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Немає надії, що Росія скаже правду про MH17, тому ми маємо самі зібрати інформацію, - Bellingcat

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Немає надії, що Росія скаже правду про MH17, тому ми маємо самі зібрати інформацію, - Bellingcat

Росія не розповість правду про свою роль у трагедії МН17, тому необхідно продовжувати докладати зусилля для пошуку правди і збору інформації.

Про це кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс, передає Цензор.НЕТ.

"Немає жодної надії на те, що Росія коли-небудь скаже правду про MH17, тому ми маємо самі відшукати правду", - наголосив він.

Хіггінс зазначив, що виступи родичів загиблих рейсу МН17 у суді - це емоційна і важлива частина процесу.

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"Це важлива частина процесу, коли родичі загиблих мають слово в суді, висловлюють свою думку в суді, нагадують про те, скільки життів було втрачено, і як ця спустошеність погіршилася наступними діями і поведінкою Росії", - наголосив  він.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Читайте також: "Сподіваємося, що Росія прислухається. Закликаємо обвинувачених взяти відповідальність", - вісім родичів жертв рейсу МН17 виступили в суді

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17. Наступний блок слухань має розпочатися 1 листопада 2021 року о 10:00 за місцевим часом. Родичі загиблих рейсу МН17 продовжать виступати в суді. Загалом слово в суді буде надано 93 родичам загиблих рейсу МН17.
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Топ коментарі
+12
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26.09.2021 19:49
+7
Отрицание фактов в русской культуре считается не враньём, а гражданской позицией (с)
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26.09.2021 19:41
+6
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26.09.2021 19:31
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правду знають усі
втім, процес затикання ротів вільно конвертованими сумами триває
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26.09.2021 19:24 Відповісти
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26.09.2021 19:31 Відповісти
Пугало городнє,але його навіть ворони обсирають.
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26.09.2021 21:02 Відповісти
Отрицание фактов в русской культуре считается не враньём, а гражданской позицией (с)
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26.09.2021 19:41 Відповісти
І державною політикою.
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26.09.2021 20:56 Відповісти
І Біблія шо тоже таво??...там же очєнь падробна апісиваєцца праісхаждєніє чєлавєка...
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26.09.2021 19:46 Відповісти
Можешь подробно рассказывать своим маленьким детям подробное их зачатие, а то без подробностей не поверят!
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27.09.2021 20:40 Відповісти
Ну наконец-то европейцам начинает доходить, да и то не всем. И это уже неплохо. Если учесть то, что ранее их наивность в отношении расейки граничила с глупостью.
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26.09.2021 19:44 Відповісти
мокша скажет правду, это что-то типа огонь станет мокрым.
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26.09.2021 19:46 Відповісти
Хто не говорить мокшанською, той не мокша.
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26.09.2021 19:47 Відповісти
може бути ерзя,меря,чудь і т.д. а може і староболгарською шпрехати
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26.09.2021 20:24 Відповісти
Не можна тих, хто староболгарською шпрехають називати ерзя,меря,чудь, українцями, євреями, білорусами, поляками, французами і т.д...
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26.09.2021 20:49 Відповісти
В тебе на городі бузина,а в Києві дядько.Шось ліпиш,при чому там до помісі угрофінів з ордою і до староболгарської французи,білоруси і т.д
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27.09.2021 10:41 Відповісти
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26.09.2021 19:49 Відповісти
Воно каже що тут "наша земля".
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26.09.2021 20:48 Відповісти
Ру́сский кагана́т - гипотетическое государственное образование народа русь (русов), хронологически предшествовавшее Киевской Руси.
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26.09.2021 20:50 Відповісти
Розслідуйте,розслідуйте обов"язково,панове журналісти Bellingcat, бо Європа ще не зовсім второпала, що одне слово козломордяки- то є три брехні.
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26.09.2021 19:50 Відповісти
Время есть, давай разбираться, а оно мне нужно, завтра холод идет. Всем понятно, идиоты сбили и шо вы хотите,? Покаяния? Наивный народ.
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26.09.2021 19:50 Відповісти
Зная рабсиян и их бескорыстный патриотизм стоит назначить лям баксов за информацию об этой трагедии. Желающих рассказать правду будет минимум в три раза больше чем жертв этой трагедии.
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26.09.2021 19:53 Відповісти
Говноеды РАБссии иногда говорят правду....,к примеру Лавров недавно заявил...по просьбе одного африканского государства и ЧВК Вагнербыдло поможет им
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26.09.2021 20:00 Відповісти
У зебилов и кацапов один враг - Bellingcat
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26.09.2021 20:00 Відповісти
Правда пока кроме обещаний от белингкета Украина еще ничего не увидела
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27.09.2021 00:57 Відповісти
нет надежды, что росция скажет правду когда-либо по любому вопросу. имперская ложь - это их священная религия.
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26.09.2021 20:01 Відповісти
Нет надежды за 30-ть выйти замуж за принца!
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26.09.2021 20:06 Відповісти
Ну и к чему ты это здесь вякнуло?)
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26.09.2021 20:27 Відповісти
для непонятливых, поясняю, что мечты, желания и фантазии имеют мало общего с реалиями!
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26.09.2021 20:51 Відповісти
А ты лаптеногое почему флажки меняешь, как проститутка?
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27.09.2021 02:14 Відповісти
"Нет никакой надежды на то, что Россия когда-нибудь ...."

а можна так закінчити цю фразу Элиота Хиггинса,...буде виведена з членства в Генеральної Асамблеї ООН ... Скоріше ООН здохне
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26.09.2021 20:17 Відповісти
вона сама ані правди не скаже, ані піде з ДРДЛО та Криму...тільки зброя і реальний тиск світової спільноти
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26.09.2021 20:43 Відповісти
💯
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26.09.2021 20:46 Відповісти
Висловилися би простіше що Росія ніколи не признається в цьому скоєному злочині.
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26.09.2021 20:52 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
ШАМ. Приятные новости. Снайпер ХТШ уничтожил сегодня вечером русского офицера на фронте аль-Маладжа на юги Идлиба. Пуля пришлась прямо в лоб детоубийце. Груз 200 готовится к отбытию домой #сирия
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26.09.2021 21:19 Відповісти
Ты подумай как долго мучились и верили в противоположное---что мол всё равно правды не скажут! Как же так? Не может быть?! Это же правда! Святое! Та они со времён вани грозного срали на вас с высоты своих курятников! Получайте филантропы!
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26.09.2021 21:22 Відповісти
На вас одна надежда.
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26.09.2021 22:22 Відповісти
"пелликант" собрался на 7 году "собирать информацию", которую озвучили рашн.тв. через 5(!) минут после очередной победы над "укро.самолётом" ...
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26.09.2021 22:38 Відповісти
 
 