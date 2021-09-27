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Новини Економіка
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Євросоюз (7144) диджиталізація (191) Денис Шмигаль (2721)

Ми активно рухаємося до "цифрового безвізу" з Євросоюзом - цього тижня підписали понад 20 документів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ми активно рухаємося до

Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень, які наближають країну до "цифрового безвізу" з Європейським Союзом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цього тижня уряд схвалив понад 20 документів (постанов і законопроєктів), які наближають Україну до ЄС та активізують наші євроінтеграційні прагнення. Зокрема, ми активно рухаємося до "цифрового безвізу" з Євросоюзом", - написав прем'єр.

Він зазначив, що серед затверджених законопроєктів чотири стосуються електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг, "мета яких - приєднання України до єдиного цифрового ринку ЄС".

"На практиці - це відсутність бар'єрів для електронної торгівлі між Україною та Європою або можливість використовувати електронний цифровий підпис у зовнішньоекономічній діяльності", - пояснив Шмигаль.

За його даними, після повної інтеграції українського і європейського цифрового ринку Україна зможе отримати "від $2,5 млрд до $3,5 млрд у товарах і до $0,5 млрд вигод у послугах".

Читайте також: Ситуація з ціною на газ у Європі - це "енергетична війна", розпочата Росією, - Шмигаль
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Топ коментарі
+16
Безвиз с ЕС - заслуга Порошенко. Где ваши хоть какие то достижения? Конституцию Пилипа Орлика привезли на время - это все?
Давайте безвиз с США добейтесь. Или нам поржать по приколу над убогими?
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26.09.2021 19:15
+12
это очень важно для 7-8 млн пенсионеров, получающих в районе 3 000 грн...
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26.09.2021 19:12
+11
вчера вы хорошо двинули цифровой безвиз,
положив ДОС атакой на целый день самый большой информационный сайт Украины - Цензор.нет

завтра будете атаковать Еврокомиссию за кривое слово в ваш адрес ?
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26.09.2021 19:31
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Мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом
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****! І зарплати в роботяг і вчителів теж будуть як в Євросоюзі? КОЛИ ???
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26.09.2021 19:05 Відповісти
вчера вы хорошо двинули цифровой безвиз,
положив ДОС атакой на целый день самый большой информационный сайт Украины - Цензор.нет

завтра будете атаковать Еврокомиссию за кривое слово в ваш адрес ?
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26.09.2021 19:31 Відповісти
А расследовать будет киберполиция эту ддос атаку?
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26.09.2021 20:04 Відповісти
О ней молчат все СМИ, включая лично Бутусова

ЗАПУГАЛИ !

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26.09.2021 21:38 Відповісти
Да у них (Цензора) просто обновление было, вот сервер и лежал.
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27.09.2021 12:53 Відповісти
обновление сообщения Бутусова по вагнергейту ?
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27.09.2021 13:48 Відповісти
это очень важно для 7-8 млн пенсионеров, получающих в районе 3 000 грн...
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26.09.2021 19:12 Відповісти
Безвиз с ЕС - заслуга Порошенко. Где ваши хоть какие то достижения? Конституцию Пилипа Орлика привезли на время - это все?
Давайте безвиз с США добейтесь. Или нам поржать по приколу над убогими?
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26.09.2021 19:15 Відповісти
)
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26.09.2021 19:50 Відповісти
Достижения? Зеленое Зеро вместо достижений...
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26.09.2021 19:53 Відповісти
Так в этом и есть смысл зеленой цифровизации, ведь 0 это же цифра! Илон Маск нервно курит в сторонке...
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26.09.2021 20:04 Відповісти
Під керівництвом шмигалів ми зараз активно рухаємося лишень в одне місце, - в дупу.
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26.09.2021 19:25 Відповісти
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26.09.2021 19:29 Відповісти
Подавайте в суд на цих сученят. Вони останнім часом зовсім скурвились і забули, що це ми їх кормимо.
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26.09.2021 19:53 Відповісти
Скорее 2.5--3.5 млрдов будут быстрее выводить с Украины! Народу пофиг! Хоть что то бы сделали , чтобы радовалась большая часть страны!
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26.09.2021 19:38 Відповісти
цифровая зарплата. цифровое отопление. цифровые детские садики. цифровые стоматологи.
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26.09.2021 19:39 Відповісти
и преЗЕдент голограмма ))))
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26.09.2021 21:11 Відповісти
Ні, він "поцопаяцо" .
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26.09.2021 21:43 Відповісти
Будете раскладывать зебобиков на биты и байты? С оригиналом и так проблемы, а если не дай Б-г баги вкрадутся в цифровизацию? Это же будет полный ппц...
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26.09.2021 19:50 Відповісти
У зелёной власти слово "безвиз", как типун на языке. Никак не сойдёт.
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26.09.2021 19:58 Відповісти
Если шмыгаль что-то заявляет, то значит это чистой воды писдеш. Достаточно вспомнить как это тупое чучело позавчера говорило, что перед военными нет задолженности
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26.09.2021 20:05 Відповісти
С ВАШЕЙ ПОЛИТИКОЙ - МЫ АКТИВНО ДВИГАЕМСЯ В Ж*ПУ......
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26.09.2021 20:20 Відповісти
Перевожу на нормальну мову - "мы активно, можно даже сказать в турборежиме не движемся а летим к пистецу!!!..и во ВСЕМ !!! хм.. я это ответственно говорю как действующий премьер ***.."
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26.09.2021 20:31 Відповісти
Це все добре ,але я б турбувався за інше,за пару років українська економіка втратить сотні тисяч працівників які поїдуть працювати закордон.Які причини спонукають до цього? Велика інфляція,незначне зростання ВВП та відповідно найнижчі з/п у Європі.
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26.09.2021 20:47 Відповісти
Да нас и не цифровой безвиз от Пороха устраивал. А свой цифровой засуньте своему зельному аферисту фьодорову.
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26.09.2021 20:47 Відповісти
Після підписання починається найцікавіше - тре виконувати те, що підписали...
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26.09.2021 21:33 Відповісти
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26.09.2021 21:43 Відповісти
Ще трохи,і ця сволота доскочить до цифрового безвиїзду до евроунії. Вони цього прагнуть. Кривоморді дєрьмаки справно, старанно та послідовно виконують вказівки свого недомірка, а той- від деменц-фюрера рашенрейху. Тому пАкращення від них я сприймаю з великою пересторогою.
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26.09.2021 23:13 Відповісти
Мы активно движемся к "цифровой жопе" в отличие от Евросоюза - Шмыгаль
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27.09.2021 11:34 Відповісти
А в кого не встановлений додаток "Дія" - виїзд тільки по дуже дорогих і дуже короткострокових візах , або взагалі заборона в'їзду в ЄС . Тоді і маргінали встановлюватимуть собі додаток "Дія" . Маргінали ставатимуть більш грамотними ,а "Дія" - ще більш популярною . До речі , дуже зручний додаток . Рекомендую всім .
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27.09.2021 13:36 Відповісти
 
 