС.
"І всі ці розділені посади – це якраз наслідок руху в бік НАТО, в бік цивілізованих відносин. Тому посади розділили. Тепер я як головнокомандувач ЗСУ відповідаю за бойову готовність, за підготовку та за застосування ЗСУ", – сказав Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
26.09.2021 19:50
Специально для Украины Йенс Столтенберг на "Europe-FM" заказал подзабытый хит группы "Манго-манго"
Это военно-политический блок. И страна, в которой для ведения бизнеса нужно с кем-то там договориваться, а суды работают по указке всерху, не может быть в НАТО. Даже если военные сделают свое дело, свою часть должны сделать и политики. Но пока не похоже, что они даже собираются что-то такое делать. В стране, в которой работают институции, личная власть чиновников и политиков снижается. Но никак не похоже, что наша молодая поросль готова к этому. Они, кажется, только входят во вкус.
Ведь кроме ЕС есть ещё полторы сотни стран
Может у них есть и что получше
Почему не взять лозунг на уровень лучших мировых образцов
Так и НАТО надо смотреть уровень мировых армий
И брать все лучшее что подходит нам и народу
Не знаю как в действительности но по фильмах
Взаимоотношения в армии скотские
Наша дедовщина и в подметки не годится
Вже зимове обмундирування всі отримали???
Як справа з харчовою реформою, з забеспеченням військових житлом?