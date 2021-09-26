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ВР (11782) вибори (6148) Черкащина (648) Войцеховський (17) дострокові вибори (124)

Поліція взялася розслідувати появу "кандидата-двійника" Войцеховського на довиборах до ВР на Черкащині

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція взялася розслідувати появу

Поліцейські Черкаської області почали розслідування за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права у зв'язку з реєстрацією "двійника" кандидата в народні депутати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Черкаської області.

"24 вересня до Золотоніського районного відділу поліції надійшла заява від місцевого мешканця. Чоловік повідомив про те, що Центральна виборча комісія на засіданні ухвалила рішення щодо реєстрації на вибори одного з кандидатів, який є повним тезкою із заявником. Також він повідомив, що зареєстрований ЦВК чоловік змінив свої анкетні дані за тиждень до подачі документів, чим перешкоджає йому балотуватися на рівних засадах, вводячи в оману виборців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.

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Поліція Черкащини перевіряє всі повідомлення про можливі порушення та закликає суб’єктів виборчого процесу діяти виключно в межах закону.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 24 вересня зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) 31 жовтня.

В ОВО №197 кандидатами зареєстровано Владислава Володимировича Голуба та Віталія Олександровича Войцеховського, які балотуються до ВР шляхом самовисування.

Водночас у документах Войцеховського зазначено, що він нещодавно повністю змінив своє ім’я. У ЦВК нагадали, що комісія нещодавно зареєструвала вже кандидатом у народні депутати в 197-му окрузі його повного тезку - Віталія Олександровича Войцеховського (висунутого "Слугою народу". - Ред.).

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Раніше ЦВК вже зареєструвала 27 кандидатів у народні депутати України в ОВО №184 та №197.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).
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Топ коментарі
+1
наріт обирає чергового зеленого...
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26.09.2021 20:46
+1
В ЦИК напомнили, что комиссия недавно зарегистрировала уже кандидатом в народные депутаты в 197-м округе его полного тезку - Виталия Александровича Войцеховского (выдвинутого "Слугой народа". - Ред.) Источник: https://censor.net/ru/n3290475
Вот потому-то и взялась полиция за расследование, а будь двойник от другой партии даже пальцем не пошевелить бы
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26.09.2021 22:36
+1
Всі розуміють, що це маніпуляція, але власне яку статтю якого кодексу порушено? В Україні заборонили змінювати прізвища? Чи тільки зеленій владі дозволено тиск та маніпуляції? Забули Вірастюка?
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26.09.2021 23:21
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наріт обирає чергового зеленого...
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26.09.2021 20:46 Відповісти
І знову - скій -. Мабуть, ще один "українець".
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26.09.2021 21:00 Відповісти
оперативненько...
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26.09.2021 20:47 Відповісти
А раньше фамилии специально меняли под двойника. Вот что надо наказывать через Гиляку 😀😀
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26.09.2021 20:55 Відповісти
Пффф. На прошлых ПРЕЗЕДЕНСТКИХ выборах, порох Юльке "своего Тимошенко" подсунул. И ничего. А вы говорите)))
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26.09.2021 21:10 Відповісти
Порох підсунув? А не Аваков?
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26.09.2021 21:16 Відповісти
Да конечно Аваков
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26.09.2021 21:42 Відповісти
ну, в ВР Тимошенко зайшов за спиною Авакова; і це 100%
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27.09.2021 00:06 Відповісти
Как сейчас помню, как Аваков вёл неравный бой за выход во второй тур на президенстких. И победил таки, как раз считай в аккурат, за счет минуса голосов у Юльке, которые уплыли её тезки
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27.09.2021 00:31 Відповісти
навіть флудячи, ти брешеш, як кожен зебіл. Принаймі, стосовно процентів.
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27.09.2021 01:07 Відповісти
Обоснуй свой точку виденья, поясни?
Реально интересно и буду рад слышать, как Аваков боролся с Тимошенко на президентских. ))
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27.09.2021 01:19 Відповісти
В ЦИК напомнили, что комиссия недавно зарегистрировала уже кандидатом в народные депутаты в 197-м округе его полного тезку - Виталия Александровича Войцеховского (выдвинутого "Слугой народа". - Ред.) Источник: https://censor.net/ru/n3290475
Вот потому-то и взялась полиция за расследование, а будь двойник от другой партии даже пальцем не пошевелить бы
показати весь коментар
26.09.2021 22:36 Відповісти
Всі розуміють, що це маніпуляція, але власне яку статтю якого кодексу порушено? В Україні заборонили змінювати прізвища? Чи тільки зеленій владі дозволено тиск та маніпуляції? Забули Вірастюка?
показати весь коментар
26.09.2021 23:21 Відповісти
Ай-яй-яй ! Страшенне порушення !Тільки який закон порушується ? На всіх виборах ті двійники були.
А от про справжнє беззаконня і зловживання наші шашличні ЗМІ і правопохоронці-мовчок !
Береза:
!1. Після безпрецедентного тиску на ЦВК був всеж перенесений центр одномандатного виборчого округу №197 на Черкащині, де 31 жовтня мають відбутися проміжні вибори народного депутата, з Канева до Золотоноші. Навіщо? Якщо пригадати, що кандидат від влади - це мер Золотоноші де в нього великі можливості та все під його контролем, то все стає зрозуміло. Головне, щоб з цими можливостями він собі не нарахував 146% підтримки.

2. Змінили приміщення для ОВК. Багато років центр був у Каневі. Проте цього року перенесли у Золотоношу. На вотчину мера Золотоноші Віталія Войцехівського, який, як я писав вище, балотується від Слуг народу.
Ініціатором зміни приміщення виступила Черкаська ОДА (голова Олександр Скічко). Це пояснили тим, що нібито приміщення для ОВК аварійне, інших приміщень немає.
У Канівській міській раді спростували це. «Того, що приміщення Будинку культури саме аварійне, як ідеться і обґрунтуванні ОДА, ми у жодному листі не писали. Як і не йшлося про те, що приміщень немає. Є аж чотири, але з ними треба працювати". Тож влада почала маніпуляції ще до виборів та такі дії показуючи, що #слуги готуються заздалегідь до маніпуляцій і концентрують всі можливості впливу саме в Золотоноші, де мер міста має адмінресурс, може та буде легко впливати на людей задіяних на виборах та одночасно є кандидатом від влади. Це джекпот. Але не для українців, а саме для посіпак Зеленського.
https://www.oporaua.org/article/vybory/23389-revizor-vid-opori-abo-chi-diisno-u-kanevi-nemaie-primishchennia-dlia-ovk

3. Білборди. У Золотоноші демонтували всі білборди, таким чином зачистили це поле від конкурентів. Інформаційно через ЗМІ це подали як перемогу мера-господарника, водночас після цього зображення Золотоноші з'явилося на щонайменше 60 бордів на території округу. А зараз буде найцікавіше. Місуева служба автодоріг склала список бордів на території області на демонтаж. 100 бордів. Це ті борди, які не взяв в аренду кандидат від #Слуг. Дивне співпадіння, так? А власників бордів попередили, якщо на них з'явиться фото Владислава Голуба, який є головним конкурентом для слуг згідно соцопитувань, то борд обіцяють демонтувати. Демократія по Черкаські.

4. Почався потужний тиск на голів громад.
Відразу після того, як будь-хто із посадовців сіл чи ОТГ підтримував Голуба (це може бути звичайний пост у фб із подякою за встановлення камери), на цих людей починається тиск. Їм телефонують голови районів. Наприклад, у Золотоніському районі цим займається голова РДА Ірина Тернова. Це мабуть стандарти європейської демократії? Окрім того, голова ОДА Олександр Скічко особисто телефонує головам громад, закликаючи не підтримувати Голуба. Якщо це не адмінресурс, то вважайте ці дзвінки дружніми порадами влади. А тим, хто не згоден почути ці "поради", обіцяють кримінальні справи, аудити, перевірки тощо. Наприклад, заступника голови Новодмитрівської ОТГ відсторонили від посади через його підтримку Голуба. Це зробив голова ОТГ Артем Кухаренко - друг Скічка, який дозволяє собі їздити п'яним. Хоча дивлячись на історію с Трухіним, Юрченко та іншими #слугами з ВР, можна зрозуміти, що це нормально для них.
https://18000.com.ua/vazhlivo/pyanim-keruvav-avto-yake-kupili-ambulatoriyi-u-najmolodshogo-silskogo-golovi-zabrali-prava/

5. Цікаво, що зараз у селах округу штаб Войцехівського займається розбудовою сітки для ймовірного непрямого підкупу виборців. Як це відбувається? Навіть у маленьких селах вони наймають десятки агітаторів, заключаются з ними договора, там де їх вистачить 2-3. Таким чином вони по суті наймають на зарплату тисячі людей на одному окрузі під видом агітаторів."
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26.09.2021 23:41 Відповісти
 
 