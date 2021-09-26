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Україна втілює стандарти НАТО та готова до вступу, але слово за Альянсом, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна втілює стандарти НАТО та готова до вступу, але слово за Альянсом, - Залужний

Україна втілює стандарти НАТО та готова до вступу, але рішення прийматиме Альянс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний.

За словами Залужного, йдеться про стандарти "в питаннях управління, в питаннях планування, в питаннях підготовки".

"Та все, що завгодно. У питаннях застосування. Тобто ми повністю вже фактично розробили оті стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього замало. Для того, щоб ми стали НАТО, необхідне, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати", – заявив головнокомандувач ЗСУ.

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Крім того, за його словами, заради стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ: головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу ЗСУ, командувача ООС.

"І всі ці розділені посади – це якраз наслідок руху в бік НАТО, в бік цивілізованих відносин. Тому посади розділили. Тепер я як головнокомандувач ЗСУ відповідаю за бойову готовність, за підготовку та за застосування ЗСУ", – сказав Залужний.

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Топ коментарі
+11
Зед'ерьмаками , троянскими рашистскими ослами
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26.09.2021 18:52
+10
Армия готова...а стадо зеленое во главе с ослом нет...и альянс это видит..
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26.09.2021 19:03
+8
"Україна може увійти до НАТО навіть з окупованими територіями - Карпентер"
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26.09.2021 19:20
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И ермаком
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26.09.2021 18:49 Відповісти
Зед'ерьмаками , троянскими рашистскими ослами
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26.09.2021 18:52 Відповісти
сливая рашке совместные контрразведывательные операции
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26.09.2021 19:34 Відповісти
*****....ну не работает ваш звиздешь -хоть убейтесь об стену...вместо того ,чтоб пахать -все волают во главе с зекрысой,которая не забывает сливать все пуйлу :"пааачемууу мы неее в НАТО!!!!"

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26.09.2021 18:53 Відповісти
Дивне звернення до шанованого генерала, даже дивне...
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26.09.2021 18:56 Відповісти
Шановний генерал должен розуміти ,що триндьош ,в угоду зепацюку,шани йому не робить ..зегніди усе вже розвалили,злівають інфу ворогу-яке тепер НАТО ?!!
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26.09.2021 19:03 Відповісти
І як він раніше жив без зауважень від величних диванних воЄнів ...
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26.09.2021 19:30 Відповісти
НАТО это военно-политический блок. И страна, в которой для ведения бизнеса нужно с кем-то там договориваться, а суды работают по указке всерху, не может быть в НАТО
26.09.2021 19:50
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27.09.2021 04:24 Відповісти
Німці та французи проти. От і вся проблема.
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26.09.2021 18:54 Відповісти
Ні не вся...З окупованими кацапами частинами України нас туди не візьмуть.
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26.09.2021 19:01 Відповісти
"Україна може увійти до НАТО навіть з окупованими територіями - Карпентер"
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26.09.2021 19:20 Відповісти
Тут цікаво було б ознайомитись з стандартними умовами що до вступу. Чи це так в них, чи то так тільки власне Карпентер вважає.
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26.09.2021 19:35 Відповісти
Ну,німці і французи-то є довічними хвойдами **********. Угорщина, дивлячись на кацапію, спить і бачить ролдзинку України-Закарпаття у своїй "гавані",хоча й вкрала отой край у Чехословаччини у 1939 році із дозволу панунця Гітлера і влаштувала такий кривавий шарварок полоненим і пораненим захисникам свого краю,що й дотепер закарпатці його добре пам"ятають якщо не своєю,то прдідівською пам"яттю . Ці троє піз-ків ніколи не погодяться із членством України в НАТО, немає про що й говорити. А от шукати позаблокових військових союзників на кшталт Польші,Литви,Молдови,Туреччини,ну і звісно же ж США обов"язково потрібно і над цим треба щоденно наполегливо працювати керівництву України.
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26.09.2021 20:46 Відповісти
Армия готова...а стадо зеленое во главе с ослом нет...и альянс это видит..
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26.09.2021 19:03 Відповісти
Та і немає ще відповіді Байдена чому ми до цих пір не в НАТО.
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26.09.2021 20:33 Відповісти
"Таких не берут в космонавты"©
Специально для Украины Йенс Столтенберг на "Europe-FM" заказал подзабытый хит группы "Манго-манго"
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26.09.2021 19:50 Відповісти
Робяты, НАТО - это не военный блок, как вас учили в СССР.
Это военно-политический блок. И страна, в которой для ведения бизнеса нужно с кем-то там договориваться, а суды работают по указке всерху, не может быть в НАТО. Даже если военные сделают свое дело, свою часть должны сделать и политики. Но пока не похоже, что они даже собираются что-то такое делать. В стране, в которой работают институции, личная власть чиновников и политиков снижается. Но никак не похоже, что наша молодая поросль готова к этому. Они, кажется, только входят во вкус.
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26.09.2021 19:50 Відповісти
Вона (поросль) як американський білий метелик, їсть підряд.
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26.09.2021 20:36 Відповісти
Как-то странно все как в ЕС
Ведь кроме ЕС есть ещё полторы сотни стран
Может у них есть и что получше
Почему не взять лозунг на уровень лучших мировых образцов
Так и НАТО надо смотреть уровень мировых армий
И брать все лучшее что подходит нам и народу
Не знаю как в действительности но по фильмах
Взаимоотношения в армии скотские
Наша дедовщина и в подметки не годится
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26.09.2021 19:53 Відповісти
Сейчас в Украине проходят военно-тактческие учения Украина-НАТО,причем сразу на 2 полигонах....На Яворовской полигоне в на юге Украины...15 стран НАТО прислали войска и технику...
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26.09.2021 20:04 Відповісти
Правильно сказать "ВСУ готовы" а УКраине с её воровством, колаборантством и атаками на свободу словв и личности еще ооочень далеко...
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26.09.2021 20:06 Відповісти
УКраине с её воровством, колаборантством.-Правящая Украиной еврейская мафия Коломойского это одно, а Украина совсем другое. Что Израилем 12 лет правил вор и путинская проститутка не означает что израильтяне воры и путинские проститутки. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера. / Нетаньяху -подозрения в отмывании денег в крупном размере./Полиция: Сара и Яир Нетаниягу подозреваются в получении взяток / Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции.
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26.09.2021 20:54 Відповісти
Украина в НАТО с 5 сентября 2015 года...но вы этого не увидели Мавзолейцы.....потому и вой стоит на пропагандом рюсскм мире Ольги ********** и прочего ей похожего дерьма... Быдло Путлера воет а Караван идет...
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26.09.2021 20:10 Відповісти
А може Україні створити свій альянс із країнами бувшого совка?Для вступу в альянс НАТО потрібно щоби були згодні всі її члени,а Германія скоріше обєднається із ****** чим дасть згоду на вступ в НАТО України.Виходить що повнощінне членство нам і несвітить.
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26.09.2021 20:10 Відповісти
НАТО сыплется а зелень чухается, и придет время когда с Альянса выйдет США и Британия ...уже скоро это время, а без США НАТО - пустое место...
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26.09.2021 20:10 Відповісти
поэтому надо было идти в союзники к сша,, а зажратую ленивую европу по боку
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26.09.2021 20:40 Відповісти
+... тем более как с нами ЕС благодаря меркель поступила...Нам нужно двигаться в направлении Балто-черноморского союза(Прибалты, Польша, Грузия и может быть Молдова и т.д.) и дружить с США и Бритами и остерегаться еврогеев - бургеров и жабоедов !!!
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26.09.2021 23:48 Відповісти
согласен полностью
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27.09.2021 11:05 Відповісти
100%-я коррупция на всех уровнях,но они "готовы".Вообще кацапо-сепарские холуй держат США за дурачков?
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26.09.2021 20:32 Відповісти
При политической коррупции (конверты) и принятии закона об олигархах, что подтверждает стремление Власти к автократии, по типу России, ни в НАТО, ни в ЕС - Украину не только не примут, но и перестанут оказывать финансовую помощь.
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26.09.2021 20:34 Відповісти
в Україні все добре, але ж наріт...куди його подіти?
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26.09.2021 20:44 Відповісти
Ja tak panimaju , korupciju pobedili , refomi sdelanni .......ili ne tak ?
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26.09.2021 21:03 Відповісти
Перестать нашей власти просто невозможно, так что принимайте нас так какие есть.
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26.09.2021 21:22 Відповісти
Перестать воровать...
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26.09.2021 21:22 Відповісти
Що???
Вже зимове обмундирування всі отримали???
Як справа з харчовою реформою, з забеспеченням військових житлом?
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26.09.2021 21:37 Відповісти
Валеры в штанях с лампасами якись трохи прыдурки (шо Гелетей, шо этот Залужный). Хоть бы в Википедию глянул: "НАТО - военно-ПОЛИТИЧЕСКИЙ блок..." А это значит, что необходимо соответствовать стандартам и критериям не только военным, но ещё и ПОЛИТИЧЕСКИМ. Там такой охрененный перечень - задолбёшься пальцы загибать. Уже ж Бундес-Фрау "отрезала" - "Хрен вам в штрудель, а не НАТО", пафосная Витуля Нуланд гаркнула - "Член вам в анус, а не членство в НАТО", так ещё и приколистка Кальюлайд поджопила - "20 годков до кровавых мозолей похерачьте, а там поглядим". А Валера размечтался - уже соответствует - видать, фантазия-то воспалённа. Это, конечно, не Гелетеевский парад победы в Севастополе, но всё равно - малохольный.
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27.09.2021 00:56 Відповісти
Ну и что, "похерачим" и 20 годков . Польза уже только от одного процесса. Выдавить из тела общества подрашистское дерьмо
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27.09.2021 08:24 Відповісти
Была бы польза, если бы хоть кто-то из у горнила стоящих хотя бы мысленно хотел бы начинать двигаться в сторону НАТО. Но ведь хотят другого - дорваться до кормухи, пока есть возможность урвать побольше и свалить под пальмы. И насрать на то НАТО. Восьмой годок воюем, а элементарного патронного завода НЕТ. Зато есть патронный голод и куча зашкваров по поводу распила армейских бюджетов
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27.09.2021 16:59 Відповісти
 
 