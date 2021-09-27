Ми активно рухаємося до "цифрового безвізу" з Євросоюзом - цього тижня підписали понад 20 документів, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень, які наближають країну до "цифрового безвізу" з Європейським Союзом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Цього тижня уряд схвалив понад 20 документів (постанов і законопроєктів), які наближають Україну до ЄС та активізують наші євроінтеграційні прагнення. Зокрема, ми активно рухаємося до "цифрового безвізу" з Євросоюзом", - написав прем'єр.
Він зазначив, що серед затверджених законопроєктів чотири стосуються електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг, "мета яких - приєднання України до єдиного цифрового ринку ЄС".
"На практиці - це відсутність бар'єрів для електронної торгівлі між Україною та Європою або можливість використовувати електронний цифровий підпис у зовнішньоекономічній діяльності", - пояснив Шмигаль.
За його даними, після повної інтеграції українського і європейського цифрового ринку Україна зможе отримати "від $2,5 млрд до $3,5 млрд у товарах і до $0,5 млрд вигод у послугах".
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****! І зарплати в роботяг і вчителів теж будуть як в Євросоюзі? КОЛИ ???
положив ДОС атакой на целый день самый большой информационный сайт Украины - Цензор.нет
завтра будете атаковать Еврокомиссию за кривое слово в ваш адрес ?
ЗАПУГАЛИ !
Давайте безвиз с США добейтесь. Или нам поржать по приколу над убогими?