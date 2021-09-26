Немає надії, що Росія скаже правду про MH17, тому ми маємо самі зібрати інформацію, - Bellingcat

Росія не розповість правду про свою роль у трагедії МН17, тому необхідно продовжувати докладати зусилля для пошуку правди і збору інформації.

Про це кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс, передає Цензор.НЕТ.

"Немає жодної надії на те, що Росія коли-небудь скаже правду про MH17, тому ми маємо самі відшукати правду", - наголосив він.

Хіггінс зазначив, що виступи родичів загиблих рейсу МН17 у суді - це емоційна і важлива частина процесу.

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"Це важлива частина процесу, коли родичі загиблих мають слово в суді, висловлюють свою думку в суді, нагадують про те, скільки життів було втрачено, і як ця спустошеність погіршилася наступними діями і поведінкою Росії", - наголосив він.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

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7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17. Наступний блок слухань має розпочатися 1 листопада 2021 року о 10:00 за місцевим часом. Родичі загиблих рейсу МН17 продовжать виступати в суді. Загалом слово в суді буде надано 93 родичам загиблих рейсу МН17.